Huawei brengt in China midrangetelefoon uit met satellietcommunicatie

Huawei heeft drie nieuwe smartphones onthuld, waaronder een model dat uitgerust is met satellietcommunicatie. Voor nu is de beschikbaarheid beperkt tot Huawei-thuisland China, waar ze op 26 april uitkomen.

Het gaat om drie modellen in de Nova-serie, de 11, 11 Pro en 11 Ultra. Die laatste ondersteunt satellietcommunicatie via satellieten van het Chinese BeiDou-systeem, zo schrijft GSMArena. In gebieden waarin de Nova 11 Ultra geen bereik heeft via 4G-netwerken, zal het in staat zijn om berichten te versturen en ontvangen via het satellietnetwerk. GSMArena zegt dat alleen de Ultra satellietcommunicatie kan bedrijven, maar Gizmochina en Gizchina melden dat de andere twee modellen dat ook kunnen, maar dan slechts in één richting. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de relatief nieuwe smartphonefunctie.

De midrangemodellen van Huawei draaien allemaal op een Qualcomm Snapdragon 778G met een onbekende hoeveelheid werkgeheugen. Het display is in alle gevallen een oled, met een diagonaal van 6,7 inch, of iets meer in het geval van de Pro en Ultra. De resolutie is ook 1084 bij 2412 pixels, of iets meer bij de Pro en Ultra. Het opslaggeheugen varieert van 128GB tot 512GB. De Ultra, die in ieder geval satellietcommunicatie biedt, heeft een vanafprijs van omgerekend zo'n 600 euro.

Of het toestel naar Nederland en België komt, is op dit moment niet duidelijk. Eerdere Nova-modellen kwamen wel hier uit, dus de kans bestaat wel. De smartphones draaien echter sinds een tijd niet meer op Android, wegens sancties die het bedrijf vanuit de VS opgelegd heeft gekregen. Ter vervanging voor Android is er nu Harmony OS.

Huawei Nova 11 Ultra

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 17-04-2023 15:53 62

17-04-2023 • 15:53

62

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Reacties (62)

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Keypunchie 17 april 2023 16:22
Satelliet op je telefoon lijkt de nieuwe trend te zijn,

Mijn eerste reactie op satelliet voor mobiel is wel een beetje: "wat is daar nou het nut van, dat is toch heel erg niche".

Er zitten namelijk ook best wat beperkingen op de beschikbare bandbreedte, zelfs als je goeie apparatuur hebt (StarLink heeft al last van overbelasting tijdesn piekuren, bvb).

Totdat ik wat langer nadenk en ook realiseer dat Nederland een soort van veredelde stadsstaat is. Daarbuiten zijn er genoeg plekken met slechte dekking, of waar het relatief kostbaar is (per gebruiker) om terrestriale infra te realiseren.

Zou de toekomst een soort van hybride netwerk zijn? Wanneer je inpandig bent, maak je gebruik van VoWifi. Ben je buiten in stedelijk gebied, dan heb je GSM, kom je daar weer buiten, dan schakel je over op satelliet?

(Overigens ben ik van mening dat als we korte afstandsvliegen willen reduceren dat er dan fors geinvesteerd moet worden in mobiele connectiviteit langs het spoor!)

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 20:43]

Folkert2002 @Keypunchie17 april 2023 16:29
Voor mensen die outdoor sports doen in gebieden met slecht bereik kan dit wel levensreddend zijn. Bovendien heeft niet ieder land zo'n goede dekking als Nederland. Het kunnen sturen van een smsje kan dan al een heel verschil maken.
Keypunchie @Folkert200217 april 2023 16:38
Mja, die outdoor sporters kunnen natuurlijk nu al gewoon een satelliet-telefoon aanschaffen, daar gaat dit niet om/verschil voor maken.
Rav @Keypunchie17 april 2023 16:46
Scheelt wel weer een apparaat meenemen. Afhankelijk van waar je heen gaat en wat je precies doet heb je vaak toch wel een mobieltje mee.

