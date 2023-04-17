SpaceX breekt Starship-lancering kort voor opstijgen af

SpaceX heeft de lancering van zijn Starship-raket op het laatste moment uitgesteld. Een van de drukventielen is bevroren. De lancering is daarom uitgesteld met minimaal 48 uur, tot woensdagmiddag Nederlandse tijd. Elon Musk heeft het over 'enkele dagen'.

De lancering van de Starship werd 40 seconden voor het opstijgen stopgezet, al werd het probleem al ruim tien minuten daarvoor ontdekt en als mogelijke oorzaak van een uitstel aangewezen. De periode daarna werd gebruikt als verdere oefening en om data te blijven verzamelen. Volgens SpaceX-oprichter Elon Musk komt het uitstel door een drukventiel in de raket. Dat zou bevroren zijn geraakt. De raket moet daarom volledig leeggetankt worden voordat er over een paar dagen een nieuwe poging kan worden ondernomen. "We hebben veel geleerd vandaag", schrijft Musk.

SpaceX zou aanvankelijk al op zondag zijn langverwachte Starship-raket lanceren. Dat is de volgende generatie herbruikbare raketten van SpaceX, dat groot werd met de herbruikbare Falcon 9. Veel van de technologie van de Falcon 9 is toegepast in de Starship, die met 116 meter de hoogste raket is die tot nu toe is gebouwd. De Starship is niet alleen groter, maar kan ook grotere massa's de ruimte in brengen. SpaceX wil de raket gebruiken om op termijn mensen naar de maan en later zelfs Mars te sturen.

De Starship bestaat uit twee delen: het gelijknamige ruimteschip bovenop en de Super Heavy-booster. Beide delen moeten herbruikbaar worden door weer te landen, maar tijdens deze testvlucht is dat niet de bedoeling. De Super Heavy valt kort na het opstijgen in de Golf van Mexico; de Starship zelf komt na 90 minuten neer in de Stille Oceaan.

De volgende lanceerpoging kan op zijn vroegst pas 48 uur na de huidige poging plaatsvinden. Dat zou dus niet eerder dan woensdagmiddag Nederlandse tijd zijn.

SpaceX Starship

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 17-04-2023 15:44 118

17-04-2023 • 15:44

118

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Reacties (118)

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beantherio 17 april 2023 15:46
Volgens mij werd al 10 minuten voor de beoogde lancering de keuze gemaakt om niet te lanceren. Ze hebben enkel de procedure tot en met 40 seconden voor lancering doorlopen om die procedure evengoed nog te testen.
SmokingSig @beantherio17 april 2023 16:14
Klopt.

Het ging hier dus om een 'wet dress rehearsal'.
Mathijs Kok @SmokingSig17 april 2023 19:28
Het ging hier dus om een 'wet dress rehearsal'.
Nee, het ging om een werkelijke lanceerpoging. Pas toen dat niet mogelijk was kwam de wet dress naar boven.

Hier bijt de marketing van SpaceX in zijn eigen billen. Alle andere providers doen wet dress de hele tijd maar omdat SpaceX weet dat er 33 camera's op staan vinden ze het moeilijk om het gewoon een test te noemen. Musk zelf had al gezegt dat de kans dat ze konden lanceren niet erg groot was, maar toch gaan ze vol op het orgel.

Ze kijgen dat ding wel omhoog en dan is het een absolute doorbraak in ruimtevaart, En dan is alle wat er mis ging vergeten.
multikoe
@Mathijs Kok17 april 2023 19:48
maar toch gaan ze vol op het orgel
Daar heb ik erg weinig van gezien. De "Hype" komt toch vooral van de Youtube-kanalen en Twitteraars. Niet van SpaceX zelf. Of ik moet hun "marketingafdeling" (die ze volgens mij helemaal niet hebben helemaal over het hoofd gezien hebben...
RJG-223
@multikoe17 april 2023 20:28
De "Hype" komt toch vooral van de Youtube-kanalen en Twitteraars
En die worden weer gesteund en gestimuleerd door een hele schare aan (technisch georiënteerde) mensen die geïnteresseerd zijn in ruimtevaart, en enthousiast zijn over wat SpaceX uitvoert. Het enige wat SpaceX hoeft te doen, is niet al te geheimzinnig zijn.

Ik denk dat als BO wat opener zou zijn, en misschien een directeur had die niet alleen geïnteresseerd was in geld verdienen, ze evenveel 'Hype' zouden hebben.
Of ik moet hun "marketingafdeling" over het hoofd gezien hebben
Ik zou zeggen dat hun marketingafdeling Elon Musk heet :) Het helpt daarbij dat het een man is met een een droom en een missie, die anders is dan geld verdienen. Dat kunnen veel mensen ook wel waarderen.
Z100 @RJG-22318 april 2023 04:59
Ik denk dat als BO wat opener zou zijn, en misschien een directeur had die niet alleen geïnteresseerd was in geld verdienen, ze evenveel 'Hype' zouden hebben.
Nee hoor. BO is het zwarte schaap in de industrie in de ogen van de meesten op platformen zoals Reddit en Twitter.

Het bedrijf en Bezos hebben zichzelf in het verleden op de borst proberen te kloppen voor nutteloze mijlpalen. BO heeft tot dusver nog niets bijzonders gaan. Iig niets dat SpaceX niet allang heeft gedaan. Daarnaast heeft BO ook nul marktaandeel. Niet dat BO het niet gaat lukken, maar tot dusver is BO niet zo heel spannend. Het is een bedrijf dat een decennia of langer in alpha zit.
Ik zou zeggen dat hun marketingafdeling Elon Musk heet :) Het helpt daarbij dat het een man is met een een droom en een missie, die anders is dan geld verdienen. Dat kunnen veel mensen ook wel waarderen.
Elon draagt ontzettend weinig bij aan marketing. De klanten die ritten bij SpaceX willen boeken denken niets meer dan aan het economische, betrouwbaarheid- en snelheid in service voordeel dat SpaceX te bieden heeft. SpaceXs diensten spreken voor zich.

