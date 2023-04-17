Betaaltechnologiebedrijf NCR meldt ransomwareaanval

Het Amerikaanse betaaltechnologiebedrijf NCR is getroffen door een ransomwareaanval. Deze treft 'een deel van de horecaklanten', die het Aloha-kassasysteem gebruiken, ook in Europa. NCR ziet 'een duidelijk pad naar herstel' en betalingen zouden niet verhinderd worden.

NCR legt in een brief aan klanten uit dat het gaat om een 'enkel datacenter' dat sinds woensdag een storing heeft wegens de aanval. Deze treft Aloha-gebruikers, dus horecagelegenheden, maar het zou gaan om een 'beperkt aantal secundaire Aloha-applicaties', voor 'een deel van de horecaklanten'. NCR concretiseert de impact verder niet, noch welke diensten precies buiten werking zouden zijn. Op de NCR-website valt te lezen dat NCR ook diensten verleent op het gebied van payrolling, digitale uithangborden, trouweklantenbeloningen, e-mailmarketing en meer.

Ondanks de claim van NCR dat gewone betalingen niet verhinderd worden, vallen er wel posts te vinden waarin gemeld wordt dat dat toch het geval is. De aanval werd op 13 april ontdekt. Of NCR erin slaagt om de data te ontsleutelen of dat het het losgeld gaat betalen, is niet duidelijk. Securityonderzoeker Dominic Alvieri meldt dat de ransomwarebende BlackCat, ook bekend als Alphv, verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist heeft. NCR zou inmiddels met BlackCat in gesprek zijn.

De dienstenonderbreking betreft Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. In Europa zou de storing beperkt zijn tot systemen voor online bestellen, aldus een statuspagina.