'Adobe stopt met Photoshop Camera-app'

Adobe stopt mogelijk met de Photoshop Camera-app. Tenminste een tweaker heeft een mail van het bedrijf ontvangen dat de app vanaf 4 juni niet meer te gebruiken is. De app is ook niet meer verkrijgbaar via de Google Play Store en Apple App Store.

In de mail, ingezien door Tweakers, staat dat de Adobe Photoshop Camera-app in principe tot en met 4 juni blijft werken, al worden sommige functies mogelijk al niet meer ondersteund. Vanaf de vermelde datum werkt de applicatie helemaal niet meer. Projecten van gebruikers zijn vanaf dan ook niet meer toegankelijk. Adobe heeft niet voor de publicatie van dit artikel gereageerd op vragen van Tweakers.

Photoshop Camera werd in 2020 uitgebracht en was een gratis fotobewerkingsprogramma dat voornamelijk ingericht was op het toepassen van filters. Door middel van kunstmatige intelligentie konden gebruikers geautomatiseerd foto's bewerken met effecten en filters. Het bedrijf verwijst gebruikers door naar de Photoshop Express-app voor vergelijkbare functies. De basisapp is gratis en ondersteunt ook AI-filters. De app krijgt binnenkort ook toegang tot Firefly-toepassingen.