Ik bezoek op vakantie vaak afgelegen gebieden waar geen bereik is. Maar neem soms wel een foto met mijn telefoon, en wil mijn telefoon ook niet in de auto laten liggen. Zeker niet als de auto er meerdere dagen blijft staan. Dan zou het praktisch zijn als ik mijn been breek dat ik zelf hulp in kan schakelen. Of dat ik bereikt kan worden als een familielid iets overkomt.
Zoop @Keypunchie17 april 2023 16:53
Die outdoor sporter is echter niet zo niche als je zou denken. Een satelliet-telefoon is dat wel.
Dus dit lijkt mij juist WEL een verschil maken, dat mensen bereikbaar zijn en blijven op plekken waar ze er zelf nooit bij hebben stil gestaan of ze wel bereikbaar zijn (laat staan rekening houden van te voren een satteliet-telefoon (met bijkomende kosten) aan te schaffen).
Keypunchie @Zoop17 april 2023 17:35
Blijkbaar is hun leven hun niet zoveel waard?

Of valt het wel mee?

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 20:43]

_Pussycat_ @Keypunchie18 april 2023 06:05
Als ik 1 keer ver weg ga ga ik geen bijzondere apparatuur kopen ervoor. Daarnaast is integratie in je telefoon toch goed? Net als je camera, kompas, zaklamp, en kaart erin hebt, kun je nu ook satelliettelefoon erbij hebben.
Zoop @Keypunchie18 april 2023 13:07
Heb jij ooit eens outdoor gesport? Heb je dan gecontroleerd of je hele route wel dekking heeft? Doe je dat altijd?

Ook al was je antwoord op de eerste vraag nee, dan hoop ik dat je kan in kan schatten dat de rest van de vragen niet zo vreemd zijn en de nut van satteliettelefoon wel te begrijpen is?

En nu zal dit probleem niet zo groot zijn in Nederland, maar er zijn zat landen met meer natuur en minder dekking.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 22 juli 2024 20:43]

Keypunchie @Zoop18 april 2023 14:49
Het punt is meer dat “voor noodgevallen” echt een niche is.

Als je echt dit van plan bent om te doen, dan neem je nu al een satelliet telefoon mee (of neemt andere maatregelen).

Of ik leef onder een steen en iedereen valt constant van rotsen af in de Andes.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 20:43]

Zoop @Keypunchie18 april 2023 14:59
Again, mijn vragen, hoe zou jij die beantwoorden? Jij neemt een satteliettelefoon mee als je gaat hiken in de ardennen (of wat mij betreft het dichtstbijzijnde natuurgebied)? Iedereen zou dat moeten doen?

Kijk, ga je de himalaya beklimmen, dan mag je wel wat meer voorbereiding treffen ja. Kans op een ongeval, en dat dit dodelijk afloopt zonder hulp is een stuk groter. Wilt niet betekenen dat dit niet in de ardennen (of willekeurig andere plek waar toevallig ff geen bereik is) kan gebeuren.
Keypunchie @Zoop18 april 2023 15:27
Ik pak al een overlevingsrugtas en een flesje water als ik naar de Appie loop. Yolo! Immers.
Donstil
@Keypunchie17 april 2023 21:52
Mja, die outdoor sporters kunnen natuurlijk nu al gewoon een satelliet-telefoon aanschaffen, daar gaat dit niet om/verschil voor maken.
Nah ja “gewoon”, die dingen zijn behoorlijk prijzig, zeker een groot pluspunt als het gewoon in je smartphone zit. Daardoor kun je mijn inziens juist wel kunt spreken van “een groot verschil”.
Bulls @Folkert200217 april 2023 17:32
Vreemd hè dat er nu “levensreddende” gadgets worden ontwikkeld terwijl voorheen dus iedereen dood ging. Hoe hebben we het ooit zo ver geschopt :?
veltnet @Folkert200217 april 2023 16:42
Dat moet dan wel een hele gevaarlijke outdoor sport zijn als je er een satphone voor nodig hebt.
sdziscool @veltnet17 april 2023 16:53
Gewoon wandelen in een land buiten Nederland betekent al snel dat je telefoon buiten bereik is, als je dan in een emergency beland, bvb been breken tijdens een val, dan is een satelliet telefoon wel zo handig. Kan al bvb in de UK of Scandinavië het geval zijn als je in een relatief groot natuurgebied gaat wandelen.
TheVivaldi @sdziscool17 april 2023 19:50
Kan hier ook gebeuren. In de Oostvaardersplassen is er ook een zwart gat, dus als je daar een lange wandeling gaat maken heb je ook een probleem. En in Noord-Brabant ook als je T-Mobile hebt.
sir_huxley @veltnet17 april 2023 16:59
Ik kan er zo een paar opnoemen die niet zo heel spannend zijn, maar waar een satelliet telefoon erg welkom is:
- Zeilen. Zelfs een paar km buiten de kust van Nederland heb je al geen bereik
- wandelen in bijvoorbeeld in Tasmania (overland track)
- backcountry skiën over de Hardangervidda

