Gratis Microsoft Flight Simulator-dlc verbetert Den Haag en Brussel

Microsoft heeft een nieuwe City Update uitgebracht voor Microsoft Flight Simulator: European Cities I. Deze uitbreiding bevat gedetailleerde kaarten van vijf Europese steden: Den Haag, Brussel, Zagreb, Cadiz en Košice. De uitbreiding is gratis te downloaden via de in-game winkel.

Het ontwikkelteam van Microsoft Flight Simulator heeft naar eigen zeggen samengewerkt met de teams van Bing Maps en dochterbedrijf Vexcel om de steden vorm te geven. Vexcel is een remote sensing-bedrijf in 2006 is overgenomen door Microsoft en onder andere data aanlevert voor kaartdiensten zoals Bing Maps. De vijf steden zouden dankzij de uitbreiding in hoge resolutie gerenderd worden. Er wordt volgens Microsoft ook gebruikgemaakt van de meest recente geografische informatie.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 19-12-2023 18:52 90

19-12-2023 • 18:52

90

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Microsoft Flight Simulator

vanaf € 66,49

3.5 van 5 sterren

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Reacties (90)

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FGras 19 december 2023 18:58
Interessant, uiteindelijk bestaat er de kans dat na veel updates je een gedetailleerde wereldmap hebt die voor andere free roam games gebruikt kan worden.
Oon @FGras19 december 2023 19:45
Het lastige is dat het nog altijd om data op afstand gaat; luchtfoto's, satellietbeelden, misschien een auto die rondrijdt. Je hebt tegenwoordig best wel leuke resoluties (tot een paar centimeter per pixel) vanuit luchtfoto's, maar dat zijn vaak kleine gebieden en kan nog niet echt op hele grote schaal worden toegepast. Daarnaast zijn die dan weer lastig te matchen met hoogtedata, en is hoogtedata een stuk lagere resolutie.
We hebben nog lang geen 3D-scan van de wereld, en dat maakt het vrijwel onmogelijk om zo'n digitale versie toe te passen op bijv. Euro Truck Simulator.
Eroverheenvliegend ziet het er allemaal super uit maar kom je ook al vaak gebieden tegen waar de hoogte gewoon niet klopt of er veel verschil is in resolutie, als de wereld dan een fysiek object is in je spel waar je doorheen/overheen loopt werkt dat gewoon niet.
DeBaron88 @Oon22 december 2023 22:17
Met het tooltje earth2msfs is het mogelijk googles (photogrammetry) meshes te downloaden en in te lezen.
Voor alle gebouwen in 3d (lod 2.2) heeft de tu delft een tooltje voor geschreven: https://github.com/tudelft3d/3dfier
Om bgt data en ahn (pointcloud) data te combineren te zien op o.a.
https://3dbag.nl/en/viewer voor de gebouwen en
https://app.pdok.nl/3d-viewer/ voor de 3D basisvoorziening (overige infrastructuur, maar hier staan de gebouwen in met lager lod)
LogiForce @FGras19 december 2023 19:41
Volgend jaar komt FS2024 uit. Dus daar gaat je hoop.
jessy100 @LogiForce19 december 2023 20:27
Zijn de maps niet over te zetten ?
!GN!T!ON @jessy10019 december 2023 20:40
Als het goed is gaan die gewoon mee naar de nieuwe versie, i.i.g. volgens Microsoft:
“Current aircraft and airports that are in Microsoft Flight Simulator (2020), as well as virtually all Marketplace add-ons, will be supported in Microsoft Flight Simulator 2024.”
Deze kaarten zijn volgens mij marketplace add-ons en gaan dus ook mee.

Dus de hoop is nog springlevend @LogiForce ;)

[Reactie gewijzigd door !GN!T!ON op 24 juli 2024 09:50]

LogiForce @!GN!T!ON19 december 2023 23:19
Dat wist ik niet. Bedankt voor het goede nieuws! }>
theezeefje 19 december 2023 19:28
ist echt alleen Den Haag ? of ook de steden eromheen zoals Rijswijk, Voorburg, Delft etc ?
dogan2010 @theezeefje19 december 2023 20:16
Alleen den haag
jmxd 19 december 2023 19:10
Waarom doen ze Den Haag terwijl daar geen vliegveld is, of zit Amsterdam al op hoge kwaliteit in het spel?
wildhagen @jmxd19 december 2023 19:15
Den Haag heeft Rotterdam The Hague Airport ;)

En Amsterdam zit er al 2.5 jaar in hoge resolutie in, zie nieuws: Microsoft Flight Simulator heeft update gekregen voor toevoeging Benelux