Musk is alleen interessant voor mensen zoals jij en ik waar charisma een rol speelt. Maar het heeft geen effect op SpaceXs klantenwerving.

Dat gezegd heeft Musk juist het enthousiasme wat proberen te temperen. Met dat "we zijn al blij als Starship van het platform af komt, en dat als het ontploft, het ver genoeg is dat het het platform niet zal beschadigen".

[Reactie gewijzigd door Z100 op 23 juli 2024 09:47]

multikoe
@RJG-22317 april 2023 20:48
Ik had het niet beter kunnen zeggen....
Bitterbal_ @Mathijs Kok17 april 2023 21:37
Mwah, iedere launch provider heeft wel eens last van scrubs. NASA bijvoorbeeld nog met de Artemis 1 lancering, de eerste poging ging niet door vanwege een kapotte temperatuursensor en de tweede keer vanwege een brandstoflek. Pas drie maanden na de oorspronkelijke launch date ging het ding de lucht in.
Coolstart
@Mathijs Kok18 april 2023 08:11
Hier bijt de marketing van SpaceX in zijn eigen billen. Alle andere providers doen wet dress de hele tijd maar omdat SpaceX weet dat er 33 camera's op staan vinden ze het moeilijk om het gewoon een test te noemen.Musk zelf had al gezegt dat de kans dat ze konden lanceren niet erg groot was, maar toch gaan ze vol op het orgel.
De eerste wett dress rehearsal tests waren al in januari afgerond.
https://spacenews.com/spa...ship-wet-dress-rehearsal/

Ik heb recent geen tweet gezien waarbij Musk liet weten dat de launch een test zou zijn of een grote kans had op falen/afbreken voor launch.

“Vol op het orgel” Hoe dan?
peerke1987 @Mathijs Kok18 april 2023 09:48
Ik denk niet dat de marketing zich hier in de eigen billen bijt, SpaceX is vanaf het begin heel open geweest over wat er kan gebeuren. Van een Scrub tot aan een RUD 'Rapid Unscheduled Disassembly'.Wellicht zou SpaceX 'marketing' een prominentere positie zelf in kunnen nemen en de regie nemen en uitleggen op hun terms wat er verwacht kan worden (wat ze eigenlijk ook wel deden in de stream) aan de massa media.
Ik vond de stream erg gaaf, hele vette beelden, leuke uitleg en een beeetje marketing voor vacatures ;).

Probleem is meer wat de media er van maakt en vaak de materie ook niet eens begrijpt. Elk Youtube kanaal wat zich verdiept in deze materie weet heel goed hoe het in elkaar steekt en wat ze kunnen verwachten.

Je zou de koppen eens moeten zien als het inderdaad een RUD was op stage 0... poh
mphilipp
@beantherio17 april 2023 16:14
Ze hadden rond die tijd (al iets eerder dacht ik) een 'pressurisation issue' waar ze aan werkten. Op dat moment zeiden ze al dat het een scrub zou kunnen worden als het niet op tijd opgelost zou worden. In dat geval zou het als een 'full wet dress rehearsal' beschouwd worden. Dat betekent dat ze gewoon doorgaan met de countdown en alle procedures, maar niet gaan ontsteken.

Er was een launch window dat nog wel anderhalf uur duurde, maar als ze er geen vertrouwen in hebben dat ze dat voor die tijd kunnen oplossen, kunnen ze beter de boel detanken en in alle rust de issue oplossen.
Selbiecookie 17 april 2023 16:18
Volgens Elon Musk's Twitter post https://twitter.com/elonmusk/status/1647950862885728256?s=20
ging het om een bevroren pressurant valve.
Hierdoor hebben ze ongeveer 10 minuten voor de lancering besloten om de lancering voor vandaag niet door te laten gaan, maar de tijd en omstandigheden te gebruiken om een Wet Dress Rehearsal te doen.

Eerstvolgende lanceerpoging over ~48 uur.
Wachten op updates van SpaceX / Elon Musk voor een officiële nieuwe lanceerdatum.

[Reactie gewijzigd door Selbiecookie op 23 juli 2024 09:47]

Marve79 @Selbiecookie17 april 2023 18:06
Dat Musk hier nog tijd voor heeft met al die Twitter drama.
RockerbabyWil @Marve7917 april 2023 18:29
Er is geen drama. Hij weet donders goed waarmee hij bezig is.
Marve79 @RockerbabyWil17 april 2023 19:29
Ja met zichzelf overschatten het grootste deel van de dag.
Verwijderd @Marve7917 april 2023 22:06
Zegt men over de rijkste self made businessman ter wereld, wie overschat zichzelf hier (of zou u het allemaal beter doen)
Verwijderd @Verwijderd17 april 2023 23:38
Elmo is alles behalve self made, dus daar overschat u wederom wel wat.
multikoe
@Verwijderd18 april 2023 08:47
Die mag je even uitleggen.
Mirved @multikoe18 april 2023 08:57
ZIjn vader was multimiljonair. Als je start met 100 miljoen ben je niet echt selfmade.
RobWu @Mirved18 april 2023 09:26
Lees eens het boek 'Liftoff' van Eric Berger, dan krijg je wellicht een beter beeld van SpaceX, en hoe het allemaal net goed is gegaan in de begin dagen. SpaceX had ook gewoon een voetnoot in de geschiedenisboeken van de ruimtevaart kunnen zijn. Het is allemaal niet vanzelf gegaan zoals veel mensen hier blijkbaar denken.

