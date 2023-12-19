Gratis Microsoft Flight Simulator-dlc verbetert Den Haag en Brussel

Microsoft heeft een nieuwe City Update uitgebracht voor Microsoft Flight Simulator: European Cities I. Deze uitbreiding bevat gedetailleerde kaarten van vijf Europese steden: Den Haag, Brussel, Zagreb, Cadiz en Košice. De uitbreiding is gratis te downloaden via de in-game winkel.

Het ontwikkelteam van Microsoft Flight Simulator heeft naar eigen zeggen samengewerkt met de teams van Bing Maps en dochterbedrijf Vexcel om de steden vorm te geven. Vexcel is een remote sensing-bedrijf in 2006 is overgenomen door Microsoft en onder andere data aanlevert voor kaartdiensten zoals Bing Maps. De vijf steden zouden dankzij de uitbreiding in hoge resolutie gerenderd worden. Er wordt volgens Microsoft ook gebruikgemaakt van de meest recente geografische informatie.