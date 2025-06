Adobe gaat mogelijk Figma na overname niet in Creative Cloud aanbieden

Adobe wil de Europese Unie beloven dat het Figma niet gaat aanbieden als onderdeel van zijn Creative Cloud-suite van producten. Zo wil Adobe de overname erdoor krijgen, iets waarover Europese toezichthouders twijfelen.

Adobe gaat het voorstel om Figma niet in Creative Cloud te zetten volgende week bespreken in Brussel, meldt financieel persbureau Bloomberg op basis van eigen bronnen. De Europese Commissie uitte vorige week bezwaren tegen de geplande overname. De Europese Commissie vindt dat de voorgenomen overname van Figma door Adobe de concurrentie van interactieve productdesignsoftware vermindert. Nu al biedt Adobe zijn eigen tool XD niet meer aan via Creative Cloud. Creative Cloud is Adobe's samengestelde product van allerlei programma's gecombineerd met webopslag. Onder de programma's die daarin vallen zijn InDesign, Photoshop, Premiere Pro en Audition.

In augustus kondigde de Europese Commissie aan onderzoek te doen naar Adobe's vermeende overname van Figma. Ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten nemen de overname onder de loep. Adobe is bereid om 20 miljard dollar te betalen voor Figma.