Voor de ruimtevaart fan zeker een leuk boek om te lezen. :)
multikoe
@Mirved18 april 2023 09:08
Die 100 miljoen heb je uit je duim gezogen.
Dus even concreet: hoeveel heeft Errol Musk bijgedragen aan de carriere van Elon Musk?
Mirved @multikoe18 april 2023 09:19
Dus even concreet: hoeveel heeft Errol Musk bijgedragen aan de carriere van Elon Musk?
Verwacht je nou echt dat dit publieke informatie is?

Wat wel bekend is dat zijn vader schatrijk was. Dat hij dus met privieges en mogelijkheden is gestart die velen niet hebben. Daarnaast is ook bekend dat zijn vader in zijn eerste bedrijf geïnvesteerd heeft. Genoeg om te concluderen dat hij zeker niet self made is. Dat wilt niet zeggen dat deze man alsnog een heel indrukwekkend imperium heeft opgebouwd. Maar het is wel een beetje treurig om hem hier op internet als fanboy te gaan zitten verdedigen.
multikoe
@Mirved18 april 2023 09:37
Dit:
Verwacht je nou echt dat dit publieke informatie is?
is natuurlijk hilarisch. Je geeft dus gewoon ruiterlijk toe dat je de gaten in je kennis hebt opgevuld met zelfverzonnen verhaaltjes? Echt?

Leesvoer.
Het is heel veel tekst en in het engels, dus ik zal het even voor je samenvatten: die verhalen over de rijkdom van de familie en het apartheidsverleden en de steun die Elon heeft ontvangen zijn grotendeels onwaar of op z'n minst niet te bewijzen.

Elon Musk is een eikel, hij leidt aan chronische zelf-overschatting en heeft het empathisch vermogen van een gipsplaat. Maar wat hij heeft bereikt is echt heel bijzonder.
Mirved @multikoe18 april 2023 15:25
Wat hilarisch is is dat jij verwacht dat het algemeen bekend is hoeveel zijn vader heeft bijgedragen. Ik dacht dat iedereen met een beetje intelligentie wel zou snappen dat niemand het precies weet. Zoals ik al zei dat deze man een hoop mee heeft gekregen en voordeeltjes heeft gehad die andere niet zo maar hebben moge duidelijk zijn. Dus als je dan self made blijft claimen ben je echt zelfverzonnen verhaaltjes aan het vertellen.

[Reactie gewijzigd door Mirved op 23 juli 2024 09:47]

multikoe
@Mirved18 april 2023 15:56
Ik dacht dat iedereen met een beetje intelligentie wel zou snappen dat niemand het precies weet
Precies! Maar jij weet het wel. Want jij roept dat hij 100 miljoen van z'n vader heeft ontvangen en dat hij door zijn afkomst allerlei voordeeltjes heeft gehad. En dat baseer je op het enkele gegeven dat zijn vader schatrijk zou zijn geweest. Waarvan meerdere bronnen dus al zeggen dat dat niet klopt. Maar jij beweert dat hij schathemeltjerijk was en dat Elon daarvan profiteerde.
En als ik dan vraag waar je dat vandaan haalt en hoe Elon daarvan profiteerde, claim je dat dat geen publieke kennis is.

Zie je dan echt niet hoe je jezelf hier in de hoek hebt geverfd?
Mirved @multikoe18 april 2023 19:54
[...]

Precies! Maar jij weet het wel.
Blijkbaar snap je het dus nog steeds niet. Uit de context kun je halen dat ik zoiets niet kan weten en het dus gewoon figuurlijk is. Dat je het blijft herhalen geeft dus aan dat je of die intelligentie niet bevat of mogelijk op het autistisch spectrum zit (dat is verder geen probleem hoor) en niet snapt dat alles letterlijk is?
Want jij roept dat hij 100 miljoen van z'n vader heeft ontvangen
Zoals gezegd dat kan ik niet weten daaruit kun je halen dat het niet letterlijk is. Al was het maar 100K dan nog heeft hij een enorm voordeel gehad tegenover vele anderen.
en dat hij door zijn afkomst allerlei voordeeltjes heeft gehad. En dat baseer je op het enkele gegeven dat zijn vader schatrijk zou zijn geweest.
Hoeveel zuid afrikaanse kinderen konden er in de VS gaan studeren? Hoeveel van die kinderen konden daarna een start up beginnen zonder zich druk te maken over financiën? Ben jij nou echt zo naïef?
Waarvan meerdere bronnen dus al zeggen dat dat niet klopt.
Bedoe je dat fanboy blogje dat je eerder linkte :D . Laten we het gewoon liever bij respectabele bronnen houden. https://en.wikipedia.org/wiki/Errol_Musk
"Musk stated that as a result of the emerald mine "we had so much money we couldn't even close our safe"
"Errol Musk's claims that he invested in Elon Musk's software company Zip2 "
Maar jij beweert dat hij schathemeltjerijk was en dat Elon daarvan profiteerde.
Mede eigenaar van een mijn en zoveel geld in de kluis maar nee daar heeft Elon zeker niet van geprofiteerd. :+
En als ik dan vraag waar je dat vandaan haalt en hoe Elon daarvan profiteerde, claim je dat dat geen publieke kennis is.
Ik claim dat het precieze bedrag geen publieke kennis is. Dat de man steenrijk was, dat Elon in de VS is kunnen studeren en een startup met zijn broer heeft kunnen beginnen is makkelijk te vinden en haalt je hele verhaal al onderuit
Zie je dan echt niet hoe je jezelf hier in de hoek hebt geverfd?
Nee ik zie enkel iemand die blijkbaar niet snapt dat niet alles letterlijk is en dat jij dat blijkbaar niet kunt afleiden uit de context.
multikoe
@Mirved18 april 2023 22:33
Prima, ik kan dus gewoon zeggen dat Musk helemaal geen voordeel heeft gehad van het fortuin van zijn vader. En als je me dan om bronnen vraagt, dan zeg ik gewoon dat je het niet zo letterlijk moet nemen maar dat je de context kennelijk niet begrepen hebt.

