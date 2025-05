Komende Motorola Defy wordt eerste telefoon met satelliet-sms-dienst van Bullitt

Motorola en Bullitt kondigen aan dat er een volgende Motorola Defy-smartphone komt die als eerste telefoon Bullitts nieuwe satellietnoodberichtendienst ondersteunt. Die noodberichtendienst werkt met de Bullitt Satellite Messenger-app en geostationaire satellieten van onder meer Inmarsat.

Bullitt ontwikkelde voor de Sattelite Connect-dienst een speciale modemchip in samenwerking met Mediatek, apart van het normale 5G-modem. In een geschikt toestel zit bovendien een extra antenne. De tweerichtings-satellietberichtendienst werkt via de Bullitt Satellite Messenger-app op het toestel. Met die app kunnen gebruikers berichten sturen van maximaal 140 karakters lang, hun locatie met een klik delen of een sos-bericht versturen. De app kijkt eerst of er met een wifinetwerk of een mobiel netwerk kan worden verbonden. Lukt dit niet, dan zoekt de app naar een satellietverbinding. Voor zo'n satellietverbinding moet de gebruiker wel zicht op de lucht hebben, maar het is niet nodig om de telefoon te richten, omdat Bullitt gebruikmaakt van geostationaire sattellieten. Het bericht komt als sms binnen bij de ontvanger en bij ondersteunde telefoons via de Messenger-app.

Voor de dienst werkt Bullitt onder meer samen met Skylo, dat het netwerk bouwde en exploiteert. Dat netwerk maakt weer gebruik van geostationaire satellieten van onder meer Inmarsat. Bullitt heeft de Messenger-app zelf ontwikkeld. De sos-functie is de eerste twaalf maanden gratis. Om andere berichten te sturen, betalen gebruikers minstens vijf dollar per maand voor 30 berichten.

Bullitt heeft de dienst in november bekendgemaakt en zei toen dat dat het sturen van een bericht ongeveer tien seconden zou duren. Het bedrijf demonstreerde dat op de CES in de praktijk, aan de hand van preproductiemodellen van de Motorola Defy, de eerste telefoon die de nieuwe satelliet-sms-dienst zal ondersteunen. Bullitt maakte al eerder een Defy-smartphone onder de Motorola-merknaam en geeft verder geen details over die nieuwe telefoon, behalve dat hij op de komende Mobile World Congress-beurs eind februari wordt aangekondigd.

In het afgelopen jaar hebben meerdere smartphonebedrijven aangegeven aan satellietberichtendiensten te werken. Bullitt claimt dat de Defy de eerste rugged smartphone wordt die een satellietberichtendienst ondersteunt. Bullitts dienst zal in eerste instantie beschikbaar komen in Europa en Noord Amerika, waarbij andere regio's later dit jaar moeten volgen.

Update 9.35 uur: Bericht is bijgewerkt met informatie vanaf de beurs.