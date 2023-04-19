'TSMC wil tot 15 miljard dollar steun van overheid VS voor twee fabs in Arizona'

TSMC zou vijftien miljard dollar aan subsidie en belastingkortingen willen van de Amerikaanse overheid voor de geplande bouw van twee fabrieken in de staat Arizona. De overheid zou voor deze steun echter een aantal voorwaarden hebben die voor TSMC 'onacceptabel' zijn.

Het bedrijf hoopt voor 7 tot 8 miljard dollar aan belastingkortingen te krijgen via de Amerikaanse Chips Act, schrijft The Wall Street Journal op basis van bronnen. Daarnaast zou het bedrijf 6 tot 7 miljard dollar aan subsidies willen. Dit geld zou nodig zijn omdat bepaalde bouwkosten in de Verenigde Staten vele malen hoger liggen dan in Taiwan. TSMC-oprichter Morris Chang zei eerder dat het minimaal vijftig procent duurder is om chips te maken in Arizona dan in Taiwan.

De Amerikaanse overheid zou de steun echter niet zonder voorwaarden willen geven. Chipbedrijven die meer dan 150 miljoen dollar subsidie krijgen, moeten bijvoorbeeld een deel van hun winsten aan de overheid geven als de winsten die dankzij de subsidie zijn behaald, hoger zijn dan verwacht. TSMC zegt zorgen te hebben over het succes van de Arizona-chipfabrieken als er een 'beperking' zit op hun winstgevendheid door deze voorwaarde. Daarnaast zou het volgens de bronnen lastig zijn om de winstgevendheid van de twee fabrieken te berekenen. De Amerikaanse overheid zegt dat er van deze voorwaarde 'in uitzonderlijke omstandigheden' kan worden afgezien.

De tweede omstreden voorwaarde is dat de overheid verregaande informatie zou willen over de boekhouding en bedrijfsvoering van TSMC. De chipfabrikant wil echter niet dat deze informatie, over bijvoorbeeld zijn klanten en productietechnieken, naar buiten komt. Deze informatie is belangrijk voor de Amerikaanse overheid, om er zeker van te zijn dat de subsidies worden gebruikt 'zoals beloofd'.

Het is niet duidelijk of de steun van de Verenigde Staten voor TSMC noodzakelijk is om de chipfabrieken te kunnen bouwen. Een van de chipfabrieken wordt al gebouwd en moet volgend jaar klaar zijn. De tweede chipfabriek moet in 2026 klaar zijn voor chipproductie. TSMC zelf investeert voor zo'n veertig miljard dollar in de bouw van de twee fabrieken.