Check!
Mirved @multikoe19 april 2023 08:08
Prima, ik kan dus gewoon zeggen dat Musk helemaal geen voordeel heeft gehad van het fortuin van zijn vader. En als je me dan om bronnen vraagt, dan zeg ik gewoon dat je het niet zo letterlijk moet nemen maar dat je de context kennelijk niet begrepen hebt.
Dus toch een gebrek aan intelligentie.

1: ik heb je bronnen gegeven van informatie die wel verifieerbaar is.
2: context ging over informatie waarvan je kon weten dat die niet te vinden is. En zoals gezegd niet eens heel relevant is welk bedrag het precies was.
3: dat Musk wel voordeel heeft gehad heb ik je al bewezen door FEITEN te noemen.

Dat je met dit zwakte bod komt en mijn argumenten niet hebt kunnen weerleggen zegt eigenlijk al genoeg.
multikoe
@Marve7918 april 2023 09:01
We hebben ontzettend veel te danken aan mensen die zichzelf overschatten en (per ongeluk) toch veel dingen voor elkaar kregen.
We hebben er zelfs wat gezegdes over in het Nederlands: "Niet geschoten is altijd mis", "de brutalen hebben de halve wereld"
Mathijs Kok @RockerbabyWil17 april 2023 19:32
Ahum.... dit is een firma die voor 44 miljard is verkocht en volgens de meeste analisten nu op zijn best 20 miljard waard is. Als $24.000.000.000 verlies geen drama is moet je wel met fraaie Shakespeareaanse vergelijkingen komen om het goed te praten.
Als dit de bedoeling was van Musk heb ik nog wel wat meer vragen.
RJG-223
@Mathijs Kok17 april 2023 20:34
Ahum.... dit is een firma die voor 44 miljard is verkocht en volgens de meeste analisten nu op zijn best 20 miljard waard is. Als $24.000.000.000 verlies geen drama is moet je wel met fraaie Shakespeareaanse vergelijkingen komen om het goed te praten.
Als dit de bedoeling was van Musk heb ik nog wel wat meer vragen.
Aan de ene kant heb je een punt, En die 44 miljard was beslist te veel. Maar ja, er zijn meer mensen die voor waardeloze dingen veel geld betalen. Merkkleding bijvoorbeeld, of (nep)Rolexen... Aan de andere kant lijkt het me nog een beetje vroeg om te concluderen dat hij hier gefaald heeft. Twitter is nog steeds niet failliet, of opgeheven. Laten we afwachten wat de status over een paar jaar is. Als je wilt investeren, dan moet je niet binnen een jaar rendement verwachten. Dat kan makkelijk vijf tot tien jaar duren. Of langer. En SpaceX en Tesla zijn ook allebei op een gegeven moment door het oog van de naald gekropen...
Verwijderd @Mathijs Kok17 april 2023 22:04
Wat hebben mensen toch altijd een kritiek op zijn business beslissingen, niet alsof andere bedrijven geen blunders maken, Microsoft en windows phone of windows 8 etc.

Krijgt altijd het gevoel dat men met hun simpele "business studie" denken het allemaal beter te kunnen. Bedoel niet dat dit hier het perse het geval is, maar gewoon in het algemeen. Ik ken echt niemand waarbij men elke strategisch zet (goed of slecht) zo bekritiseerd als by Musk.
divvid @Mathijs Kok17 april 2023 22:26
Ach ja, er was een tijd dat het apple aandeel ook voor een grijpstuiver te koop was…..

Mijn eerste apple was een gekregen clamshell (1999), mooi ding. Apple stond op $ 0,35 toen ik die kreeg (2002)
Nu doet het $165

[Reactie gewijzigd door divvid op 23 juli 2024 09:47]

CivLord
@Mathijs Kok18 april 2023 09:26
Een bedrijf koop je niet om wat het nú waard is. Dan is het een zero-sum transactie die je niets opbrengt.
Een bedrijf koop je om wat je denkt er aan waarde aan toe te kunnen voegen, of wat je er aan winst uit denkt te kunnen halen.
Musk heeft hele grootse plannen met Twitter, die het zijn investering meer dan waard maken. Al lijkt het er inderdaad heel erg op dat hij vooral bezig is het bedrijf en de reputatie af te breken.
kabelmannetje @RockerbabyWil17 april 2023 21:44
"Geen drama bij Musk's Twitter." Nieuws niet gevolgd?
peerke1987 @Marve7918 april 2023 09:54
Als je kijkt naar Musk zijn visie, of de vraag waarom hij nog werkt. is Twitter denk ik op één of andere manier meer een middel om zijn doel meer te bereiken, ik denk dat SpaceX voor Musk het aller belangrijkste is omdat dit zijn droom/visie kan realiseren

Daarmee is A.Starship letterlijk het vehicle om aan de ene kant simpelweg te transporteren en B. om Starlink V2 de lucht in te krijgen wat weer financieel bij moet dragen en waarschijnlijk nog om andere goede redenen.

"Elon Musk, why are you still working? You are worth $184B"
https://www.youtube.com/watch?v=P7iRUw3Imw4
Marve79 @Nikay_P17 april 2023 21:00
Ah dus je wist zelf de correcte spelling ook niet ;)
himlims_ 17 april 2023 15:46
De volgende lanceerpoging kan op zijn vroegst pas 48 uur na de huidige poging plaatsvinden. Dat zou dus niet eerder dan woensdagmiddag Nederlandse tijd zijn.
> ik gok dat het donderdag wordt; 4/20 :+

//edit; waarom al die minnetjes; sta niet raar te kijken als de nieuwe poging donderdag wordt ipv woensdag puur vanwege het 4/20 'verhaal'

[Reactie gewijzigd door himlims_ op 23 juli 2024 09:47]

Jaldea @himlims_17 april 2023 15:50
Hadden ze niet juist toestemming om TOT die tijd te lanceren? (wellicht heb ik het verkeerd gelezen)

Eerder tweakers post hier:
Mocht de lancering niet door kunnen gaan, dan wordt deze naar verluidt verplaatst naar dinsdag 18 of woensdag 19 april.

