Qualcomm introduceert Snapdragon Satellite voor noodberichten via satellieten

Qualcomm heeft Snapdragon Satellite aangekondigd, een dienst waarmee smartphonemakers satellietberichten via hun telefoons mogelijk kunnen maken. De dienst werkt met Snapdragon 8 Gen 2-socs en de X70-modem. De eerste telefoons ermee komen in de tweede helft van dit jaar uit.

Snapdragon Satellite werkt met de low Earth orbit-satellieten van Iridium en laat gebruikers wereldwijd tekstberichten en noodcommunicatie sturen. Qualcomm zegt dat de dienst later dit jaar eerst in 'premium'-smartphones komt, maar noemt nog geen telefoonfabrikanten die de dienst gaan gebruiken. Het bedrijf zegt ook dat andere apparaten, zoals laptops, tablets, voertuigen en iot-apparaten, met Snapdragon Satellite uitgerust kunnen worden.

Tegen The Verge zegt Qualcomm dat Satellite eerst alleen noodcommunicatie zal toestaan en daarvoor met Garmin Response zal samenwerken. In zo'n noodbericht komen onder meer coördinaten te staan waarmee de locatie van de gebruiker kan worden gezien. Later wil het bedrijf hier een berichtendienst aan toevoegen, die met het telefoonnummer van de gebruiker zal werken. Gebruikers kunnen dan ook berichten ontvangen via satellieten. Qualcomm zegt dat Satellite gratis of goedkoop zal zijn, maar dat telefoonfabrikanten uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor hoeveel het voor klanten zal kosten.

Het sturen of ontvangen van berichten via satellieten moet met Satellite zo'n drie tot tien seconden duren. Gebruikers hoeven hun telefoon ook niet altijd omhoog naar satellieten te houden; alleen zicht kan voldoen. Qualcomm richt zich nog niet op spraak of data via satellieten. Eerder deze week kondigde Bullitt aan dat de Motorola Defy een vergelijkbare satellietdienst krijgt, maar dan een die met MediaTek-socs werkt. Verschillende smartphonebedrijven werken sinds kort aan satellietdiensten.