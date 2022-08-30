Duitsland verplicht uitschakelen van digitale reclameborden om energie te sparen

Duitsland gaat winkels en andere instellingen verplichten om displays met reclame in de openbare ruimte 's nachts en overdag buiten werking te stellen. Vanaf 1 september mogen die niet meer aan. De maatregel is bedoeld om energie te besparen.

Het ministerie van Economie en Klimaatbescherming heeft een verordening afgegeven aan alle uitbaters van publieke advertentiedisplays. Die mogen tussen 22.00 uur 's avonds en 16.00 uur 's middags niet meer aan staan. Het gaat om 'verlichte of lichtgevende reclamesystemen'. Er zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld als de verkeersveiligheid in het geding komt of als er onderhoud moet worden gepleegd. Volgens het vakblad voor de displayadvertentiebranche Invidis is er geen uitzonderingsgrond voor plekken waar de displays bijdragen aan de verlichting van de openbare ruimte en daarmee mogelijk de veiligheid.

Er worden wel uitzonderingen gemaakt voor digitale borden waarbij deels reclame wordt getoond, maar ook praktische informatie. Invidis noemt specifiek installaties van Ströer, Wall & Co, die bijvoorbeeld bij bushaltes en op trein- en metrostations worden gebruikt om ook reisinformatie te tonen.

Uitbaters moeten de schermen uitzetten en mogen geen alternatief zwart beeld tonen. Volgens de branchevereniging is dat een obstakel omdat veel systemen niet ingeregeld zijn om daadwerkelijk uit en in te schakelen op bepaalde tijden. Dat maakt het technisch inregelen een stuk lastiger.

De verordening geldt per 1 september voor een periode van ten minste zes maanden, tot februari volgend jaar. Het ministerie neemt de maatregel als onderdeel van een heel pakket landelijke acties om energie te besparen. Dat doet het land vanwege de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende energieoorlog in Europa. Duitsland vreest dat er de komende winter minder gas beschikbaar komt nu Rusland de leveringen heeft teruggeschroefd.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 30-08-2022 11:11 325

30-08-2022 • 11:11

325

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drdelta 30 augustus 2022 11:30
Ik heb de bron er bij gepakt (pagina 27, kopje 11, alinea 3), maar de tekst is zo vreemd geschreven:
Der Stromverbrauch im von der Regelung hauptsächlich betroffenen Gewerbe- Handel und
Dienstleistungssektor betrug mit einem Anteil von 27% des Gesamtdeutschenverbrauchs
rund 137 Terawattstunden im Jahr 2021. Davon entfielen 13% auf Beleuchtung, mithin rund
17.830 Gigawattstunden. Die Regelung gilt von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages. Unter
dieser Prämisse und der Annahme eines Einsparpotentials von 35% liegt die jährliche
Stromeinsparung bei rund 4300 Gigawattstunden (17.830 Gigawattstunden x 75%/3 x
35%). Bei Energiekosten von 200 Euro je MWh für Strom ergibt dies jährliche Einsparungen
von etwa 860 Millionen Euro.
Wat vertaald naar:
"De verordening is van toepassing van 22.00 uur tot 16.00 uur de volgende dag."
Maar dit is dus niet één keer een enkele keer, toch?
Van donderdag 1 september om 22:00 tot en met vrijdag 2 september om 16:00?
Het artikel (en logischerwijs) doet het klinken alsof vanaf dat moment alle verlichtte reclame uit moet en uit moet blijven.

Maar waarom staat het dan zo vreemd verwoord?

Update:
Het lijkt er op dat de instructie foutief is opgesteld:
https://invidis.de/2022/0...s-nach-22h-mit-ausnahmen/
(laatste regel 2e alinea)
Die Verordnung ist offensichtlich in großer Eile verfasst worden, denn die veröffentlichen Texte schreiben eine Nutzungseinschränkung von 22 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages vor – eigentlich war 6 Uhr morgens vorgesehen.
Wat leest als:
De verordening is kennelijk in grote haast opgesteld, want de gepubliceerde teksten schrijven een gebruiksbeperking voor van 22.00 uur tot 16.00 uur de volgende dag - eigenlijk was 6.00 uur de bedoeling.
Dat maakt het geheel al een stuk logischer: tussen 06:00 en 22:00 mogen licht reclames niet branden.

Voor de duidelijk herschreven: van 22:00 tot de volgende dag 06:00.

Ik had de dag weggelaten, waardoor het leek alsof ik het over dezelfde dag had. Mijn fout :+

Dan is mij nog steeds de vraag of het wettelijk al zo was dat je tussen 22:00 en 06:00 überhaupt al geen licht reclames mocht voeren..

En hier nog een keer in het Engels:
https://www.theregister.c...ital_ad_display_shutdown/

[Reactie gewijzigd door drdelta op 23 juli 2024 05:56]

AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @drdelta30 augustus 2022 12:17
Maar dit is dus niet één keer een enkele keer, toch?
Ik ga er een beetje vanuit dat lezers die dit artikel lezen wel snappen dat het niet eenmalig is. Daarbij ga ik uit van de huidige tekst die op dit moment als pdf te downloaden is van het ministerie, ik weet niet zo goed wat dat is waar Invidis naar verwijst. Een concept?

De tekst in de verordening is toch vrij duidelijk over tussen lichten uit tussen 22.00 en 16.00 - dus ze mogen alleen die zes uurtjes in de avonduren aan.
drdelta @TijsZonderH30 augustus 2022 15:01
ik weet niet zo goed wat dat is waar Invidis naar verwijst. Een concept?
Ik heb eventjes doorgezocht en de Handwerkskammer (soort van ambachtsgilden) van de steden Ulm en Mainz hebben beiden 2 weken geleden het concept van de regels die vanaf 1 september in gaan gedeeld.

In die concepten schrijven zij onafhankelijk van elkaar:
Der Betrieb beleuchteter oder lichtemittierender Werbeanlagen ist nachts von 22 Uhr bis 6 Uhr des Folgetags untersagt.
De exploitatie van verlichte of lichtreclamesystemen is 's nachts van 22.00 uur tot 6.00 uur de volgende dag verboden.
Ik denk dat Invidis (een signage / reclame borden bedrijf) ook naar zo'n concept verwees, maar dat dat bestand geüpdatet is naar een recente versie waar "16:00" in staat in plaats van "06:00"? Ik weet het ook niet precies.
De tekst in de verordening is toch vrij duidelijk over tussen lichten uit tussen 22.00 en 16.00 - dus ze mogen alleen die zes uurtjes in de avonduren aan.
Dat staat er inderdaad, ik vind het alleen gek om tussen 16:00 en 22:00 licht reclame toe te staan.
De meeste bedrijven sluiten na 17:00 - 18:00, en het is (nu) nog niet donker.

Maar goed weet het ook niet, en het is heerlijk nutteloos muggenziften van mij. :X
wankel @drdelta30 augustus 2022 15:51
Als je makkelijke tijdstippen moet kiezen, hele uren, dan is tot 22u een moment waar het redelijk ingekakt is wat verkeer op (winkel)straat betreft, je mist vanaf die tijd weinig oogballen. Misschien, in mindere mate kun je tot die tijd ergens in Europa nog zonne-energie inzetten voor stroomopwekking.

Na 6u 's ochtends begint het verkeer (en de slaperige oogballen) weer op gang te komen, 's winters in mindere mate gevolgd door zonne-energie.

Mooi bij elkaar gezocht, die linkjes :-)
KoffieAnanas @TijsZonderH30 augustus 2022 12:46
Zo is de verordening. Ik denk dat het begrijpelijker is als er geschreven zou worden dat lichtreclame voortaan alleen is toegestaan tussen 16 uur en 22 uur. Het zit hem in de niet-vorm en een tijdspanne die over de 24u heen gaat. In het algemeen geldt dat beide vormen maken dat de tekst minder begrijpelijk is en verwarming veroorzaakt. Het is een minder natuurlijke vorm van communicatie.
Gwaihir @TijsZonderH30 augustus 2022 20:09
Nou, vrij duidelijk vind ik het niet hoor, want direct de volgende regel spreekt over een besparing van 35%. Dat stemt goed overeen met 1/3 van het etmaal uit (in de nachtelijke uren). Slechts 6 uur aan (op een best onlogisch overkomende tijd) zou 75% besparing moeten zijn, lijkt me.
Deleon78 @drdelta30 augustus 2022 11:56
Nou maak je zelf ook nog een foutje! Zo blijft de ruis :) Tussen 2200 en 0600, niet andersom haha
Happens to me all the time
drdelta @Deleon7830 augustus 2022 14:25
Hah, extra pijnlijk! :+ Ik heb het aangepast!

Ik had het goed bedoeld, en slecht verwoord :'(
Knijper1962 @drdelta30 augustus 2022 12:55
Ik denk dat je "van 2200 tot 0600" bedoelt. Dus 'snachts uit.


Te laat, was al gemeld

[Reactie gewijzigd door Knijper1962 op 23 juli 2024 05:56]

drdelta @Knijper196230 augustus 2022 14:25
Desalniettemin bedankt! Heb het aangepast :9
Umbrah 30 augustus 2022 11:30
Ik roep al jaren dat hoewel we zeer zeker méér elektriciteit moeten opwekken (op meer manieren en in grotere hoeveelheden), dat efficiëntie zeker totdat we op een punt zijn dat we dat kunnen erg belangrijk is. Ik zeg eigenlijk alleen elektriciteit, want tot waterstof aan toe, in een post-fossiele economie (en daar moeten we naar toe, daar is geen discussie over mogelijk), alles is in essentie elektriciteit. Zelfs synthetische brandstoffen op basis van waterstof en koolstofwinning (power-to-liquid benzine/diesel -- niet bedoeld voor auto's hoewel je in theorie museumstukken er op kan laten rijden -- power-to-liquid benzine is slechts 16% well-to-wheel efficiënt) zijn elektrisch in essentie.

Totdat we het ons kunnen veroorloven om 90%+ van de opgewekte elektra in restwarmte te produceren, zullen we efficiënt moeten zijn. Haast spartaans. Zolang huizen in de kou raken omdat we geen warmtepompen (die zéér efficient zijn) kunnen voorzien van (goedkope) stroom, moeten we geen massale LED billboards laten branden die equivalent zijn (ook al is LED nog zo efficiënt vergeleken met CCFL of zelfs klassieke wolfraam/natrium stijl lampen) aan 2 á 3 huishoudens/stuk.

Hetzelfde geld voor andere 'franje' verlichting. Duitsers hebben de nacht-toeristen-lampen al uitgezet, maar waar ik thuis simpele zigbee sensoren heb die er voor zorgen dat de lichten uit zijn zodra niemand in de ruimte is, waarom doen we niet net zoiets met straatverlichting? Maak het gelijk LED, wat naar beneden schijnt IPV 360 graden, zodat het alleen plekken verlicht die je WILT verlichten. Kunnen we tenminste ook weer sterren zien. Als we de energie van industrie (inclusief voedsel en transport), en een huishouden transparant zouden maken, en ook nadruk zouden leggen op laag-energie voedsel (naast een beter leven keurmerk een kWh verbruik voor productie, transport, verwerking, etc...), dan zal laaghangend fruit snel te vinden zijn. De tijden van excessen zijn wel voorbij (tenzij je graag €50k/jaar aan het verwarmen van je achtertuin en zwembad besteed zodat je in je buitenzwembad kan zwemmen in de winter).
Tintel @Umbrah30 augustus 2022 12:26
Ook dit verhaal is weer kortzichtig: huishoudens gebruiken slechts een klein deel van alle energie.

Zigbee sensoren? Mooi maar de productie daarvan kost ook energie. Wordt dat terug verdiend in de lifecycle als het 1.5W LED lampjes aanstuurt?

Ik ben het eens met je punt: we moeten meer schone energie opwekken en dan dus niet middels (fossiele) brandstoffen.

Stellen dat reclame makkelijk kan worden uitgezet is een enorm glijdende schaal want we krijgen niet alleen reclame via billboards.
TKroon @Tintel30 augustus 2022 13:03
Kun je nagaan hoeveel minder tv’s aan hoeven staan als er geen reclame meer is, maar iedereen de programma’s in de helft van de tijd kan bekijken ;)
Tintel @TKroon30 augustus 2022 13:35
idd. :Y)

En een deel van de FB/Google/MS/enz. servers kunnen uit als we reclame verbieden.
Verwijderd @Tintel30 augustus 2022 13:47
Zou een goed begin zijn,
minder gebruiken is minder betalen,
andere sectoren wordt ook opgelegd om minder energie te gebruiken, dus waarom de reclame sector niet?
Anderzijds is de meerwaarde van reclame beperkt, voor heel veel mensen is reclame een bron van ergernis.
We weten onderhand dat Coca Cola, Axe, Gilette en de Lidl, bestaan, waarom zou je daar reclame voor willen maken, voor nieuwe merken producten is dat anders.
batjes @Verwijderd30 augustus 2022 15:09
Omdat reclame gewoon werkt. Naar mijn idee kijken de meeste mensen met plezier naar reclame.

Soms valt het me op hoe gigantisch veel reclame er in het dagelijks leven te zien is. Mensen kopen voor een meerprijs producten zoals kleding of merkspul, om maar als wandelend reclame bord rond te kunnen lopen over straat. Het internet is gewoon niet leuk meer zonder adblocker.

Het verbaast me hoe sommige 'doorsnee' mensen in mijn omgeving al die reclame overal altijd maar accepteren en vaak ook nog luisteren/bekijken. Alsof ze normale content aan het nuttigen zijn. Het is veelal gewoon ruim 30% van de totale content die door mensen genuttigd wordt, op Youtube, TikTok, Facebook, Instagram etc... is het gewoon ruim meer dan de helft van de genuttigde content.

Reclame heeft ook niets meer te maken met een product aankondigen of bekend maken, maar met pure manipulatie en uitbuiting van mensen. De reclamecodecommissie is verleden tijd, de overheid onder leiding van de VVD kiest voor het bedrijfsleven (Zie toestaan van gokreclames bv, wtf). De AVG wordt links en rechts gebroken en het AP heeft het budget niet om er wat aan te doen (we mogen echt blij zijn met de Duitse en Franse AP's, die wel optreden)
Powerblast @batjes30 augustus 2022 20:38
De meeste mensen kijken met plezier naar reclame? Dan moet ik zeker de uitzondering zijn :p, ik denk er in ieder geval totaal anders over. Het zit meer in de weg dan iets anders, een uurtje tv kijken wordt 1u30 door de reclame blokken. Ik had m'n tijd liever anders gespendeerd. Zelfde met gewoon surfen, je zoekt een paar keer naar bijvoorbeeld een telefoon, koopt hem vervolgens en krijgt daarna nog gerust een maandje reclame over telefoons voorgeschoteld op elke website die je bezoekt. Het nut daarvan is me dan ook ver te zoeken, ik ga er in ieder geval niet nog ééntje halen :). Ik denk bij tv reclame bijvoorbeeld ook geregeld van dat het nu niet is omdat ik wagen X 10 keer zie voorbijkomen in een reclame, dat ik plots morgen die ga kopen want ja dat ziet er een goeie uit :). Ik koop als ik het nodig heb en kijk dan eerst wat rond naar reviews, meningen en dergelijke. Reclame ga ik standaard van uit dat de helft of zwaar overdreven is of zo in scene gezet dat het er goed uitkomt.

Ik kijk in ieder geval per direct weg als er wat van reclame op tv voorbijkomt, ga ik wel ff de vaatwas vullen of iets anders toen tot het weer voorbij is :).

Ik snap dat reclame een "noodzakelijk kwaad" is zeg maar, maar met plezier kijken is toch wat anders.
Harry21 @Powerblast30 augustus 2022 21:07
Daardoor kijken wij al geen tv meer, alleen netflix en f1tv pro en internet met de adblocker en als er een website zeurt over adblocker ben ik al weer weg daar.
rboerdijk @Harry2131 augustus 2022 17:58
Precies dat... en in ons geval 1x per jaar het songfestival, waarbij ik er toevallig achter kwam dat de decoder het niet meer deed. Ik vermoed dat dat sind enkele maanden het geval was, toen het internetmodem vervangen is (maar sindsdien geen TV meer gekeken dus niet gemerkt).

Is toch alleen troep op TV, koken met sterren, schaatsen met sterren, pure tijdsverspilling. Als ze nu een show "Bankovervallen met sterren" zouden maken, dan zou ik wel een keertje kijken :p
Malfunctions @batjes30 augustus 2022 16:45
De reclamecodecommissie functioneert nog altijd. Deze gaat echter enkel over de inhoud van reclame en niet de hoeveelheid.

De AVG en AP hebben overigens weinig tot geen relatie met de RCC..
batjes @Malfunctions30 augustus 2022 18:18
De reclamecodecommissie is amper tot niet actief op het web. Troep dat op TV en radio nooit werd toegestaan, zie je al jaren voorbij komen op de online platformen. Er wordt vanuit Google en Facebook af en toe ingegrepen, maar alleen als ze niet anders kunnen.

Met de AVG en AP doel ik op het massale dataminen om de uitbuiting en manipulatie proberen te maximaliseren. Het gaat echt heel ver om die consumptiemaatschappij te financieren.

Om energie te besparen valt hier veel meer te winnen, zolang de energievraag blijft toenemen blijven we water bij de wijn gooien met de groene energie.
Ikzellef @batjes30 augustus 2022 23:28
Je eerste regel, batjes, is overduidelijk sarcastisch bedoeld.
Niet voor niks bestaan er zoveel ad blockers, liggen mensen ook hier bij Tweakers te klagen dat Netflix nu reclame wil gaan tonen.
Reclame is voor 90% irritatie, dat het in het onderbewuste wat doet, is bekend, en dus eigenlijk hersenspoeling.
En ik denk dat 30% nog aan de voorzichtige kant is.
Ik denk dat reclame, na de wapenindustrie de grootste bedrijfstak is.
JayPe @Verwijderd30 augustus 2022 13:59
Daarom. Een Adblocker is energiezuinig! :+)

(maar serieus)
BlaDeKke @Tintel30 augustus 2022 14:32
Dat zet me tot denken. Hoeveel vraagt het yt algorithme aan energie. Hetzelfde met Google Search. En met advertenties. Al dat profiel bouwen kost ook een hoop energie.
PearlChoco @TKroon30 augustus 2022 14:23
Haha juist.
Misschien kunnen we de extra electriciteitskosten doorrekenen aan de advertisor?
:Y) :Y)
mbb @TKroon1 september 2022 05:16
hoeveel zuiniger decoders worden als er geen DRM voor het signaal hoeft te worden ontsleuteld?
grasmanek94 @Tintel30 augustus 2022 13:02
https://www.clo.nl/indica...nergieverbruik-per-sector

13% is nou ook niet "niks". Klein noem ik het ook niet. 15% vervoer. De industrie speelt in op de vraag van de mensen. Als we nou minder/zuiniger gaan verbruiken, rijden, etc dan zal de industrie ook terug moeten schalen. De verhoudingen mogen dan nog steeds hetzelfde blijven maar als het totaal energieverbruik omlaag gaat met 3%, 5% of 10%.. allemaal winst voor onze toekomst.
ELD @Tintel30 augustus 2022 13:12
ZIgbee wellicht niet. Echter het aanschaffen van nieuwe zuinigere apparatuur is zeker een manier om veel minder energie te gebruiken. Ik heb recent een nieuwe koelkast end wasmachine gekocht. Beide zijn bijna 2 tot 3 keer zo zuinig als de apparaten die ze vervangen.
To_Tall @ELD30 augustus 2022 23:46
Tja toch kan een apparaat in de fabriek zuiniger zijn. Maar toch kan zo’n apparaat veel minder zuinig zijn door niet effectief gebruik.

Koelkast laat je open bij drinken pakken. Tov koelkast open pak drinken koelkast dicht.

