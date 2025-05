Duitse overheid breidt digitaal beveiligingslabel voor iot-apparaten uit

De Duitse overheid heeft het keurmerk dat de beveiliging van iot-apparaten kan weergeven, uitgebreid naar alle 'slimme apparaten'. Voorheen konden alleen bepaalde apparaten, zoals slimme tv's en luidsprekers, het keurmerk dragen.

Het label is volgens het Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik een keurmerk waarmee fabrikanten kunnen aangeven dat producten aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Dit label bestond al, maar was voorheen alleen beschikbaar voor slimme camera’s, luidsprekers, schoonmaak- en tuinrobots, speelgoed en televisieapparaten. Nu komen alle slimme consumentenelektronica in aanmerking voor het label.

Consumenten die het label aantreffen op de verpakking van iot- of slimme apparaten kunnen de QR-code op het label scannen om zo via een productpagina meer informatie te krijgen over de vermeende beveiliging van het apparaat. Op die productpagina staat vervolgens te lezen dat de fabrikant claimt te voldoen aan de voorschriften van het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kortweg BSI, en welke veiligheidsmaatregelen er van toepassing zijn op het slimme apparaat.

Het label garandeert echter niet dat het product absoluut veilig is en dat de veiligheidsmaatregelen nog van toepassing zijn nadat de vervaltermijn van het label verstreken is. Bij de meeste producten is die termijn twee jaar. Het BSI kan controleren of de claims van de fabrikanten kloppen met de werkelijkheid. Als dat niet het geval blijkt te zijn, moet de fabrikant het gebruik van het label stoppen en zal dit te zien zijn op de productpagina van een apparaat dat over het label beschikte.

Het label is gebaseerd op de Europese beveiligingsnorm ETSI EN 303 645. Die norm is in 2020 geïntroduceerd door het Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut en schrijft onder andere voor dat iot-apparaten over een uniek wachtwoord moeten beschikken of over een wachtwoord dat door de gebruikers zelf in te stellen valt. Daarnaast zijn er nog bepalingen van toepassing.

Volgens het BSI groeit het aantal slimme apparaten met intelligente en nuttige functies voor de consument in een snel tempo. Het cybersecuritycentrum claimt dat daarmee ook de behoefte aan IT-beveiliging van deze apparaten groeit en stelt dat het label voor transparantie wat betreft beveiliging bij deze toestellen moet zorgen. Op die manier denkt het BSI dat IT-beveiliging een belangrijke factor wordt in de aankoopbeslissing van slimme apparaten.