[Reactie gewijzigd door Jaldea op 23 juli 2024 09:47]

Wubinator @Jaldea17 april 2023 15:52
Ze hebben een licentie van 5 jaar gekregen voor deze vlucht. Ze hebben voor een nieuwe datum dus geen nieuwe FAA approval nodig
LC005 @Wubinator17 april 2023 16:02
Niet FAA maar road closures zijn geplanned voor morgen en woensdag. Als het niet dan lukt zal het even duren om opnieuw road closures en evacuaties te plannen.
Yorick1234 @LC00517 april 2023 16:06
Je treft ze eventueel ook hier, de road en flight closures: https://nextspaceflight.com/starship/
84hannes @Wubinator17 april 2023 16:07
Ze hebben een licentie van 5 jaar gekregen voor deze vlucht. Ze hebben voor een nieuwe datum dus geen nieuwe FAA approval nodig
Ze moeten de weg laten afsluiten, het Amerikaanse én Mexicaanse luchtruim boven de basis sluiten, zorgen dat er in de gevarenzone op zee niemand vaart. Ze kunnen niet zomaar op elk willekeurig moment in de aankomende vijf jaar lanceren.
Damic @Wubinator17 april 2023 17:22
Ze mogen lanceren van die plaats maar als ze willen lanceren moeten ze dat wel aanvragen. Ze hebben voor deze week 3 aanvragen gedaan en gekregen. Telkens 2h30 volledige weg afsluiting en evacuatie.
Mathijs Kok @Wubinator17 april 2023 19:38
Ze hebben een licentie van 5 jaar gekregen voor deze vlucht. Ze hebben voor een nieuwe datum dus geen nieuwe FAA approval nodig
Zeer zeker wel.

De NOTAM's die uitgegeven zijn gelden slechts tot Woensdagnacht. Voor een lancering daarna moet de FAA nieuwe NOTAM's maken. Onderschat dat niet, dit is een regio met enorm veel luchtvaart en scheepvaart en het sluiten van een groot gebied voor een paar uur is al bijzonder problematisch.
gday @himlims_17 april 2023 17:22
Ik denk dat het belang van de tests iets te groot is om 'for shits and giggles' op 4/20 te lanceren.
!GN!T!ON @gday17 april 2023 18:08
Normaal gesproken helemaal mee eens. Maar Elon Musk is hierbij betrokken dus het zou mij werkelijk niet verbazen in dit geval.
himlims_ @gday18 april 2023 21:49
Gaat dus wel 4/20 de lucht in, told you so
gday @himlims_19 april 2023 13:50
Eh, ik heb nooit gezegd dat de datum niet op de 20e zou vallen. Mij ging het om het 'for shits and giggles' gedeelte waar jij de nadruk op legde. Musk kan soms een kleuter zijn, maar zo'n grote operatie voor de grap op die datum plannen zal zelfs hem te ver gaan. Er moet echt van alles gecoördineerd worden met allerlei andere partijen. Als ie die datum zó belangrijk zou vinden voor deze lancering had ie de eerste poging al wel gepland op de 20e, toch?

[Reactie gewijzigd door gday op 23 juli 2024 09:47]

cookie and egg @himlims_18 april 2023 20:44
Je hebt nog gelijk gekregen ook :)
himlims_ @cookie and egg18 april 2023 21:51
Had zo’n vermoeden, vraag me af of er nog iets ludieks mee gaat (zoals met die roadster) een phat-J?
The Bula King @himlims_17 april 2023 17:43
En 4/20 heeft dan met marihuana dag te maken?
Dan kunnen ze beter een cake meenemen als cargo... 8)7
World Citizen @The Bula King17 april 2023 17:53
Half. Elon is 69 dagen na 4/20 geboren. Die combinatie brengt hem erg aan het lachen, en hij gebruikt de nummers dan ook overal waar hij grappig wilt zijn.
dasiro @The Bula King17 april 2023 17:52
ik denk dat de grote baas die liever op z'n bureau heeft staan ipv naar de verdommenis te schieten
Macboe 17 april 2023 15:53
Jammer, ik was ook aan het kijken. Toch weer miljoen views en geld in het laatje gebracht denk ik dan maar! :)
himlims_ @Macboe17 april 2023 15:59
bizar; stream zitten kijken, gast haalt bijna jaarsalaris op aan donaties :F
DataGhost @himlims_17 april 2023 17:03
Waarschijnlijk ook minimaal twee jaarsalarissen besteed aan het bouwen van die raket.
Damic @DataGhost17 april 2023 17:27
Dat word grotendeels betaald door de overheid met de opdrachten dat ze krijgen met Dragon en andere aanbestedingen.
RJG-223
@Damic17 april 2023 20:15
Dat word grotendeels betaald door de overheid met de opdrachten dat ze krijgen met Dragon en andere aanbestedingen.
Lekker Elon-bashen hè ? Feiten doen er namelijk niet toe.

