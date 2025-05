LG activeert Dolby Atmos voor Apple Music op tv's

LG Smart TV's ondersteunen voortaan Dolby Atmos voor Apple Music. De zogeheten spatialaudiofunctie is vanaf deze week beschikbaar voor gebruikers wereldwijd. Wie een compatibele LG-tv heeft, kan ook gebruikmaken van een proefabonnement op Apple Music van drie maanden.

Dolby Atmos voor Apple Music is alleen beschikbaar op compatibele LG-smart-tv's, benadrukt LG in een aankondiging. Het gaat om smart-tv's uit 2018 of later die webOS 4.0 of hoger draaien. Daarnaast is de functie beschikbaar voor StanbyME, StanbyME Go en MyView Smart Monitor.

Tv's die geen Dolby Atmos ondersteunen, kunnen muziek alsnog met Dolby Atmos afspelen via een LG-soundbar met Dolby Atmos. Daarnaast kunnen de televisies verbinding maken met Apple AirPods of andere Apple-apparaten om muziek met Dolby Atmos af te spelen.