Bètaversie Adobe Express-app voor Android en iOS bevat AI-tool Firefly

Adobe heeft vrijdag een bètaversie uitgebracht van een mobiele Express-app voor Android en iOS die de AI-tool Firefly bevat. De generatieve AI is al sinds augustus vorig jaar beschikbaar in Express voor desktop.

Met de Firefly-tool kunnen gebruikers afbeeldingen genereren, en mensen, objecten en andere elementen toevoegen, veranderen of verwijderen, schrijft Adobe. Firefly zit als dienst in meer Adobe-programma's. Het is alleen getraind op beeldmateriaal van Adobe zelf. De door Firefly gegenereerde afbeeldingen zijn voorzien van een label.

Videobewerkingstools en een planner voor socialemedia-inhoud zijn ook beschikbaar. Creative Cloud-abonnees kunnen de mobiele Express-app gebruiken om ontwerpen uit Illustrator en Photoshop te importeren en te bewerken. De betaalde Express-functies van de Firefly-tool, waaronder de tekst-naar-afbeeldingfunctie, zijn gedurende de bèta gratis te gebruiken. Daarna moeten gebruikers 12,09 euro per maand betalen.

Wanneer de app officieel uitkomt, is nog niet bekend. Android-gebruikers kunnen de app downloaden via de Play Store. Het apparaat moet in dit geval minstens op Android 10 draaien en 4GB aan ram beschikbaar hebben. Geïnteresseerden op iOS moeten zich via een formulier op Adobe's website opgeven. De app werkt alleen op iPhones met iOS 16 of hoger.