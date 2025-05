Bitwarden gaat tweetrapsauthenticatie via e-mail afdwingen

Bitwarden gaat tweetrapsauthenticatie afdwingen voor gebruikers die dat nog niet ingeschakeld hebben. Die moeten voortaan bij het inloggen op een nieuw apparaat ook hun login verifiëren via e-mail. Volgens het bedrijf achter de wachtwoordmanager is dat veiliger.

Bitwarden zegt in een blogpost dat het dat nieuwe beleid 'ergens in februari en maart' gaat invoeren. Het gaat om een beveiligingsmaatregel die geldt voor gebruikers die nog geen tweetrapsauthenticatie hebben ingeschakeld via bijvoorbeeld totp-apps of fysieke beveiligingssleutels.

Zij moeten zich in de toekomst extra authenticeren via e-mail. Dat gebeurt als ze inloggen op een nieuw apparaat. Daardoor zouden de meeste gebruikers weinig moeten merken van de verandering, zegt het bedrijf. De extra authenticatie gebeurt via een eenmalige code die gebruikers naast hun masterwachtwoord moeten invoeren.

De verandering geldt alleen bij de clouddienst en niet voor gebruikers die de dienst zelf hosten. Bitwarden waarschuwt gebruikers dat zij hun credentials voor e-mail het beste niet kunnen opslaan in hun Bitwarden-kluis als ze geen andere vorm van 2fa hebben ingevoerd. Er komt geen opt-out, waarschuwt de dienst.