Xbox-topman Matt Booty neemt taken Activison Blizzard-ceo Bobby Kotick over

Activision Blizzard-ceo Bobby Kotick stapt officieel op 29 december op. Ook enkele andere topfiguren verlaten eind dit jaar of iets daarna de gamestudio. Ze worden niet direct vervangen. In plaats daarvan neemt Xbox Game Studios-hoofd Matt Booty hun taken over.

Bobby Kotick
Bobby Kotick

Naast Bobby Kotick gaat het om vicevoorzitter van Blizzard en King Humam Sakhnini, vicevoorzitter van Activision Blizzard Thomas Tippl, chief communications officer Lulu Meservey en 'een handjevol andere leidinggevenden', schrijft The Verge, die een interne memo heeft ingezien. Andere topmannen, waaronder Blizzard-ceo Mike Ybarra, blijven bij de studio, maar moeten vanaf volgend jaar verslag uitbrengen aan Matt Booty. Laatstgenoemde houdt momenteel Xbox Game Studios, waaronder Bethesda-moederbedrijf ZeniMax, onder zijn hoede, en daar komt nu dus ook Activison Blizzard bij.

Een andere verandering is dat Jill Braff, die nu als general manager bij Xbox Game Studios werkt, het hoofd van Bethesda en ZeniMax wordt. Ze wordt daarmee dus de directe leidinggevende van grote namen binnen het bedrijf als Todd Howard.

Kotick is sinds 1991 ceo van Activision. In 2008 fuseerde het bedrijf met het Franse Vivendi Games, waarmee het bedrijf werd omgedoopt tot Activision Blizzard. Het bedrijf nam in 2015 Candy Crush-ontwikkelaar King over. Eerder dit jaar heeft Microsoft de overname van het gamebedrijf afgerond. Vlak daarna werd al duidelijk dat Kotick nog tot het eind van het jaar aan het roer blijft staan van Activision Blizzard.

In de laatste jaren kwam Activision Blizzard in het nieuws over een vermeende 'cultuur van seksuele intimidatie', iets waar Kotick naar verluidt van af wist. Medewerkers vroegen Kotick in 2021 al op te stappen. Het Civil Rights Departement van Californië wist na een onderzoek van twee jaar echter geen bewijs te vinden voor wangedrag door Kotick.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-12-2023 08:12
55 • submitter: Zerora

21-12-2023 • 08:12

55

Submitter: Zerora

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Reacties (55)

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theduke1989 21 december 2023 08:22
Bobby heeft natuurlijk zijn zakken vol met geld nu, dus is wel logisch dat hij nu weg gaat.
Maar het is niet een persoon wat een studio opent en het een succes wordt meer. Die tijd heeft hij gehad.

Ben benieuwd wat er nu allemaal gaat spelen met Activision en Bethesda of het nog echt goede games gaat produceren onder de nieuwe leiding. XBOX staat er niet bekend om tripleA titels te maken zoals Nintendo dat doet of een Sony dat doet. Ze hebben misschien handjevol toffe titels meer niet.

Maar misschien met de nieuwe leidingevende dat ze nu eindelijk een volwaardige CoD neer kunnen zetten?

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 23 juli 2024 10:47]

Donstil
@theduke198921 december 2023 08:40
“Triple-a” is ook een term welke we misschien los moeten laten i.c.m het abonnementsmodel GamePass.

Kwantiteit over kwaliteit is op heel veel van dit soort diensten in de entertainmentindustrie de norm, neem Netflix als voorbeeld. Niet alle series en films daar zijn “Triple-a” maar er zit ook veel tussen wat daar wat trapjes onder is. Toch worden die dingen ook een succes omdat het gros dat wel prima vind.

