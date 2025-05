OnePlus Watch 3 heeft typfout op behuizing staan

De OnePlus Watch 3 heeft een typo op de behuizing staan. In plaats van 'Made in China' vermeldt de behuizing 'Meda in China'. De renders van het horloge lijken de typo ook te bevatten. OnePlus heeft nog niet gereageerd.

De typo staat op de achterkant van de metalen behuizing gegraveerd, merkte Android Authority op. Uit foto's bij diverse reviews blijkt dat het inderdaad niet gaat om een enkel exemplaar, maar dat alle OnePlus Watch 3's deze typo lijken te hebben.

Het ligt voor de hand dat OnePlus de typo fikst bij de volgende productie van horloges. De fabrikant heeft nog niet gereageerd op de vondst. In de render van het apparaat is de tekst slecht leesbaar, maar het lijkt erop dat ook daar de typo staat.