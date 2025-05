Bosch wil Amerikaanse chipmaker TSI Semiconductors overnemen

Bosch wil de Amerikaanse chipmaker TSI Semiconductors overnemen, meldt het bedrijf op dinsdag. Bosch is van plan om in de komende jaren 1,5 miljard dollar in de chipmaker te investeren. Bosch gaat daarmee zijn productie van siliciumcarbidechips uitbreiden.

Bosch en TSI noemen geen concreet bedrag voor de overname. Bosch zegt wel in de komende jaren 1,5 miljard dollar te investeren in TSI Semiconductors als onderdeel van de overname. Daarmee wil het bedrijf de TSI-fabriek in Roseville, Californië upgraden. Met die investering moet de fabriek geschikt worden gemaakt voor de productie van 'state of the art' productietechnieken. Het wordt de 'derde pilaar' van het bedrijf, naast zijn locaties in Dresden en Reutlingen.

Productie moet vanaf 2026 beginnen in de vernieuwde TSI Semiconductors-fabriek, schrijft Bosch. Vanaf dan wil het bedrijf siliciumcarbidechips produceren op 200mm-wafers. Siliciumcarbide wordt onder meer gebruikt voor chips die zijn bedoeld voor powerelectronics en worden onder meer gebruikt in elektrische auto's. De fabriek beschikt over ongeveer 10.000 vierkante meter cleanroomruimte.

De investering in de TSI Semiconductors-chipfabriek is volgens Bosch 'zeer afhankelijk van overheidsfinanciering'. Daarmee doelt het bedrijf op subsidies van de staat Californië en federale steun. Dat laatste moet gebeuren via de Amerikaanse chipwet die vorig jaar werd geïntroduceerd en miljarden dollars aan subsidie vrijmaakt voor de chipsector.

De overname moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders voordat deze definitief wordt. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend. Bosch meldt niet wanneer het verwacht de overname afgerond te hebben.