Of halve wasjes draaien. Ipv volladen.

Dat een apparaat volgens label zuiniger is. Betekend niet dat het apparaat bij een betreffende gebruiker ook zuiniger si.
debom @Umbrah30 augustus 2022 13:00
De straatverlichting kan wat mij betreft sterk gereduceerd worden.
Zo kun je ervoor kiezen om de helft uit te schakelen vanaf bijvoorbeeld 23.00u tot 5.00u. Dit zal het verbruik sterk verminderen. Helemaal uitschakelen is ook weer niet wenselijk ivm mogelijk toenemen van inbraken. Maar door de palen om en om uit te schakelen, behoudt je overal verlichting.

En de reclameborden mogen wat mij betreft helemaal uit. Ook overdag. Leid alleen maar af.
noes @debom30 augustus 2022 13:36
Contra-intuitief, maar inbraken vinden minder snel plaats zonder straatverlichting: er is ook geen schaduw om in te verstoppen.
Videopac @noes31 augustus 2022 07:58
Bewegingssensoren zou al veel helpen. Nu is er wel erg veel onnodige lichtvervuiling.
Verwijderd @debom30 augustus 2022 14:28
Hetzelfde geld voor bedrijventerreinen, waar bedrijven baden in het licht, terwijl er geen hond op dat industrieterrein komt.
Als ze het doen om inbrekers af te schrikken kunnen ze beter met infrarood werken, zodat een inbrekers meteen vol in het licht staat, op een donker industrie terrein.
wimswa @debom30 augustus 2022 14:25
Volgens mij is dit al jaren het geval hier in het dorp, om 2400 uur blijven voornamelijk kruispunten over. Geen speciale lantaarnpalen ofzo.
Franko P. @debom30 augustus 2022 17:24
Over die straatverlichting, in Duitsland zijn de meeste snelwegen 's nachts niet verlicht. Het is even wennen omdat het op sommige stukken echt stik donker is. Maar aan de andere kant geeft het wel meer rust aan de ogen. Mogen ze wat mij betreft vandaag nog invoeren in Nederland.
aad_handgranaat @debom30 augustus 2022 18:22
Inbraken gebeuren zelden in de nacht, tenminste niet in woningen. Wie gaat er inbreken in een vol woonhuis? Dat doe je als iedereen op zijn werk zit. (Bron: braakherstel en preventie is al 41jaar mijn beroep) Bedrijfruimte is een ander ding. Maar als we eens wat beter hang- en sluitwerk zouden gebruiken en ons waardeloze keurmerk hiervan zouden vervangen was ik nog veel minder bang voor inbraak. We hebben echt al die verlichting niet nodig. Ook voor de natuur zou het heel goed zijn als het 's-nachts weer donker wordt.
Powerblast @debom30 augustus 2022 20:44
Was er van nachtelijke verlichting zelfs al eens niet aangetoond dat het de verkeersituatie zelfs slechter maakt (heb er niet direct een bron van maar meen dit gelezen te hebben)? Omdat je ogen moeten wisselen tussen licht/geen licht en je dus minder goed ziet. Ik merk zelf ook dat het aangenamer rijden is in het donker zonder straatverlichting op de autosnelweg dan met de boel gewoon aan. Hier in België zijn ze gelukkig een aantal jaar geleden ook zo ver gekomen dat de lichten uitgaan op de autostrade 's nachts, niet overal maar waar het veilig kan zeg maar. Is heel wat rustiger rijden vind ik.
grasmanek94 @Umbrah30 augustus 2022 12:56
In Helmond hebben we al verlichting die dimt en/of helemaal uit gaat afhankelijk van waar mensen lopen/rijden? Het komt dus wel op gang.
schrikbeeld @Umbrah30 augustus 2022 19:49
Je noemt laaghangend fruit.
Daaronder vallen ook de winkeldeuren, altijd open anders ‘kan de klant niet zien of we open zijn’.
Deuren dicht bespaart ‘s zomers enorm veel elektriciteit want de airco hoeft minder aan, en ‘s winters bespaar je gas want de kachel hoeft minder te stoken.

P.
GameNympho @Umbrah30 augustus 2022 13:24
Je bedoelt zoals nu op bepaalde stations, zodra je in de buurt komt, gaat de verlichting feller branden.
Moet in mijn ogen ook zo geregeld zijn en zal ind veel kosten besparen.
Zeg @Umbrah30 augustus 2022 16:44
Ik ben het zeker met je eens dat er nog een wereld te winnen valt in efficiëntie.

Probleem is echter dat er simpelweg geen ambitie is om op grote schaal energie te winnen. De zon produceert zo'n 384,6 yottawatt (3,846×10^26 W) aan energie. Op dit moment is de focus van hernieuwbare energiewinning alleen maar gericht op Aarde (zonnepanelen en windmolens, en af en toe wat geothermie). Met een Dyson Swarm is het mogelijk om zo'n 1-10% van de energie van de zon af te nemen (beetje afhankelijk van hoe je het precies gaat bouwen). De efficiëntie van zo'n Dyson Swarm is natuurlijk ook relevant (aangezien dat hoogstwaarschijnlijk gaat werken met het omzetten van energie in microgolf en dat zenden naar de Aarde), maar het blijven gigantische hoeveelheden energie die nog te winnen vallen.

Het construeren van een Dyson Swarm gaat een gigantische klus worden, maar zeker op lange termijn biedt dit perspectief. De hoeveelheden aan energie zouden ervoor zorgen dat wij een weergaloze hoeveelheid energie beschikbaar hebben, bijvoorbeeld voor productie, onderzoek, en zelfs het omzetten van energie in materie (kan bijvoorbeeld het probleem met zeldzame grondstoffen oplossen). Zowat alles is mogelijk met zulke hoeveelheden energie.

Er moet overduidelijk meer wetenschappelijk onderzoek worden gedaan naar de ontwikkeling van deze megaconstructies. Wel heb een tijdje terug papers gelezen dat het mogelijk zou zijn om een Dyson Swarm te construeren vanaf Mars. Het zou dan zo'n 100 jaar duren om de gehele constructie te bouwen. De designs kunnen overigens incrementeel worden gemaakt, zodat er uiteindelijk steeds verbeterde generaties van Dyson Swarms komen, die bijvoorbeeld efficiënter zijn of minder materiaal gebruiken (of nieuwe ontwikkelde materialen gebruikt). AI en (wetenschappelijke) innovatie kan helpen bij de verbetering hiervan.

Een consortium van landen zou zo'n project prima kunnen bouwen. Misschien ook een extra argument om samenwerking tussen landen vol te houden op de lange termijn (werk mee aan het project en krijg toegang tot gigantische hoeveelheden energie).

En dat is dan nog maar de energie van 1 ster. Laat staan als we de rest van de Melkweg gaan koloniseren. De hoeveelheden energie die dan mogelijk zijn, is bijna niet voor te stellen.

Tot die tijd lijkt mij het inderdaad verstandig om zuinig om te gaan met onze energie. Zeker omdat de hoeveelheid materie die we de ruimte in kunnen knallen met onze fossiele brandstof beperkt is.

Daarnaast volledig focussen op hernieuwbare energie. Eigenlijk zouden we 200% aan capaciteit moeten bouwen, zodat je altijd meer energie overhoudt dan je nodig hebt. Ik heb nog wel wat ideeën op de plank liggen wat je vervolgens met deze energie kan doen (zonder afhankelijk te zijn van batterijen bijvoorbeeld). Ook zou er meer subsidies/voordelige leningen moeten worden gegeven voor het plaatsen van zonnepanelen. De terugverdientijd met de hoge energieprijzen van nu zijn zeer interessant, maar veel mensen hebben simpelweg de financiële ruimte niet om te investeren.
DrVic @Zeg30 augustus 2022 21:02
Misschien een rare vraag, maar als je 10% extra energie naar de aarde brengt, zou ie dan ook daardoor alleen al opwarmen? Dan niet door CO2, maar simpel door meer energie die binnenkomt. Een beetje wat ons anyway de komende paar honderd miljoen jaar gaandeweg te wachten staat (omdat de zon feller gaat schijnen).
Zeg @DrVic30 augustus 2022 21:57
Dat is een interessante vraag. Aangezien naar mijn weten geen enkele energieconversie 100% efficiënt is, komt er energie als warmte vrij. Dus als er meer energie binnenkomt zal er ook meer warmte zijn. De enige manier om energie naar de ruimte weg te krijgen is met radiatie.

Voor zover ik kan opzoeken is er het probleem dat door de relatief hoge concentratie CO2 er op dit moment al meer energie binnenkomt op de aarde dan dat er weggaat (vanwege het broeikaseffect: radiatie wordt teruggekaatst naar de aarde). Een lagere CO2 concentratie zal hoe dan ook helpen om meer warmte weg te krijgen van de aarde. Een lagere CO2 concentratie verkrijgen is relatief simpel als er veel meer energie beschikbaar is.

Dit is hoe dan ook iets wat dan uitgezocht moet worden door wetenschappers.

Beetje off-topic nu, maar ik denk niet dat al die energie daadwerkelijk naar de aarde toekomt, al is het vanwege ruimtegebrek hier op aarde. Ik verwacht zelf dat er dan in de ruimte bijvoorbeeld fabrieken worden gebouwd, bijvoorbeeld op de maan. Het is overigens erg lastig om zaken te koelen in de ruimte.
P_Tingen @Xfade30 augustus 2022 15:42
Ja, het is een zeer nuttige post, maar al die haakjes en bijzinnen maakt het niet leesbaarder...
(en het waren er maar 9 trouwens)
Lt.Mitchell 30 augustus 2022 11:18
Zou wel eens willen weten hoe marginaal deze winst gaat zijn. Hoeveel TWh verwacht men hiermee te besparen tijdens de winter en dit tov totale verbruik.
Usul_Atreides @Lt.Mitchell30 augustus 2022 11:23
Dit gaat niet om hoeveel TWh dit zal besparen, maar een onderdeel van het geheel om het opgenomen vermogen te verminderen.

Maar laten we stellen dat een 'gemiddeld display' 200W opneemt en dat er 100 miljoen displays zijn om uit te schakelen.

0,2 KW x 100.000.000 displays x 18 uur uitstaan x 182 dagen = 65,52 GWh.
Het is niet de oplossing, maar het draagt bij.

Gemiddeld door kleine displays in een raam, maar ook grote displays langs de weg te nemen als berekening.

[Reactie gewijzigd door Usul_Atreides op 23 juli 2024 05:56]

vrilly @Usul_Atreides30 augustus 2022 11:34
Een digitale dubbelzijdige reclamescherm in de formaat van bushokje reclame kost al 2kW. Voor een snelwegbord zit je op 375-450W/m², dat is voor een formaatje bord langs het snelweg al snel tegen de 10kW aan. De 200W lijkt me een beetje weinig voor een gemiddelde :p
Tintel @vrilly30 augustus 2022 12:31
aannames.... en dat het geld kost is een gegeven. Want het is tenslotte reclame.

De discussie gaat de richting uit: "er is vast wel een exces te vinden en dan kan niemand iets tegenin brengen als we dat exces verbieden".

Want is reclame noodzakelijk? Vast niet.
Is straat verlichting noodzakelijk? Discutabel omdat voertuigen verlichting hebben. Voor de veiligheid dan? Ook discutabel.
Is buitenverlichting noodzakelijk? Vast niet de hele nacht.
Is sfeer-verlichting noodzakelijk? Vast niet.

Dus: alle lichten uit. Sterrenkijkers blij. :P
capronicus @Tintel30 augustus 2022 12:51
Eerlijk, zo erg klinkt dat niet, licht en geluidsvervuiling zijn nogal onderbelicht in onze samenleving.

Zo zijn er nog wel maatregelen te nemen, als je zo eens door de winkelstraat wandelt waar ze alle deuren open hebben staan en de airco/verwarming (naargelang het seizoen) volle bak laten draaien, dat moet ook wel wat verbruiken me dunkt.
humpus @capronicus30 augustus 2022 13:15
No pun intended?
capronicus @humpus30 augustus 2022 13:37
Twijfelde erover toen ik mijn comment herlas, maar origineel inderdaad no pun intended :+
Tintel @capronicus30 augustus 2022 13:19
Maar die deur open van een winkel heeft een psychologisch effect. De beste oplossing is vermoedelijk elektrische schuifdeuren maar die zijn een stuk duurder.
Net zoals dat een glazen pui een psychologisch effect heeft. Welke winkel heeft er nog geen grote ramen aan de voorzijde? Niet bepaald energie zuinig natuurlijk.

Dat winkels heel veel energie verstoken is puur en alleen om de consument te verleiden/helpen tot/bij zijn/haar aankopen.

Geluidsvervuiling treedt op als de bevolkingsconcentratie toeneemt. In buitengebieden en dorpen is het echt veel stiller. Maar toch hebben we de neiging om samen te klonteren (in steden). En vervolgens klaagt men dan dat de geluidsvervuiling toeneemt - wat een logisch gevolg is van meer mensen bij elkaar. Hoe groter en drukker de stad - hoe meer herrie.
Usul_Atreides @vrilly30 augustus 2022 11:43
Een displaytje in een winkel zal niet zo veel nemen lijkt me.
Verder heb ik geen idee wat displays langs de weg verbruiken.
Weet alleen dat die dingen je verblinden in de nacht. ;)

Plus dat er in Duitsland mogelijk een miljard+ van die reclame displays zijn... Duitsland is immers erg groot.

[Reactie gewijzigd door Usul_Atreides op 23 juli 2024 05:56]

mcmd @Usul_Atreides30 augustus 2022 12:46
Er wonen zo’n 84 miljoen mensen in Duitsland. Met een miljard reclame borden, zijn dat bijna 12 borden per persoon. Dat lijkt mij bizar veel!
Usul_Atreides @mcmd30 augustus 2022 13:23
Hoeveel zullen er in een beetje winkelstraat in een stad als Bon, Kassel of Berlijn staan of hangen?
Plus dan nog eens alle displays langs de weg.

Ze hoeven niet perse groot te zijn.
Een simpele display ter grootte van een 19" scherm is ook een display.

En zoas vrilly ook al hintte: een scherm langs de weg is groot en bestaat uit meerdere displaypanelen.
Een beetje scherm daarvan zal makkelijk 12 (3x4) tot 30 (5x6) panelen kunnen bevatten.

[Reactie gewijzigd door Usul_Atreides op 23 juli 2024 05:56]

Hardfreak @Usul_Atreides30 augustus 2022 16:21
Ik zou dat zeker niet onderschatten, die schermen die daar staan zijn niet persé LED schermen.

Op kantoor hebben wij bijvoorbeeld nog oude CCFFL scherm aan de muren hangen om onze dashboards op te laten zien en ik kan je zeggen dat op een halve meter afstand je de warmte van die dingen kan voelen (en zo heel helder zijn ze nu ook weer niet).

Ik vind het sowieso al een goed idee om die schermen 's nachts af te zetten, voor die paar mensen die er passeert is het gewoon verspilling. Dat sommige schermen wél aan mogen blijven staan lijkt mij dan wel weer oneerlijke concurrentie als ze naast nuttige info ook nog reclame laten zien. Bovendien zet dat de deur open naar "ja maar ik laat nu het weer en de verkeersdrukte zien op mijn scherm, dus mag het op blijven staan"
Malfunctions @vrilly30 augustus 2022 16:52
Ik weet helaas de exacte cijfers niet meer, maar met wat een vrijstaande reclamezuil (2m2) per jaar verbruikt kon je geloof ik 100 huishoudens een jaar van stroom voorzien. Om maar niet te spreken over de grotere formaten.
Wouterie @Lt.Mitchell30 augustus 2022 11:29
Tja, dat zijn dan weer de vragen waar geen antwoord op komt. Hoeveel winst is er gemaakt door consumenten te verbieden gloeilampen te kopen? Punt is dat het hier om een erg zichtbare maatregel gaat dus iedereen is blij. Ik snap het ook wel: we worden opgeroepen om te besparen, maar de enorme lampen langs de weg staan constant aan.
Maar het zijn druppels. Erg zichtbare druppels. Vooral PR winst.
CAPSLOCK2000
@Wouterie30 augustus 2022 11:52
Maar het zijn druppels. Erg zichtbare druppels. Vooral PR winst.
Daar ben ik het op zich mee eens maar ik ben er iets minder negatief over. Die PR is hard nodig. Bij veel mensen leeft de energie-/milieucrisis niet echt. Het is makkelijk om het als een ver-van-mijn-bed-show te zien. Veel mensen lijken het te ervaren als een soort persoonlijke pesterij, onzinnige regeltjes van een hypocriete baas die anderen z'n vuile werk laat opknappen.

Er komen steeds meer regels, voorschriften, (stikstof)limieten, toeslagen, milieubelastingen etc en de meeste mensen zien daar eigenlijk 0 resultaat van. Niet dat er geen enkele vooruitgang is, maar niet genoeg om het echt te ervaren. Dan is het erg moeilijk om te geloven dat het zin heeft. Het is ook niet gek dat er niet veel te zien is want zo heel veel vooruitgang boeken we niet. Het is meer een kwestie van minder snel in het moeras afzakken dan dat het lukt om er uit te klauteren.

Voor het milieu zouden we eigenlijk veel verder moeten gaan maar het draagvlak is er nu al niet. Het nemen van zeer zichtbare maatregelen kan helpen om dat draagvlak te scheppen. Mensen zijn kuddedieren die nadoen wat ze anderen zien doen. Als ze anderen (zoals de overheid) niks /zien/ doen dan doen ze zelf ook niks. Zeer opvallend het goede voorbeeld geven lijkt me daarom wel een goede aanpak.
Het moet uiteraard niet het enige zijn dat je doet, maar een duidelijk zichtbaar symbool heeft zeker z'n waarde.
Guus Graspop @CAPSLOCK200030 augustus 2022 13:50
Ik denk dat de PR veel te veel is en juist averechts werkt momenteel.

Ik kan geen nieuwswebsite , weerbericht, of tv/praat programma zien zonder dat ik overladen wordt met doem scenario's, filmpjes van afbrokkelende ijsrotsen, eenzame ijsberen en vlammende graphics bij het weerbericht als het weer eens een graad warmer is als normaal.
Verder lijkt het wel alsof bijna elke ontwikkeling op de 1 of andere manier wel gerelateerd kan worden aan klimaat verandering en hoe erg dat wel niet is. Ook het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie lijkt ok te zijn tijdens deze hele PR campagne.

Verder leven we momenteel in tijden waarbij de mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben dan het redden van het klimaat. Verder is het vertrouwen in de overheid en de media ook tot het nul punt gedaald en worden we inderdaad harder geraakt in onze basisbehoeftes door regeltjes en pesterijen dan door klimaat verandering.

Ik snap dat er iets gedaan moet worden aan het klimaat maar de nuance is totaal verdwenen en mensen zien dit ook. Ik ben dus niet verbaasd dat mensen klimaat moe zijn en wel redelijk klaar zijn met de klimaat hysterie.
CAPSLOCK2000
@Guus Graspop30 augustus 2022 15:58
Verder lijkt het wel alsof bijna elke ontwikkeling op de 1 of andere manier wel gerelateerd kan worden aan klimaat verandering en hoe erg dat wel niet is.
Ja, zo hoog is de nood. We leven op deze aarde en het klimaat heeft op talloze manier directe invloed op ons leven. Van energiecrisis tot bouwcrisis tot boerenprotesten tot vluchtelingencrisis tot natuurbranden tot wegzakkende akkers tot mislukte oogsten tot scheurende huizen tot inzakkende dijken. Allemaal zeer direct aan het klimaat te koppelen. Ik vind dat allemaal best wel erg. Een paar van die problemen zijn best een tijdje te negeren maar ze gaan niet weg. Het scheelt inderdaad niet veel meer of alle grote problemen in onze samenleving gaan over milieu.
Ook het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie lijkt ok te zijn tijdens deze hele PR campagne.
Welke onjuiste informatie bedoel je?
Verder leven we momenteel in tijden waarbij de mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben dan het redden van het klimaat.
Dat klopt en dat is een probleem. Meer aandacht geven lijkt inderdaad niet genoeg te helpen. Maar wat dan? Heb je een beter voorstel dan "niks doen"?

