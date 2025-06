Activision-Blizzard werkte aan eigen downloadwinkel op Android

Activision-Blizzard werkte vier jaar geleden aan een eigen downloadwinkel op Android. De downloadwinkel was een 'plan B' voor als onderhandelingen met Google over een deal niet zouden werken.

De bedoeling van de downloadwinkel was dat Android-gebruikers die konden sideloaden en vervolgens games konden installeren via de app. Daarnaast hadden in-app aankopen en updates moeten werken via de downloadwinkel, meldt The Verge op basis van rechtbankdocumenten in de zaak tussen Epic en Google.

Activision-Blizzard noemde het Project Boston en het zou een klein project zijn binnen het bedrijf. Er zouden in 2021 maximaal zeventig mensen werken aan de downloadwinkel. In eerste instantie zou het bedrijf er geen marketing voor doen en zou alleen games van King erin zetten. De bedoeling was om meer geld te halen uit de markt voor mobiele games door niet gewoon akkoord te gaan met de 30 procent afdracht die Google destijds eiste van ontwikkelaars.

Uiteindelijk kwam de downloadwinkel er niet, omdat Activision-Blizzard en Google een deal sloten ter waarde van 360 miljoen dollar. Die informatie kwam vorig jaar al naar buiten. De informatie komt naar buiten via een rechtszaak tussen Epic en Google. Google en Apple zouden een monopoliepositie forceren met hun appwinkels en daarmee onterecht hoge commissies vragen via respectievelijk de Play Store en App Store.