Als er iets gebeurd wil je hulp in kunnen roepen of simpelweg peace of mind voor jou en je familie.

Ik zie het als een goede toevoeging en over een tijdje weten we niet beter.
Andros @sir_huxley18 april 2023 01:03
Je hoeft er niet voor naar de andere kant van de planeet, Duitsland kent genoeg plekken zonder bereik.
FatalZero @veltnet17 april 2023 17:01
Nou dat valt wel mee. In mijn persoonlijk geval zeil ik graag, niet extreem maar zonder goede voorbereidingen niet zonder gevaar. Ik zeil hoofdzakelijk op het Markermeer en IJsselmeer. Daar heb je een paar kilometer van de kust 0,0 bereik met GSM.

Het alternatief is natuurlijk een marifoon. Mijn vorige zeilboot had dat niet, mijn huidige boot inmiddels wel. Maar met een klein bootje zeil je binnen mum van tijd buiten bereik op het IJsselmeer. Zelfs met marifoon aan boord zou ik een telefoon met sattelietverbinding graag als backup willen hebben (voor een redelijke prijs).
Verwijderd @veltnet17 april 2023 17:53
Fierljeppen over actieve vulkaan.
Moet je echt eens gedaan hebben! :+ :D
blorf @Keypunchie17 april 2023 16:30
Hoe werkt dit zonder schotel? Als die telefoons zelf capabel zijn om een satellietverbinding in stand te houden kunnen ze misschien ook op de grond signalen relayen voor andere verbindingen. Het idee dat een toestel ook als regionale antenne functioneert...
sdziscool @blorf17 april 2023 16:59
De bandbreedte is niet heel hoog, en je bent niet 100% online. Bij sateliet communicatie via een los apparaat zonder grote antenne moet je vaak wachten tot er een satelliet direct over je heen vliegt (gebeurt gemiddeld gezien 1x per 15 minuten) en dan heeft je telefoon een tiental seconden om alle data door te sturen/ontvangen. Bellen etc zit er bij zulke apparaten dan vaak ook niet in.

Zodra je een antenne of schotel toevoegd aan de mix wordt het makkelijker om een continu signaal op te zetten, maar dan ben je gewoon weer terug bij de Starlink setup.
Keypunchie @blorf17 april 2023 16:41
Een schotel is toch niet per se nodig? Een antenne zou voldoende moeten zijn.

Tenminste, ik denk aan Iridium-telefoons en daar zat ook niet een klein schoteltje op. Lijkt me dat, ook dankzij gebruik van software, het mogelijk moet zijn om de antennes handzamer te maken tegenwoordig?

Wat bedoel je met regionale antenne? Een soort meshing?
blorf @Keypunchie17 april 2023 16:47
Vergelijkbaar met een wifi range-extender maar dan met een zwaardere zender....
Keypunchie @blorf17 april 2023 17:36
Nou, geen idee, maar hotspotten zou sowieso moeten kunnen.
jongetje @Keypunchie17 april 2023 16:36
Wat heeft korte afstand vliegen met connectiviteit langs het spoor te maken? In een vliegtuig kun je toch ook niet bellen? Als een trein zorgt voor Wi-Fi, wat volgens mij al vrij standaard is, kun je daar toch ook mee verbinden.

