Photoshop is 35 jaar op de markt

Adobe viert deze week de 35e verjaardag van het programma Photoshop, dat in 1990 uitkwam voor Macintosh. Door de jaren heen werd het programma steeds uitgebreider en op meer platformen beschikbaar.

Photoshop werd ooit ontwikkeld door Thomas en John Knoll, die destijds beiden eind twintig waren. Thomas ontwikkelde de software onder de naam Image Pro en John ontwierp het programma. Het doel was om krachtige tools te bieden voor het digitaal bewerken en verbeteren van foto's. In die jaren lag de focus op ingescande foto's. De eerste deal voor Photoshop was dan ook met een maker van scanners: Barneyscan leverde in totaal 200 exemplaren van Photoshop bij zijn scanners.

Thomas Knoll presenteerde zijn software eind jaren tachtig bij Adobe en Apple. Uiteindelijk koos hij ervoor om een licentie voor de verdere ontwikkeling van de software aan Adobe te verkopen. Na bijna een jaar ontwikkeling bracht Adobe het programma uit als Adobe Photoshop 1.0, wat nu dus 35 jaar geleden is. Knoll leidde de ontwikkeling van Photoshop lange tijd. Ook vond hij het bestandsformaat dng uit voor rawfoto's.

Tegenwoordig is Photoshop een uitgebreid programma waarmee beeld bewerkt kan worden. De recentste ontwikkeling is de toevoeging van generatieve AI, waarmee bijvoorbeeld extra beeld gegenereerd kan worden bij foto's.