Adobe brengt Photoshop-app voor Android in bèta uit

Adobe heeft een bètaversie van zijn mobiele app voor Android uitgebracht. Tijdens de bètaperiode is de app gratis te gebruiken. In de mobiele fotobewerkapp zit onder andere de mogelijkheid om layers te gebruiken.

Adobe zegt dat de app vanaf deze week in de Play Store te vinden is. Het gaat om een mobiele app die eerder al op iOS beschikbaar was. Gebruikers hebben minimaal Android 11 en 6GB ram nodig om de app te draaien.

De mobiele Android-app heeft de optie om foto's te bewerken met enkele functies die ook in de volledige suite van Photoshop zitten. Het gaat onder andere om de optie om onderdelen van een afbeelding te selecteren en layers aan te maken. Gebruikers kunnen daarvoor onder andere de Tap Select-tool gebruiken waarmee ze specifieke onderdelen op een foto kunnen aanwijzen als selectie. Ook zit de Spot Healing Brush in de app. Verder zit de Generative Fill-functie in de app, die bepaalde onderdelen contextueel kan aanvullen als een gebruiker bijvoorbeeld iets verwijdert.

Adobe noemt verder Object Select, de Magic Wand en Remove and Clone Stamp als functies. Tot slot kunnen gebruikers ook stockafbeeldingen uit Adobes eigen bibliotheek gebruiken.