Bosch investeert 3 miljard euro in halfgeleiderdivisie via European Chips Act

Het Duitse bedrijf Bosch zal tegen 2026 3 miljard euro hebben geïnvesteerd in zijn halfgeleiderdivisie. Het bedrijf wil daarmee zijn productiecapaciteit opdrijven en meer chips leveren aan de autoindustrie. De chips van Bosch zullen tussen de 40 en 200nm groot zijn.

Volgens The Register gaat Bosch met het geld twee nieuwe ontwikkelingscentra bouwen in Duitsland. Een eerste in de stad Reutlingen en een tweede nabij zijn fabriek in Dresden. Daar zal ook een nieuwe clean room gebouwd worden van ongeveer drie vierkante kilometer. Clean rooms zijn ruimtes die hermetisch worden afgesloten van de buitenwereld zodat stofdeeltjes, aerosolen of andere verontreinigende stoffen het productieproces van de chips niet kunnen verstoren.

De financiële middelen komen volgens The Register van de Europese Unie en de Duitse federale overheid die het geld binnen het kader van de European Chips Act ter beschikking hebben gesteld. Bosch wil zijn chips in de toekomst vooral aan de man brengen in de autoindustrie en kijkt ook naar de ontwikkeling van nieuwe chips voor auto’s die bijvoorbeeld radarsystemen kunnen helpen aansturen.

De chips zullen gebakken worden op groottes die tussen de 40- en 200 nm liggen en niet op 3 of 5nm. Volgens een topman van de raad van bestuur van Bosch moet Europa chips fabriceren voor zijn eigen industrie en niet enkel op het allerkleinste formaat.