Qualcomm trekt stekker uit satellietdienst Qualcomm Satellite

Qualcomm trekt op 3 december de stekker uit Qualcomm Satellite. Volgens partnerbedrijf Iridium was de satellietdienst voor smartphones wel gereed, maar waren er te weinig fabrikanten geïnteresseerd. De bedrijven blijven samenwerken aan gestandaardiseerde satelliettechnologie.

Matthew Desch, de ceo van het satellietbedrijf Iridium, is naar verluidt teleurgesteld dat de samenwerking met Qualcomm geen resultaten heeft opgeleverd. De man stelt in een persbericht dat smartphonefabrikanten wel nog steeds oren hebben naar een satellietdienst die gericht is op de consumentenmarkt en dat het bedrijf nog steeds openstaat voor samenwerkingen met andere partners.

Qualcomm heeft het nieuws bevestigd aan het Amerikaanse nieuwsmedium CNBC. Een woordvoerder van het bedrijf stelt dat smartphonefabrikanten een voorkeur hebben voor gestandaardiseerde oplossingen, in plaats van propriëtaire technologieën. Het bedrijf zal daarom nog steeds met Iridium samenwerken aan gestandaardiseerde satelliettechnologie.

Qualcomm heeft Snapdragon Satellite in januari van dit jaar aangekondigd. Het betreft een dienst waarmee smartphonemakers satellietberichten via hun telefoons konden verzenden. In een eerste fase zou enkel noodcommunicatie mogelijk geweest zijn, maar Qualcomm wilde er ook een berichtendienst aan toevoegen die met het telefoonnummer van een gebruiker zou werken.

Qualcomm werkte voor deze dienst samen met satellietbedrijf Iridium en deed beroep op de low earth orbit-satellieten van dat bedrijf. De satellietdienst werkte met Snapdragon 8 Gen 2-socs en de X70-modem. Volgens Qualcomm zouden er vanaf de tweede helft van 2023 smartphones op de markt komen met ondersteuning voor Snapdragon Satellite.

Qualcomm is lang niet het enige bedrijf dat werk maakt van een satellietdienst voor smartphones. MediaTek kondigde begin 2023 namelijk aan dat het ook aan een eigen satellietdienst voor smartphones sleutelt en dat het daarvoor zal samenwerken met Bullitt Group: het bedrijf dat smartphones van onder andere CAT uitbrengt. Samsung kondigde in oktober 2022 aan dat het satellietcommunicatie op smartphones mogelijk wil maken. Het bedrijf deed dat kort nadat Apple een soortgelijke functie voor de iPhone 14 en 14 Pro had aangekondigd in september 2022. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de verschillende satellietdiensten voor smartphones.