Om zelf maar een duit in het zakje te doen: we laten veel te veel ruimte voor twijfel en ontkenning en eigen interpretatie en initiatieven. Alsof we nog steeds mensen hebben die niet met trein durven omdat ze denken dat ze dan zullen stikken, terwijl er al honderd jaar lang dagelijks mensen met de trein gaan, en wie steeds maar weer op TV laten waardoor het beeld ontstaat dat het nog een redelijk standpunt is.

Stop maar met de onderzoeken naar hoe erg het nu precies is want mensen blijven denken dat er ruimte is voor twijfel over de grote lijnen omdat sommige details steeds verder worden genunaceerd. Laten we stoppen met ons afvragen hoe erg het is maar alle energie richten op de vraag wat we er aan doen.

Mensen zijn gekke wezens. Ze hoeven niet eens in klimaatverandering te geloven om mee te denken over oplossingen. Zelfs de grootste ontkenner kan zo een paar oplossing oplepelen als de vraag op de juiste manier gesteld wordt. Mensen vinden niks erger dan niet gehoord worden (dat heeft verder niks met klimaat te maken, dit geldt ook voor andere onderwerpen). Ze willen (in het algemeen) echt heel erg graag even de aandacht krijgen en zich bemoeien met de oplossing, wat dat ook is. Als ontkennen de beste manier is om aandacht te krijgen dan doen ze dat. Als ontkenners niet gehoord worden dan schakelen ze onmiddelijk over naar het aandragen van oplossingen zodat ze weer deel zijn van de conversatie.

In mijn ogen is er dus te veel ruimte voor nuance over de preciese oorzaken en gevolgen van klimaatverandering en blijven we steken in die non-discussie.
Ik snap dat er iets gedaan moet worden aan het klimaat maar de nuance is totaal verdwenen en mensen zien dit ook. Ik ben dus niet verbaasd dat mensen klimaat moe zijn en wel redelijk klaar zijn met de klimaat hysterie.
Ik vind juist dat er in dit debat veel te veel ruimte is voor valse nuance. Het probleem is groot en de meeste radicale maatregelen die we kunnen bedenken lijken niet genoeg te zijn. Als je in zee valt is er ook weinig ruimte voor nuance. Je zal moeten zwemmen en het hoofd boven water houden. Als het niet lukt om boven water de blijven heeft al die nuance ook geen zin meer.

Dus stoppen met vragen of mensen de ijsberen niet zielig vinden. Vraag ze hoe zij de ijsberen gaan redden, dan krijg je een productieve discussie.
Guus Graspop @CAPSLOCK20007 september 2022 12:03
Beter laat dan nooit, maar bij deze.

Wat ik bedoel is dat het er niet toe doet of de klimaathysterie terecht is ja of nee. We stevenen al een tijdje af op een situatie waarin basisbehoeftes steeds meer onder druk komen te staan. Mensen gaan zich niet bezig houden met het klimaat als ze de energie rekening amper kunnen betalen en proberen het hoofd boven water te houden. Zaken als onderwijs, zorg, etc zijn fundamentele zaken waar mensen direct mee in aanraking komen maar wat al jaren aan het afbrokkelen is met alle gevolgen van dien.

Als mensen dan vervolgens constant geconfronteerd worden met klimaathysterie op de tv, radio etc. dan gaan de hakken in het zand. Als mensen lezen dat er weer 2 miljard wordt bezuinigd op de zorg en dat we 1.8 miljard uitgeven aan Amerikaanse raketten dan ontstaat er weerstand. Of Rutte die even laat weten dat er 100 miljard in klimaat fondsen wordt gestopt.

Het probleem ligt niet bij de mensen maar bij het beleid van de overheid.
CAPSLOCK2000
@Guus Graspop7 september 2022 14:01
Beter laat dan nooit, maar bij deze.
Zeker, bedankt voor je reactie.
Wat ik bedoel is dat het er niet toe doet of de klimaathysterie terecht is ja of nee.
Let op, het woord "hysterie" impliceert een beetje dat de aandacht onterecht is.

<knip><knip>
Het probleem ligt niet bij de mensen maar bij het beleid van de overheid.
Maar de om de overheid iets te laten doen of veranderen heb je de steun van mensen nodig.
De regering zal de grote stappen moeten nemen en ons de juiste kant op leiden maar dat gebeurt alleen als mensen daar om vragen. Als we dat niet doen dan krijgen we waar wel om vragen.

<knip><knip>
We stevenen al een tijdje af op een situatie waarin basisbehoeftes steeds meer onder druk komen te staan. Mensen gaan zich niet bezig houden met het klimaat als ze de energie rekening amper kunnen betalen en proberen het hoofd boven water te houden. Zaken als onderwijs, zorg, etc zijn fundamentele zaken waar mensen direct mee in aanraking komen maar wat al jaren aan het afbrokkelen is met alle gevolgen van dien.
Dat klopt en is een groot probleem. Zwijgend toekijken helpt echter zeker niet.
Als mensen dan vervolgens constant geconfronteerd worden met klimaathysterie op de tv, radio etc. dan gaan de hakken in het zand. Als mensen lezen dat er weer 2 miljard wordt bezuinigd op de zorg en dat we 1.8 miljard uitgeven aan Amerikaanse raketten dan ontstaat er weerstand. Of Rutte die even laat weten dat er 100 miljard in klimaat fondsen wordt gestopt.
Wat stel jij voor dat we doen? Zwijgend gaan zitten wachten gaat zeker niet helpen.
Als zelfs de VVD zich zorgen maakt om het milieu maakt moet er wel heel veel aan de hand zijn.
Het laat ook zien dat het helpt om aandacht aan het onderwerp te blijven geven.

Enne.... Rutte zegt wel dat er tientallen miljarden naar klimaat moeten... maar het doen valt dusver een beetje tegen... dat is voor de toekomst, dat moeten zijn opvolgers maar doen. Ja, zo kan ik ook mooie dingen beloven. Maar goed, het is bijna prinsjesdag dus hopelijk zit ik er helemaal naast.

Heb je wel eens overwogen dat mensen constant worden geconfronteerd met leugens, misinformatie en ontkenning over het klimaat? Heel internet staat er vol mee.
Milieuclubs moeten opboksen tegen de marketing & PR van bedrijven die miljarden te besteden hebben.
Hierdoor worden maatregelen steeds uitgesteld en verzwakt waardoor er later zwaardere ingrepen nodig zijn.

Dat basisbehoeften onder druk staan klopt maar dat (allemaal) koppelen aan milieumaatregelen is misleidend en wordt vaak gebruikt als propaganda. Zelfs als alle beloofde investeringen in milieu/klimaat doorgaan is het op de totale begroting van NL nog best te overzien. Basisbehoeften staan onder druk door (inkomens)ongelijkheid. De gewone burger moet steeds meer belasting betalen terwijl de rijken en bedrijven steeds minder betalen. Wat doet NL? Bezuinigen op de belastingdienst, tja, dat is er om vragen he, nogal wiedes dat grote bedrijven met alles wegkomen en alleen de kleine man met een simpele aangifte een strenge controle krijgt.

Toevallig (nou ja) is dat ook de groep die de meeste vervuiling heeft veroorzaakt.

En nu zijn we druk bezig dezelfde fout te maken rond milieu. Zeespiegelstijging is best wel duur. Geen land weet zo goed hoeveel hoog water kost als NL. We hebben de bonnetjes uit 1953 nog. Sindsdien hebben we ieder jaar miljarden uitgegeven aan dijken en dammen. Momenteel zijn we ze aan het verhogen ivm met klimaatverandering en dat kost ons nu al 20 miljard om terug te komen op het niveau dat we hadden. Als de verder stijgt (en dat staat eigenlijk wel vast) zal er nog meer geld bij moeten. Dat zijn alleen dijken en dammen en andere waterwerken. Andere problemen veroorzaakt door hoog water (verzilting, verbouwen van havens, lastige stromingen, landafkalving) komen daar nog eens bij en dat is dan nog maar 1 aspect van klimaatverandering.

Het kost allemaal bakken met geld maar uitstellen maakt het alleen maar duurder. De vraag moet niet zijn of we het willen betalen maar wie het gaat betalen. We zijn een van de rijkste landen van de wereld, zelfs 100 miljard is voor ons geen echt probleem, dat hebben we. De kunst is het eerlijk verdelen.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 05:56]

Rainbow @Guus Graspop30 augustus 2022 21:20
Het is één voor twaalf, alles wat we nu doen (of niet doen) bepaald hoe mensen over 50 á 100 jaar zullen leven (of niet).
Verder leven we momenteel in tijden waarbij de mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben dan het redden van het klimaat.
Er gebeuren veel verschikkelijke dingen in de wereld, die voor veel mensen voor het hier en nu veel belangrijker zijn dan de lange termijn. Maar als we niet (of te weinig) doen, dan komt er over een jaar of 50 een tijd waarin de mensen niets anders aan hun hoofd kunnen dan de klimaatverandering. En laten we wel wezen "het klimaat" valt niet meer te "redden": de klimaatverandering is al ingezet, en zal nog verder veranderen. Het enige wat we nog kunnen doen is het proberen te beperken.
Ik snap dat er iets gedaan moet worden aan het klimaat maar de nuance is totaal verdwenen en mensen zien dit ook. Ik ben dus niet verbaasd dat mensen klimaat moe zijn en wel redelijk klaar zijn met de klimaat hysterie.
Van alles wat teveel herhaald worden, zullen mensen moe raken. Dat heeft niet te maken met het klimaat, maar met mensen. Bij het honderdste bericht over dezelfde sporter zullen ze ook afhaken (gelukkig genoeg andere sporters en beroemdheden om over te verslaan).

Je kan het klimaathysterie noemen, maar ik zie dat juist niet: de wetenschappers die er verstand van hebben vertellen ons dat het nu al echt heel ernstig is, dat we er alles aan moeten doen om de boel nog leefbaar te houden en we echt niet langer moeten wachten. Ondertussen raken sommige mensen klimaatmoe, schrijven ze over dat er nuance nodig is. Sterker, de meeste mensen besteden er letterlijk geen aandacht aan, ze gaan lekker door met hun leventje. Die "hysterie" bestaat dus onder het volk helemaal niet. Was die hysterie er maar, dan zou er nog eens wat gebeuren.
Guus Graspop @Rainbow7 september 2022 12:07
We leven in het nu en daar zijn de mensen heel hard mee bezig, niet met of het over 50 jaar allemaal nog wel goed gaat of niet.

Wat ik bedoel is dat het er niet toe doet of de klimaathysterie terecht is ja of nee. We stevenen al een tijdje af op een situatie waarin basisbehoeftes steeds meer onder druk komen te staan. Mensen gaan zich niet bezig houden met het klimaat als ze de energie rekening amper kunnen betalen en proberen het hoofd boven water te houden. Zaken als onderwijs, zorg, etc zijn fundamentele zaken waar mensen direct mee in aanraking komen maar wat al jaren aan het afbrokkelen is met alle gevolgen van dien.

Als mensen dan vervolgens constant geconfronteerd worden met klimaathysterie op de tv, radio etc. dan gaan de hakken in het zand. Als mensen lezen dat er weer 2 miljard wordt bezuinigd op de zorg en dat we 1.8 miljard uitgeven aan Amerikaanse raketten dan ontstaat er weerstand. Of Rutte die even laat weten dat er 100 miljard in klimaat fondsen wordt gestopt.

Het probleem ligt niet bij de mensen maar bij het beleid van de overheid. Als je wilt dat we ons allemaal druk gaan maken om het klimaat zul je eerst moeten zorgen dat we een gezond fundament hebben binnen de samenleving.
vanaalten @Wouterie30 augustus 2022 12:49
Electriciteitsverbruik door burgers voor verlichting is ruwweg gehalveerd.

Bron: https://op.europa.eu/en/p...-01aa75ed71a1/language-en (pagina 55/56)
Wouterie @vanaalten30 augustus 2022 12:54
Ik citeer:

"Het elektriciteitsverbruik door gloeilampen in huishoudens bedraagt rond de 0,3 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Voor de opwekking van die elektriciteit is nog ongeveer een halve procent extra nodig.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal komt het energieverbruik door gloeilampen daarmee uit op nog geen procent.

Het jaarverbruik van energie voor gloeilampen komt overeen met drie weken olieverbruik voor transport of een kleine twee weken aardgasverbruik voor verwarming. Dat blijkt uit onderzoek van EnergieNed, meldt het CBS."

Dus alweer wordt er niet naar het gehele plaatje gekeken.
vanaalten @Wouterie30 augustus 2022 13:08
Je reageert specifiek op mijn reactie, dus:
Het electriciteitsverbruik door burgers voor verlichting is *onderdeel* van het gehele plaatje. Net zoals het uitzetten van elektrische reclameborden in Duitsland, het stimuleren van woning-isolatie, het verplicht deur dichthouden van winkels met airconditioning (Frankrijk), een max temperatuur voor de airconditioning in Spanje en ga zo maar door.

En natuurlijk missen we nog best veel in het gehele plaatje. De Correspondent heeft er een artikel aan geweid, over het brandstofverbruik / CO2 productie van zeetransport en het gebrek aan reguleren of innovatie om daar wat aan te doen. En je kan ook wel wat vinden van de luchtvaartsector met belastingvrijstelling voor kerosine. Of dat er nog steeds vlees gegeten mag worden. Meer dan genoeg sectoren waar nog heel veel te winnen valt, maar waar niet veel lijkt te gebeuren - en dat is inderdaad heel jammer.

Maar goed, het verbieden van gloeilampen kan je zien als een druppel op een gloeiende plaat als je het hele plaatje bekijkt, maar het was wel relatief makkelijk te halen. En elektronische reclameborden uitschakelen is misschien net zo'n druppel, maar ook makkelijk te halen. En dan kan je wel zeggen dat het een druppel is, niet de moeite waard, laten we op grote dingen richten - maar, deze druppel is wel heel eenvoudig te halen.
Wouterie @vanaalten30 augustus 2022 14:20
Ik denk, of verdenk, de politici ervan om dit soort zichtbare maatregelen te gebruiken en uit te vergroten om zo de pijnlijke beslissingen uit te kunnen stellen. Je kunt stellen dat elk effect een gewenst effect is dus dat uiteindelijk zelfde de druppels bijdragen aan de totstandkoming van de oplossing, maar ik zie het meer als een patient voorzien van een pleister zodat het bloeden niet meer zichtbaar is en de etterende onzichtbare kwalen nog maar even niet te behandelen.
Er zijn legio voorbeelden waarbij ik zie dat de aangedragen oplossing niet significant bijdraagt aan de werkelijke oplossing. Neem de plasticsoep. Plastic in het milieu is een groot probleem, maar wat zijn de grootste 'producenten' van de westerse wereld? (dus niet wat er in Indonesië in zee wordt geschoven) Autobanden en netten, touwen etc van de visserij. En toch zijn de oplossingen in de EU het verbieden van plastic rietjes en tassen. Kom dan op z'n minst met een verplichting dat sigarettenfilters biologisch afbreekbaar moeten zijn, evenals de stickers op groenten en fruit. Dat zijn zaken die in de EU in het milieu belanden.

Goed... Ik heb het niet zo op de politiek op dit gebied. Echt pijnlijke maatregels voor de industrie worden nauwelijks genomen dankzij de lobby-clubjes en economische belangen. Jij neemt nu Spanje en Frankrijk als voorbeelden, maar die landen hebben zelf behoorlijke steken laten vallen op het gebied van de distributie van aardgas vanuit onder andere Algerije. Wederom de politiek die het heeft verzaakt en de consument/winkelier krijgt de rekening. We worden dus voor de gek gehouden met enorm zichtbare en voelbare maatregels die als bliksemafleider werken zodat de politiek weer verder kan aanrommelen.
CAPSLOCK2000
@Wouterie30 augustus 2022 18:56
Ik denk, of verdenk, de politici ervan om dit soort zichtbare maatregelen te gebruiken en uit te vergroten om zo de pijnlijke beslissingen uit te kunnen stellen.

<knip>

Goed... Ik heb het niet zo op de politiek op dit gebied. Echt pijnlijke maatregels voor de industrie worden nauwelijks genomen dankzij de lobby-clubjes en economische belangen. J
Politiek is altijd de op een na slechtste oplossing, na geweld. Andere oplossingen zijn meestal beter maar soms zijn die er niet.

Ik denk dat je gelijk hebt dat politici pijnlijke maatregelen uitstellen maar van de meesten denk ik niet dat daar boze opzet achter zit, maar dat er niet meer haalbaar was. Politiek (in een demcratie) is altijd een compromis, niemand krijgt ooit helemaal z'n zin. De mensen die maatregelen willen die willen altijd meer maar worden tegengehouden door anderen die dat niet willen. Dan moet je kiezen tussen niks bereiken of een kleine stap nemen.
die als bliksemafleider werken zodat de politiek weer verder kan aanrommelen.
Er is niet één politiek. Er zijn een hoop organisaties zoals de tweede kamer en de gemeenteraad die iets met politiek doen. In die organisaties zitten partijen en mensen die met elkaar concurreren om de gunst van de kiezer.
Als een partij echte onzin loopt te vertellen of tegenwerkt dan zullen de andere partijen daar echt wel iets van zeggen. Dat doen ze dan ook voortdurend. Er zijn verschillende partijen die zeer kritisch zijn op de milieumaatregelen die getroffen worden en daar luidkeels over klagen.
Het is natuurlijk wel een beetje lastig dat sommige partijen altijd en over alles klagen, of het nu ergens op slaat of niet. Uiteindelijk is het aan de kiezer om te bepalen welke partij je gelooft.

Dat hoeft niet eens de partij te zijn waar je op stemt. Soms moet je per onderwerp kiezen welke experts/politici jij gelooft. Hopelijk onderbouw je dat geloof met argumenten maar uiteindelijk is de keuze aan jou.

Heo dan ook, er zijn geen complotten waarin alle politici samenwerken. Er is er altijd wel eentje die punten kan scoren door de rest te kakken te zetten.
Wouterie @CAPSLOCK200030 augustus 2022 19:44
Nou ja, democratie gaat maar zo ver tot de stembus. Het gelobby van bedrijven, de druk vanuit andere overheden, de economische gijzelingen die sommige bedrijven en instanties uitvoeren... Daar is niets democratisch aan.
WillySis @Wouterie30 augustus 2022 12:42
Kijk in een stad eens om je heen. Elk bushokje is voorzien van een flink verlicht display. Ook op andere plekken in de stad komen steeds meer verlichte displays. Op stations en wachtruimtes kan je hele verzamelingen vinden. Langs steeds meer snelwegen staan enorme displays. Zeker in een groot land (volgens Europese begrippen) gaat het om enorme aantallen. Die dingen branden nu 24/7. Als die nu alleen vanaf 16:00 tot 22:00 mogen branden bespaar je toch 75% van de energie.

