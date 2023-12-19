Amerikaanse FBI brengt decryptietool uit tegen BlackCat-ransomware

De Amerikaanse FBI heeft een decryptietool uitgebracht waarmee slachtoffers van Alphv/BlackCat-ransomware opnieuw toegang tot hun versleutelde bestanden kunnen krijgen. De veiligheidsdienst zou ook enkele websites van de ransomewarebende hebben ontmanteld.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft BlackCat, ook bekend als Alphv, wereldwijd al meer dan 1000 slachtoffers gemaakt. De groepering was volgens het ministerie het afgelopen anderhalf jaar een van de bedrijvigste ransomewarebendes ter wereld en zou al honderden miljoenen dollars hebben geïnd.

In de Verenigde Staten zouden niet enkel bedrijven getroffen zijn door de bende; ook overheidsdiensten, nooddiensten, kritische infrastructuurinstellingen en scholen zouden slachtoffer zijn geworden. De FBI zou al meer dan 500 slachtoffers hebben kunnen helpen om gegevens terug te krijgen of door systemen te herstellen. De inlichtingendienst roept andere slachtoffers op om in contact te treden, zodat ook zij de tool kunnen gebruiken.

Eind 2022 kwam Alphv/BlackCat ook in Nederland in het nieuws. Toen raakte bekend dat het vaccinbedrijf Bilthoven Biologicals was getroffen door de ransomwarebende en dat data van Nederlandse Kamerleden was gelekt na een hack bij de leverancier van toegangssystemen voor de Eerste en Tweede Kamer. De hackersgroep zou dit jaar ook achter de Reddit-hack hebben gezeten. De ransomewarebende had toen geëist dat het bestuur van Reddit de toenmalige api-wijzigingen zou terugdraaien.