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 24 juli 2024 09:50]

mdj84nl @wildhagen19 december 2023 20:12
Die in Rotterdam ligt....
De wereld kent the hague gewoon, daarom is die naam erbij gehaald.
CH4OS @mdj84nl19 december 2023 21:39
Tja, Schiphol ligt ook niet in Amsterdam, maar in Haarlemmermeer. ;) Toch zeggen we van Schiphol dat dat het Amsterdamse vliegveld is.
W1LL3M @CH4OS20 december 2023 02:02
En Bloemendaal aan Zee is gewoon Amsterdam Beach :P
https://www.iamsterdam.com/en/explore/area/amsterdam-beach
MulMonkey @W1LL3M20 december 2023 07:26
En Friesland is gewoon Amsterdam Lake District. |:(
https://www.amsterdamlakedistricttours.com/
YopY @MulMonkey20 december 2023 10:00
No tourist traps
Giethoorn
:+
Dreadramon @W1LL3M20 december 2023 07:53
En Amsterdam zelf op zijn beurt is dan weer Eindhoven-Noord

https://www.parool.nl/nie...eindhoven-noord~bcc79da2/
RRRobert @Dreadramon20 december 2023 08:13
En in Utrecht wordt de stad vooral aangeduid als Abcoude-Noord ;)
iqcgubon @CH4OS20 december 2023 06:11
Of Brussel South wat gewoon Charleroi is, 30km ten zuiden van Brussel :+
shrdcr @iqcgubon20 december 2023 07:26
Volgens sommige websites heeft Brussel zelfs 3 luchthavens:
There are 3 airports in Brussels. (These include Brussels, Brussels South Charleroi, Antwerp International.)

[Reactie gewijzigd door shrdcr op 24 juli 2024 09:50]

Thonolan @shrdcr20 december 2023 08:13
En Brussels (BRU/EBBR) ligt ook weer niet in Brussel, maar in Zaventem
Jim80 @Thonolan20 december 2023 09:12
En de militairen noemen het dan weer Melsbroek
JohnnyricoMC @Jim8020 december 2023 15:23
En het gros van de luchthaven tout-court ligt in Steenokkerzeel. Enkel het stuk over de aangrenzende steenweg is Melsbroek, enkel het gebouw van de vertrekhal ligt in grondgebied Zaventem. Ja we maken het graag complex.
Blackouts @iqcgubon20 december 2023 07:33
En zo kun je nog wel even doorgaan.
Milaan Bergamo
London Stansted
Dusseldorf Niederrhein
Frankfurt Hahn
bn326160 @iqcgubon20 december 2023 12:10
Dat is inderdaad een flauwe benaming, maar zelfs Brussels Airport ligt in Vlaanderen in Zaventem.
DigitalExorcist
@wildhagen19 december 2023 21:16
En van Eelde wordt altijd gezegd dat het ‘t vliegveld van Groningen is terwijl Eelde toch echt in Drenthe ligt.
TheVivaldi @DigitalExorcist20 december 2023 17:17
Wie zegt dat dan? Bij mijn weten heet het Groningen-Eelde Airport, dus twee-in-één. En dan nog is niet duidelijk of ‘Groningen’ op de stad of op de provincie slaat. Als dat laatste zo is, dan klopt het redelijk, want zo ver ligt Eelde niet van de provinciegrens.
Polderviking @jmxd19 december 2023 19:13
Er zit tussen Rotterdam en Den Haag zeker wel een vliegveld.

https://www.rotterdamthehagueairport.nl

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 09:50]

84hannes @Polderviking19 december 2023 20:07
Er zit tussen Rotterdam en Den Haag zeker wel een vliegveld.
Nou, die zit niet echt tussen Den Haag en Rotterdam hoor. Die heet zo omdat die namen bekend zijn, hij ligt gewoon bij Rotterdam.
CH4OS @84hannes19 december 2023 21:40
Schiphol zeggen we ook van dat dat het Amsterdamse vliegveld is, terwijl het in Haarlemmermeer ligt, dus wat is het probleem precies? :)
Arjan P @CH4OS19 december 2023 22:05
Er is geen probleem. Maar je moet niet altijd de marketing geloven (Amsterdam Beach anyone?: Zandvoort). Maastricht-Aachen Airport ligt toch echt niet in Aken. Net zoals Rotterdam Zestienhoven gewoon Rotterdam is.
84hannes @CH4OS20 december 2023 07:09
dus wat is het probleem precies? :)
Dat de opmerking die ik citeer onjuist is. Ik vind dat er nogal een verschil is in "Tussen twee steden" liggen en "Tegen de ene stad aan, op fietsafstand van een andere stad." Als je een gedetailleerde kaart van Rotterdam maakt staat het vliegveld er op, als je een gedetailleerde kaart van Den Haag staat krijg je hooguit voormalig vliegveld Ypenburg te zien, maar je gaat de wijk Zestienhoven (waar de bewuste luchthaven ligt) echt niet zien.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 24 juli 2024 09:50]

