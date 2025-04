Hyperkin werkt aan moderne versie Xbox Controller S uit 2001

Hyperkin werkt aan een nieuwe controller die gebaseerd is op de Xbox Controller S uit 2001. De controller zal over halleffectjoysticks beschikken en gebruikt kunnen worden met Xbox One-consoles, Xbox Series-consoles, en pc’s met Windows 10 en 11.

Volgens de redactie van The Verge heeft Hyperkin een officiële licentie van Microsoft gekregen om de controller te maken. De gamehardwaremaker zou ook een extra Share-knop, een USB-C-poort en een 3,5mm-jack aan het apparaat hebben toegevoegd. De controller krijgt de naam DuchesS en werd op de CES in het zwart en in het wit waargenomen. Het is niet duidelijk wanneer de controller op de markt verschijnt en hoeveel het apparaat zal kosten.

Het is overigens niet de eerste keer dat Hyperkin een oude Xbox-controller opnieuw op de markt brengt. In 2017 bracht de fabrikant de originele Xbox-controller voor de Xbox One en Windows 10 uit. Die originele controller had de bijnaam The Duke en was ook gecertificeerd. In 2022 bracht Hyperkin een nieuwe versie van de Xbox 360-controller uit. Dit apparaat kreeg opnieuw een Microsoft-licentie en had ook extra knoppen, waaronder een nieuwe Share-knop, Menu-knop en View-knop.

De Xbox Controller S was een gamecontroller die vanaf het jaar 2002 in de Verenigde Staten bij de Xbox-spelconsoles werd geleverd. De Europese markt volgde in 2003. In 2001 was de controller al beschikbaar op de Japanse markt. De Xbox Controller S was kleiner en lichter dan de originele Xbox-controller.