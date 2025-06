LG komt met losse bluetoothspeaker die met StanbyME-tv werkt

LG heeft de StanbyME XT7S-bluetoothspeaker uitgebracht in de VS en Zuid-Korea. De speaker kost 200 dollar en kan worden bevestigd aan de standaard van de StanbyME-touchscreentelevisie, maar kan ook los worden gebruikt. De speaker komt 'later dit jaar' beschikbaar in meer regio's.

De XT7S kan 'naadloos gecombineerd worden met het StanbyME-scherm', schrijft LG. Dit betekent onder meer dat de speaker bediend kan worden met de afstandsbediening van de smart-tv. De XT7S heeft een standaard waarmee de gebruiker de speaker op de standaard van de StanbyME kan bevestigen. De speaker is 78mm hoog en 326mm breed, en weegt 900g. Hij biedt tot 16 uur afspeeltijd en kan worden opgeladen via een USB-C-kabel.