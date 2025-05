Analist: levertijden Apple iPhone 14 Pro-modellen zijn kortste tot nu toe

De Apple iPhone 14 Pro-modellen lijken volgens analistenbureau JP Morgan weer iets beter leverbaar dan de afgelopen maanden. Gemiddeld moeten klanten nu rond de 22 dagen wachten. Dat was anderhalve maand geleden nog 41 dagen.

In een notitie schrijft JP Morgan volgens AppleInsider dat de levertijden nu liggen op zo'n 22 dagen voor de iPhone 14 Pro en Pro Max, waar dat in november nog 41 dagen was. Apple waarschuwde toen ook voor lange levertijden van zijn duurste smartphones. Door een corona-uitbraak en de bijbehorende maatregelen van de Chinese overheid draaide de fabriek op sterk verminderde capaciteit. Intussen heeft de Chinese overheid de coronamaatregelen zo goed als afgeschaft.

In Nederland lijken de levertijden nog lager te liggen. Bij Apple zelf belooft de fabrikant een nieuwe bestelling binnen iets meer dan twee weken te leveren. In de Pricewatch zijn de meeste varianten ook slecht leverbaar, al zijn er winkeliers die lijken een stapeltje van een variant te hebben liggen.

De iPhone 14 Pro-modellen kwamen in september uit. Ten opzichte van hun voorgangers is de notch vervangen door enkele inkepingen in het scherm, is de primaire 12-megapixelcamera vervangen door een 48-megapixelcamera en is de adviesprijs in de Benelux omhoog gegaan.