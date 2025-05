Blizzard Entertainment stelt Johanna Faries aan als nieuwe president

Blizzard Entertainment heeft Johanna Faries aangesteld als de nieuwe president. Ze was voorheen een hooggeplaatste manager die de ontwikkeling van de Call of Duty-games in goede banen leidde. Ze volgt de recent vertrokken president Mike Ybarra op.

Faries begon in 2018 bij Activision Blizzard en werkte mee aan de e-sportstak van de Call of Duty-franchise. In 2020 werd ze senior vicepresident van de divisie binnen het bedrijf die verantwoordelijk was voor de verschillende e-sportcompetities van Activision Blizzard. In april 2021 veranderde Faries opnieuw van rol. Dit keer werd ze general manager bij de Call of Duty-divisie.

Faries blikt in een blogpost ook terug op de recente ontslagen bij Activision Blizzard. Microsoft heeft eind januari 1900 werknemers bij Activision Blizzard, Xbox en ZeniMax ontslagen. Blizzard-president Mike Ybarra kondigde toen ook zijn vertrek aan.