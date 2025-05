Digitimes: TSMC begint later deze week met massaproductie op 3nm-procedé

TSMC zou van plan zijn later deze week te beginnen met de eerste massaproductie op zijn 3nm-procedé. Het stond al op de planning dat de Taiwanese fabrikant daar in de tweede helft van 2022 mee zou beginnen.

TSMC zou op donderdag 29 december een ceremonie willen houden op zijn Fab 18-productiefaciliteit in Taiwan. Die ceremonie zou de aftrap zijn van de massaproductie van chips op TSMC's 3nm-procedé, schrijft Digitimes. Dat schrijft ook dat TSMC op die datum meer bekendmaakt rondom de uitbreidingsplannen voor zijn 3nm-capaciteit in die fabriek.

Daarmee lijkt TSMC zijn eigen planning ternauwernood te halen. Het bedrijf zei begin 2021 nog dat de massaproductie van 3nm-chips voor de tweede helft van 2022 op de planning stond.

Naar verwachting zal vooral Apple in de toekomst gebruikmaken van het productieproces. Er gingen eerder al geruchten dat alle iPhone 16-modellen op 3nm-socs zouden draaien. Later werd ook bekend dat het bedrijf zou zijn begonnen met het ontwerp van een M3-soc op basis van TSMC's 3nm-procedé. De Macbook 14 en 16, de Mac Studio en Mac Mini zouden daarnaast een M3 Pro-soc krijgen die op dat procedé is gemaakt.