Er groeit nu een groep potentiële gamers op die gewend zijn dat entertainment iets is wat je gratis consumeert of een “klein bedrag” per maand voor bepaald. Die groep neemt al jaren genoegen met kwantiteit over kwaliteit en dan is het voor Microsoft gewoon heel logisch dat je veel studio’s hebt die content kunnen rammen, ipv een paar studio’s die alleen focussen op “triple-a”
mhnl1979 @Donstil21 december 2023 08:50
Eens, bovendien zijn er voldoende titels die je even leuk doorspeelt die wel echt heel leuk zijn, maar niet 25 uur duren. Daarnaast zijn er volgens mij een heleboel gamers die in de voorgaande decennia games illegaal hebben gedownload en er nu gewoon voor betalen en dat ook prima vinden.
Rossi46 @mhnl197921 december 2023 10:23
Volgens mij is er inmiddels op de consoles ook geen alternatief meer? ;) Wat alleen maar goed is hoor, de 'download' periode 10-15 jaar geleden sloeg eigenlijk nergens op.
Simyager @Donstil21 december 2023 09:01
Ik denk ook dat de mondiale economische malaise daar meehelpt in dit geval. Bovendien is er een grotere markt in de derdewereld landen. Die hebben nu eenmaal meer mensen, maar kunnen per persoon minder uitgeven. Als er genoeg mensen zijn die een paar euro's uitgeven dan kan het zijn dat het meer is dan de eerste wereld landen.

Dus ja ik snap best dat het vervelend is voor ons dat we niet veel kwalitatieve games meer hebben en dat de meeste schaamteloze cashgrabs zijn.

Gelukkig zijn er nog uitschieters zoals Baldurs Gate 3, Nintendo, Sony, etc.

Ik wil dan ook niet dat xbox met de gamepass te dominant wordt. Dat zeg ik terwijl ik zelf gamepass heb op de xbox.
Htbaa @Donstil21 december 2023 10:49
Voor mij geldt nog altijd dat de status Triple-A alleen toebedeeld wordt aan games waar een miljoenenbudget achter zit. Over kwaliteit zegt het mijns inziens helemaal niks.

Zie ook niet wat GamePass met deze 'status' te maken heeft?
Wolfos
@Donstil21 december 2023 08:58
In gaming zijn het meestal de grootste titels die alle aandacht krijgen. Zo zal Starfield dit jaar voor de meeste Game Pass abonnementen gezorgd hebben en die is toch zeker wel AAA.

Edit:
De top 3 van Game Pass dit jaar was:
1. Starfield
2. Atomic Heart
3. Forza Motorsport

Dat zijn toch echt wel de grotere titels. Ik zie ze dus niet zo snel afwijken van AAA.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 10:47]

Finraziel
@Wolfos21 december 2023 09:11
Heb je daar een bron voor of is dat gewoon een onderbuikgevoel of "zo is het altijd geweest"?
Ik denk dat Microsoft daar echt wel onderzoek naar doet. Ongetwijfeld zal starfield aardig wat nieuwe klanten opgeleverd hebben en de kleinere titels zullen dat effect minder hebben, maar het is ook belangrijk of klanten blijven en waarvoor. Als ze klaar zijn met starfield maar ze blijven vanwege de grote hoeveelheid andere games waardoor er altijd wel wat te spelen is dan is dat ook zeer belangrijk.
Ik vermoed dat een goede mix het beste is, een paar grote klappers om mensen binnen te trekken, kwantiteit om ze bij je te houden ipv 2 keer per jaar even een maandje klant te zijn.
Wolfos
@Finraziel21 december 2023 12:17
Bron: https://newsletter.gamedi...he-top-new-pc-and-console
OLED @Wolfos21 december 2023 10:12
Starfield kan en zal voor veel gamers ook een “beter dan dit gaat het niet worden” moment geweest zijn, en dus in de toekomst veel abonnementen kosten.
ThanosReXXX @OLED21 december 2023 12:42
Ach, als je ziet dat uiteindelijk mensen op de langere termijn toch ook meer dan tevreden zijn geworden met Fallout 76, dan valt er ook voor Starfield nog wel wat te winnen. ;)
erhan12 @ThanosReXXX21 december 2023 21:12
Meer dan tevreden over Fallout 76? Laat me niet lachen.
ThanosReXXX @erhan1222 december 2023 12:17
Jij persoonlijk misschien niet, maar er is veel aan gedaan, en het wordt nog steeds ondersteund, en gespeeld, dus blijkbaar ben je met jouw mening niet in de meerderheid. ;)