Alles met elkaar gaat toch behoorlijk oplopen en is zeker meer dan "druppels". De zichtbaarheid en de PR is vooral extra winst.
hackerhater @WillySis30 augustus 2022 13:41
Vooral bij displays waar je de dienstregeling op ziet.
Maak dat e-inkt schermen als je het perse dynamisch wilt hebben? E-inkt kost alleen stroom als je de weergave wilt veranderen. Met dan wat verlichting voor wanneer het donker is.
Wouterie @WillySis30 augustus 2022 14:28
Ik zeg ook niet dat ze het niet moeten uitzetten, wel dat het een mooie manier is om zichtbare maatregels te nemen en daarna weer lekker aan te rommelen. Er wordt niet voor niets veel ruchtbaarheid aan gegeven! Maar als je echt wilt bezuinigen dan moet je de grootverbruikers aanpakken. In Nederland hebben we het dan over Tata-steel, YARA, Schiphol en de verschillende olieraffinaderijen. Stel dat je hun productie met 5% terugdringt dan heb je al vele malen meer winst dan bij dit soort PR maatregels.
Maar dat kost geld... Kun je beter wat lampjes uitzetten.
WillySis @Wouterie30 augustus 2022 17:45
Die grootverbruikers gebruiken zoveel energie voor de productie of de veiligheid. Daar kan je niet altijd zomaar bezuinigen zonder onbedoelde gevolgen. Mocht er echt nood aan de man komen, dan hoort Tata-steel wel bij de bedrijven die de productie (stroomgebruik) sterk moeten beperken.

Bij een toenemend aantal bedrijven mogen de energiebeheerders de machines al automatisch iets langzamer zetten op momenten als er weinig stroom beschikbaar is. Overdag is er tegenwoordig juist een overschot aan energie, dus heel vaak is dat niet nodig.
segil @Lt.Mitchell30 augustus 2022 11:37
denk ook aan lichtvervuiling. Tegenwoordig wordt het nagenoeg nergens meer echt donker en dat heeft ook invloed op de natuur.
proditaki @segil30 augustus 2022 14:24
Inderdaad. Zie hier in de buurt bijvoorbeeld ook legio mensen die de hele nacht hun tuinverlichting aan hebben. Het liefst nog met de rolluiken dicht. Heeft echt nul functie
wankel @Lt.Mitchell30 augustus 2022 13:04
Zou wel eens willen weten hoe marginaal deze winst gaat zijn. Hoeveel TWh verwacht men hiermee te besparen tijdens de winter en dit tov totale verbruik.
Je wordt op je wenken bediend: 10 minuten nadat je je vraag stelde, heeft @drdelta het voor je opgezocht.

Als alle bedrijven die het betreft meedoen, ruim 4 TWh.
Supermario16 30 augustus 2022 11:15
Dit hadden we jaren geleden al moeten doen. Vooral in de avond en nacht, als winkels dicht zijn, is het schrikbarend hoeveel nutteloze verlichting er nog aan is.
Jasphur @Supermario1630 augustus 2022 11:19
Naast de A1 vanuit Amersfoort vlak voor je Apeldoorn bereikt staat een bakbeest van een led-scherm. In de avond staat die soms aan en lijkt het wel alsof het dag is.

Van mij mag de regel uit het artikel ook in Nederland worden toegepast.
PB-powell @Jasphur30 augustus 2022 11:28
Die paal van de McDonalds bedoel je, wat een verschrikking is dat ding. Vaak genoeg dat daarop een advertentie wordt getoond met witte achtergrond wat je half blindeert als je daar in het donker langsrijdt. Niet alleen vanuit milieuoogpunt maar ook vanuit verkeersveiligheid is kan dat stukken beter. los van alle andere bezwaren die iedereen had rondom die paal

Verder vind ik inderdaad al die verlichting van reclame en kantoorpanden in de nacht verspilling van energie. Waarom in dat soort gebouwen wel als je thuis de lampen ook gewoon uit doet als je gaat slapen.
Luchtbakker @Jasphur30 augustus 2022 12:07
Naast de A1 vanuit Amersfoort vlak voor je Apeldoorn bereikt staat een bakbeest van een led-scherm. In de avond staat die soms aan en lijkt het wel alsof het dag is.

Van mij mag de regel uit het artikel ook in Nederland worden toegepast.
Als je nachtblind bent kan het nog gevaarlijk zijn ook. Je ziet echt een heel stuk slechter.

Belachelijk ook dat het toegestaan is.
Zer0 @Luchtbakker30 augustus 2022 12:40
Als je echt nachtblind bent moet je wellicht niet in het donker achter het stuur kruipen....
GeeBee @Zer030 augustus 2022 19:59
Met een gele bril is er nog best wat te compenseren. Dan heb je minder last van tegenliggerlicht.
Infor40 @Jasphur30 augustus 2022 20:56
Zeker als je bedenkt dat reclame bij uitstek 'een onderdeel van het verkeer is'. Reclame buiten staat altijd op plekken waar veel mensen voorbij komen = verkeer.

We weten al jaren dat 'menselijke aandacht' beperkt is. We weten al jaren dat wanneer mensen in het verkeer deelnemen afleiding leidt tot ongelukken. Zelf mag je absoluut niet achter het stuur je met andere dingen bezigen dan verkeer.

Maar marketeers mogen als een leeuw vechten om 'jouw aandacht' terwijl je aan het rijden bent. Klopt van geen kanten en alle buitenreclame zou wat mij betreft verboden mogen worden. Maar zeker die reclame die bewegend is en met felle lichten.

Nog overstijgend speelt dat reclame nergens toe dient. Mensen kopen toch wel wat ze nodig (denken te) hebben. Geen mens gaat dood zonder reclame of 'vergeet dan brood te halen'. Dus het draait alleen maar om overconsumptie en manipulatie van keuzen.
Sup4rdurt @Jasphur30 augustus 2022 12:33
De A6 bij Almere-Stad had ook zo'n bord van A-Point staan. Dat ding verlichte het hele directe omgeving.
eymey @Sup4rdurt30 augustus 2022 15:00
Die wilde ik ook net noemen ja! Zelfs als er mist is met slechts 50 meter zicht zie je dat ding nog van honderden meters afstand :(

Zo compleet nutteloos.
GameNympho @Jasphur30 augustus 2022 16:41
Sarcasm on; Zo opgelost ;) :+ stenen liggen er genoeg langs de snelweg.
Tapijtmepper @Supermario1630 augustus 2022 11:28
Nu nog winkels verplichten niet overdreven veel te verwarmen met open winkeldeuren...

Misschien moeten we bedrijven hetzelfde bedrag per KWh laten betalen als gewone burgers... (België)

Mijn baas heeft gigantisch veel zonnepanelen gelegd op het dak van het bedrijf. We gebruiken zeer weinig en dus is er superveel overproductie. Hij is totaal niet bezig met zuinig verbruiken, computers blijven aanstaan, want "De stroom is toch gratis."

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor 45% van het elektriciteitsverbruik in België. Er zijn veel bedrijven en CEO's die denken zoals de mijne. Tijd dat ze daar een flink de schroeven aandraaien.
CH4OS @Tapijtmepper30 augustus 2022 11:47
Dus moet een bedrijf dat met de panelen toch al een overproductie heeft met de panelen, nog meer overproduceren, doordat het verbruik verplicht nog minder moet. Het is al een puzzel af en toe op het elektriciteitsnet, maar dit soort aanpassingen maakt het er niet beter op.
Tapijtmepper @CH4OS30 augustus 2022 18:26
De netbeheerder heeft die overcapaciteit toegestaan. Ze kennen de verbruiksgeschiedenis.
Die overcapaciteit toestaan is gewoon fout. Stop dan men groenstroomcertificaten en laat ze betalen voor overcapaciteit, dan zullen bedrijven batterijen plaatsen wat het net meer kan en zal balanceren.

Die overcapaciteit is er overigens tegen 18u in de winter niet heh. En die computers staan dan ook aan terwijl er geen kat meer is. Heel het weekend staan ze aan... Non-cruciale systemen moeten uit als er ze niet gebruikt worden.

Pas dat toe en je energieprobleem is al veel kleiner.

[Reactie gewijzigd door Tapijtmepper op 23 juli 2024 05:56]

chrieke @Tapijtmepper30 augustus 2022 16:41
Dit begrijp ik echt niet. Al die winkels in de zomer de deuren wagenwijd open met de airco vollebak en in de winter de deuren open met de verwarming vollebak. Maar dan wel een regering die er alles aan doet om de kleine man (Jan met de pet, ken de NL term niet) te bestoken met isolatieverplichtingen en watnogmeer... :X
ari3 @Tapijtmepper30 augustus 2022 13:00
Nu nog winkels verplichten niet overdreven veel te verwarmen met open winkeldeuren...
Nu nog winkels verplichten gewoon niet te verwarmen en gewoon de deuren open te laten. In de winter bezoek ik winkels met mijn jas aan en het is meestal zo onaangenaam warm in winkels waardoor ik zo snel mogelijk weer naar buiten wil. Het winkelpersoneel loopt vaak zonder jas rond in de winkel. Men stookt dus om het personeel warm te houden.

Mij lijkt dat je een ruimte waarbij iedere minuut warmte ontsnapt door het openen/sluiten van de deur gewoon helemaal niet moet verwarmen. Dat is ook veel aangenamer voor de klanten die met hun jas aan binnenkomen. Spaart energie en is klantvriendelijk. Win-Win lijkt me.
Slijpschuiver @ari330 augustus 2022 13:47
Nu nog op jouw werkplek de verwarming het hele jaar door uitzetten, en we zijn klaar.
CH4OS @ari330 augustus 2022 19:23
Nu nog winkels verplichten gewoon niet te verwarmen en gewoon de deuren open te laten. In de winter bezoek ik winkels met mijn jas aan en het is meestal zo onaangenaam warm in winkels waardoor ik zo snel mogelijk weer naar buiten wil. Het winkelpersoneel loopt vaak zonder jas rond in de winkel. Men stookt dus om het personeel warm te houden.
Nooit gerealiseerd dat het een winkel vooral te doen is om zoveel mogelijk klanten per uur te hebben? :)
_Pussycat_ @Tapijtmepper30 augustus 2022 12:31
De winkeldeuren open laten hebben ze geloof ik in Duitsland al verboden voor de winter.
IStealYourGun @Supermario1630 augustus 2022 11:36
Het zou wel helpen bij het veiligheidsgevoel. Hoewel sommige wel enorm overdrijven.
lenwar @Supermario1630 augustus 2022 13:33
Is het idee niet dat dit afschrikkend werkt voor inbraak?
Nou kan het in sommige gevallen natuurlijk best wel minder, maar ik denk wel dat dit ook een factor is die hieraan bijdraagt.

Onder aan de streep zit niemand te wachten op een hoge(re) energierekening wanneer dit niks bijdraagt.
chrieke @lenwar30 augustus 2022 16:37
Dan stel ik me voor dat je de verlichting in bedrijfsgebouwen 's nachts afhankelijk maakt van bewegingssensoren. Dan zie je ook gelijk van buitenaf van welk verdiep naar welk verdiep de 'intruder' zich begeeft.
lenwar @chrieke30 augustus 2022 17:29
Maar dan ben je al te laat. Dan is ie al binnen…. Dan heb je al gedoe en schade
SuperDre @Supermario1630 augustus 2022 21:35
Nouja, JIJ vindt het nutteloos, maar reclames zijn dus ansich niet nutteloos voor de verkopers, want het is immers wel bewezen dat reclames echt wel werken.
Supermario16 @SuperDre30 augustus 2022 21:43
Ik heb het niet perse over reclame. Ik heb het over verlichting. Als een ruimte verlicht is en niemand bevindt zich in die ruimte is dat wat mij betreft nutteloos. Ik denk hierbij vooral aan kledingwinkels die na sluitingstijd tientallen spots aan laten staan of supermarkten die verlichting in koelingen na sluitingstijd aan laten staan.
SuperDre @Supermario1630 augustus 2022 22:55
Daar heb je dan wel gelijk in, maar vaak bij winkels zijn die spots alleen in de etalage en dan is het natuurlijk wel vooral 'reclame' naast dat het ook wel een beetje als beveiliging werkt.
maxkranendijk 30 augustus 2022 11:23
Allemaal open deuren om dit te doen, maar gelukkig zie je eindelijk landen die dit doen, behalve NL

Helaas in NL hoor je niks over bv:
- Terras heaters verbieden
- Huizen moeten minimaal label F hebben van 2023, Label E vanaf 2025 om te mogen verhuren.
- Winkeldeuren dicht
- Kantoorverlichting die overal (deels) aan blijft (laat alleen lampen aan ivm inbraak tegengaan)
- Benzine scooters verbieden (in steden)
- Motor/auto boven bepaalde decibel beboeten
etc.
GrooV @maxkranendijk30 augustus 2022 11:39
Makkelijk lijstje als het dingen zijn waar je zelf niks om geeft. Mijn uitstoot is drastisch gedaald sinds ik al bijna 3 jaar fulltime thuis werk. Mag ik dan niet na het werken 's avonds nog even buiten zitten lekker onder een heater?

Iedereen kan lijstjes maken van dingen die verboden moeten worden die je ze zelf niet gebruikt...

[Reactie gewijzigd door GrooV op 23 juli 2024 05:56]

satya @GrooV30 augustus 2022 11:51
Ik snap je, maar kijk ik in de wijk om mij heen en denken er velen zo zit je als nog opgezadeld met een enorm verbruik. Onder de huidige omstandigheden gebruiken mensen buiten meer energie buiten dan in hun huis zelf, sommige mensen om mij heen verstoken al snel 5 tot 10 KW terwijl ze soms niet eens buiten zijn. Je kunt ook een trui aan doen, dat deden we in het verleden ook.

Ook in de steden is buiten het nieuwe binnen geworden, niet meer dan een modegril waar we zonder kunnen, veel terrassen zijn gewoon niet lekker meer, te warm met een jas, te koud zonder. Ook dit voorjaar weer vele terrassen gezien waar terrasverwarming onnodig aan staat terwijl het 20 graden is. 20 - 40 KW verstoken terwijl niemand het nodig heeft.
Wouterie @satya30 augustus 2022 14:30
Werken niet veel van die heaters op butaan of propaan? En anders worden ze snel uitgezet met de huidige prijzen.
satya @Wouterie30 augustus 2022 16:55
Ik zie veel elektrisch of infrarood aan staan.
Wouterie @satya30 augustus 2022 17:41
Dan is het waarschijnlijk nog lekker goedkoop
3raser @GrooV30 augustus 2022 11:57
Je kan ook een warme trui aan trekken. Waarom zou je perse een heater moeten gebruiken? Het hele probleem met veel Nederlanders is dat ze allemaal iets aan het probleem wil doen maar niemand de hand in eigen boezem wil steken. Het wijzen naar een ander is de makkelijkste manier om zelf vooral niets te hoeven veranderen. Lekker in de jacuzzi babbelen over hoe erg het wel niet is dat het klimaat zo achteruit holt.
GrooV @3raser30 augustus 2022 12:20
Het hele probleem met veel Nederlanders is dat ze gelijk een mening hebben. Dat wijzen naar anderen is nu precies wat je zelf doet. Mijn uitstoot is al drastisch verminderd, niet alleen kwa woon-werk maar al op tientallen andere dingen. Met de huidige prijzen maken mensen echt wel een afweging of het verbruik voor hun het waard is.

Het gaat er om dat je niet 1 ding moet verbieden wat je zelf zinloos vindt. Sterker nog deze hele site is voor veel mensen zinloos, maar toch draaien er in 2 datacenters tientallen servers om ons van nieuws te voorzien.

We leven in een maatschappij waar vermaak en ontspanning nou eenmaal links om of rechtsom iets kost. Zelfs een rondje hardlopen kost mij iedere xKM nieuwe in China gefabriceerde kunstof/rubber schoenen die met een stookolie aangedreven containerschip hier heen komen om daarna met een diesel DHL busje bezorgd te worden

[Reactie gewijzigd door GrooV op 23 juli 2024 05:56]

Tintel @GrooV30 augustus 2022 12:18
Iedereen kan lijstjes maken van dingen die verboden moeten worden die je ze zelf niet gebruikt...
Juist - dat is geen oplossing - dat polariseert enkel de discussie. Want een frustratie-punt kan vast wel onderbouwd worden. Zelfs jouw peroonlijke pleziertje zou dan sneuvelen omdat het niet nodig is (heaters...). En compenseren met een andere energie verbruik verminderen is ook geen echte oplossing (sorry...).

Ondanks dat het een leuk gebaar lijkt (zet reclame maar uit) is het niets meer dan pure symbool politiek.
DjoeC @maxkranendijk30 augustus 2022 11:36
Ik zou:
- verlichting in de kassen uit
- sfeerverlichting kerken, bruggen, gemeentehuizen, etc
expliet nog willen benoemen.

Nederlanders kennende zal er dan toch veel verlichting blijven onder het mom van "veiligheid" want in het donker gebeurt dat wat het daglicht niet kan verdragen.

Hopelijk volgt Nederland snel dan kunnen we ook weer eens sterren kijken.
Drardollan @DjoeC30 augustus 2022 11:40
Ik neem aan dat je over een paar maanden nog wel wat te eten wil hebben? De verlichting in kassen brandt niet voor de lol.
satya @Drardollan30 augustus 2022 11:53
Is vaak zelfs een bijproduct van de energie die ze al opwekken. In kassen wordt tot vijf keer meer verdiend met de productie van energie dan van groenten.
Tintel @Drardollan30 augustus 2022 12:13
En verlichting is een heel discutabel punt. Donkere buurten hebben al gauw een associatie van onveilig. Maar gezien de opmerking dat het onder het "mom van veiligheid" is, vrees ik he ergste.

Als jij graag naar de sterren wilt kijken dan zijn er toch enorme telecopen gelanceerd? Kosten overigens sloten energie om ze daar te krijgen.

We leven met een flinke hoeveelheid mensen op deze aardbol - als iedereen "energie besparing" gaat voorstellen om zodoende van persoonlijke frustratie af te komen dan gaan we niet de goede kant op.
DjoeC @Drardollan30 augustus 2022 12:13
Tja, als dat is waar die verlichting een nuttige bijdrage aan kan leveren... Ik woon midden in een bloemenkassengebied. Dan doen die chrysanten er maar gewoon een paar weken langer over. En die groenten die verlichting en verwarming nodig hebben kunnen we vervangen door wat in het seizoen is. In het verleden aten we ook de hele winter door.
TheVivaldi @DjoeC30 augustus 2022 12:08
Er zijn genoeg mensen die in het donker van alles overkomt in Nederland. Als je dat zelf hebt meegemaakt, dan snap je wel waarom verlichting zo belangrijk is. Natuurlijk niet overdreven, zoals met die reclameborden en andere felle verlichting.
DjoeC @TheVivaldi30 augustus 2022 12:17
ik heb het niet over straatverlichting, die men hier in de buurt aan het "slimmer" maken is: alleen aan bij verkeer. Ik heb t over excessieve verlichting door hele panden in het licht te zetten vanwege braakrisico. Leg dan wat bewegings of IR sensoren aan....
TheVivaldi @DjoeC30 augustus 2022 12:19
Daarom zei ik dat we niet moeten overdrijven, maar iets van gedimde sfeerverlichting op bijv. bruggen is m.i. prima.

Die sensoren zijn ook een goed idee, maar helaas doen die het soms niet, dus dan heb je alsnog een probleem.
3raser @DjoeC30 augustus 2022 11:48
Die kweker laat de verlichting vast gewoon branden omdat hij te lui is op het uit-knopje te drukken als hij de kas uit loopt. |:(
youridv1 @3raser30 augustus 2022 12:04
Kassen draaien op een volledig automatisch regelend systeem wat controle heeft over alle elektronica die daar aan staat. Boeren kunnen als geen ander geld besparen. Als er winst zat in het licht uitdoen en het geen nadelen had, zat de timer er al op
_Pussycat_ @youridv130 augustus 2022 12:32
Zijn opmerking was overduidelijk sarcastisch...
digifun @maxkranendijk30 augustus 2022 11:39
Waarom benzine scooters verbieden terwijl auto's een hogere uitstoot hebben? Klinkt allemaal vrij populistisch.
3raser @digifun30 augustus 2022 11:50
Uitstoot brommers veel vuiler dan auto’s en trucks

TNO: Emissiemetingen aan tweewielers

[Reactie gewijzigd door 3raser op 23 juli 2024 05:56]

digifun @3raser30 augustus 2022 12:46
Verouderde data , Het merendeel van de scooters heeft al minimaal een euro 3 4 takt motor.

