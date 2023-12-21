Xbox-topman Matt Booty neemt taken Activison Blizzard-ceo Bobby Kotick over

Activision Blizzard-ceo Bobby Kotick stapt officieel op 29 december op. Ook enkele andere topfiguren verlaten eind dit jaar of iets daarna de gamestudio. Ze worden niet direct vervangen. In plaats daarvan neemt Xbox Game Studios-hoofd Matt Booty hun taken over.

Bobby Kotick

Naast Bobby Kotick gaat het om vicevoorzitter van Blizzard en King Humam Sakhnini, vicevoorzitter van Activision Blizzard Thomas Tippl, chief communications officer Lulu Meservey en 'een handjevol andere leidinggevenden', schrijft The Verge, die een interne memo heeft ingezien. Andere topmannen, waaronder Blizzard-ceo Mike Ybarra, blijven bij de studio, maar moeten vanaf volgend jaar verslag uitbrengen aan Matt Booty. Laatstgenoemde houdt momenteel Xbox Game Studios, waaronder Bethesda-moederbedrijf ZeniMax, onder zijn hoede, en daar komt nu dus ook Activison Blizzard bij.

Een andere verandering is dat Jill Braff, die nu als general manager bij Xbox Game Studios werkt, het hoofd van Bethesda en ZeniMax wordt. Ze wordt daarmee dus de directe leidinggevende van grote namen binnen het bedrijf als Todd Howard.

Kotick is sinds 1991 ceo van Activision. In 2008 fuseerde het bedrijf met het Franse Vivendi Games, waarmee het bedrijf werd omgedoopt tot Activision Blizzard. Het bedrijf nam in 2015 Candy Crush-ontwikkelaar King over. Eerder dit jaar heeft Microsoft de overname van het gamebedrijf afgerond. Vlak daarna werd al duidelijk dat Kotick nog tot het eind van het jaar aan het roer blijft staan van Activision Blizzard.

In de laatste jaren kwam Activision Blizzard in het nieuws over een vermeende 'cultuur van seksuele intimidatie', iets waar Kotick naar verluidt van af wist. Medewerkers vroegen Kotick in 2021 al op te stappen. Het Civil Rights Departement van Californië wist na een onderzoek van twee jaar echter geen bewijs te vinden voor wangedrag door Kotick.