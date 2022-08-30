Duitsland verplicht uitschakelen van digitale reclameborden om energie te sparen

Beter laat dan nooit, maar bij deze.
Zeker, bedankt voor je reactie.
Wat ik bedoel is dat het er niet toe doet of de klimaathysterie terecht is ja of nee.
Let op, het woord "hysterie" impliceert een beetje dat de aandacht onterecht is.
<knip><knip>
Het probleem ligt niet bij de mensen maar bij het beleid van de overheid.
Maar de om de overheid iets te laten doen of veranderen heb je de steun van mensen nodig.
De regering zal de grote stappen moeten nemen en ons de juiste kant op leiden maar dat gebeurt alleen als mensen daar om vragen. Als we dat niet doen dan krijgen we waar wel om vragen.
<knip><knip>
We stevenen al een tijdje af op een situatie waarin basisbehoeftes steeds meer onder druk komen te staan. Mensen gaan zich niet bezig houden met het klimaat als ze de energie rekening amper kunnen betalen en proberen het hoofd boven water te houden. Zaken als onderwijs, zorg, etc zijn fundamentele zaken waar mensen direct mee in aanraking komen maar wat al jaren aan het afbrokkelen is met alle gevolgen van dien.
Dat klopt en is een groot probleem. Zwijgend toekijken helpt echter zeker niet.
Als mensen dan vervolgens constant geconfronteerd worden met klimaathysterie op de tv, radio etc. dan gaan de hakken in het zand. Als mensen lezen dat er weer 2 miljard wordt bezuinigd op de zorg en dat we 1.8 miljard uitgeven aan Amerikaanse raketten dan ontstaat er weerstand. Of Rutte die even laat weten dat er 100 miljard in klimaat fondsen wordt gestopt.
Wat stel jij voor dat we doen? Zwijgend gaan zitten wachten gaat zeker niet helpen.
Als zelfs de VVD zich zorgen maakt om het milieu maakt moet er wel heel veel aan de hand zijn.
Het laat ook zien dat het helpt om aandacht aan het onderwerp te blijven geven.
Enne.... Rutte zegt wel dat er tientallen miljarden naar klimaat moeten... maar het doen valt dusver een beetje tegen... dat is voor de toekomst, dat moeten zijn opvolgers maar doen. Ja, zo kan ik ook mooie dingen beloven. Maar goed, het is bijna prinsjesdag dus hopelijk zit ik er helemaal naast.
Heb je wel eens overwogen dat mensen constant worden geconfronteerd met leugens, misinformatie en ontkenning over het klimaat? Heel internet staat er vol mee.
Milieuclubs moeten opboksen tegen de marketing & PR van bedrijven die miljarden te besteden hebben.
Hierdoor worden maatregelen steeds uitgesteld en verzwakt waardoor er later zwaardere ingrepen nodig zijn.
Dat basisbehoeften onder druk staan klopt maar dat (allemaal) koppelen aan milieumaatregelen is misleidend en wordt vaak gebruikt als propaganda. Zelfs als alle beloofde investeringen in milieu/klimaat doorgaan is het op de totale begroting van NL nog best te overzien. Basisbehoeften staan onder druk door (inkomens)ongelijkheid. De gewone burger moet steeds meer belasting betalen terwijl de rijken en bedrijven steeds minder betalen. Wat doet NL? Bezuinigen op de belastingdienst, tja, dat is er om vragen he, nogal wiedes dat grote bedrijven met alles wegkomen en alleen de kleine man met een simpele aangifte een strenge controle krijgt.
Toevallig (nou ja) is dat ook de groep die de meeste vervuiling heeft veroorzaakt.
En nu zijn we druk bezig dezelfde fout te maken rond milieu. Zeespiegelstijging is best wel duur. Geen land weet zo goed hoeveel hoog water kost als NL. We hebben de bonnetjes uit 1953 nog. Sindsdien hebben we ieder jaar miljarden uitgegeven aan dijken en dammen. Momenteel zijn we ze aan het verhogen ivm met klimaatverandering en dat kost ons nu al 20 miljard om terug te komen op het niveau dat we hadden. Als de verder stijgt (en dat staat eigenlijk wel vast) zal er nog meer geld bij moeten. Dat zijn alleen dijken en dammen en andere waterwerken. Andere problemen veroorzaakt door hoog water (verzilting, verbouwen van havens, lastige stromingen, landafkalving) komen daar nog eens bij en dat is dan nog maar 1 aspect van klimaatverandering.
Het kost allemaal bakken met geld maar uitstellen maakt het alleen maar duurder. De vraag moet niet zijn of we het willen betalen maar wie het gaat betalen. We zijn een van de rijkste landen van de wereld, zelfs 100 miljard is voor ons geen echt probleem, dat hebben we. De kunst is het eerlijk verdelen.
[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 05:56]