En misschien soms ook weleens lekker om niet altijd bereikbaar te zijn. Dat lukte 25 jaar geleden ook.
Keypunchie @jongetje17 april 2023 19:14
We dwalen af, maar men wil dat de trein een goed (zakelijk) alternatief is voor het vliegtuig,

Vliegtuigen zijn snel (qua vliegtijd), maar hebben veel verloren tijd vanwege dat ze ver uit het centrum van een stad liggen en gedoe op het vliegveld zelf (security, boarding).

Treinen zijn langzamer, maar liggen vaak in het centrum van een grote stad en je bent doorgaasn niet zoveel tijd kwijt aan procedures.

Voor zakelijk reizen komt dan aan boord nog het voordeel: als je kunt werken, dan is er veel minder sprake van "verloren" tijd. Om te werken heb je 2 dingen nodig: allereerst comfort en ten tweede connectiviteit.

Qua comfort kan de trein het vliegtuig makkelijk verslaan. Meer ruimte om je kont te keren, een stuk minder herrie en niet die droge lucht.

Maar qua connectiviteit is het met treinen (bvb. ICE) echt treurig gesteld. Die treinwifi zit op hetzelfde mobiele netwerk als jouw telefoon en vertoond dus ook dezelfde kuren. Wegvallende verbindingen, of zo traag dat je beter een postduif kunt sturen.

Los je als overheid door middel van wet- en regelgeving dat issue op en heb je gewoon de hele reis lang een stabiele 100/100 verbinding zul je zien dat voor de korte, en zelfs middellange afstand, de trein kan gaan bloeien voor zakelijk reizen.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 20:43]

TheVivaldi @Keypunchie17 april 2023 19:52
Of je lost het op door gewoon op een tablet of laptop met simkaartsloot op 4G/5G te werken, of door de hotspot op je telefoon aan te zetten. Uiteraard zou treinwifi gewoon goed moeten zijn, maar je kunt er makkelijk omheen werken met de door mij genoemde oplossingen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 20:43]

Keypunchie @TheVivaldi17 april 2023 20:35
Nee, die lost het niet op.

Het probleem is domweg dat het netwerk op veel stukken langs het spoor niet goed is. Of je nou de treinwifi of je eigen SIM gebruikt, als er niet voldoende masten (of wat dan ook) zijn dan kun je niet lekker werken.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 20:43]

TheVivaldi @Keypunchie17 april 2023 20:37
Dat kan niet het geval zijn, want volgens iedereen hier hebben we het “beste netwerk”, “geen gaten” en zijn we wat dekking betreft een “veredelde stadsstaat”.
Keypunchie @TheVivaldi17 april 2023 20:42
Moet je goed lezen, want Nederland is inderdaad een veredelde stadsstaat (dat zijn mijn woorden, die je quote :-)), maar de ICE rijdt toch net iets verder dan Nederland alleen.

De context hier is het vervangen van korte vluchten door een treinrit. Binnenlandse lijnvluchten zijn al een jaar of 15 afgeschaft, maar veel zakenverkeer naar Londen, Parijs en Duitsland. Met name die laatste heb ik (en hoor ik) gewoon barre ervaringen met connectiviteit.
djexplo @Keypunchie17 april 2023 16:49
Een telefoon met met satellietcommunicatie betekend dat je niet meer afhankelijk bent van de lokale infrastructuur. Dus de lokale overheid kan je verbinding niet langer blokkeren en maar beperkt monitoren. Die mogelijkheid ligt op dat moment bij je satelliet provider.