Het is natuurlijk prima dat jij er anders over denkt, maar dat is natuurlijk wel slechts jouw persoonlijke mening, en niet een totaaloverzicht van hoe er nu over gedacht wordt. En eerlijk gezegd kon de game ook alleen maar beter worden dan het was, want het begin was natuurlijk redelijk dramatisch, dus iedere verbetering is er eentje.
TheDeeGee @OLED21 december 2023 13:03
Tja, nul prijzen gewonnen zegt al genoeg, ondanks de 10/10 van review outlets (allemaal betaald).
Wolfos
@OLED21 december 2023 13:18
Dat lijkt me een overanalyse. De meest logische uitleg van de data is dat de meest gespeelde games de meeste abonnees naar de dienst trekken. Je ziet dat er vanuit Game Pass gebruikers dus vraag is naar grote games.
Lagonas @theduke198921 december 2023 08:29
Ik haal dit voorbeeld wel vaker (misschien te vaak) aan, en kijk zelf graag naar Minecraft. Dat spel heeft een enorme vooruitgang geboekt sinds Microsoft de vingers in de pap heeft. Uiteraard weet je niet of dat hier ook zo uitpakt, maar ik heb goede hoop..
JackJack @Lagonas21 december 2023 08:42
Wat bedoel je precies met vooruitgang in minecraft?
Misschien heb ik onder een steen gelegen, aangezien ik nog steeds een oude versie speel met mods.
Lagonas @JackJack21 december 2023 08:47
Sinds Microsoft Mojang heeft gekocht is er erg veel nieuwe updates / content gekomen en is de active playerbase hoger dan ooit. Uiteraard als je enkel modded single player speelt dan zal je hier niet veel van merken.
raro007 @Lagonas21 december 2023 11:44
Zonder microsoft zouden die updates ook wel komen hoor..
Je geeft microsoft te veel eer aan als je dat zegt.
Wel kan je zeggen door Microsoft hebben ze gigantisch geld verdiend op mods
Lagonas @raro00721 december 2023 15:20
Dat weet ik zo net nog niet. De staat van Minecraft was op dat moment niet al te best. Servers waren veel leger, YouTubers hadden het spel nagenoeg allemaal verlaten. Na de overname is er opeens erg veel verbeterd en hadden ze de grootste spike aan nieuwe spelers ooit. Je kan beargumenteren Microsoft er niks mee te maken had en dat het allemaal van Mojang zelf komt, maar dat geloof ik persoonlijk niet.
Caayn @JackJack21 december 2023 08:50
Hoe oud? Mojang, en Minecraft, is ondertussen alweer bijna 10 jaar eigendom van Microsoft.

Zowel de Java als Bedrock varianten hebben sindsdien grote updates gehad.

[Reactie gewijzigd door Caayn op 23 juli 2024 10:47]

