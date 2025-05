VS wil 11 miljard dollar investeren in nationaal r&d-centrum voor chips

De regering van Joe Biden werkt aan een netwerk van geavanceerde r&d-faciliteiten voor halfgeleiders. De Verenigde Staten willen in totaal 11 miljard dollar investeren in dit r&d-ecosysteem voor chips, om de Amerikaanse 'economische en nationale veiligheid' te versterken.

Het Amerikaanse ministerie van Handel voorziet een 'National Semiconductor Technology Center', oftewel NSTC, dat bestaat uit verschillende technische locaties binnen de Verenigde Staten. Dat schrijft dat ministerie in een persbericht en een bijbehorend visiedocument. Het beoogde r&d-centrum wordt opgezet onder het CHIPS for America-initiatief.

Het ministerie van Handel krijgt een budget van 11 miljard dollar voor het NSTC, dat wordt verdeeld over vijf jaar. Dat bedrag wordt gefinancierd via de Amerikaanse chipwet, die vorig jaar werd geïntroduceerd en in totaal 52,7 miljard dollar vrijmaakt voor de Amerikaanse chipsector, waaronder ook miljardensubsidies voor de bouw van nieuwe chipfabrieken.

Het NSTC moet gaan samenwerken met academici en partnerbedrijven en moet eind dit jaar operationeel zijn, schrijft Bloomberg. Het programma heeft onder meer als doel het opzetten van een r&d-ecosysteem voor chips. De VS hoopt daarmee verschillende zaken te bevorderen, waaronder 'de productie van de nieuwste halfgeleidertechnologieën' binnen de VS, het verkorten van de tijd tussen chipontwerp en -commercialisering en het opleiden van werknemers voor in de halfgeleidersector.

Onder het project moeten verschillende partijen samenkomen, waaronder universiteiten, hogescholen, chipontwerpers, fabrikanten en overheden. Het r&d-centrum wordt opgezet als een publiek-privaat consortium in de vorm van een onafhankelijke non-profit, die als neutraal moet worden gezien en wetenschappelijk is gedreven. Waar de verschillende locaties precies komen te staan, naast veel andere details over die researchcentra, is nog niet bekend. Daarover worden in de komende maanden beslissingen genomen. Het ministerie van Handel vraagt later op woensdag nominaties voor een selectiecomité. Dat comité zal uiteindelijk een raad kiezen om het centrum op te zetten, onafhankelijk van het ministerie.