Polderviking @84hannes20 december 2023 10:28
Ik zeg nergens dat dat vliegveld bij Den Haag "hoort".
Persoon waar ik op reageer had het over een vliegveld in de buurt.
Ik weet niet wat voor perspectief jij op afstanden hebt maar een vliegveld dat ik vanuit huis met een omafiets kan aanrijden vind ik wel in de buurt.
Geografisch is mijn statement ook gewoon juist, want als jij vanuit Den Haag via Delft naar Rotterdam loopt kom je gewoon langs het vliegveld voordat je in (de bebouwde kom van) Rotterdam uit komt. Op op welk exacte grondgebied dat vliegveld staat ten spijt.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 09:50]

84hannes @Polderviking20 december 2023 13:53
Geografisch is mijn statement ook gewoon juist, want als jij vanuit Den Haag via Delft naar Rotterdam loopt kom je gewoon langs het vliegveld voordat je in (de bebouwde kom van) Rotterdam uit komt.
Dat klopt, en was voor mij ook een overweging toen ik mijn reactie gaf. Waar trek je de grens? Ligt Schiphol tussen Amsterdam en Vlissingen? Zestienhoven ligt tussen Berkel en Rodenrijs en Rotterdam Centrum. Of het buiten of binnen Rotterdam ligt is een lastigere discussie, maar in mijn informele definitie ligt het niet tussen Rotterdam en Den Haag, al kun je dat wiskundig wel hard maken.
Polderviking @84hannes20 december 2023 18:20
Waarom moet er een grens getrokken worden?
Je kan het zestienhoven blijven noemen maar dat vliegveld heet gewoon Rotterdam The Hague Airport om dezelfde redenen dat ik zeg dat het tussen Den Haag en Rotterdam ligt.

Niemand kent Berkel en Rodenrijs. Iedereen kent Rotterdam en Den Haag. Zowel nationaal als internationaal.
Daarom heet dat vliegveld dus ook Rotterdam The Hague Airport en niet Rotterdam Berkel en Roderijs Vlaardingen Delft Airport.
Daarom heet Amsterdam Schiphol Airport zo en niet Hoofddorp en/of Amstelveen airport.
Daarom heet het vliegveld net buiten Luton, London Luton Airport ook al moet je een uur en een kwartier (!) rijden om daadwerkelijk vanuit dat vliegveld in Londen te geraken.

Ik vind dat je een beetje moeilijk doet om het moeilijk doen. Al met al.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 09:50]

84hannes @Polderviking20 december 2023 19:24
Het is jammer dat je het als moeilijk doen ervaart, ik ben het namelijk met je eens.
Niemand kent Berkel en Rodenrijs. Iedereen kent Rotterdam en Den Haag.
Dat is inderdaad de reden is dat het Rotterdam The Hague Airport heet.
TheVivaldi @Polderviking20 december 2023 17:22
Ben ik het op zich wel mee eens. Rotterdam en Den Haag liggen vrij dicht bij elkaar, dus zo gek is die benaming niet. Amsterdam Airport daarentegen… Tja, ook niet ver van Amsterdam, maar dan lijkt het net alsof het in Amsterdam ligt, terwijl dat niet zo is. Bij Rotterdam-The Hague is tenminste nog duidelijk dat het niet per se in Den Haag ligt.
Aldy @84hannes20 december 2023 15:10
Precies wat je zegt: bij Rotterdam.
Om kort te zijn, je wil toch ook geen vliegveld "in" je stad.
TheVivaldi @Aldy20 december 2023 17:23
Hangt er vanaf waar “in” je stad. JFK Airport ligt redelijk gunstig in de stad, tenzij je in Rockaway woont (geluidsoverlast).

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 24 juli 2024 09:50]

Aldy @TheVivaldi20 december 2023 18:33
Als inwoner lijkt het mij helemaal niets om een vliegveld binnen je stad te hebben. Met name de geluidsoverlast. In de zomer kun je bijna niet buiten zitten.
DonRoger @jmxd19 december 2023 19:13
Amsterdam, Rotterdam/Den Haag of Eindhoven zouden alle 3 een goede optie zijn.