Laten we even vergeten dat de amerikaanse overheid elk jaar gewoon een aantal ruimtemissies heeft, en dat ze die aan SpaceX kunnen gunnen, of aan een andere provider. En dat doen ze dus ook. Laten we ook even vergeten dat die andere providers duurder zijn dan SpaceX, en dat de amerikaanse overheid dus geld bespaart door voor SpaceX te kiezen. Laten we verder even vergeten dat Boeing ook be-homo-sapiëns-de missies zou hebben kunnen uitvoeren (een stuk duurder per stoel dan SpaceX), maar dat ze er een potje van gemaakt hebben, en ruim twee jaar na SpaceX nog steeds niet in staat is om regelmatig vluchten naar het ISS uit te voeren, en daar (naar verwachting) pas vanaf september 2024 mee gaat beginnen. Bijna vier hele jaren na SpaceX.

Laten we dat allemaal even vergeten, en kijken naar hoeveel SpaceX verdient. Gelukkig zijn er mensen die daar een inschatting van gemaakt hebben. Wat zien we dan: dat in 2022 minder dan 40% van de inkomsten van SpaceX van de amerikaanse overheid komen. Voor nuttige missies dus, die anders voor meer geld door iemand anders uitgevoerd zouden zijn ! Verder zien we dat in 2023 naar verwachting rond de 30% van de inkomsten van de amerikaanse overheid zullen komen. Voor nuttige missies alweer, die anders voor meer geld door andere bedrijven waren uitgevoerd.

Dat alles gaat alleen om inkomsten. Niet om winsten, want een groot deel van het verdiende geld wordt gelijk weer uitgegeven om de missies uit te kunnen voeren. Er blijft dan dus een relatief klein deel aan 'winst' over. Misschien 30%. Dat zou over 2022 dus ca. 1.4 miljard zijn, Met 40% overheidsopdrachten, zouden die dus ca. 550 miljoen daaraan bijdragen.

Daarnaast geeft SpaceX regelmatig nieuwe aandelen uit. In 2022 was dat ongeveer 2 miljard, Dat is dus meer dan de 1.4 miljard die ze netto verdienen aan hun activiteiten.

Samengevat, leveren de overheidsopdrachten SpaceX in 2022 misschien 550 miljoen op, om te investeren in Starlink en Starship. Andere inkomsten en uitgifte van aandelen leverden dat jaar 2850 miljoen op om te investeren in Starlink en Starship.

En nogmaals: dat SpaceX verdient aan overheidsopdrachten, betekent niet dat ze door de overheid gefinancierd worden. Als een ministerie een personeelsfeestje heeft, en bij de traiteur om de hoek een buffet bestelt, ga je dan ook zeggen dat die traiteur door de overheid gefinancierd wordt ? Nee. Natuurlijk niet. Dus houd op met het ongefundeerde Elon-bashen. Als je tegen die man bent prima. Maar als je kritisch wilt zijn, doe dan onderzoek, en kom met feiten. Niet met fabeltjes die je wellicht napapegaait van een of andere eveneens ongeïnformeerde Elon-vijandige Youtuber, of zo.

[Reactie gewijzigd door RJG-223 op 23 juli 2024 09:47]

CivLord
@RJG-22318 april 2023 09:16
De oorspronkelijke comment ging er niet over of SpaceX wel of niet gesubsidieerd werd door de Amerikaanse overheid, maar of SpaceX wel of geen donaties nodig had. Daarop kwam een antwoord dat SpaceX onder andere geld van de Amerikaanse overheid kreeg.
RJG-223
@CivLord18 april 2023 12:53
Damic zei, dat de bouw van de raket (Starship) grotendeels gefinancierd wordt door de amerikaanse overheid. Dat klopt dus niet. Ze krijgen maar heel weinig geld van de amerikaanse overheid voor Starship. Zover ik opmaak uit de gegevens (zie link in mijn reactie), in 2022: 250 miljoen (specifiek voor het ontwikkelen van HLS), en 75 miljoen voor 'Transport and Tracking Layer' (ik weet niet wat dat is). Voor de rest verdienen ze wel geld met diensten die ze aan de overheid verlenen, maar dat verdienen ze, dat is geen financiering voor Starship.

Starship wordt voor het grootste deel gefinancierd met nieuwe aandelen, en met de winsten uit niet-overheids contracten. Totaal 84% (mijn schatting - zie mijn andere comment). Voor de andere 16% wordt Starship gefinancierd uit de winsten op gewone commerciële overheidscontracten - winsten die andere bedrijven ook maken als ze voor de overheid werken, en dan bijvoorbeeld zouden uitkeren aan de aandeelhouders.
multikoe
@Damic17 april 2023 19:44
Ik snap niet helemaal wat je daar mee wil zeggen?
Damic @multikoe17 april 2023 19:49
Dat het geld komt van de lanceringen van overheidsprojecten (NASA/DOD) + de aanbesteding voor HLS (Human Landing System van NASA) om een prototype te maken dat kan vliegen en landen op de maan.
multikoe
@Damic17 april 2023 20:46
Ik denk dat je wat dingen door elkaar haalt en iets probeert te zien wat er niet is.

SpaceX heeft een product ontwikkeld dat nogal succesvol is en waar klanten voor fors voor betalen. Dat geld gebruikt SpaceX om verdere ontwikkelingen te financieren, waaronder Starship. Eén van hun klanten is de amerikaanse overheid, een andere klant is NASA. Beide zijn logischerwijs heel erg blij met een "launchprovider" die relatief goedkoop en zeer frequent spullen omhoog kan brengen. En SpaceX gaat grof geld verdienen aan Starlink. Met andere woorden: niets bijzonders, SpaceX is gewoon in staat zijn eigen broek op te houden. Dat ze hier en daar een subsidie opstrijken of een lucratief contract van de overheid krijgen is ook heel gewoon.

