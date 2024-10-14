Adobe test videogeneratie met Firefly voor webapp en Premiere Pro

Adobe kondigt tijdens het eigen MAX-evenement uiteenlopende nieuwe AI-functies aan, waaronder videogeneratie in Premiere Pro. Daarnaast test het bedrijf onder een beperkt aantal gebruikers tekst-naar-videogeneratie via de Firefly-webapp.

Klik voor een gif. Bron: Adobe

Gebruikers kunnen in de bètaversie van Premiere Pro, vergelijkbaar met Generative Fill voor Photoshop, bestaande videofragmenten door middel van het Firefly-model van Adobe verlengen. Generative Extend kan het begin of het einde van een fragment twee seconden langer maken. De tool maakt vooralsnog verlengde segmenten in een resolutie van 1920x1080 of 1280x720 pixels met een framerate van tussen 12 en 30fps. De gebruikelijke framerate voor films is 24fps. Generative Extend werkt alleen in een beeldverhouding van 16:9. Naast beelden worden ook de bijbehorende geluidseffecten verlengd, maar dit werkt niet voor muziek en dialoog.

Volgens Adobe zijn het verlengen van audio en video bedoeld om anderzijds moeilijke edits mogelijk te maken. Het bedrijf refereert naar zogenoemde J- en L-cuts, veelvoorkomende edits waarbij respectievelijk het geluid en het beeld van het eerstvolgende shot overlappen met het huidige shot. Met Generative Extend hoeft de editor geen stukken van bestaande takes op te offeren voor een dergelijke cut, maar kan hij nieuwe stukken genereren.

Verder maakt de vernieuwde integratie van Firefly in Premiere Pro het mogelijk om alleen de ogen van personen automatisch te corrigeren. Als een persoon tijdens een blik naar een bepaalde plek kort wegkijkt, kan dit met de nieuwe montagetool kunstmatig verwijderd worden. De persoon blijft dan consistent naar dezelfde plek kijken.

Tot slot test Adobe in een beperkte publieke bèta de generatie van volledige video's van vijf seconden op basis van tekstprompts of stilstaande afbeeldingen. Het bedrijf deelt al langer informatie over deze functionaliteit, maar maakte dit tot dusver niet beschikbaar voor gebruikers. Volgens TechCrunch is deze bèta nu beschikbaar via de Firefly-webapp. Tweakers heeft niet kunnen verifiëren of de tool ook in de Benelux te testen is.