JackJack @Caayn2 januari 2024 14:03
Een paar nieuwe mobs en biomes noem ik geen "grote" updates.
Dat deden mods 10 jaar geleden al beter.
ErikT738 @theduke198921 december 2023 09:15
Voor mij voelt het aan alsof Activison Blizzard de afgelopen jaren niets moois heeft gemaakt. Het feit dat Microsoft nu aan het roer staat geeft me juist de hoop dat er weer Blizzard spellen gaan worden gemaakt waar ik op zit te wachten. We hebben onder Microsoft tenslotte ook AoE4 gekregen.
Idleidol89 @ErikT73821 december 2023 14:26
Diablo 4 is geweldig. Hoor ook wel positieve dingen over world of warcraft met de nieuwe expansions en classic. Overwatch 1 ook. Maar jeff kaplan is weg, en nu is het wel minder geworden. Hopelijk gaat het tij keren.
YopY @Idleidol8921 december 2023 14:40
Overwatch 1 bestaat niet meer en is ondertussen 7 jaar geleden uitgekomen, dat telt niet meer; Overwatch 2 wordt niet hoog aangeprezen, maar lijkt wel een stabiele playerbase te hebben.
Loller1
@theduke198921 december 2023 11:17
Ben benieuwd wat er nu allemaal gaat spelen met Activision en Bethesda of het nog echt goede games gaat produceren onder de nieuwe leiding. XBOX staat er niet bekend om tripleA titels te maken zoals Nintendo dat doet of een Sony dat doet.
En je zegt dit op basis van wat exact, want net als Sony en Nintendo doet Microsoft dat natuurlijk ook gewoon met evenveel succes als de rest. Dat die games jou toevallig niet liggen maakt nog niet dat ze het helemaal niet doen. En Microsoft heeft alleen "een handjevol toffe titels meer niet"? Je hebt het hier over een bedrijf dat alleen al in zijn GAAS cataloog meer dan 10 titels heeft met meer dan 10 miljoen spelers, waarvan de helft boven de 20 miljoen zit, en 2 zelfs de 30 miljoen aantikken. Nevermind alle titels die ze daar naast nog uitbrengen.

Maar ja, het is inderdaad waar dat Microsoft zich niet alleen focused op games met een triple-A budget. Gelukkig ook maar, want dat zijn juist vaak de games die eens iets nieuws durven doen. Laten we ook niet vergeten dat websites als Metacritic ook aanduiden dat SIE en XGS praktisch op gelijke voet zitten wat receptie betreft.
Wolfos
@Loller121 december 2023 13:48
Ik denk ook dat variatie juist de kracht van Microsoft is. Heel veel publishers proberen met live service dezelfde games te maken. Battle royale, hero shooters, en nu extraction shooters.

Als je kijkt naar wat het bij Xbox goed doet is het: Forza Horizon, Flight Simulator, Sea of Thieves, Grounded, Age of Empires. Concepten die andere publishers gewoonweg niet hebben.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 10:47]

Vexxon @theduke198921 december 2023 12:39
Een volwaardige CoD?
Nu speel ik het nooit, maar CoD is al jarenlang een bestseller en naast Fifa op vrijwel alle console de meeste gespeelde game.
Dus dan ben ik benieuwd wat je dan van Microsoft verwacht in deze, hoe kan die game volwaardiger worden en waarom zouden ze dat doen. Zolang die game niet door een ondergrens zakt wordt het steevast erg goed verkocht.
YopY @Vexxon21 december 2023 14:42
Dit is een rare disconnect die je vaak in comments ziet, mensen die zeggen "spel X sucks" of "spel Y was vroeger beter", maar waarbij de harde feiten (dwz, aantal spelers, omzet, etc) ze tegenspreekt.
Nimac91 @theduke198922 december 2023 16:09
Het plan was vanaf het begin al om Bobby uit de laan te gooien na alle Me-Too schandalen bij Blizzard waar hij zich duidelijk van bewust was maar nooit tegen heeft gehandeld.

Het duurde echter lang omdat de overname van Microsoft bijzonder veel tijd in beslag nam. Het is jammer dat zo'n persoon ondanks zijn valen toch flink miljoenen op de rekening krijgt alsof het een bonus is. Een gewoon mens had al lang ontslagen geweest.
BlueBird022 21 december 2023 14:25
Eindelijk. Die man is straks weg. Ik hoop dat we straks kunnen rekenen op één écht goede Call of Duty game eens per 4 jaar in plaats van elk jaar half bakken.

