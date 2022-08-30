Duitsland verplicht uitschakelen van digitale reclameborden om energie te sparen

Duitsland gaat winkels en andere instellingen verplichten om displays met reclame in de openbare ruimte 's nachts en overdag buiten werking te stellen. Vanaf 1 september mogen die niet meer aan. De maatregel is bedoeld om energie te besparen.

Het ministerie van Economie en Klimaatbescherming heeft een verordening afgegeven aan alle uitbaters van publieke advertentiedisplays. Die mogen tussen 22.00 uur 's avonds en 16.00 uur 's middags niet meer aan staan. Het gaat om 'verlichte of lichtgevende reclamesystemen'. Er zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld als de verkeersveiligheid in het geding komt of als er onderhoud moet worden gepleegd. Volgens het vakblad voor de displayadvertentiebranche Invidis is er geen uitzonderingsgrond voor plekken waar de displays bijdragen aan de verlichting van de openbare ruimte en daarmee mogelijk de veiligheid.

Er worden wel uitzonderingen gemaakt voor digitale borden waarbij deels reclame wordt getoond, maar ook praktische informatie. Invidis noemt specifiek installaties van Ströer, Wall & Co, die bijvoorbeeld bij bushaltes en op trein- en metrostations worden gebruikt om ook reisinformatie te tonen.

Uitbaters moeten de schermen uitzetten en mogen geen alternatief zwart beeld tonen. Volgens de branchevereniging is dat een obstakel omdat veel systemen niet ingeregeld zijn om daadwerkelijk uit en in te schakelen op bepaalde tijden. Dat maakt het technisch inregelen een stuk lastiger.

De verordening geldt per 1 september voor een periode van ten minste zes maanden, tot februari volgend jaar. Het ministerie neemt de maatregel als onderdeel van een heel pakket landelijke acties om energie te besparen. Dat doet het land vanwege de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende energieoorlog in Europa. Duitsland vreest dat er de komende winter minder gas beschikbaar komt nu Rusland de leveringen heeft teruggeschroefd.