HLS is een onderdeel van het project Artemis en NASA heeft SpaceX de opdracht gegeven om een speciale versie van hun Starship te ontwikkelen voor een landing op de maan. Voor het ontwikkelen van die speciale versie heeft NASA iets meer dan 1 miljard vrijgemaakt.
Niemand_Anders @multikoe18 april 2023 10:51
Daarbij is de VS nu niet meer afhankelijk van de Russen om personeel en materiaal naar het IIS te brengen... Zeker met het oog op de Rusland-Oekraine oorlog is dat belangrijk.
Jazco2nd @himlims_17 april 2023 16:34
Donaties voor SpaceX via YouTube?
Of bedoel je de advertentie inkomsten? Die zijn toch niet zoo hoog.. hooguit het aandeel voor YouTube..
PvdVen777 @Jazco2nd17 april 2023 17:07
Everyday Astronaut wellicht !?
Ownkruid434 @PvdVen77717 april 2023 17:19
Of NSF spaceflight, donaties gingen daar ook hard.
Vergeet niet dat ze voor tonnen aan apparatuur in het veld hebben staan en alle hardware om dat (draadloos) te ontvangen en te processen.
Damic @Jazco2nd17 april 2023 17:26
SpaceX mag geen donaties ontvangen, daarmee dat het bij hun afstaat, maar zoals de rest het al zei NSF/EA/TLP/... ja donaties waren hoog maar vergeet niet dat ze alles (hotels/eten/vervoer/mobiel internet/camera's als er 1 sneuvelt/...) daarvan betalen.
MSalters
@Damic18 april 2023 09:11
Natuurlijk mag SpaceX donaties ontvangen. Dat mogen jij en ik ook. Je hoeft geen erkend goed doel te zijn om donaties te ontvangen; het geeft alleen geen belastingvoordeel.
AndrewF @himlims_17 april 2023 21:50
Welke stream keek je? Everydayastronaut? Daar werken ondertussen 14 mensen voor. Plus heel veel camera's en studio materiaal.

Ik gun het hen wel. De in-depth video's van everydayastronaut zijn echt wel gedetailleerd en goed uitgelegd. Daar kruipt heel veel research en werk in.
indospartan @AndrewF18 april 2023 09:05
Dit! Echt een van de betere kanalen. Beetje smarter everyday gevoel. Blijf het toch super vinden dat een normale gast opeens zo ver komt dat die tijden een interview met musk een probleem ziet, en musk het al aan het oplossen is in zn hoofd. Kunnen vele wat van leren. Heel indrukwekkend allemaal. De eerste keer dat de boosters terug kwamen vallen en deden landen was echt een kippenvel momentje. Hoop er ooit eens bij te zijn in het echt!
Jazco2nd 17 april 2023 16:36
Dat is dus doodgewoon een overdrukventiel, simpel onderdeel die iedereen wel in huis heeft.

Ik ben erg benieuwd naar een foto van dit onderdeel, hoe groot zou deze zijn?

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 09:47]

beerse @Jazco2nd17 april 2023 17:48
Tja, met de motorfiets heb ik ook ooit last gehad van bevroren carburators. Bij het vullen van 24 aanstekers na elkaar (de voorraad van mijn schoonmoeder) gebeurt het ook dat het ventiel van de spuitbus erg koud word en er rijp op ontstaat. Zo'n rijp kristal kan maar net op de verkeerde plek groeien.
Dat is een natuurkundig dingetje en kan zo af en toe voor komen. Soms heeft het zin dat soort ventielen te verwarmen om te voorkomen dat ze bevriezen. Soms is dat veel te gevaarlijk vanwege de gassen die er doorheen stromen.
Stoney3K
@beerse17 april 2023 18:31
Rijp ontstaat doordat het water in de lucht bevriest, bij het tanken van Starship zie je dat ook op de buitenkant van de tank ontstaan.

Als dat aan de binnenkant zit heb je grotere problemen.

Wat een veel groter risico is is dat de metalen onderdelen en de afdichtingen krimpen en bros worden, waardoor de kleppen minder goed werken.
Verwijderd @Stoney3K17 april 2023 22:16
ijs vorming aan de binnenkant is niks bijzonders bij raket motoren, dingen werken op methaan wat een gruwelijk laag kookpunt heeft, waardoor er maar een heel klein beetje water aanwezig hoeft te zijn om ijs te vormen. In sommige extreme gevallen kan zelfs stikstof bevriezen.
Damic @Jazco2nd17 april 2023 17:28
25cm diameter?
Butz0rs 17 april 2023 15:52
SpaceX zou aanvankelijk al op zondag zijn langverwachte Starship-raket lanceren.
Ik heb het een beetje gevolgd, maar deze datum heb ik niet voorbij zien komen :?
3raser @Butz0rs17 april 2023 16:02
Vreemde opmerking inderdaad. Ik heb nooit een lanceerdatum gezien voor de 16e. Misschien dat @TijsZonderH dit toe kan lichten?
jip_86 @Butz0rs17 april 2023 16:57
Honderd procent maandag ja.
Sando 17 april 2023 15:55
Is die fuel nog steeds een mix van LOX en RP-1?

Volgens mij zat ik al 45 minuten te kijken naar ontsnappend LOX, wat normaal is, maar wel koud.

Moeten ze dan eerst alle LOX van de RP-1 scheiden voordat ze een nieuwe poging kunnen doen?

[Reactie gewijzigd door Sando op 23 juli 2024 09:47]

bdeclerc @Sando17 april 2023 15:57
LOX en CH4, geen RP-1 en die zitten in aparte tanks en worden pas vermengd in de raketmotor zelf. Het is wel diepgekoeld (kan ook niet anders, bij kamertemperatuur zijn dit gassen) dus moeten ze alles wel weer uit de raket pompen en op woensdag er terug in pompen.
Damic @bdeclerc17 april 2023 17:23
LCH4 ;) is hetzelfde maar dan in vloeibare vorm. Zoals je N2 (stikstof) hebt en LN2 (vloeibare stikstof)
Twixie @Sando17 april 2023 15:58
Geen RP-1 maar Liquid Methane.
Overigens wordt volgens mij de propellant met de oxidizer pas gemengd bij verbranding.