[Reactie gewijzigd door DonRoger op 24 juli 2024 09:50]

slaay @DonRoger19 december 2023 19:47
Zou het nog van invloed zijn dat Eindhoven een militair vliegveld is? Of zit Eindhoven wel al gewoon als vliegveld in het spel? Ik ben zelf geheel onbekend met het spel vandaar de vraag.
pepsiblik @slaay19 december 2023 20:24
Zit er allemaal al in en in hoge resolutie. Opstijgen van Eindhoven Airport, rondje draaien en dan via het Evoluon langs het Philips Stadion.
cupra4 @pepsiblik20 december 2023 07:55
Dat is zeker alleen in de PC versie? Op de Xbox is Eindhoven Airport nog een mooi stuk grasland.
pepsiblik @cupra420 december 2023 08:44
Bij mij niet op de Xbox Series X. Misschien ff updaten?
cupra4 @pepsiblik20 december 2023 09:10
Ik zal vanmiddag de xbox (series x) even updaten, maar tot voor kort had ik alleen Rotterdam Airport en Schiphol dacht ik.
Aldy @maxxer2920 december 2023 15:12
Je bedoelt toen de koningin vluchtte.
cracking cloud
@maxxer2920 december 2023 15:22
Ypenburg zit nog steeds als vliegveld in MSFS. Ze gebruiken echt hele oude data
SSDtje 19 december 2023 19:06
Heb de SIM hier twee dagen terug van mijn PC verwijdert, werd een beetje flauw van telkens al die updates, al betreft dat weliswaar een uitbreiding. Anyhow prima game, mooi gemaakt ook, kan niet anders zeggen, maar ben er inmiddels wel een beetje klaar mee voor nu, wellicht pak ik het later nog wel weer eens een keertje op.

[Reactie gewijzigd door SSDtje op 24 juli 2024 09:50]

Neus @SSDtje19 december 2023 19:08
Geen update, maar optionele uitbreiding:
De uitbreiding is gratis te downloaden via de in-game winkel.
Saekerhett @Neus19 december 2023 19:29
Je moet ook een, weliswaar niet al te grote, update installeren. Alleen het downloaden van de World Updates in de Content Manager gaat echt tergend traag, met 2 Mbps.
Carino @Saekerhett20 december 2023 07:18
Dat is gefixt… updates komen hier doorgaans met 600mbit binnen
Ryen @SSDtje19 december 2023 22:01
werd een beetje flauw van telkens al die updates,
Dat heb ik ook als ik een oude windows-pc weer eens aanzwengel :)

O, dat is van hetzelfde bedrijf.
StackMySwitchUp @Ryen20 december 2023 07:05
Updates? Bij een Microsoft product? 8)7
CodeCaster @SSDtje19 december 2023 19:31
Ik klik hem af en toe nog per ongeluk aan, en word dan begroet met updates van 40-80 GB. Heb al een jaar niet meer gespeeld. :')
SSDtje @CodeCaster19 december 2023 19:48
Ongeveer hetzelfde geldt dus voor mij, al starte ik de game/sim dan wel omdat ik dat ook wou gaan spelen, maar dan bijna altijd werd begroet met een melding om eerst weer een nieuwe update te downloaden, en daar zit je op dat moment dan eigenlijk totaal niet op te wachten.
haarbal @CodeCaster19 december 2023 20:02
Als je de gratis content gaat installeren zit je snel boven de 300GB
Carino @haarbal20 december 2023 07:19
Nee ik zit daar volgens mij nog niet aan… maar zeker wel 200
NTS @CodeCaster19 december 2023 23:26
En de download snelheden zijn niet heel erg goed. Je zou verwachten dat ze daar Azure voor gebruiken en je met een 1 gbit internet verbinding ook ongeveer 100 MB/sec haalt. Maar de meeste FS2020 updates gaan een stuk langzamer.
Carino @NTS20 december 2023 07:20
Dat is gefixt hoor. Was in het begin zeker een ramp, maar tegenwoordig haal ik makkelijk 600mbit met uitschieters naar 800+. Bij de laatste SimUpdate waren de servers wat overbelast waardoor tijdelijk de multi-downloads uitgezet waren zodat de servers op adem konden komen
StGermain @NTS20 december 2023 12:07
Gigabit geeft +-110 MB/sec.
mcbeef @CodeCaster19 december 2023 23:03
Je moet het ook een beetje bijhouden hè;-)
Heb 'm nu tijdens een project over de wereld in de klas staan met een joystick. Kunnen de leerlingen de wereld eens van boven bekijken. Weer eens iets anders dan een atlas of Google maps.
Start elke dag vlot op, zijn binnen 2 minuten in de lucht.
MPC60 @PredCaliber220 december 2023 09:51
Anders doe je even moeilijk. Wij hadden vroeger een oud pctje in de klas staan waarop de allereerste street fighter speelde. Kan dit alleen maar aanmoedigen de wereld verkennen door middel van een virtueel vliegtuig, daar kon ik vroeger alleen van dromen.
mcbeef @PredCaliber220 december 2023 14:34
Ja en ja, nu gauw weer terug onder je steen en lekker kahootjes doen.
Polderviking @PredCaliber220 december 2023 18:42
Als je hier al zo nerveus van wordt zal ik je maar niet vertellen over mijn leraar Duits die ons gewoon hele lesblokken films liet wegkijken.
Jaar of 25 geleden inmiddels maar toch.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 09:50]

