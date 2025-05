Gerucht: Apple schrapte gpu met raytracing uit A16-soc in iPhone 14 Pro

Apple heeft volgens een nieuw gerucht een gpu met ondersteuning voor raytracing geschrapt uit de A16 Bionic-soc in de iPhone 14 Pro. De soc is de enige nieuwe high-end soc voor smartphones zonder ondersteuning voor de techniek die in games gebruikt kan worden.

Apple ontdekte relatief kort voor de release dat de nieuwe gpu te veel stroom vroeg en te veel hitte opwekte, schrijft The Information op basis van eigen bronnen. Daardoor moest de fabrikant op het laatste moment de gpu vervangen door een variant van de gpu uit de A15 Bionic-soc. Het was al sinds de release duidelijk dat de gpu weinig vooruitgang bood ten opzichte van voorgangers.

De gpu had onder meer raytracing moeten ondersteunen. Die techniek debuteerde in mobiele socs met de Exynos 2200 van Samsung die in de Galaxy S22 zit. Ook de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en MediaTek Dimensity 9200 hebben ondersteuning daarvoor. Daardoor is Apple de enige maker van socs voor high-end telefoons die de techniek niet aan boord heeft.

De anekdote moet illustreren dat Apples chipdivisie moeite heeft met het ontwikkelen en uitbrengen van de vele socs voor in Apple-apparaten. Eerder deze week kwam al naar buiten dat een versie van de Mac Pro met soc uit de M1-architectuur is geschrapt, ondanks dat Apple in een keynote al had gehint op de release van het apparaat. Daardoor heeft Apple de eigen deadline gemist dat binnen twee jaar de hele Mac-line-up over zou zijn op Apple-socs. De recentste Mac Pro heeft alleen opties met Intel-processors, al kwam er vorig jaar wel een nieuwe Mac Studio-desktop met M1 Max en M1 Ultra.