Dat tno onderzoek ben ik bekend mee maar heeft een hoog wc-eend, wiebetaaldbepaald gehalte omdat toen de meerderheid van de scooters ook al 4 takt was en 2 takt aan het uitsterven was.
Ikzellef @digifun30 augustus 2022 23:35
Ik ruik anders nog veel te vaak 2taktolie op het fietspad.
Vroeger scheurde ik ook op zo'n pruttelding, dus eigenlijk heb ik boter op m'n hoofd, maar met de kennis van nu....per direct afschafen
Aidix @3raser30 augustus 2022 13:01
Nu is het alleen zo dat gemotoriseerde tweewielers onevenredig grote accus nodig hebben en de elektrische varianten daardoor vaak geen volwaardig alternatief zijn voor wie verder dan "een blokkie om" moet.

Treffend voorbeeld: Yamaha heeft juist de benzine 4takt Neos vervangen door een elektrische. Kom je met de benzine versie een paarhonderd kilometer op een tank, de elektrische variant a 3299 euro kan niet eens 1 uur rijden voordat de accu leeg is, want de actieradius is in nieuwstaat, en bij een lekker comfie 25 graden volgens fabrieksopgave een hele 37km. Na 4 uur laden kan je 22km actieradius bijschrijven.
maxkranendijk @digifun30 augustus 2022 11:46
In mijn ogen beide. Kom nu alvast met data. Zullen vast wel specialisten zijn die kunnen bepalen welk vervuilend voertuig per wanneer wordt verboden en in welk gebied.
youridv1 @maxkranendijk30 augustus 2022 11:36
- Motor/auto boven bepaalde decibel beboeten
Deze is compleet offtopic. Dit heeft helemaal niets met energiebesparing te maken
- Benzine scooters verbieden (in steden)
Ja en nee. Ik ben het met je eens dat tweetakt verbannen moet worden uit stadcentra. Een 4 takt, euronorm compliant scooter is echter niets mis mee. In standaard vorm maken de banden van zo'n ding meer herrie dan het motorgeluid.
Niet iedereen kan het zomaar betalen om te upgraden naar een dikke elektrische fiets of escooter. Sterker nog, de scootermarkt bestaat juist voor het leeuwendeel uit geld besparen. De scooter is het voordeligste vervoermiddel op de nederlandse markt.

De rest van je punten zijn fair

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 05:56]

maxkranendijk @youridv130 augustus 2022 11:40
Nee hoor. Lomp optrekken is pure energie verspilling met als bijvangst overlast voor de samenleving.

Edit: Daarom per datum x verbieden. Je had al 5 jaar geleden een datum kunnen zetten. Er zijn nog genoeg plekken buiten de stad waar je die scooters kan gebruiken of in een andere landen.

[Reactie gewijzigd door maxkranendijk op 23 juli 2024 05:56]

youridv1 @maxkranendijk30 augustus 2022 11:42
Lomp optrekken heeft dan weer niets met de uitlaat te maken. Dat kan ook met een standaard uitlaat. Sterker nog, dan moet je harder optrekken om het, door de gebruiker, gewenste kabaal te maken.

Aftermarket uitlaten verbieden gaat zero invloed hebben op energieverbruik

Ik snap dat je een hekel hebt aan lawaai en dat je het daar heel graag over wilt hebben, maar doe dat op een plek waar het on topic is.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 05:56]

calvinturbo @youridv130 augustus 2022 11:47
Ik snap de noodzaak van een benzine scooter totaal niet. Helaas in Nederland zijn e-steps nog verboden, maar die zijn echt niet duur. E-bikes vallen ook wel mee in de prijs en je kan uiteraard altijd iets tweedehands kopen. Benzine scooters zijn gewoon totaal onnodige milieuvervuiling, los daarvan slecht voor je gezondheid omdat je er als fietser achterstaat en ze maken altijd een klote herrie.
youridv1 @calvinturbo30 augustus 2022 11:50
"Ze maken altijd een klote herrie" Die scooters zijn niet in overeenstemming met de wet. Zo simpel is het. Die kun je niet harder verbieden dan ze nu al zijn. Je kunt natuurlijk wel beter handhaven.

Een beetje e-bike die een hoop kilometers kan maken woon werk is een heel stuk duurder dan een scootertje van 2800 euro. Die dingen gaan veel langer mee en kunnen ook nog eens legaal en goedgekeurd 90 rijden. Met een e-bike zorg je ervoor dat als je verder dan 45 minuutjes x 25 per uur = ~18 kilometer wil reizen, je al gauw de auto pakt. Al maak je er de volle 25 kilometer van, dan nog.

Ik snap dat mensen denken oeh leuk fietsen, maar ik weet niet of je ook daadwerkelijk naar het onderhoud van die dingen hebt gekeken, maar als jij 45 weken per jaar, 5 dagen per week, 30 kilometer van je werk af woont. Dan zit je na 5 jaar al aan 67.500 kilometer. Dat redden die e-bike accu's simpelweg niet. 110 cc scootertje van honda loopt op z'n dooie gemak 200.000 km.
Die worden dus makkelijk 15 jaar oud.
Het onderhoud aan die dingen is echt complete peanuts en ze verbruiken <2 liter benzine op 100 kilometer. Dat is <4 cent per kilometer.

De gemiddelde e-bike doet 20 jaar over 60.000 km volgens https://www.elektrabikes.nl/60000-km-met-elektrische-fiets/ Dat is dus 3000 kilometer per jaar. Even teruggerekend naar woon werk is dat dus ~2,6 kilometer per dag.
Oftewel, met hoe het nu is, worden e-bikes nauwelijks gebruikt als auto-vervanging. De kilometers die e-bikes statistisch op jaarbasis gemiddeld maken zijn dus grotendeels gewoon vrijetijds kilometers. Die kun je ook gewoon met een conventionele fiets maken.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 05:56]

calvinturbo @youridv130 augustus 2022 12:08
Een scooter die 90km/h mag rijden? Dat is geen normale scooter naar mijn weten, je hebt twee klasses, 25km/h en 45km/h. Die kunnen echt prima elektrisch.
youridv1 @calvinturbo30 augustus 2022 12:11
Dat zijn motorscooters ja. Er zijn geen 2 klasses, er zijn er 5.
Geen rijbewijs: 25 kph
AM: 45 kph
A1: 11 kW, 125cc
A2: 35 kW
A: >35kW

Het verschil tussen een scooter en een motor is alleen maar de naam. Het zijn voor de wet dezelfde soort voertuigen. Motorvoertuigen op twee wielen. Vandaar ook dat ze allemaal onder het A rijbewijs vallen.

Dat A1 segment zou ontzettend interessant kunnen zijn als woonwerk alternatief omdat je commute er bijna niet langer van wordt en ze veel milieuvriendelijker zijn dan auto's met een verbrandingsmotor. En ook daadwerkelijk praktisch.

neem deze als voorbeeld: https://www.honda.nl/moto...n-110/specifications.html

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 05:56]

Empirical2159 @youridv130 augustus 2022 14:02
25 kph (blauw kenteken) heb je ook een AM of B rijbewijs voor nodig.
Ze vallen wellicht onder het A segment maar mogen nog altijd niet hetzelfde, met je AM brommer/scooter mag je nog altijd op het fietspad rijden en kan je dus andere routes nemen.
youridv1 @Empirical215930 augustus 2022 14:05
Klopt. Ik vermoed dat je met binnendoor crossen niet het verschil dicht rijdt tov een motorscooter, gezien het veelal om het laatste (en eerste van huis) stukje binnenstad gaat. Voor alle afstanden waar je een snorfiets overweegt, kun je oprecht beter gewoon gaan fietsen.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 05:56]

Verwijderd @youridv131 augustus 2022 02:59
Zolang dat je elke dag je ebike gebruikt en dus de batterij juist veel laat opladen zal er weinig tot geen capaciteitsverlies optreden.

Ik heb mijn wagen twee jaar geleden weggedaan voor een ebike. Ik rij iedere dag 50km ermee (die 25 per uur kan maar mits een kleine ingreep nu ook 35-38 per uur kan halen) en zit ondertussen al aan 10 000km en heb nog niets gemerkt van capaciteitsverlies. Wat ik wel heb gemerkt is dat zonder auto er een gigantisch extra budget vrijkomt dat zeker in de huidige tijd zeer welkom is.
youridv1 @Verwijderd31 augustus 2022 06:43
Dit is niet waar. Lithium accu’s hebben een beperkt aantal laadcycli, bij ebikes is dit ongeveer 1000.

Alle lithium accu’s hebben dat, dat is inherent aan het design van een moderne LiPo

10.000km is gewoon niet zo veel, daarom merk je niks

Pas na 1000x de volledige range van 1 acculading in kilometers zit je op het aantal laadcycli waarvoor de accu’s zijn ontworpen. Ik hoop niet voor jou dat je e-bike 10-20 km range heeft. Dus je zit nog nieteens op de helft

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 05:56]

Verwijderd @youridv114 september 2022 00:12
Range is 120 km
TheVivaldi @calvinturbo30 augustus 2022 12:05
Weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zie hier in mijn stad ook heel veel elektrische brommers/scooters. Die worden bij de vleet verhuurd. Oké, het lost het niet helemaal op want ik hoor nog steeds brommers/scooters met een motorblok, maar het helpt zeker en is een goede stap op weg naar een stillere toekomst. :)
!GN!T!ON @calvinturbo30 augustus 2022 12:15
Vriend van mij heeft net een E-scooter gekocht om naar zn werk te rijden, fluisterstil :) Wel redelijk aan de prijs nog vergeleken met een benzine scooter.
satya @maxkranendijk30 augustus 2022 11:54
Dat geld ook voor elektrisch/EV en zie ik steeds meer gebeuren met gevaarlijke situaties tot gevolg.
Tintel @maxkranendijk30 augustus 2022 11:57
@maxkranendijk Wat ik nu lees zijn maatregelen die vooral gericht zijn op zaken waar jij vermoedelijk niets om geeft. Mag natuurlijk maar een deel van de maatregelen hebben weinig met energie besparing te maken. Het geeft echter ook meteen een instelling weer - namelijk 1 van weinig empathie / inlevingsvermogen.

Dus de lampen van het kantoor moeten uit? Terwijl veel mensen thuis ook verlichting gebruiken om diefstal/inbraak tegen te gaan - ook uit? En als de lampen uitmoeten moeten dan ook de camera systemen uit en de schermen die erbij horen (geldt vooral voor kantoren)?

En terras heaters; tja - dan maar dekens of binnen zitten zegt men dan maar zo zit de wereld toch niet in elkaar? Sluit dan de hele horeca - want toch niet nodig.
Als je die maatregel doortrekt dan moet je dus ook de verwarming in je EV uitzetten. Bespaart ook energie...

Dit soort kortzichtige en weinig sociale voorstellen zijn 'typisch'. En dan ook nog onder de noemer van sociaal wenselijk.
Verwijderd @youridv130 augustus 2022 11:51
- Motor/auto boven bepaalde decibel beboeten
Deze is compleet offtopic. Dit heeft helemaal niets met energiebesparing te maken
Mwa, ik vind het niet vergezocht. Oude auto's zijn meestal niet milieuvriendelijk en maken veel lawaai. Wat betreft nieuwe auto's, ik heb een (dure) autoverkoper in de buurt en regelmatig 'knappen' ze hier luidruchtig door de straat. Die dingen zijn echt voor maar 1 doel geproduceerd (een zo groot mogelijke compensatie loser zijn IMHO) en het is niet het milieu. En de mensen die deze auto's kopen interesseert het milieu ook geen ene snars (want er is ook wel een elektrische variant).

Niet iedereen kan het zomaar betalen om te upgraden naar een dikke elektrische fiets of escooter. Sterker nog, de scootermarkt bestaat juist voor het leeuwendeel uit geld besparen. De scooter is het voordeligste vervoermiddel op de nederlandse markt.
Ik denk dat je daar de fiets bedoelt? Ik heb nog nooit gehoord dat iemand geld bespaard met een scooter. Deze is veel complexer dan een fiets en heeft brandstof nodig...
youridv1 @Verwijderd30 augustus 2022 11:55
Dat eerste punt is volledig off topic weer. Daar is gewoon de APK voor.

En voor al die mensen die 30 kilometer van hun werk af wonen met de auto? Die gaan echt geen 3 uur per dag op de fiets zitten. Die pakken de auto. Ik heb liever dat ze de scooter pakken
Verwijderd @youridv130 augustus 2022 12:16
Dat eerste punt is volledig off topic weer. Daar is gewoon de APK voor.
Helemaal niet, Steden bannen vervuilende en lawaaierige vrachtwagens om milieuredenen... Waarom zouden ze dat niet doen met auto's? Daarnaast is geluidsoverlast echt geen klein ding en heeft het invloed op je gezondheid: https://www.rijksoverheid...lijk-voor-mijn-gezondheid
Geluid is ook onderdeel van het milieu..

En voor al die mensen die 30 kilometer van hun werk af wonen met de auto? Die gaan echt geen 3 uur per dag op de fiets zitten. Die pakken de auto. Ik heb liever dat ze de scooter pakken
Dat is een erg kleine niche... De meeste scooters tuffen gewoon door de stad voor afstanden die prima met een fiets kunnen. Scooters zijn vooral gemak, niet een oplossing voor een probleem.
Ik ben een tijd in HK geweest en daar reed iedereen op een vervuilende scooter. Je hebt daar geen keuze want er is vrijwel geen fietsinfrastructuur (anders dan de uitstekende infra hier). Iedere dag snuit je je neus en is je zakdoek zwart. Iedere dag heb je het idee dat je een pakje shag hebt gerookt (en ik rookte toen niet meer). Uiteraard zijn scooters niet enkel de vervuilers maar je hoeft maar om je heen te kijken om te zien dat ze wel een groot onderdeel van het probleem zijn:
https://www.hkbav.org/hcm...from-next-month_news18532
Verwijderd @youridv131 augustus 2022 03:01
Drie uur per dag is best overdreven. Ik woon 25km van mijn werk en rij er met de fiets drie kwartierjes over, geen probleem hoor. Auto heb ik al een tijd weggedaan, wat een genot.
White Feather @Verwijderd30 augustus 2022 12:05
Niet iedereen kan het zomaar betalen om te upgraden naar een dikke elektrische fiets of escooter. Sterker nog, de scootermarkt bestaat juist voor het leeuwendeel uit geld besparen. De scooter is het voordeligste vervoermiddel op de nederlandse markt.
Ik denk dat je daar de fiets bedoelt? Ik heb nog nooit gehoord dat iemand geld bespaard met een scooter. Deze is veel complexer dan een fiets en heeft brandstof nodig...
Ja, het is niet helemaal goed verwoord, maar je kon zelf niet bedenken dat het gaat om vervoer buiten fietsrange?

Dus als vervanging voor een auto of ov?
Verwijderd @White Feather30 augustus 2022 13:10
Ja, het is niet helemaal goed verwoord, maar je kon zelf niet bedenken dat het gaat om vervoer buiten fietsrange?
Daarom vraag ik toch? Wat eens stemming hier weer....
White Feather @Verwijderd30 augustus 2022 14:09
JIJ brengt de stemming er juist in. Het is overduidelijk wat hij bedoelt gezien het stuk over de scootermarkt en jij gaat uitleggen dat hij wat anders bedoelt en dan aangeven dat een scooter veel complexer dan een fiets is en brandstof nodig heeft. Hoezo obvious?
Verwijderd @White Feather30 augustus 2022 14:35
NOU, agree to disagree dan maar....
cold_as_ijs @maxkranendijk30 augustus 2022 11:37
Het kabinet zegt ook nog steeds dat we geen tekort gaan krijgen en dat we niet zoals Duitsland in de problemen gaan komen. Ze vergeet alleen wel te vermelden dat wij gewoon een leveringsplicht hebben richting Duitsland, dus als die in de problemen komt moeten wij ook hier bedrijven gaan afschakelen om aan Duitsland te gaan leveren. Dus zal niet onverstandig zijn dat we ook eens vooruit gaan plannen….
batteries4ever @cold_as_ijs30 augustus 2022 11:47
Sowieso, en dan zie ik vaker, zou het toch eens aardig zien als mensen even over de grenzen van hun dorpje zouden kijken. Ik woon in Duitsland, maar het is toch wel ernstig naief als mensen denken dat problemen aan de grens ophouden. Ik had vanochtend Noren die het vreselijk vonden dat ze windenergie exporteren naar Duitsland of Engeland. Hier zie je ook reacties over datacenters op windenergie - geloof me: ze staan allemaal op dezelfde planeet!
Jasphur @maxkranendijk30 augustus 2022 11:41
Hier (Deventer) in het centrum zijn een aantal winkeliers zelf begonnen met het sluiten van de deuren. Gewoon met een leuk briefje op de deur met de rede waarom de deuren dicht zijn. Maar er valt inderdaad nog heel veel te winnen en het lijkt er op dat de overheid bijna niks doet. Gelukkig is Nederland ondernemend en zullen er genoeg ondernemers zijn die zelf maar het heft in eigen nemen.
TheVivaldi @Jasphur30 augustus 2022 12:13
In mijn stad zijn de meeste winkeldeuren al jaren dicht. De ondernemers kunnen inderdaad ook zélf initiatief nemen. Natuurlijk vind ik dat de overheid ook best wat kan sturen en steunen, maar zoals iets als deuren sluiten zijn van die simpele dingen waar je geen overheidssturing/-steun voor nodig hebt.
Ikzellef @Jasphur30 augustus 2022 23:39
Zeg maar gerust dat de overheid NIKS doet. Sinds meneer Rutte de baas speelt, is er niks constructiefs gedaan in NL.
Duitsland doet dit nu, in Spanje wil de overheid landelijk de deuren van winkels dicht hebben, en de airco begrensd, vrolijke PM van NL vind dat iedereen het zelf maar moet uitzoeken.
batteries4ever @maxkranendijk30 augustus 2022 11:52
Nou ja, Nederland doet het al met al heus niet slechter dan de buren.
Wat er nu bij ons in Duitsland gebeurt is ook duidelijk symboolpolitiek: b.v., samen met Afghanistan en Noord Korea is Duitsland het enige land zonder maximum snelheid... van dat extra verbruik (b.v. mijn BMW3 diesel gaat van 4 l/100 km bij 100 km/h naar 12 l7100 km bij 200 km/h) kan je bij wijze van spreken half Duitsland oplichten met reclameborden...
TgR_KILLER @maxkranendijk30 augustus 2022 11:32
Ik snap je post grotendeels.. maar..

- Motor/auto boven bepaalde decibel beboeten

Wat heeft dat te maken met stroom / gas en de tekorten eraan? xD
maxkranendijk @TgR_KILLER30 augustus 2022 11:35
Die laatste is een persoonlijke frustratie :+ . Al verbruik je wel extra benzine als je lomp/snel optrekt en daarme onnodig lawaai veroorzaakt. Maar inmiddels heb je dus prima oplossingen om die mensen te beboeten, alleen ze doen het (nog) niet in NL --> https://twitter.com/grescoe/status/1562809044557246464
Tintel @maxkranendijk30 augustus 2022 12:04
Een standaard voertuig dat sneller/pittig optrekt maakt niet automatisch meer herrie dan toegelaten.

Waar ligt nu precies je frustratie? Dat het extra energie kost? Of dat jij er last van hebt als een ander sneller weg is? Of - vermoedelijk - de geluidsoverlast?