Blaze85 19 december 2023 19:13
Komt er ook een UAP-versie waarbij je in 1 seconde van 0 naar 10.000 meter hoogte kan vliegen met een UFO?
dogan2010 19 december 2023 19:20
Ik speel het dagelijks , geniet er elke keer ervan
maddog4004 19 december 2023 20:47
Heleboel buitenlanders denken dat Den Haag de hoofdstad is van Nederland.
JeanB42 @maddog400419 december 2023 22:24
Ik sprak een paar jaar geleden op vakantie in New York een groep Amerikanen die The Hague allemaal van naam kenden, maar dachten dat het een wijk in Amsterdam was, als een soort parlementsdistrict. Eentje dacht dat hij in de maling genomen werd over Den Haag als aparte gemeente.
Lagonas @maddog400419 december 2023 22:36
Vind ik zelf niet zo vreemd. Onze overheid zit er, het ICC, ICJ, OPCW, NATO. De vraag is uiteraard hoeveel buitenlanders dit weten, maar er zitten erg veel Nederlandse, Europese en wereldwijde internationale overheidsorganisaties verstopt. Volgens de website van de overheid zitten er alleen al 40 internationale overheidsorganisaties in ons kleine landje, waarvan het overgrote deel in Den haag.
Guru Evi @Lagonas20 december 2023 00:25
De meeste mensen kennen het vanwege het Internationaal Gerechtshof waar oa zaken tegen oorlogscriminelen terecht komen die dan per direct in het betroffen land in de prullenbak belanden.
Polderviking @Lagonas20 december 2023 18:49
De aanname is vaak dat de overheid er zit en het dus wel de hoofdstad zal zijn ja.
Op zich is dat ook niet zo raar want het lijstje steden waar de overheden zitten maar die geen hoofdstad zijn is vrij kort en Den Haag/Nederland begeeft zich daarmee in een beperkt gezelschap.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 09:50]

Faeron 19 december 2023 20:53
Een mooi spel, zeker waar, maar saai. Je kan vliegen. Punt. Geef mij maar DCS. Ik weet het, smaken verschillen.
mcbeef @Faeron19 december 2023 23:04
Het is dan ook geen spel.
Faeron @mcbeef20 december 2023 17:34
Zeker wel. Software ter vermaak, dat heet spel. En simulatoren op een PC zijn ook gewoon spellen.
mcbeef @Faeron20 december 2023 20:21
Dat een simulator als leuk tijdverdrijf wordt gezien door velen maakt het geen spel. Spelelement en maken het een spel. Ik zie er geen in de basis versie van fs2020.
Ik vind Excel sheets maken ook erg leuk om te doen. Volgens mij is Excel ook geen spel.

Maargoed, ieder zijn of haar idee van de werkelijkheid mening.
Tim.C @Faeron20 december 2023 08:15
Mee eens.
Kaart van MSFS met de modules etc van DCS zou echt perfect zijn.

Ik word echt niet warm of koud van de gedachte aan vliegen in een airbus, maar ik krijg jeukende vingers bij de gedachte aan een missie over de boomtoppen in een Viggen.
maddog4004 @Faeron20 december 2023 15:02
Nou je hebt wel challenges hoor om bv een smooth landing te maken op een moeilijke landingsbaan met helling, dat was best leuk.
OLED 19 december 2023 20:58
Ik hoop voor ons kleine landje dat Den Haag niet té realistisch is, stel je voor dat de Amerikanen er straks hun gevechtspiloten mee trainen…. :+

https://en.wikipedia.org/...Members%27_Protection_Act
mac1987 20 december 2023 01:13
Weet iemand of dit soort DLC ook voor de Xbox uitkomt, of alleen is voorbehouden aan de PC versie van het spel?
laserboy @mac198720 december 2023 03:39
Ook beschikbaar voor de Xbox.

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