Ik hoop echt dat ze het ontwikkel traject stevig gaan aanpassen. Ten goede.
YopY @BlueBird02221 december 2023 14:44
Je zegt dat de CoD games halfbakken zijn, maar het is een van de meest gespeelde spellen (bron) dus... die mening die ook door veel mensen gedeeld wordt is gewoon niet relevant, het spel verkoopt en draait prima.
Wolfos
@YopY21 december 2023 15:08
Toch gaat er al lange tijd geluiden op dat er een eind gaat komen aan de jaarlijkse releases, en er worden barsten zichtbaar. Modern Warfare 3 is overhaast, in een jaar opgezet, zodat ze toch een Call of Duty hebben dit jaar, en daardoor behoorlijk slecht ontvangen. Dat kunnen ze niet blijven doen.
Ugano 21 december 2023 09:56
Ik houd van Blizzard, echter is de liefde de afgelopen jaren aardig bekoeld. Ik hoop dat de ervaringen van Matt Booty Blizzard de juiste richting in gaat sturen. De beste man heeft 30 jaar + ervaring binnen de branche.
Vexxon @Ugano21 december 2023 12:41
Ik hield van Blizzard, zelfs mijn meest geliefde franchise, Diablo, is niet meer wat het geweest is.
En dat kan ook niet, je kan niet tot in den treure exact hetzelfde blijven maken met alleen maar verbeterde graphics, wellicht ben ik gewoon een ouwe man geworden die geen klik meer heeft met hedendaagse games.
Dus ja, wat is de juiste richting? Tot wij hun games weer gaan waarderen?
87Dave 21 december 2023 10:34
De timing is zoals ik verwacht had.

Eerst moet Botty nog de afkoop van de problemen rond seksueel wangedrag doen.
En nu kan de nieuwe CEO met een schone lei starten zonder dat die dat moet meeslepen.
Loller1
21 december 2023 11:19
Ik vraag me af hoe lang het gaat duren voordat Microsoft de hele structuur van ZeniMax en ABK gewoon afschaft en alles onder Xbox Game Studios zet. Er lijkt nu vooral heel veel redundantie te zitten in deze structuur en de samenwerking tussen Xbox en ZeniMax leek wat marketing betreft hier en daar de wensen over te laten, wat ik me kan inbeelden is een direct gevolg van dat ze nog zo opgesplitst zijn.
ThanosReXXX 21 december 2023 12:29
Ah, de poppetjes worden eindelijk verplaatst.

And so it begins... ;)
Sagitherus 21 december 2023 12:38
[Off-Topic]: Met de kerst seizoen vollop aan de gang, krijg ik nogal de Grinch vibes door de foto van Bobby in deze bericht. Hebben meer mensen dit?
Linksquest Moderator Spielerij
21 december 2023 13:17
De man heeft veel dingen goed gedaan, de laatste jaren was hij wat minder goed in het nieuws, even in het midden of het wel of niet klopt, maar denk dat het wel slim is dat hij langzaam met pensioen gaat.
OLED 21 december 2023 08:26
Kotick is een van de succesvolste videogame CEOs ooit.
Hij is ook bevriend met Brad Pitt, voor de film Moneyball was er een scène met een CEO, Brad Pitt en de producer vroegen Kotick om advies en kwamen tot de realisatie dat Kotick het beste de rol kon spelen..

https://youtu.be/BzkwAEu4gzE?si=FffLUIK4bY8e8VMB

Dankzij Microsoft krijgt hij nu een paar honderd miljoen dollar terwijl ik verwacht dat Activision IPs dezelfde waardedaling doormaken als andere door Microsoft aangekochte IPs. Hij stapt er op het perfecte moment uit zogezegd.
JBVisual @OLED21 december 2023 11:11
Let op, hier volgt een persoonlijke mening.
Bedankt voor de video, maar ik blijf sceptisch.
Onder zijn leiding zijn de werkomstandigheden vaak negatief in het nieuws geweest, wat in mijn ogen niet echt hoort bij goed werkgeverschap.
Dan kan je misschien goed zijn in je vak en een creatieve geeft hebben. Maar dat maakt je niet direct geschikt als leidinggevende.