Geluidsoverlast is zeker niet goed. Maar om dan te gaan zeuren of die enkele zot in een woonwijk en niet over vlieghavens / vliegverkeer is toch een beetje apart.

En een maatschappij waar alles via automatische systemen wordt gecontroleert is een dystopie.

Ik vermoed dat jij dus ergens woont waar dit vaker voorkomt (overlast door overdreven snel motorverkeer). Vast heel vervelend maar dat heeft toch weinig te maken met het beperken van uitstoot?
bilgy_no1 @maxkranendijk30 augustus 2022 11:39
Als we het dan toch over 'persoonlijke frustraties' hebben, dan voegen we ook graag een verbod toe op het onnodig stationair draaien van auto's. Niet alleen zonde van de energie, maar ook enorm vervuilend voor de directe omgeving.
calvinturbo @bilgy_no130 augustus 2022 11:47
Gezond verstand ontbreekt helaas bij sommige mensen.
amiaima @maxkranendijk30 augustus 2022 11:44
Dan kan je ook een vermogens belasting op elektrische auto's gaan invoeren omdat die zo snel kunnen optrekken wat onzinnig is en alleen leid tot extra slijtage aan wegdek, banden etcetera..
sjirafje @TgR_KILLER30 augustus 2022 11:40
Niets, is gewoon een rant. @maxkranendijk heeft blijkbaar iets tegen voertuigen die geluid maken. Dat blijkt ook uit het willen verbieden van:
- Benzine scooters verbieden (in steden)
. Maw je mag wel tussen steden op je scooter rijden maar je moet hem bij het bordje bebouwde kom laten staan.
maxkranendijk @sjirafje30 augustus 2022 11:42
ja, we leven niet meer in 1980...
Als je in bv Shanghai of Beijing bent zul je verbaast zijn hoe relaxt het is als je geen vervuiling hebt omdat die smerige uitstoot (+ lawaai) verboden is. Helaas zijn te weinig mensen daar niet geweest die invloed hebben op dit soort belissingen.
t_o_c @maxkranendijk30 augustus 2022 11:54
Ja want de lucht is Beijing is zo lekker schoon...

Maar scooters mogen ze van mij idd verbieden. Constant een shitload aan herrie zonder dat ze echt vooruit bewegen. Woon zelf niet in Nederland maar hier heb je ook veel auto's met een minuscuul motortje en brakke cvt versnellingsbak die ook constant vol in de toeren moeten om een beetje te bewegen. Die dingen heb ik ook een graghekel aan. Zelfde geld voor vrachtverkeer etc.

Geen probleem met een motor die een mooi geluid produceert maar de rest mogen ze van mij zsm wat aan doen.
Tintel @maxkranendijk30 augustus 2022 12:08
Nee, jij wil leven in 1984....

Als jij last hebt van al het geluid van de wereld om je heen dan is daar allang een oplossing voor (oordoppen / headphones). Geluid uitbannen omdat er helaas excessen zijn (die niet continue aanwezig zullen zijn) is geen oplossing.

Natuurlijk is het fijn als het rustig is maar zodra je dan alle motorvoertuigen hebt uitgebannen dan heb je last van bijv. duiven die best wel een portie herrie kunnen maken of meeuwen....
Ook verbieden dan maar?

Vervuiling is iets waar we wel met z'n allen tegen zijn. Maar de oplossing daarvoor is ook niet zo simpel als 'verbieden die ellende'.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @maxkranendijk30 augustus 2022 12:43
Ben jij wel eens in Beijing geweest? De stad staat namelijk bekend om de luchtvervuiling in tegenstelling tot wat jij hier aan het beweren bent.
In 2019 China was classed as the 11th dirtiest country in the world. The city of Beijing was ranked at 201. Throughout 2019, Beijing had just two months when the air quality was classified as “Moderate” with readings between 12.1 and 35.4 µg/m³.
Of the twenty cities with the worst air pollution worldwide, 16 are located in China, including Beijing. Due to this extensive air pollution, China's Environmental Sustainability Index is ranked near the bottom among countries worldwide.
Na de laatste Olympics is het beter geworden maar:
But while China has met its national air quality standard, its pollution levels still exceed World Health Organization guidelines. When compared to the most polluted city in the United States, Los Angeles, Beijing is still three times more polluted.

[Reactie gewijzigd door Bor op 23 juli 2024 05:56]

ALittleTooLate @maxkranendijk30 augustus 2022 11:34
- Motor/auto boven bepaalde decibel beboeten
Deze is voor mij toch wel nummer 1. Volwassen mannen die hun uitlaat verbouwen voor meer lawaai.
Tintel @ALittleTooLate30 augustus 2022 12:15
Volwassen mensen die de muziek heel hard zetten dan dus ook?

Volwassen mensen die voor de lol in een vliegtuig zitten dan dus ook? (maakt echt veel herrie zo'n straal motor)

Complete festivals draaien muziek op niveau tegen/over de pijngrens - vast niet nodig.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat we elkaar last bezorgen maar sommige zaken zijn onvermijdelijk.
RoamingZombie @Tintel30 augustus 2022 14:38
Een uitlaat met als enige doel meer herrie maken noem ik niet bepaald onvermijdelijk. Dat noem ik asociaal.
Tintel @RoamingZombie30 augustus 2022 15:15
Maar jij noemt het asociaal; andere vinden het geweldig.
RoamingZombie @Tintel30 augustus 2022 16:50
Die anderen zijn dan ook asociaal. Dat hele idee dat iedereen daar maar moet 'meegenieten' van jouw keuzes is een teken dat mensen zich gewoon niets meer van anderen aantrekken. Echt, ga weg met dat gedrag.

En nogmaals hier is niets onvermijdelijks aan (en het is nog strafbaar ook want zit een maximaal aantal decibel aan wat je voertuig mag produceren).
Tintel @RoamingZombie30 augustus 2022 17:40
Maar je begrijpt dat het dus een mening is. Zolang je het dus op de openbare weg doet is het idd verboden om teveel lawaai te maken. Dus hebben we met z'n allen besloten dat een bepaald geluidsniveau acceptabel is zeg maar.
Maar het vervelende is: ook al voldoet een motor of auto aan de wettelijke eisen dan kan deze nog steeds teveel lawaai maken.

En vaak worden die 'open' uitllaat auto's en/of motoren dan in een groep met medestanders, ten gehore gebracht en dan vind opeens niemand het erg.

Het gaat erom dat geluidsoverlast een moeilijk fenomeen is. Ook al voldoet men aan de wettelijke eisen dan kan nog steeds sprake zijn van overlast.

Al die motoren op de dijkjes voldoen echt aan de wettelijke eisen maar toch kan het voor sommigen echt wel als overlast worden gezien.

Dus wat dan? Alles doodstil maken?
RoamingZombie @Tintel31 augustus 2022 08:56
Het is geen mening. Het is feitelijk overlast veroorzaken als zo iemand s'avonds met zo'n knalpijp de woonwijk in rijd. Er is niks mis met de normale geluiden maar als je expres meer herrie gaat veroorzaken dan ben je asociaal. Dat is toch niet moeilijk te begrijpen? Kom op. Je weet wat asociaal betekent toch? Niet rekening houden met anderen?
Tintel @RoamingZombie31 augustus 2022 09:15
Wat jij nu beschrijft is meerdere dingen tegelijkertijd: herrie maken in een woonwijk in de avond (3 stuks).

Terwijl die persoon dus wel degelijk gewoon een uitlaat kan hebben die aan de wettelijke eisen voldoet. Die zijn niet zo stil als je denkt/hoopt.

Ik ontken niet dat dit asociaal is ('savond herrie maken in woonwijk). Ik denk dat het verbieden van geluid maken niet sociaal is omdat sommige mensen wel geluid willen maken en helaas hebben anderen daar soms last van en dat laatste moet dus worden geminimaliseerd maar het is niet totaal te vermijden.

Dat is precies wat ik dus zeg: afhankelijk van de toestand van anderen (slapen ze, zit men rustig in de tuin, rijdt men op de fiets, enz) is het asociaal (in hun ogen) dat een motor relatief veel herrie maakt (en nogmaals: dat doen ze al vrij snel). Maar zit die ander in de auto dan hoort deze de motor vaak niet eens.

Je kunt niet iedereen asociaal noemen omdat deze toevallig op dat moment iets doen waar jij last van hebt. Nu vinden we wel dat het niet zou moeten gebeuren als men slaap bijv. maar het punt blijft: die motorrijder slaapt toevallig niet en mag daar ook gewoon rijden (met een wettelijk goedgekeurde uitlaat) en toch wordt deze dan als asociaal gezien als jij toevallig wakker wordt. Maar zo werkt het dus niet. Die ander mag ook naar huis rijden in de avond.
Dit is dus het probleem in mijn ogen: Jij vindt het asociaal - terwijl die ander naar huis rijdt op z'n motor. Maar ondertussen breekt deze geen enkele wet of regel. Dat wordt natuurlijk anders als de uitlaat niet wettelijk goedgekeurd is.
Dit is dus een probleem de huidige maatschappij; we willen in elkaar buurt wonen maar abosluut geen last hebben van elkaar. Dat is praktisch onmogelijk. Als voetganger heb je hekel aan fietsers die je voorbij schieten, als automobilist heb je last van fietser en voetganger die plotseling oversteken. Wellicht zegt men dan: dan moet je maar opletten o.i.d. maar dat verandert niets aan de situatie.
RoamingZombie @Tintel31 augustus 2022 10:30
Wacht even... het begon hier mee
[...]
Deze is voor mij toch wel nummer 1. Volwassen mannen die hun uitlaat verbouwen voor meer lawaai.
En jouw reactie:

...maar sommige zaken zijn onvermijdelijk.

Hierover zeg ik bullshit, dat is gewoon asociaal en niet onvermijdelijk. Jij haalt er nu allemaal andere dingen bij.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 23 juli 2024 05:56]

Tintel @RoamingZombie31 augustus 2022 12:18
Nee het begon hiermee:
Motor/auto boven bepaalde decibel beboeten
En de vraag is over het dan over illegale uitlaten gaat maar uit ervaring weet ik dat zelfs een legale uitlaat echt wel asociaal kan klinken zeg maar.

Ik stel dat mensen 'last hebben van' heel snel vertalen in asociaal terwijl die andere [waar men last van heeft] echt niets illegaals doet.

Verdraagzaamheid is geen simpel systeem - wat de 1 onverdragelijk vindt, kan de ander prima mee uit te voeten of zelfs erger: vindt de ander zelfs mooi.
De motor wat laten doorschakelen geeft een boel herrie - niet illegaal - wel irirtant voor sommigen en zelfs een verbouwde uitlaat hoor je soms niet - mits er tijdig wordt doorgeschakeld.
RoamingZombie @Tintel31 augustus 2022 13:51
Dan moet je echt beter terug lezen.
RoamingZombie @ALittleTooLate31 augustus 2022 10:30
Reactie op de verkeerde

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 23 juli 2024 05:56]

RRRobert @maxkranendijk30 augustus 2022 11:41
Allemaal open deuren om dit te doen, maar gelukkig zie je eindelijk landen die dit doen, behalve NL

Helaas in NL hoor je niks over bv:
(...)
etc.
Dat komt, omdat daarmee de belangen van de BV Nederland worden geschaad :|

Hetzelfde is het als de roep om het financieel ondersteunen van burgers vanwege het exploderen van de inflatie in het algemeen en de energieprijzen in het bijzonder; "Helaas kunnen wij niks voor de burgers doen vóór 2023", aldus Kenau Kaag, onze Minister van Financiën. Wat een flauwekul. Toen ons land nu 2½ jaar geleden in de eerste lockdown ging, was er binnen enkele weken een TOZO- en een NOW regeling en uitstel van belastingafdracht voor het bedrijfsleven opgetuigd. En nu ineens is dit niet meer mogelijk? Laat me niet lachen, dit is gewoon spugen in het gezicht van de kiezer.
Technoid @maxkranendijk30 augustus 2022 11:42
- Benzine scooters verbieden (in steden)
Euhhhh? Zullen we dan gelijk alles op Diesel/Benzine maar eens verbieden?
brekking @maxkranendijk30 augustus 2022 11:51
Heb je wel eens goed bekeken wat voor een vervuiling die accu's met zich meebrengt? Zo heilig is elektrisch rijden niet hoor.
maxkranendijk @brekking30 augustus 2022 11:53
Eens, vanaf x kilometer is het duurzamer. Daarnaast is er wel een groot voordeel dat de uitstoot niet bij iedereen in zijn gezicht komt maar meer gespreid en gestuurd kan worden waar wel.
Iblies @maxkranendijk30 augustus 2022 11:56
Allemaal open deuren om dit te doen, maar gelukkig zie je eindelijk landen die dit doen, behalve NL

Helaas in NL hoor je niks over bv:
- Terras heaters verbieden
- Huizen moeten minimaal label F hebben van 2023, Label E vanaf 2025 om te mogen verhuren.
- Winkeldeuren dicht
- Kantoorverlichting die overal (deels) aan blijft (laat alleen lampen aan ivm inbraak tegengaan)
- Benzine scooters verbieden (in steden)
- Motor/auto boven bepaalde decibel beboeten
etc.
Om een belangrijke niet te vergeten,
van die indoor mobiele airco’s, airco is warmte verplaatsen door een motor (warmte) dus die apparaten zijn helemaal niet zo efficiënt als wordt beweerd maar worden wel als warme broodjes verkocht om uiteindelijk een slang uit een open raam te zetten 🤨

•ipv terrasheaters verbieden zou je er ook een prijskaartje aan kunnen vast hangen hoeveel dat kost
•huizen moet in NL ook labels hebben, is eu-wetgeving
•winkeldeuren dicht zou landelijk moeten worden geregeld
•kantoorverlichting zie je al bij nieuwe gebouwen en bij verbouwen. Overdag aan, na werktijd is het beweging
•scooters verbieden heeft en geen zin en elektrisch is goedkoper, dat lost zichzelf op
robertlinke @maxkranendijk30 augustus 2022 12:05
- Motor/auto boven bepaalde decibel beboeten
Tussen 1980 en 2016 is het toegestane rijdend geluidsniveau van nieuwe auto’s al van 84 decibel naar 72 decibel gedaald. Vanaf dit jaar (per 1 september 2020) gaat de algemene limiet omlaag naar 70 decibel. In 2024 mogen nieuw geproduceerde auto’s zelfs niet meer dan 68 decibel maken.

https://www.autopartsonli...an%2068%20decibel%20maken.

je word er dus wel degelijk op afgerekend als je te veel geluid maakt
Verwijderd @maxkranendijk30 augustus 2022 12:16
Huizen moeten minimaal label F hebben van 2023, Label E vanaf 2025 om te mogen verhuren.
Goed idee, komen we ook eindelijk eens van dat overschot aan woningen op de huurmarkt af.
maxkranendijk @Verwijderd30 augustus 2022 12:18
Dan kunnen huurders het huis kopen (1000e p/m lasten) waar ze nu in wonen via huur (1500 p/m) en wel het huis kunnen verduurzamen omdat investeerders te lui zijn en het toch wel verhuurd krijgen.
Verwijderd @maxkranendijk30 augustus 2022 12:21
Dan kunnen huurders het huis kopen
Let them eat cake, dus?
HerrPino @maxkranendijk30 augustus 2022 13:02
Motor/auto boven bepaalde decibel beboeten
Die kunnen al beboet worden. Je ziet (of hoort eigenlijk) af en toe jongeren rondrijden in een goedkoop autootje met een uitlaat waardoor het nog wat lijkt... Alsof een auto met echt veel vermogen zo'n geluid maakt. Die kunnen beboet worden voor onnodig lawaai maken. Daar kun je, als ze de moeite nemen om je aan te houden, 240 euro boete voor krijgen (dat was ooit 400 meen ik).
YopY @maxkranendijk30 augustus 2022 13:30
Helaas in NL hoor je niks
Incorrect.
Terras heaters verbieden
Terrasverwarming mag niet zomaar bij een restaurant; voor buiten en evenementen mogen er best weer regels komen, maar ze zijn te duur om altijd te draaien. Ik geloof niet dat die zo'n groot probleem zijn.
Huizen moeten minimaal label F hebben van 2023, Label E vanaf 2025 om te mogen verhuren.
Nieuwbouw moet aan minimale eisen voldoen. Voor bestaande gebouwen is nog geen plicht, maar veel stimulatie in de vorm van subsidies - en natuurlijk de hogere prijzen.
Winkeldeuren dicht
Winkeldeuren dicht doen bedrijven al vrijwillig, maar D66 wil dat ook hier verplicht maken.
Kantoorverlichting die overal (deels) aan blijft (laat alleen lampen aan ivm inbraak tegengaan)
De meeste kantoren werken met bewegingssensoren en hebben al sinds (tientallen) jaren energiebesparende lampen, vroeger TL, tegenwoordig LED; ze doen zelf al de lichten uit ivm financieel belang.
Benzine scooters verbieden (in steden)
Steden geven toestemming en subsidies aan uitbaters van electrische scooters; de verkoop zou in 2025 verboden worden, maar dat mag niet vanwege EU regels. En in datzelfde artikel staat ook dat electrische scooters al meer dan benzinescooters verkocht worden, dus mogelijk is het verbieden niet eens nodig.
jwal @maxkranendijk30 augustus 2022 13:31
En ondertussen vliegt de rijke klasse zich de tiefus met hun privejets..
https://www.accountant.nl...-luchthavens-te-ontlopen/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20220828_97675130

En onder ons plebs gebruiken veel mensen meerdere apparaten die bijna iedere dag opgeladen moeten worden.

Maar apart om te lezen hoe je denkt in termen als verbieden en toestaan, een top down aanpak waar technocraten warm van worden, aangezien het hen alle macht geeft over al die 'irritante' burgertjes.

De redden dat er energietekort is en de prijzen de pan uit rijzen is omdat er een club mensen is die vinden dat ongeacht de kosten voor burgers, Putin moet worden aangepakt. Die politieke keuze is waarom alles klem loopt.
Ipv mensen van alles te gaan verbieden zou je kunnen kijken naar de klasse mensen die al onze problemen veroorzaakt, de allerrijksten en de politici die voor hen lopen.
josttie @jwal30 augustus 2022 14:24
Ja want we kunnen maar beter een land kapot laten schieten en mensen gemarteld en vermoord laten worden omdat we zelf niet wat extra willen betalen. Het enige wat wij hoeven te doen, is wat meer te betalen. Vele mensen hebben al jaren alles laten verslonzen en niks geïnvesteerd in energie besparingen, dát is het probleem. Iedereen wordt al decennia gewaarschuwd dat klimaatverandering een groot probleem is, en velen hebben lekker de vingers in de oren gestopt en weigeren ook maar een vinger uit te steken om dat op te lossen. Het is ironisch dat we juist de energietransitie versnellen doordat er oorlog is, het is jammer dat we hier een oorlog voor nodig hebben. Ik betaal graag wat extra om de mensen in Oekraïne te steunen, en ook zonder die oorlog ben ik erg druk bezig met zonnepanelen, elektrische auto en geothermische warmtepomp. En als je dan toch iemand de schuld wilt geven, kijk dan maar even naar de oliebedrijven die in de afgelopen kwartalen recordwinsten hebben gedraaid vanwege de energieprijzen (die zijzelf bepalen). Daar heb je geen overheid voor nodig...
jwal @josttie30 augustus 2022 15:13
Nee dat is een foute voorstelling. Wanneer er spelletjes worden gespeeld door de wapenlobby en navo/eu, wat ten nadele van zowel ons als de mensen in Oekraine is, is niet het alternatief dat we ze dan maar kapot willen laten schieten. Er worden juist meer mensen kapot geschoten wanneer je een proxy oorlog financiert. Overigens stap je dan ook over de feiten dat de Donbass regio al jaren geterroriseerd wordt door de Oekrainse overheid en minder frisse ultranationalische milities. Lees maar es wat over Oekraine van voor 2022.
En "wat extra betalen" is een eufemisme, wellicht voor welgestelden die het kunnen trekken is dat zo, niet voor de normale man.