Wat je zowel positief als negatief kan zien.
Het.Draakje @djexplo19 april 2023 07:15
Ze connecten naar de satellieten van het Chinese BeiDou-systeem. Het lijkt me dat de Chinezen daar geen probleem mee hebben. Wellicht dat er al een afluistermogelijkheid ingebakken zit?
Frame164 @Keypunchie17 april 2023 17:05
In Nederland is het overbodig. Maar wij hebben dan ook de beste mobiele netwerken ter wereld.
TheVivaldi @Frame16417 april 2023 19:54
We staan op plaats 6, dus niet dé beste netwerken, maar alles in de top 10 is top, dus we doen het behoorlijk goed.
Marzman @Keypunchie17 april 2023 17:40
Het is al een beetje hybride, 5G in de grootsteden, de rest 4G of nog slechter, binnen VoWifi.
theduke1989 @Keypunchie17 april 2023 18:06
Ik wil dat er meer satelliet verbinding is voor internet thuis. Nu is het zo ontzettend duur zo'n verbinding. Als meer komen is het prima.

We hebben een huis in Duitsland, en daar is het gewoon dood. En Starlink is er nog nicht.
TheVivaldi @theduke198917 april 2023 19:55
Wil niet zeggen dat het altijd beter is in huis. Vraag maar eens aan mensen in Noord-Brabant, vooral zij die T-Mobile hebben, hoe ze het bereik in huis ervaren. Genoeg mensen die daar de straat uit moeten lopen om een beetje bereik te hebben.
marhalm 17 april 2023 17:43
Ik snap de sancties tegen Huawei niet zo goed. Google’s Android mag niet, maar Qualcomm chips mogen wel.

De restricties mogen de Amerikaanse economie niet teveel kosten blijkbaar.

[Reactie gewijzigd door marhalm op 22 juli 2024 20:43]

The Reeferman @marhalm17 april 2023 21:50
"According to the information coming from DigitalChatStation, Huawei has successfully obtained a supply license for Snapdragon SM8325 and SM7315 processors. On the other hand, the company is working to get the SM8450 processor next year."
bron: https://consumer.huawei.c...or-SD-898/topicId_149163/
Donstil
@marhalm17 april 2023 21:58
Ik snap de sancties tegen Huawei niet zo goed. Google’s Android mag niet, maar Qualcomm chips mogen wel.

De restricties mogen de Amerikaanse economie niet teveel kosten blijkbaar.
Komt dat niet omdat het oude techniek is? De Qualcomm Snapdragon 778G is bijna twee jaar oud, dus misschien nog van voor de sancties?
JWL92 17 april 2023 17:39
midrangetelefoon
De Ultra, die in ieder geval satellietcommunicatie biedt, heeft een vanafprijs van omgerekend zo'n 600 euro.
8)7
Moobrootje 17 april 2023 18:24
Sinds wanneer is 600 euro een mid-range telefoon?
Donstil
@Moobrootje17 april 2023 21:58
Sinds de High-end meer naar boven opschuift.
walkstyle 17 april 2023 16:28
Waarom zou je een Huawei telefoon nemen als er (alleen met moeite) Google Play store op kan draaien?

Voor reizgers lijkt mij satellietcommunicatie erg handig, veel eilanden en berg gebieden heb je erg slecht bereik.
veltnet @walkstyle17 april 2023 16:31
Ja, we zijn tegenwoordig erg verslaafd aan ons mobieltje. Zelfs op vakantie mot dat ding aan staan.
Jacketti @veltnet17 april 2023 16:35
In mijn geval niet alleen aan staan, ik gebruik hem ook nog voor mijn boekingen, maps, betalingen, vertaling, camera, muziek, navigatie en communicatie :)
veltnet @Jacketti17 april 2023 16:37
Dat klinkt als een single point of failure. Hopen dat je hem onderweg niet kwijt of kapot maakt.
jeroenvangoch @veltnet17 april 2023 16:41
Jij gebruikt zeker ook geen elektriciteit? Want als dat stuk gaat doen je lampen het niet meer en kun je niks meer zien....

