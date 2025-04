Apple kondigt iPhone 14-modellen aan, goedkoopste is 1019 euro

Apple heeft op zijn eigen evenement de iPhone 14-modellen aangekondigd. Er komen vier modellen. De 14 Pro gebruikt de inkeping in het scherm als 'eiland' voor het tonen van meldingen en controls.

De iPhone 14-modellen krijgen een manier om noodberichten te sturen via satellietcommunicatie. Emergency SOS Via Satellite. Dat werkt alleen in de VS en Canada en werkt door de telefoon via de software richting een communicatiesatelliet te richten. Dat is nodig om een grote antenne te vervangen. Vervolgens is het mogelijk om een noodbericht te sturen met vooraf aangeklikte opties. Via het grondstation en eventueel een callcenter komt de oproep bij nooddiensten terecht. Het sturen van een bericht duurt tussen 15 seconden en een paar minuten. De functie werkt met een extra abonnement, die voor iPhone 14-eigenaren de eerste twee jaar kosteloos is. Wat de prijs daarna zal zijn, is onbekend.

Scherm

De iPhone 14 en 14 Plus hebben oledschermen die volgens de fabrikant tot 1200 candela per vierkante meter gaan, maar een optie voor een hogere verversingssnelheid ontbreekt. Daarmee blijven de telefoons op 60Hz.

De 14 Pro en Pro Max hebben een nieuw scherm met een langwerpige inkeping in het scherm en Apple gebruikt dat als een notificatiebalk. Dat noemt de fabrikant het Dynamic Island. Het kan breder en smaller worden voor meldingen en het tonen van controls en andere informatie. Bij het afspelen van muziek staat de albumcover erop.

De schermen komen tot 2000 candela per vierkante meter. Het verhogen van de helderheid is iets dat bij veel dure smartphones te zien is. Ook heeft het scherm ondersteuning voor Always-On Display, om altijd info te tonen op het lockscreen.

Camera's

De Pro en Pro Max hebben een 48-megapixelcamera met een sensor van 71 vierkante millimeter, een stuk groter dan de sensor van voorgaande iPhones. De software combineert vier pixels tot een pixel, zoals concurrerende telefoons ook al jaren doen. In ProRAW-modus is de volledige resolutie wel beschikbaar. In vergelijking met Android-telefoons is de sensor van gemiddelde grootte, met een optisch formaat van rond 1/1,3" en een lens met diafragma van f/1,8. Apple gebruikt de sensor ook om een '2x'-optie toe te voegen in de software, die foto's maakt met 12 megapixels.

De camera van de 14 en 14 Plus heeft een sensor van 44 vierkante millimeter, groter dan die van de 13 en 13 mini en even groot als die van de 13 Pro. De lens heeft een diafragma van f/1,5.

De Pro-modellen hebben een ultragroothoekcamera met een sensor van 23 vierkante millimeter, ongeveer 1/2,3" en twee keer zo groot als die van de iPhone 13 Pro. De autofocus van de vorige generatie voor macrofoto's keert ook terug. De 14 en 14 Plus krijgen dezelfde ultragroothoekcamera als de iPhone 13. Aan de camera met telelens van de Pro-modellen verandert niks.

In de software van de nieuwe iPhones zit Photonic Engine, een manier om Deep Fusion op onverwerkte foto's toe te passen. Daarmee moeten low-lightfoto's van alle camera's beter worden. De video-app krijgt Action Mode, een manier om extra stabilisatie toe te passen op video's.

De iPhone 14's hebben een nieuwe frontcamera met een resolutie van 12 megapixels en autofocus. Het is voor het eerst dat de frontcamera's van nieuwe iPhones autofocus hebben. Tot nu toe werkten de frontcamera's met gefixeerde focus.

Hardware

Apple A16

De 14 Pro en Pro Max hebben de A16 Bionic met 16 miljard transistors. Het is een 4nm-soc, gemaakt door TSMC. Het is een hexacore-cpu met twee performance-kernen en vier zuinige kernen. Er is een pentacore-gpu en Neural Engine met 16 kernen.

De 14 en 14 Plus hebben de A15 Bionic met pentacore-gpu, zoals de 13 Pro en Pro Max. De 13 en 13 mini hebben een variant met quadcore-gpu. Daarmee is het voor het eerst dat een iPhone dezelfde soc meekrijgt als zijn voorganger.

De Amerikaanse versie van de iPhones hebben geen simkaartslot meer. Het was de eerste telefoon met nanosim in 2012 en de eerste met microsim in 2010. Nu is het de tweede mainstream-telefoon die in een belangrijke markt overgaat op e-sim, na de Motorola razr uit 2019.

Release en prijs

De iPhone 14 gaat 1019 euro kosten. Dat is 210 euro meer dan de iPhone 13 mini vorig jaar. De iPhone 14 Plus kost vanaf 1169 euro, en dat is ongeveer evenveel als de 13 Pro vorig jaar. De 14 Pro begint bij 1329 euro, de Pro Max bij 1479 euro. De hogere prijzen komen door de koers van de euro tegenover de dollar: in de VS zijn de adviesprijzen gelijk aan vorig jaar.

Apple 14 Pro