We worden ook niet al decennia gewaarschuwd. Toen Al Gore met zn inconvenient truth docu kwam, met overigens ondertussen bewezen incorrecte data erin (hockystick grafiek), heette het nog klimaatopwarming (20 jaar daarvoor was het nog een nieuwe ijstijd) en een paar jaar daarna kwam pas wat we nu steeds horen, klimaatverandering.

Heel veel mensen hebben al jaren energieslurpende apparaten vervangen door energiezuinige. Ook hebben we onze lampen vervangen door leds. Dus kom niet aan met je moraliserende praatjes omdat jij toevallig zoveel verdient dat je ook een electrische auto en panelen kunt betalen.
josttie @jwal30 augustus 2022 15:27
Jeetje wat een drama reactie dit. Klimaat verandering is een term om juist mensen beter te informeren. Het werd eerst global warming genoemd, omdat netto de wereld opwarmt. Maarja, er zijn dus plekken waar het ook kouder gaat worden, en in Nederland hebben we ondanks de droogte niet minder regen, dus omdat er mensen zijn zoals jij die dan gaan azijnpissen is de term gecorrigeerd naar klimaatverandering, omdat het klimaat aan het veranderen is (vaak warmer, meer extremen, miljarden aan klimaatschade per jaar).
Dan nog even je kut reactie op Oekraïne: Rusland en niemand anders is die burgeroorlog gestart in 2014. Als Rusland die partijen niet had gefinanciëerd en niet die oorlog was gestart daarmee (je weet wel, met mannetjes zonder vlag op hun mouwen, je weet wel, met het steunen van lokale politici die de oorlog moesten starten) was die oorlog er nooit gekomen. Rusland heeft jaren geprobeerd om een pro-russische regering in het zadel te houden, en toen dit was mislukt was er magischerwijs een burgeroorlog. Je moet jezelf wellicht wat inlezen...

dan met j decennia reactie: In de jaren 40 of eerder werd er al nagedacht over de gevolgen van ons kolen gebruik. In de jaren 50 waren er al snuggere mensen die waarschuwden voor de negatieve gevolgen van ons energieverbruik (met name olie/kolen). Dan in de jaren 70/80 kwam dit in een stroomversnelling. Dat is na 40/50 jaar dus een aantal decennia. En leuk dat je 1 docu van al gore erbij pakt, 99% van alle wetenschappelijke artikelen zijn het erover eens dat klimaatverandering een probleem is/.gaat zijn. Maarja, ga jij maar lekker zuur doen over de benaming van het probleem...
Mangu429 @maxkranendijk30 augustus 2022 13:46
Terras heaters verbieden
Winkeldeuren dicht
Symboolpolitiek. Het is inderdaad zonde van de energie maar stelt op het totale energiegebruik niets voor.
Huizen moeten minimaal label F hebben van 2023
2023? Dat is over 4 maanden. Je moet wel reëel blijven.
En wie betaald de verbouwing? Er is geen personeel (enorme wachtrijen in de bouw) en wie heeft er in deze tijden geld voor?
De grootste energieslurpers (bedrijven en industrie) doen niets want dat kost geld en dan zou de burger wel moeten investeren in iets dat nauewelijks iets bijdraagt.
- Benzine scooters verbieden (in steden)
- Motor/auto boven bepaalde decibel beboeten
Dit draagt natuurlijk niets bij aan energiebesparing.
LurkZ @maxkranendijk30 augustus 2022 15:52
- Benzine scooters verbieden (in steden)
- Motor/auto boven bepaalde decibel beboeten
Met scooters kun je en flinke slag slaan door ze te verkopen zoals ze in de fabriek gemaakt zijn. Dus iedere vorm van begrenzing eraf. Dan rijden ze 60 km/u.
Ik heb dat getest gedurende 400 km.
Het verbruik zonder begrenzing (Piaggo Fly 4T) ligt >15% lager.
En in beide tests vol gas. Dus 40km/u rijden en het is nog zuiniger.

Geluid is ook minder (omdat de begrenzing mede aan het toerental rommelt)
loewie1984 30 augustus 2022 11:15
Ik denk dat dat een prima begin is. Gewoon verplicht stellen niet essentiële elektronica en systemen buiten kantoor/bedrijf uren uitschakelen waar dit mogelijk is.

Aanvullend het heeft niets met Duitsland te maken, maar wat je nu ziet is dat veel mensen in NL weer overstappen op hout gestookte haarden en kachels, dit hadden ze meteen moeten verbieden. Want deze mensen verkiezen dus ook weer de eigen portemonnee (en je kan ze geen ongelijk geven) boven het milieu. Dus op die manier schiet je dus helemaal niets op met je stikstofcrisis.
Marve79 @loewie198430 augustus 2022 11:21
Het grote probleem is dat de elektriciteitsprijs gekoppeld is aan de gasprijs. Dus zelfs stroom die 'gratis' wordt opgewekt via zonnepanelen of windenergie is 20x zo duur dan een jaar geleden. Eigenlijk slaat dat helemaal nergens op. Die gas en stroombedrijven worden superrijk over de rug van de consument en dan ga jij het ze kwalijk nemen wanneer ze hout gaan verstoken omdat het onbetaalbaar is geworden?

Ik las zelfs al een artikel dat elektrisch rijden nu duurder is dan op benzine. Iemand zou daar toch iets aan moeten doen zou je denken?
Verwijderd @Marve7930 augustus 2022 13:50
Ik snap de frustratie. Er is alleen een hele goede reden waarom de elektriciteitsprijs gekoppeld is aan de gasprijs. De hoeveelheid elektriciteit op het net moet op spanning blijven: Er moet dus op ieder moment net zoveel stroom het systeem in gaan als uit. Voor het hele Nederlandse energienetwerk hebben we een mix aan energiebronnen die stroom leveren. In het geval van duurzame bronnen (wind/zon) is deze hoeveelheid alleen niet stabiel, dus kan je met alleen zon en wind er niet vanuit gaan dat je net zoveel stroom binnen krijgt als eruit gaat. Om de variatie uit het systeem te halen wordt in NL gas gebruikt, daar kan je namelijk simpel gezegd veel makkelijker de centrale even wat harder of zachter zetten.
Gevolg is dus dat er tijdens de nacht of windstilte gas wordt verstookt om geen stroomstoringen te krijgen.

(Wil je zien hoe dat gaat: https://co2monitor.nl/energiebronnen/terugblik)

Of je nou voor 100% groene energie betaalt of niet (begrijp me niet verkeerd, is nog steeds goed om te doen!), als je in NL stroom gebruikt ben je momenteel afhankelijk van gas. Daar moet dus ook voor betaald worden.
Aardwolf @Verwijderd30 augustus 2022 19:29
Die frustratie en onbegrip is hetzelfde als denken dat je een groen energiecontract hebt en verwacht dat de stroom uit je stopcontacten ook echt van een windmolen komt. Je betaalt gewoon voor de verduurzaming, op papier is het groen, maar in werkelijkheid krijg je de mix. Als namelijk de zon of wind er niet is heb je nog steeds stroom, raar toch? Kortom uit een andere, zeer waarschijnlijk op dit moment veel duurdere bron.

Wil je dat allemaal niet en "goedkope" stroom hebben, dan offgrid gaan en zelf een windmolen, PV overschot of andere methoden neerzetten... voor een eigen mix. Goedkoop is hier trouwens zeer twijfelachtig en waarschijnlijk ook geen realiteit. Want het creëren van een stabiele mix en deels overschot heeft nogal wat overhead nodig, overhead die je bij offgrid niet meer vergoed krijgt via salderen of terugleververgoeding. Het enige voordeel is onafhankelijkheid, zo ook geen enkele relatie meer met de marktprijzen zoals bij aansluiting op het net. Dus dat nu de energieprijzen mee stijgen ook al heb je een groen energiecontract, dat lijkt raar en onvoordelig, maar is het niet. Het kan nog onvoordeliger. Gewoon je gedrag aanpassen en wat overblijft + verbruikt wordt betalen.
loewie1984 @Marve7930 augustus 2022 11:25
Ik neem niemand iets kwalijk, de consument kijkt naar zijn beurs, ik ook. Maar dit is dus 1 stap vooruit en 3 stappen achteruit als we meer co2 en stikstof gaan creëren door brandhout te verbranden in een kachel. En daar had de overheid op moeten anticiperen want je kan er donder op zeggen dat mensen vindingrijk zijn en op zoek gaan naar goedkopere alternatieven. Ook ik heb een kachel (hout/pellet) overwogen maar heb nog enig gevoel verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu dus kies ik voor een lucht/lucht warmtepomp.
Arrigi @loewie198430 augustus 2022 11:27
Luchtkwaliteit zal komende winter erg slecht zijn inderdaad. Genoeg mensen die alles dat brandt er in gaan gooien, als het maar goedkoop en/of verkrijgbaar is.

Daarbovenop zijn er nu een heleboel koolcentrales aangezwengeld. Gaat lekker.
PhilipsFan @Arrigi31 augustus 2022 01:31
Maar wel volkomen begrijpelijk. Als je mensen massaal afhankelijk maakt van aardgas, maar geen/onvoldoende maatregelen neemt om de prijs daarvan te stabiliseren (ofwel helemaal niks doen en alles aan commerciële partijen overlaten, dankjewel Nederlandse regering) dan moet je niet raar opkijken als de prijzen ineens de lucht in schieten als ergens ter wereld iets onvoorspelbaars gebeurt. Je kunt commerciële partijen gewoon niet vertrouwen met een eerste levensbehoefte.

Ik ben absoluut tegen hout stoken vanwege de milieu- en omgevingsvervuiling die dat met zich meebrengt. Maar ik heb al wel met een scheef oog zitten kijken naar een houtkachel omdat de gasprijzen echt niet meer te doen zijn. En ik heb dan tenminste nog geld voor een eventuele houtkachel, moet je dan eens denken aan de mensen die geen alternatief hebben...
Marve79 @loewie198430 augustus 2022 11:32
lucht/lucht warmtepomp is dat niet een mooi woord voor airconditioning?
hackerhater @Marve7930 augustus 2022 13:31
Ja en nee.
Elke lucht/lucht warmte pomp is een airco, maar andersom niet perse.
Wouterie @Marve7930 augustus 2022 11:26
Zo zijn m'n zonnepanelen wel lekker snel terugverdient. Maar ja, het is wel een behoorlijk kromme markt inderdaad.
Timoo.vanEsch @loewie198430 augustus 2022 11:33
Houtstook is -hoe raar het ook klinkt- klimaat-neutraal.

Het is vervuilend in de omgeving, maar die bomen die worden opgestookt, zijn bomen die deel uitmaken van ons ecosysteem. Het probleem dat wij nu ervaren, zit 'm in het verbranden van kool(water)stoffen die géén deel uitmaken van ons huidige ecosysteem: Fossiele brandstoffen. Ze noemen olie niet voor niets "dinosaurussap". 300mln jaar geleden was het ecosysteem op aarde héél anders opgebouwd dan nu (veel warmer ook).

Die extra kool(water)stoffen zorgen voor een netto extra toevoer van CO2 (en andere stoffen), iets waar ons huidig ecosysteem niet op bedacht is.

Die bomen die worden verbrandt; als ze opnieuw worden aangeplant heeft dat netto een zero effect over de tijdsspanne van een boom (ergens tussen de 50 en 100 jaar, als ze geen beuk of eik verstoken).
Deleon78 @Timoo.vanEsch30 augustus 2022 12:01
Het verschil met fossiele brandstoffen is alleen een kwestie van (veel) tijd.

Ook bij de verbranding speelt tijd weer een belangrijke rol: je verbrandt in 5 minuten iets wat naar eigen zeggen 50 jaar duurt om op te bouwen.

Klimaatneutraal is wat kort door de bocht (of een heeeele lange flauwe bocht).
Timoo.vanEsch @Deleon7830 augustus 2022 12:46
Niet helemaal.

Ik durf het zelfs sterker te stellen; houtstook is voor ons ecosysteem béter dan een verwarmingsketel op gas (mits gecompenseerd door herbebossing, natuurlijk). Niet voor ons leefklimaat, omdat "iedereen houtstook" een hele vervuilde stad oplevert, maar ons ecosysteem is erbij gebaat.

Simpelweg omdat het verbranden van 1m3 gas extra broeikasgassen in onze atmosfeer brengt, die komen uit een tijdperk toen het ecosysteem op aarde heel anders in elkaar zat. Gas is toch iets van minimaal 70mln jaar geleden gevormd, ofzo?

Ik vind de vergelijking van "100 jaar om te hernieuwen" versus "70mln jaar om te hernieuwen" redelijk significant, in deze context. Verhouding 1:700.000, zeg maar.

Koolwaterstoffen die gevangen zitten in de grond voor miljoenen jaren, zijn effectief onttrokken aan ons klimaat, aan onze atmosfeer. Ze zíjn er wel, maar maken geen onderdeel uit van ons ecosysteem.

Koolwaterstoffen die gevangen zitten in hout, maken actief deel uit van ons ecosysteem, omdat die koolwaterstoffen over de afgelopen honderd jaar zijn onttrokken aan de atmosfeer en de bodem en op natuurlijke wijze óók weer zullen worden vrijgegeven, als een boom sterft. En dat is hét grote verschil met fossiele brandstoffen; als wij ze niet actief uit de grond halen, gaan ze géén onderdeel uitmaken van onze atmosfeer, van ons huidige ecosysteem. Daarom ook "just stop oil".

Nu snap ik ook wel dat het verbranden van een kubieke meter hout misschien een week warmte oplevert, terwijl die boom er 50 jaar over heeft gedaan om misschien 2 of 3m3 hout te produceren. Nog steeds is dat beter dan extra broeikasgassen de atmosfeer in te steken, mijns inziens. Want die krijgen we er niet meer zomaar uit, terwijl de verbranding van dat hout gewoon behoort tot de huidige cyclus van ons ecosysteem.

Niet dat ik thuis hout stook; ik woon in België en onze verwarming bestaat uit een warmtepomp + mazoutketel. Wat dus m.i. ook veel vervuilender is dan wanneer we die warmtepomp zouden aanvullen met houtstook. Maar goed, wie is er bereid om elke avond in de kelder de ketel te blijven opstoken?

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 23 juli 2024 05:56]

BrainCrash @Timoo.vanEsch30 augustus 2022 13:36
Je vergeet één belangrijk aspect in je verhaal:
Als je die boom niet opstookt, hoeft ie dus niet gekapt te worden, en blijft deze dus effectief (nog een significant lange tijd) Co2 uit de omgeving opnemen…
Als je dus gas verstookt in plaats van die boom…. in beide gevallen komt er CO2 in de atmosfeer (bij houtstook zelfs méér CO2 dan bij gas bij gelijke warmteopbrengst)… dan kan ondertussen die ene boom die je niet gekapt hebt dus wel blijven groeien en CO2 opnemen… En ja, die neemt véél meer op dan dat miezerige stekje wat er anders voor terug geplant wordt (ze beweren door terugplanten te “compenseren” maar het is al lang aangetoond dat dat zo natuurlijk niet werkt…)..

En het gaat echt niet om die ene boom die toch al ziek was of zo… Er worden in oost Europa en Canada in hoog tempo complete bossen gekapt, in stukken gezaagd, per vrachtwagen of vervuilende olietanker hier naar Europa verscheept, alleen maar om hier opgestookt te worden… Dat heeft natuurlijk echt niks meer met “klimaatneutraal” te maken, maar zo noemen ze het vaak nog steeds wel, veelal onder het mom van “biomassa”, ook om hier elektriciteit op te wekken. Die bossen zijn weg, en nemen geen CO2 meer op. Alles wat ze in tientallen jaren opgenomen hadden is ook meteen weer in de atmosfeer terug gekomen.
Ik denk dat je dan toch gewoon beter gas had kunnen verstoken, via de al bestaande infrastructuur, en de bossen had kunnen laten staan. (krijg je nog meer energie met dezelfde CO2 uitstoot ook nog, en inderdaad niet al die kankerverwekkende luchtvervuiling van houtstook er nog bij).

Daarbij kun je dan ook nog zeggen: die boom (dat bos) wat blijft staan draagt bij aan afkoeling van het klimaat, voorkomt verdroging van de ondergrond, biedt een leefomgeving voor dieren, enz.. Wordt allemaal niet meegeteld in de CO2 getalletjes.

[Reactie gewijzigd door BrainCrash op 23 juli 2024 05:56]

Timoo.vanEsch @BrainCrash30 augustus 2022 23:05
Als je dus gas verstookt in plaats van die boom…. in beide gevallen komt er CO2 in de atmosfeer (bij houtstook zelfs méér CO2 dan bij gas bij gelijke warmteopbrengst)…
Maar ten dele waar, wat betreft ons ecosysteem.
Natuurlijk is het een feit dat houtverbranding veel schadelijker is dan gasverbranding.
Echter; op de korte termijn. Niet op de lange termijn.

De vrijgekomen broeikasgassen bij het verstoken van een boom, behoren tot ons huidige ecosysteem (hooguit 150 jaar voor een boom, terwijl ons ecosysteem ettelijke miljoenen jaren beslaat). En dragen netto dus niet bij aan de opwarming van de aarde, mits herbebossing een feit is. Zodat die vrijgekomen broeikasgassen weer kunnen worden opgenomen door de nieuwe aanplant.

Dat is onderheving aan de wet van vraag en aanbod: Als we alle bomen kappen, verstikken we onszelf [uiteraard]. Dus is nieuwe aanplant strikt noodzakelijk om houtstook te kunnen veroorloven.

De vrijgekomen broeikasgassen bij het verbranden van fossiele brandstoffen behoren niet tot ons ecosysteem. Die komen uit een tijd toen het stukken warmer was en er veel meer CO2 in de atmosfeer hing (leuk linkje). Dankzij die grondopslag van fossielen is ons ecosysteem nu zo aangenaam, dat wij als mens hier kunnen wonen.

Elke m3 gas en elke liter olie en elke kilo steenkool stuwt broeikasgassen de atmosfeer in die geen onderdeel uitmaakten van ons ecosysteem. Daar kun je geen extra boompje voor planten; dat zijn extra broeikasgassen.

Daarom vind ik houtverbranding minder schadelijk dan fossiele brandstoffen.
Daarbij kun je dan ook nog zeggen: die boom (dat bos) wat blijft staan draagt bij aan afkoeling van het klimaat, voorkomt verdroging van de ondergrond, biedt een leefomgeving voor dieren, enz.. Wordt allemaal niet meegeteld in de CO2 getalletjes.
Dat precies. Uiteraard is de beste oplossing een maatschappij die niet gebaseerd is op verbranding (zoals onze huidige maatschappij), maar puur op zonne-energie. Ik probeer enkel het verschil duidelijk te maken tussen het verbranden van een stuk hout en het verbranden van een liter fossiele brandstof. Dat laatste draagt actief bij aan klimaatopwarming, terwijl het eerste meer een 'natuurlijke cyclus' is.

Als de bomen op zijn, is het vuur gedoofd en is het een graadje warmer en sterven mensen bij bosjes, terwijl de natuur zich herstelt.

Als de fossiele brandstoffen op zijn, is het vuur ook gedoofd, maar zitten we terug in Jurassic Park, met wereldwijd 5 graden extra, if not more. En zitten we eerder op het pad van zelfmoord, zonder bevroren polen en met oceanen die 10-15 graden warmer zijn dan nu. Met reptielen die gigantische vormen aannemen en insecten die een meter lang zijn. Enzo.