Nu ben ik zelf niet betrokken geweest bij zijn werksfeer dus blijf ik een persoonlijke en niet goed gefundeerde mening hebben hierover. Neem mijn reactie dus niet aan als een argument.

Persoonlijk vermoed ik dat onder de Microsoft vlag we misschien wel wat leuke investeringen gaan zien om meer gebruik te maken van de vergeten IP’s.
En ik hoop ergens dat Microsoft er ook voor kiest sommige uitmelk-games wat meer op de gamer te gaan richten ipv de aandeelhouders. (Maar helaas vrees ik dat ze hun in versterking terug willen verdienen. Al zal de overname vooral bedoeld zijn om de Xbox een betere positie te geven in de toekomst)
Asitis @OLED21 december 2023 08:36
Nadat de publieke opinie 'm uitspuugt bedoel je? Voor iemand zonder al te veel scrupeles issie lekker goed rijk geworden ja. Of je dat succesvol moet noemen zal ik in het midden laten..
centr1no @Asitis21 december 2023 12:01
Zakelijk gezien is dat bijzonder succesvol. Ja, hij heeft voor zichzelf en investeerders en aandeelhouders behoorlijk wat geld verdiend. Precies wat een CEO moet doen.
In het wereldje waarin die mensen leven heb je geen last van 'publieke opinie'. En wat heeft hij feitelijk, persoonlijk gedaan of nagelaten waardoor hij zo uitgekotst wordt door sommigen?

Van een CEO van een holding (en dus niet een 'normaal' bedrijf) met onderliggende bedrijven en vestigingen met hun eigen management en17000 werknemers kun je je ook gerust afvragen in hoeverre die vroegtijdig op de hoogte was van, laat staan rechtstreeks verantwoordelijk was voor de misstanden die de afgelopen jaren naar boven zijn gekomen.
Het is niet eens logisch omdat geen enkele CEO zit te wachten op dit soort publiciteit, simpelweg omdat het niet bepaald goed is voor je reputatie, beursnotering, inkomsten en uiteindelijk je persoonlijke bonus.

Als de redenering is dat de CEO domweg eindverantwoordelijke is voor alles dat in het hele bedrijf gebeurt dan is dat precies het verwerpelijke, contextloze moraalriddergedoe waar alles en iedereen weer op de zondebok af geeft zonder daadwerkelijk naar de onderliggende problemen te kijken.
Armada651 @centr1no21 december 2023 13:32
Als de redenering is dat de CEO domweg eindverantwoordelijke is voor alles dat in het hele bedrijf gebeurt dan is dat precies het verwerpelijke, contextloze moraalriddergedoe
Moraalriddergedoe terzijde, als CEO ben je wel voor alles in het bedrijf eindverantwoordelijk. Daar wordt je miljoenen voor betaald. Zelfs als hij er niks van wist zouden de aandeelhouders hem verwijten dat hij dit had moeten weten en in had moeten grijpen.

Om hem met pek en veren af te voeren, dat gaat te ver gezien hij zelf gewoon naar behoren heeft gedragen.
centr1no @Armada65123 december 2023 13:01
Zelfs als hij er niks van wist zouden de aandeelhouders hem verwijten dat hij dit had moeten weten en in had moeten grijpen.
En volgens mij is dat ook gebeurd.
Om hem met pek en veren af te voeren
Sommige mensen en media spreken over Kotick alsof die zelf de meest vreselijke persoon op de planeet is. Zie de reactie waar ik op reageer.
ocmerius @OLED21 december 2023 09:35
Wat bedoel je met waardedaling van door MS aangekochte IP's?
Idisagree @ocmerius21 december 2023 13:37
Hij heeft het over de xbox tax.
Neus 21 december 2023 08:16
"Hee Jim, you're getting a call from Matt Booty!"
- "Nice, a Booty call!"

:+ :+ :+
GeertBoer @Neus21 december 2023 09:20
Vind de naam Matt Booty ofwel Mad Booty wel heel chill
Zayl @GeertBoer21 december 2023 16:52
President Booty

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