[Reactie gewijzigd door Twixie op 23 juli 2024 09:47]

MSalters
@Twixie17 april 2023 20:20
Het grootste deel wordt inderdaad pas gemengd in de daadwerkelijke motor. Een klein beetje wordt in de pre-burners gemengd en verbrand om de turbopompen mee aan te drijven.

Mengen zou ook slecht gaan, methaan drijft op zuurstof. 't Is bijna de helft lichter.
RJG-223
@MSalters17 april 2023 21:44
Mengen zou ook slecht gaan, methaan drijft op zuurstof. 't Is bijna de helft lichter
Scheikunde is voor mij nogal wat jaartjes geleden, maar beiden zijn apolair. Lossen ze niet gewoon in elkaar op ?
Homer J.Simpson @MSalters17 april 2023 21:56
De Raptor is volgens mij een full-flow staged-combustion motor, waar alle zuurstof en alle methaan door de turbopompen gaat?
RJG-223
@Homer J.Simpson17 april 2023 22:44
De Raptor is volgens mij een full-flow staged-combustion motor, waar alle zuurstof en alle methaan door de turbopompen gaat?
Dat is niet in tegenspraak met wat MSalters zegt.

Er zijn twee turbopompen. De zuurstof gaat door de ene, en de methaan door de andere. In beide pompen (in de pre-burners dus) wordt een beetje van de andere stuwstof bijgemengd en ontstoken, om zo de pompen aan te drijven. In beide gevallen gaat het resulterende gas (aan de ene zijde methaan met een beetje verbrandingsprodukten, aan de andere zijde zuurstof met een beetje verbrandingsprodukten) naar de verbrandingskamer, alwaar ze definitief gemengd worden, en ontbranden. Volgens mij is het exacte ontwerp niet bekend, maar Wikipedia heeft een plaatje van hoe het zou kunnen zijn.

Edit: link toegevoegd.
Ik stel me zo voor dat de turbopompen lijken op twee (eenvoudige?) straalmotoren, de een in een atmosfeer van zuurstof en de ander in een atmosfeer van methaan, met als brandstof respectievelijk methaan en zuurstof. Maar misschien begrijp ik dat verkeerd.

[Reactie gewijzigd door RJG-223 op 23 juli 2024 09:47]

Homer J.Simpson @RJG-22318 april 2023 08:14
Klopt, alle brandstof gaat dus door de preburners, niet een beetje.
MSalters
@Homer J.Simpson18 april 2023 09:07
Nee, dus niet. De preburner is niet de turbopomp. RJG-223 heeft het over (verbrandings)gassen, maar de bulk van de brandstof is vloeibaar. Dat is ook essentieel: de engine bells worden gekoeld met vloeibaar methaan uit de turbopomp.
RJG-223
@MSalters18 april 2023 13:02
Nee, dus niet. De preburner is niet de turbopomp. RJG-223 heeft het over (verbrandings)gassen, maar de bulk van de brandstof is vloeibaar. Dat is ook essentieel: de engine bells worden gekoeld met vloeibaar methaan uit de turbopomp.
Dat sluit elkaar niet uit. Die koeling kan gebeuren voordat het in de preburner komt. Heb jij ook bronnen voor jouw bewering ? Kijk anders naar het plaatje van de vermoedelijke constsructue van Raptor op Wikipedia. Zover ik begrepen heb, en wat de personen die bijgedragen hebben aan dat plaatje zo te zien ook denken (en die hebben er ongetwijfeld meer verstand van), gaan alle LOX en CH4 door de preburners, en dan in gasvorm verder naar de motor.
Homer J.Simpson @RJG-22318 april 2023 19:28
Volgens mij heet het daarom ook een “full-flow” staged cycle motor.
Homer J.Simpson @MSalters18 april 2023 19:31
Everyday Astronaut legt het hier uit: https://youtu.be/LbH1ZDImaI8
sepulep @Sando17 april 2023 15:59
nee, methaan en lox. sowieso worden lox en brandstof nooit gemixt, pas in de raketmotor zelf... het is een heel slecht idee om pure zuurstof met iets brandbaars te mixen...
G.Graafland @Sando17 april 2023 17:39
Die Lox ch4 combi wordt in aparte preburner kamers deels verbrand om de turbines te laten draaien, daarna komen die gassen samen in de hoofdbrander, aka full flow staged combustion cycle. Dit is de meest efficientte manier om een raket motor te laten werken, de gekozen brandstof bepaalt hierna de isp, wat een methode van bepalen vd efficientie van de cycle is. Waterstof geeft n hogere isp dan methaan, maar levert technisch heel veel onnodige problemen op
AtariXLfanboy 17 april 2023 15:54
Volgens ene Elon Musk is het een bevroren klep die problemen veroorzaakte en was de laatste 10 minuten een oefening.
slijkie 17 april 2023 16:00
https://twitter.com/elonmusk/status/1647950862885728256

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today

Tijdens de countdown gepost.

Wedden dat de volgende poging op 4/20 (20 april) om 14:20 of 4:20pm zal zijn? (Elon kennende) :P

[Reactie gewijzigd door slijkie op 23 juli 2024 09:47]

Bamboozled @slijkie17 april 2023 16:03
Met een grote Doge sticker erop :)

Edit: hij lijkt inderdaad deze datum te bevestigen https://twitter.com/elonmusk/status/1647983015367245825

[Reactie gewijzigd door Bamboozled op 23 juli 2024 09:47]

rene_fb 17 april 2023 18:02
Ach... Kan gebeuren. Artemis 1 hebben ze ook een paar leer uitgesteld.

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