Dan herstelt de natuur zich ook wel, maar dan wèl zonder mensheid.

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 23 juli 2024 05:56]

Deleon78 @Timoo.vanEsch30 augustus 2022 13:22
Ik snap dat de orde van grootte wel verschil uit maakt :)

Wat als we dan gas compenseren met nieuwe bomen?
Geen vieze verbranding en wel nieuwe natuur!
TerraGuy @Deleon7830 augustus 2022 19:19
Dat mag sowieso wel, nieuwe bomen planten. Er wordt veel meer gekapt dan geplant, voor steden en landbouw. Dan mogen er al gauw honderdduizend(en) bomen per jaar worden geplant, misschien miljoenen. Per land.

[Reactie gewijzigd door TerraGuy op 23 juli 2024 05:56]

Timoo.vanEsch @Deleon7830 augustus 2022 23:21
Nope, elke kubieke meter gasverbranding is CO2 die al miljoenen jaren in de grond lag opgeslagen en dus geen onderdeel uitmaakt van ons huidige ecosysteem. Daar kun je geen boom tegenop planten. Dat zijn extra broeikasgassen die de klimaatopwarming veroorzaken.

Over de afgelopen 250 jaar is het CO2 gehalte van -laag- naar 400 ppm gegaan. Dat is niet omdat we zoveel bomen hebben verstookt; dat is omdat we fossiele brandstoffen zijn gaan gebruiken. Die bomen die worden verbrandt dragen wel bij, maar zijn niet de oorzaak. En met herbebossing zou je dat -in theorie- ook tot een equilibrium kunnen brengen. Dat gaat niet met fossiele brandstoffen.
Tintel @Timoo.vanEsch30 augustus 2022 12:35
Nee natuurlijk is het verstoken van bomen niet klimaat neutraal. Die boom groeit ontzettend langzaam en geeft maar heel kort energie af als deze wordt verbrand. En in de tijd dat die boom er niet meer staat is er niet meteen vervanging - dus weing zuurstof productie.

Deel van het eco-systeem: we kunnen sneller bomen verbranden dan ze weer in dezelfde grootte terugzetten. Als we bomen zouden verbranden als vervanging van fossiele brandstoffen dan zijn we binnen een hele kort tijd de klos. Ik meen dat hele Inca rijk om die reden is ingestort - die hadden alle bomen in de omgeving omgehakt....
Timoo.vanEsch @Tintel30 augustus 2022 12:50
Dát begrijp ik maar al te goed.
Ik zeg ook niet dat het een alternatief is.
Absoluut niet.
En misschien is een betere verwoording wel "ecosysteem-neutraal".

Als het al als alternatief zou kunnen dienen, dan moeten we nú beginnen met heel Europa en de Sahara te herbebossen en kunnen we over 50 jaar beginnen met houtstook. Dat is dus géén oplossing. En ja, kaalslag is wat ook de binnenlanden van Spanje nu tot een woestijn heeft omgevormd. Dus het is zeker geen alternatief. Het is echter wèl onderdeel van ons ecosysteem, itt fossiele brandstoffen.

Die extra broeikasgassen is wat de huidige klimaatcrisis veroorzaakt, niet de houtstook (de kaalslag draagt er wèl aan bij; daarom ook herbebossing als voorwaarde voor houtstook).

En, zoals aangehaald in mijn post hierboven: volgens mij zou het eigenlijk beter zijn om mijn warmtepomp aan te vullen met houtstook dan met een mazoutketel. Omdat bossen kunnen worden bijgeplant, terwijl de vervuiling van fossiele brandstoffen niet kan worden gecompenseerd. Tenzij we een techniek ontwikkelen om broeikasgassen uit te lucht te halen en terug in de grond te pompen, op gi-gan-tische schaal.

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 23 juli 2024 05:56]

Tintel @Timoo.vanEsch30 augustus 2022 13:15
Fossiele brandstof is niets meer dan het gebruik van bomen - alleen ligt het dan al miljoenen jaren in het houthok zeg maar. Het is ook deel van het grote geheel. Die CO2 was op aarde beschikbaar en is opgeslagen in een andere vorm.

De vervuiling van verbranding kan dus wel worden gecompenseerd als we idd iets vinden wat CO2 weer opneemt.
Maar het is vermoedelijk makkelijker om die hele omzetting te mijden. Liever zonne-energie want die komt echt van 'buitenaf'.
Timoo.vanEsch @Tintel30 augustus 2022 23:23
Niet mee eens.
Het is wèl meer dan het verstoken van bomen, omdat fossiele brandstoffen geen onderdeel uitmaken van ons huidige ecosysteem. We brengen dus opgeslagen voorraden terug in de atmosfeer, die er anders niet geweest zouden zijn. Dat is NIET zo bij het verstoken van een boom; dat zijn opgeslagen koolwaterstoffen die actief deel uitmaken van ons huidige ecosysteem.

En dat is een héél groot & significant verschil.
Maar het is vermoedelijk makkelijker om die hele omzetting te mijden. Liever zonne-energie want die komt echt van 'buitenaf'.
Uiteraard.
Ik wil echter de tendens doorbreken dat mensen die nu terugvallen op houtstook worden verketterd, terwijl de grote vervuilers bestaan uit onze gigantische industriële complexen, die zwaar verslaafd aan de olie zijn. Een boom verbranden is zonde, uiteraard. En als ze TFC(?)-gecertificeerd is, zou er een nieuwe voor moeten worden aangeplant, wat de schade beperkt tot 50 jaar groei.

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 23 juli 2024 05:56]

Tintel @Timoo.vanEsch31 augustus 2022 09:04
huidige ecosysteem.
Daar hangt de bewering op - wat is huidig? Een boom kan wel 50 jaar CO2 'opslaan'. Die fossiele brandstoffen hebben dat miljoenen jaren gedaan dus dat zou ik idd ook niet bestempelen als 'huidig'. Dus wat is 'actief deel uitmaken' - die boom staat al jaren CO2 op te slaan en is in enkele ogenblikken (in verhouding) opgefikt.
En een eco-systeem is niet statisch dus het kan wel degelijk wat variatie aan.

Maar bottom-line: het is een heel slecht idee om bomen te verstoken onder de noemer "minder erg dan fossiele brandstoffen". Het effect is nog vele malen erger omdat die boom een functie vervult in het eco-systeem - die valt dan weg.
Het probleem met denken dat de boom onderdeel is van het huidige eco-systeem gaat mank omdat een boom vele jaren nodig heeft om 'volwassen' te worden en in korte tijd is opgebrand.
Timoo.vanEsch @Tintel31 augustus 2022 10:07
Huidig: Het ecosysteem dat zoogdieren de kans gaf te groeien en te bloeien.
Ik heb geen flauw idee, maar ik doe een gokje: De afgelopen 5 miljoen jaar.

Natuurlijk is bomen verstoken een slecht idee; dat veroorzaakt kaalslag.

Nog steeds is die boom een onderdeel van ons ecosysteem en op een schaal van een mensenleven kan een boom terug groeien. Op de schaal van een mensenleven kunnen we fossiele brandstoffen echter niet compenseren. Tenzij we massaal ondergrondse opslag van broeikasgassen (in liquid form) gaan creëren, waarbij zonne-energie de energiebron is om dat te bewerkstelligen. En zo dus effectief ongedaan maken wat onze industriële maatschappij heeft veroorzaakt, de afgelopen 250 jaar.

Dat is echter veel complexer dan herbebossing. En veroorzaakt een dubbele dependency; voor onze energie hebben we groene energie nodig. En voor het zuiveren van onze atmosfeer ook. In die context is "the only way forward" van die zoutpilaren die en masse zonne-energie omzetten in stoom, of zonnepanelen (die zijn schadelijk in productie; die pilaren veel minder, omdat die gebruik maken van spiegels)

Heel het binnenland van Spanje volgooien met die dingen en dan verspreiden over het Europese distributienet...

Op de top van elke heuvel in het binnenland (kaalslag is gigantisch, als je van de Pyreneëen naar Madrid rijdt) zo'n spiegelcomplex en dan de flanken herbebossen. Gigantisch werk, maar wel effectief.

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 23 juli 2024 05:56]

ELD @Timoo.vanEsch30 augustus 2022 13:20
De hoeveelheid fijnstof van hout stook is extreem. Veel erger dan een diesel en met extreme stankoverlast voor de hele wijk.

Moet worden verboden (per direct nog voor de winter begint) en menig idioot hout met verf gaat verbranden omdat het zo lekker goedkoop is.

[Reactie gewijzigd door ELD op 23 juli 2024 05:56]

josttie @ELD30 augustus 2022 14:35
Elk voordeel heb z'n nadeel: Smog reflecteert zonlicht en zorgt voor netto koeling.
Timoo.vanEsch @ELD30 augustus 2022 23:27
Dat is dus de kortzichtige visie van de stadsbewoner.
Ik geef je gelijk in die opinie; het stinkt en het is vervuilend.
Echter nog altijd beter dan gas verbranden (mits herbebossing een feit is; 2 nieuwe bomen voor elke gekapte boom).

Mais bon, I rest my case.

[Reactie gewijzigd door Timoo.vanEsch op 23 juli 2024 05:56]

LOTG @loewie198430 augustus 2022 11:20
Je stelling bevat al een aantal gaten waar misbruik van gemaakt zou worden.

Niet essentiële electra, alles is essentieel als het aan de uitbater ligt.
Waar dit mogelijk is, alles is dan ineens heel erg lastig.

Gewoon vaste regels stellen wat uit moet en dan zorgt men maar dat het kan.
TheDudez @loewie198430 augustus 2022 11:19
Dan moet je biomassa ook verbieden. Ik zie dat niet gebeuren want dan worden de klimaat doelen niet gehaald op papier.
Wouterie @TheDudez30 augustus 2022 11:26
Er is, lijkt me, wel een verschil tussen een politiek doel wat gehaald moet worden al is het op basis van oude berekeningen, en een consument die stomweg en tegen beter weten in maar weer over stapt op middeleeuwse manieren van je huis verwarmen.
We hebben ook zo'n figuur in de straat die maling heeft aan stookvoorschriften, milieuvervuiling etc. Elke winter is het weer feest als de wind verkeerd staat of afwezig is. Geen idee wat hij verstookt, ik denk oude autobanden of zo. Valt ook niet mee te praten, dus eens pur ik z'n schoorsteen dicht, kijken hoe vrolijk hij zelf wordt van z'n productie.
batjes @Wouterie30 augustus 2022 11:45
Die middeleeuwse manier is wel volledig CO2 neutraal. Overige uitstoot boeit men tegenwoordig niet zo veel meer, alles draait om CO2.

Ach ik zou het ook doen als ik die mogelijkheid had, een paar kuub hout is een heel stuk goedkoper dan stoken met gas of elektra. Je kan het mensen niet kwalijk nemen dat we onze lucht weer volgooien met fijnstof als de fatsoenlijke methode onbetaalbaar is geworden voor iedereen onder 2-3keer modaal.

Het gapende gat tussen arm en rijk dat steeds groter wordt, gaat ontzettend veel nadelen brengen op de midden-lange termijn. Natuur en klimaat boeien de mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen echt helemaal geen zak.
DataGhost @batjes30 augustus 2022 12:28
Haha, grappig. CO2 neutraal, ja, over de hele levensduur misschien. Dan moet je zo'n boom dus over tientallen jaren opfikken, maar dat levert dan weer geen noemenswaardige warmte op. Het probleem is dat bomen sneller worden verbrand dan dat ze teruggroeien. Als dat jaar op jaar blijft gebeuren gaat netto de bomenstand achteruit en is er weinig neutraals meer aan.

Je vindt het vast ook niet erg als de komende 10 jaar op jouw perceel (huis en tuin) helemaal geen neerslag valt en daarna binnen een minuut al die neerslag die anders gevallen zou zijn tegelijk? Dat is in principe ook "neutraal" met als verschil dat je tuin volledig dood is en voorlopig ook geen water meer opneemt, en daarna je hele huis onder water staat.

Als je de middeleeuwse manier CO2-neutraal vindt en sustainable, moet het volgens jou dus mogelijk zijn om je eigen tuin vol te zetten met bomen, en die zelf te kappen, verbranden en opnieuw aan te planten, zonder dat het hout ooit opraakt of je hout van buitenaf nodig hebt. Denk je dat je dat lukt?

[Reactie gewijzigd door DataGhost op 23 juli 2024 05:56]

wankel @batjes30 augustus 2022 12:29
Die middeleeuwse manier is wel volledig CO2 neutraal.
Volledig? @Wouterie's buurman zal het hout niet uit zijn eigen tuin kappen, en ook niet met een fietskar ophalen. Nu is de CO2 die bij het vervoer van een kuub hout komt kijken misschien marginaal, maar naast niet volledig CO2-neutraal, is het zeker niet duurzaam (anders zou die buurman in z'n tuintje 's zomers voldoende bamboe kunnen kweken om de winter mee door te komen).
Wouterie @batjes30 augustus 2022 12:51
Ja, stierenpoep. CO2 neutraal... Aardolie ook, dat spul was vroeger immers ook iets plantaardigs. Ik neem het mensen zeker wel kwalijk als zij het leefmilieu verzieken door hun fijnstof en minderfijne stoffen. Natuurlijk is het rot dat de prijzen door het dak gaan, natuurlijk zijn er weer mensen die hier stinkend rijk van worden, maar kom op zeg!
SuperDre @TheDudez30 augustus 2022 21:36
Biomassa is wel wat anders, daar gaat de verbranding niet rechtstreeks de lucht in en zitten een hoop filters tussen in tegenstelling tot een houtkachel.
CAPSLOCK2000
@loewie198430 augustus 2022 11:35
Gewoon verplicht stellen niet essentiële elektronica en systemen buiten kantoor/bedrijf uren uitschakelen waar dit mogelijk is.
Mee eens maar we moeten wel iets doen aan "waar mogelijk". Anders zul je zien dat het op een hoop plekken opeens niet (meer) mogelijk is.

Het lijkt me dat domotica hier een grote rol kan spelen om apparaten op de juiste momenten aan en uit te zetten. Misschien is het tijd om een communicatiestandaard voor Domotica verplicht te stellen die in ieder geval gebruikt kan worden om apparaten aan en uit te zetten. Liefst iets dat communiceert via het lichtnet.
Eerlijk gezegd ben ik niet zo thuis in domotica maar ik twijfel er niet aan dat er technisch gezien voldoen mogelijkheden zijn. Het gaat mij er vooral om dat er een standaard komt voor dit soort functionaliteit zodat ieder apparaat met een stekker out-of-the-box werkt en op afstand uitgeschakeld kan worden. Misschien zijn slimme stopcontacten genoeg maar het lijkt me in veel gevallen mooier om iets in het apparaat zelf te hebben zodat de toestand van het apparaat mee kan worden genomen (bv "niet uitschakelen tot de was klaar is en het restwater is afgepompt").
jesse! 30 augustus 2022 11:17
Dat is wel erg rap om per 1 september in te voeren.
Kan mij voorstellen dat vooral grotere borden gewoon vooraf ingeprogrammeerd staan, en dus niet binnen een paar dagen omgezet kunnen worden naar een tijdschakelaar.

Wat ik mij ook afvraag, misschien volledig onterecht, maar als alle schermen om 16:00 weer aanmogen, en door het hele land dus om stipt 16:00 alle schermen aangaan.
Is dat niet een énorme piek belasting? Gezien schermen een piekvermogen verbruiken bij het opstarten.
Of is dit enkel met computerschermen bijvoorbeeld het geval, en niet met die (LED) panels?
Marve79 @jesse!30 augustus 2022 11:23
Die schermen staan toch verspreid over het land, dus dat zal niet zoveel problemen opleveren.
sfc1971 @jesse!30 augustus 2022 11:30
Wat denk je dat er gebeurt als de straat verlichting aangaat?

Op school in wageningen hadden we een meter in de klas, als de papier fabriek aanging zag je een duidelijke dip.
jesse! @sfc197130 augustus 2022 11:33
Straat verlichting gaat volgens mij onderling nog getimed aan. En verbruikt misschien minder piekstroom.
Maar die gaan niet in één keer aan zover ik zie.
Amadeus1966 30 augustus 2022 11:15
Dat zou een goei zet zijn.
Ook voor Nederland en dan vooral die langs de wegen staan.
pven @Amadeus196630 augustus 2022 11:17
Die langs de weg mogen van mij in de nacht ook wel uit blijven. Daar komt soms zoveel licht vanaf, dat je begint te twijfelen of er een UFO aan het landen is. 8)7
jochem4207 @pven30 augustus 2022 11:20
Misschien is het ook wel een UFO en een reclamebord :)
Amadeus1966 @pven30 augustus 2022 12:07
Zoals deze

https://www.rtvnoord.nl/n...r-nog-niet-aan-de-horizon
Slavy 30 augustus 2022 11:16
Heb nooit begrepen waarom de overheid hier in Nederland bedrijven niet aanspoort dit te doen, ook showroom verlichting, niemand die om 3 uur 's nachts als consument (boeven niet meegerekend) geïnteresseerd is om auto's te kijken. In ruil daarvoor een subsidie aanbieden voor nachtcamera's.
Cid Highwind @Slavy30 augustus 2022 11:27
Reclame langs de snelweg zou omwille van de veiligheid sowieso verboden moeten worden. Een "zichtlocatie" met bedrijfslogo is één ding, complete dynamische reclameborden schreeuwende om aandacht van bestuurders iets heel anders.

Subsidie voor nachtcamera's zie ik als onnodig. Waarom zou de burger bedrijfskosten op moeten hoesten?
svennd @Slavy30 augustus 2022 16:19
Dat is ook m'n mening, 22:00 is mogelijks nog wat vroeg, maar tussen 00:00 en 05:00 zijn er toch echt maar heel weinig potentiële klanten te beïnvloeden... Het gaat ook niet percé om pure netto winst maar om een ethisch verhaal, resources verbruik je enkel als je ze nodig hebt.
Mackinpuff 30 augustus 2022 11:23
Goed nieuws!

Ik was even verwonderd over de titel van het ministerie in het bericht; vermoedelijk is Wirtschaft vertaald tot Wetenschap, waar dit Economie moet zijn.
multiplexer @Mackinpuff30 augustus 2022 11:37
Zag het ook - heb hem in Geachte Redactie gemeld.
Tintel @Mackinpuff30 augustus 2022 12:21
Alsof reclame op andere manieren geen energie kost? Reclame folders drukken kost ook flink veel energie en belanden voor een groot percentage ongelezen in de bak.

Dit is symbool politiek waar ogenschijnlijk weinig mee mis is. Maar niet de oplossing voor het echte probleem. Het probleem is: we willen energie verbruiken en het dat loopt om allerlei redenen zelfs op - ondanks allerlei besparingen. Maar we willen ook minder uitstoot - sterker nog - dat is noodzakelijk. Dan is de oplossing toch niet: "gebruik maar minder" - nee, de oplossing is: alternatieve energie opwekking.
Mangu429 @Tintel30 augustus 2022 14:04
warmtepomp == airconditioning
we willen ook minder uitstoot - sterker nog - dat is noodzakelijk. Dan is de oplossing toch niet: "gebruik maar minder" - nee, de oplossing is: alternatieve energie opwekking.
Totdat de alternatieven voldoende leveren zal 'gebruik minder' echt nodig moeten zijn.
gidion1987 @Tintel30 augustus 2022 14:59
Volgens mij is er in Amsterdam een proef gaande met een ja-ja sticket ipv een nee-nee. Ik zou het liefste zien dat ik me echt af kan melden voor dat soort dingen, zodat de folders ook daadwerkelijk niet meer gedrukt hoeven tr worden.

Dat dit symboolpolitiek zou zijn weet ik niet, het lijkt me een goede stap in de juiste richting. Alle kleine beetjes helpen

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