[Reactie gewijzigd door jeroenvangoch op 22 juli 2024 20:43]

veltnet @jeroenvangoch17 april 2023 16:47
Ik kan overdag prima zien zonder lamp. 's avond lukt het ook nog wel een beetje.
Maar ik gebruik in ieder geval niet mijn mobiel als lamp als ik op vakantie ga. Daar heb ik een mooi hi-tec led lampje voor die veel langer meegaat en niet voor een SPOF zorgt.
Zo neem ik ook altijd een papieren kaart mee en voldoende cash voor een paar dagen voor het geval dat.

En jij? Ga je heel hard huilen als je je telefoon op reis kwijt raakt?

[Reactie gewijzigd door veltnet op 22 juli 2024 20:43]

jeroenvangoch @veltnet17 april 2023 16:56
Ik zou niet bepaald blij zijn als ik mijn telefoon van een paar honderd euro kwijt zou raken. Betekend niet dat ik niet in staat ben om verkeersborden naar de dichtstbijzijnde stad of dorp te volgen om daar een kaart te kopen of een hotel te vinden. Ik zou zelfs een nieuwe telefoon kunnen kopen terwijl ik daar ben. En ik denk dat OP ook prima in staat is om deze dingen te doen. Daarom snap ik je SPOF niet helemaal, je telefoon maakt een hele hoop dingen makkelijk, maar mocht deze falen zijn overal zijn gewoon oplossingen voor.
Kyle @veltnet17 april 2023 17:09
De vraag dient zich aan, of je een (wellicht goedkopere) backup mobieltje behoorlijk kan synchroniseren,
zoals dat bij laptops mogelijk is. Iemand die daar ervaring mee heeft ?
jongetje @veltnet17 april 2023 16:37
Anders kun je je online vrienden niet op de hoogte houden van je fantastische leven 8-)
veltnet @jongetje17 april 2023 16:49
Ja, mooi he? Dat je gewoon op vakantie kunt gaan en je vrienden een tijdje niet hoeft te spreken.
Frame164 @veltnet17 april 2023 17:09
Ik zou mijn telefoon op vakantie toch echt niet willen missen. Niet omdat ik bereikbaar wil zijn of graag anderen wil laten weten wat ik doe maar ik heb domweg geen zin meer om te zoeken naar goede restaurants. Via diverse reviewsites kan je al een stuk makkelijker een eerste selectie maken. En een tweede use case is navigatie. Als je met een reisgids met uitgeklapte plattegrond rondloopt kan je net zo goed meteen op je voorhoofd zetten "Rob me, I'm a tourist"....
Donstil
@veltnet17 april 2023 22:02
Ja, we zijn tegenwoordig erg verslaafd aan ons mobieltje. Zelfs op vakantie mot dat ding aan staan.
Vind dit altijd maar een vreemde instelling.

Waarom zou ik op vakantie offline zijn, ik vind het online zijn handig en (met vlagen) leuk dus waarom mag dat dan niet op vakantie?

Wie heeft bedacht dat je op vakantie ineens als iemand uit 1984 moet leven? Wat een onzin.
batjes @walkstyle17 april 2023 16:47
Je tekent eigenlijk precies het probleem aan. Android is (hier in het westen tenminste) praktisch waardeloos zonder de Play Store.

In China wat minder, WeChat erop en klaar.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 20:43]

Kyle @batjes17 april 2023 17:01
Zover ik weet, richt Tweakers zich niet op Chinese gebruikers, dus probleem is niet bestaand.
ianbeeldens @walkstyle17 april 2023 22:36
Inderdaad ik ben het hier inderdaad mee eens, zelf gebruik ik een Huawei P30 Pro als mijn telefoon en ben daar zeker wel gehecht aan maar heb sinds kort ook een Huawei tablet gekocht waar geen Google services op staat en ik merk echt wel een erg groot verschil tussen hoeveel moeilijker het is om een apparaat zonder Google services is in gebruik en zou dit zeker niet willen als telefoon.
Frame164 @StefanJanssen17 april 2023 17:09
Noem eens alternatieven voor Google apps die allemaal beter zijn dan google en die geen google technologie gebruiken.

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