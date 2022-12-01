Bloomberg: TSMC gaat ook 4nm-chips produceren in de VS

De nieuw te bouwen TSMC-chipfabriek in Arizona gaat ook chips produceren op '4nm'-procedés. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijde bronnen. TSMC sprak eerder alleen concreet over de productie van '5nm'-chips in de Amerikaanse fabriek. Productie moet daar in 2024 beginnen.

TSMC zal de concrete plannen voor zijn Amerikaanse chipfabriek volgende week dinsdag presenteren, schrijft Bloomberg. Op die dag komen president Joe Biden en minister van Economische Zaken Gina Raimondo voor een ceremonie op bezoek in Phoenix, de stad waar de fabriek komt te staan. TSMC zou dan onder meer opnieuw toezeggen dat het een tweede fabriek voor 3nm-chips gaat bouwen in Arizona.

De Taiwanese chipfabrikant heeft volgens Bloomberg onlangs besloten om ook te gaan produceren op zijn 4nm-procedés, naast de productie van 'gewone' 5nm-chips. Deze N4-serie is een verdere ontwikkeling van TSMC's voorgaande 5nm-chips. De N4-procedés bieden betere prestaties en een hogere transistordichtheid. TSMC zou de beslissing genomen hebben na aandringen van Amerikaanse klanten die chips willen laten produceren in de nieuwe fabriek. Onder meer Apple maakt al gebruik van N4 voor zijn A16-soc, die in de iPhone 14 Pro-serie zit. Ook Nvidia maakt gebruik van TSMC's 4nm-procedés voor zijn GeForce RTX 40-serie en H100-datacenter-gpu.

Productie in TSMC's nieuwe Amerikaanse chipfabriek moet in 2024 beginnen. Het bedrijf zei eerder dat er maandelijks 20.000 wafers geproduceerd moeten worden in de fabriek, hoewel dat aantal mogelijk wordt opgeschroefd, melden bronnen aan Bloomberg. De fabriek is onderdeel van Amerikaanse ambities om minder afhankelijk te worden van Aziatische landen op het gebied van chipproductie. De reden daarvoor zijn toenemende geopolitieke spanningen, bijvoorbeeld tussen de Taiwan en China. Het land introduceert daarvoor een Chips Act met miljardensteun voor de chipsector. De EU doet hetzelfde.