SpaceX breekt Starship-lancering kort voor opstijgen af

SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket op het laatste moment uitgesteld. Een van de drukventielen is bevroren. De lancering is daarom uitgesteld met minimaal 48 uur, tot woensdagmiddag Nederlandse tijd. Elon Musk heeft het over 'enkele dagen'.

De lancering van de Starship werd 40 seconden voor het opstijgen stopgezet, al werd het probleem al ruim tien minuten daarvoor ontdekt en als mogelijke oorzaak van een uitstel aangewezen. De periode daarna werd gebruikt als verdere oefening en om data te blijven verzamelen. Volgens SpaceX-oprichter Elon Musk komt het uitstel door een drukventiel in de raket. Dat zou bevroren zijn geraakt. De raket moet daarom volledig leeggetankt worden voordat er over een paar dagen een nieuwe poging kan worden ondernomen. "We hebben veel geleerd vandaag", schrijft Musk.

SpaceX zou aanvankelijk al op zondag zijn langverwachte Starship-raket lanceren. Dat is de volgende generatie herbruikbare raketten van SpaceX, dat groot werd met de herbruikbare Falcon 9. Veel van de technologie van de Falcon 9 is toegepast in de Starship, die met 116 meter de hoogste raket is die tot nu toe is gebouwd. De Starship is niet alleen groter, maar kan ook grotere massa's de ruimte in brengen. SpaceX wil de raket gebruiken om op termijn mensen naar de maan en later zelfs Mars te sturen.

De Starship bestaat uit twee delen: het gelijknamige ruimteschip bovenop en de Super Heavy-booster. Beide delen moeten herbruikbaar worden door weer te landen, maar tijdens deze testvlucht is dat niet de bedoeling. De Super Heavy valt kort na het opstijgen in de Golf van Mexico; de Starship zelf komt na 90 minuten neer in de Stille Oceaan.

De volgende lanceerpoging kan op zijn vroegst pas 48 uur na de huidige poging plaatsvinden. Dat zou dus niet eerder dan woensdagmiddag Nederlandse tijd zijn.