Huawei brengt in China midrangetelefoon uit met satellietcommunicatie

Huawei heeft drie nieuwe smartphones onthuld, waaronder een model dat uitgerust is met satellietcommunicatie. Voor nu is de beschikbaarheid beperkt tot Huawei-thuisland China, waar ze op 26 april uitkomen.

Het gaat om drie modellen in de Nova-serie, de 11, 11 Pro en 11 Ultra. Die laatste ondersteunt satellietcommunicatie via satellieten van het Chinese BeiDou-systeem, zo schrijft GSMArena. In gebieden waarin de Nova 11 Ultra geen bereik heeft via 4G-netwerken, zal het in staat zijn om berichten te versturen en ontvangen via het satellietnetwerk. GSMArena zegt dat alleen de Ultra satellietcommunicatie kan bedrijven, maar Gizmochina en Gizchina melden dat de andere twee modellen dat ook kunnen, maar dan slechts in één richting. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de relatief nieuwe smartphonefunctie.

De midrangemodellen van Huawei draaien allemaal op een Qualcomm Snapdragon 778G met een onbekende hoeveelheid werkgeheugen. Het display is in alle gevallen een oled, met een diagonaal van 6,7 inch, of iets meer in het geval van de Pro en Ultra. De resolutie is ook 1084 bij 2412 pixels, of iets meer bij de Pro en Ultra. Het opslaggeheugen varieert van 128GB tot 512GB. De Ultra, die in ieder geval satellietcommunicatie biedt, heeft een vanafprijs van omgerekend zo'n 600 euro.

Of het toestel naar Nederland en België komt, is op dit moment niet duidelijk. Eerdere Nova-modellen kwamen wel hier uit, dus de kans bestaat wel. De smartphones draaien echter sinds een tijd niet meer op Android, wegens sancties die het bedrijf vanuit de VS opgelegd heeft gekregen. Ter vervanging voor Android is er nu Harmony OS.