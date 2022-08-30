Belastingdienst compenseert ondernemers die verplicht eHerkenning gebruiken

De Belastingdienst gaat ondernemers compenseren voor het gebruik van eHerkenning. De inlogmethode is verplicht voor ondernemers die belastingaangifte moeten doen, maar totdat er betere regelgeving komt, worden de kosten daarvan vergoed.

Ondernemers kunnen eens per kalenderjaar een compensatie krijgen van 24,20 euro, schrijft staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij in een antwoord op Kamervragen. Hij reageert daarmee op vragen die Folkert Idsinga van de VVD eerder stelde over een recente gerechtelijke uitspraak. De rechtbank stelde begin dit jaar dat ondernemers niet verplicht kunnen worden om eHerkenning te gebruiken zoalang de Wet digitale overheid nog niet van kracht is. Later concludeerde de Hoge Raad dat de Belastingdienst ondernemers dat wél kon verplichten.

Aanvankelijk wilde de staatssecretaris zich aan die uitspraak houden en niets veranderen aan de verplichting tot eHerkenning. Ondanks de Hoge Raad-uitspraak kiest Van Rij nu voor een compromis. Die draait om de kosten van eHerkenning, 24,20 euro per jaar. "Ik kan mij voorstellen dat ondernemers liever geen kosten maken voor de aanschaf van eHerkenning", schrijft hij. De kosten worden daarom voortaan vergoed. "Om tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer dat het inlogmiddel waarmee belastingaangifte moet worden gedaan, kosteloos moet zijn, heeft de Belastingdienst samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de eHerkenningsleveranciers een compensatieregeling opgesteld."

Die regeling geldt alleen voor ondernemers die eHerkenning enkel gebruiken voor hun aangifte en niet voor andere zaken, zoals het regelen van zaken bij het UWV. Ook mogen ondernemers niet op een andere manier belastingaangifte doen. De kosten van 24,20 euro per kalenderjaar zijn gebaseerd op 'het bedrag waartegen eHerkenning bij de goedkoopste aanbieder aangeschaft kan worden'.

De regeling blijft van kracht totdat de Wet digitale overheid is aangenomen. Daarnaast zoekt de staatssecretaris, na de wens van de Tweede Kamer, naar een alternatief voor eHerkenning. Als dat er komt, wordt de compensatieregeling ook afgeschaft.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 30-08-2022 11:17 135

30-08-2022 • 11:17

135

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Reacties (134)

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Wouda 30 augustus 2022 11:26
Bijzonder dat ze slechts €24,20 vergoeden. De belastingdienst vereist minimaal niveau EH3, die begint bij zo'n €41. Het is niet zo alsof je lekker kunt gaan shoppen voor een betere deal, ze lopen namelijk allemaal via eherkenning.nl.

Het belachelijke daarbij is dat je meestal ook nog eens €40 per jaar mag neerleggen voor het ondersteunen van een OTP token, als de aanbieder dit al ondersteunt. SMS is wel altijd inbegrepen, maar ja, zo veilig is dat ook weer niet.
riverbit @Wouda30 augustus 2022 11:34
Er is een speciale versie van EH3, het 'Belastingdienst EH3-inlogmiddel' (alleen te gebruiken bij de Belastingdienst) die wel voor 24 euro te krijgen valt. Blijft natuurlijk raar dat je verplicht iets moet kopen om aangifte te kunnen doen.
unreal0 @riverbit30 augustus 2022 12:14
Let op, voor belasting dienst douane mag je deze licentie weer niet gebruiken! (Dit hadden ondernemers met brandstof opslag bijvoorbeeld nodig voor na de accijn verlaging dit jaar). Dan heb je dus EH3 belasting dienst aangeschaft en mag je daar bovenop een duurdere licentie aanschaffen om in te kunnen loggen bij een dienst van de belastingdienst.
djiwie @unreal030 augustus 2022 12:17
Kun je niet je bestaande EH3 BD upgraden naar een gewone EH3?
Sowieso heb je ze niet allebei nodig. Als je toch op andere diensten in wilt loggen volstaat een normale EH3 om bij de belastingdienst in te loggen.
CrimsonRider @djiwie30 augustus 2022 13:10
Ja dat kan. Maar of je dan nog recht heb op de vergoeding weet ik niet.
djiwie @CrimsonRider30 augustus 2022 13:35
Nee, alleen met de speciale BD versie krijg je compensatie.
keesdewit @djiwie30 augustus 2022 15:30
Hoezo zou je ze niet allebei nodig hebben? Het kan toch zijn dat ik aangifte omzetbelasting (wil) doe(n) en ook een subsidie wil aanvragen bij RVO? Ik loop dan wel de vergoeding mis.
Remzi1993 @unreal030 augustus 2022 13:21
Typische Nederlandse geneuzel en mierenneukerij. Ben niet anders gewend van de Nederlandse overheid.
Wouda @riverbit30 augustus 2022 11:56
Check, dat is mij even ontgaan.

Toevallig ben ik er onlangs ingedoken omdat ze bij TolkContact voor Tolken Gebarentaal ook e-herkenning willen implementeren. Dat zijn doorgaans zelfstandige ondernemers die dus wel de volle mep mogen betalen.
CrimsonRider @Wouda30 augustus 2022 13:10
Ik werk in deze sector, zal niet aangeven welk bedrijf om reclame te voorkomen. Maar, wij bieden een Eh3 middel exclusief voor Belastingdienst voor 20 euro ex. btw. En we hebben geen extra kosten voor een OTP oplossing en nee wij gebruiken geen SMS daarvoor.

Dat het allemaal via eherkenning.nl zou lopen is niet geheel correct. eHerkenning is een stelsel, in dat stelsel doen diverse partijen mee. Al die partijen moeten zich aan dezelfde regels houden, maar mogen concurreren op service, prijs, snelheid, betrouwbaarheid en dat soort zaken. De achterliggende gedachte is dat de markt op deze manier het middel lean en goedkoop te houden.

Gratis bestaat niet. DigiD is ook niet gratis, dat wordt betaald uit belastinggeld. eHerkenning is net DigiD, maar in plaats van uit de algemene midellen wordt dat op deze manier betaald. Je kan wat vinden van deze oplossing, maar de stelling dat het minimaal 41 euro kost is aantoonbaar niet waar.
Verwijderd @CrimsonRider30 augustus 2022 13:44
Sorry maar ik moet hier toch echt op reageren.

De achterliggende gedachte is dat de markt op deze manier het middel lean en goedkoop te houden.
Mooie gedachte maar waarom hebben ze dan allemaal dezelfde prijs (41 of 45)? En hoe is dat goedkoop gezien je iedereen die dit wil doen afzonderlijk moet 'licentiëren'. Het gaat niet op bedrijfsniveau maar op persoonsniveau. DigiD had dit ook prima af kunnen vangen als we toch al op persoonsniveau werken.

Al die partijen moeten zich aan dezelfde regels houden, maar mogen concurreren op service, prijs, snelheid, betrouwbaarheid en dat soort zaken.
https://nl.wikipedia.org/wiki/EHerkenning
Hierin gaven 18 commerciële partijen aan dat ze samen met het ministerie van Economische Zaken (EZ) willen investeren in eHerkenning. Samen ontwikkelden zij vervolgens eHerkenning. eHerkenning is daarom een publiek private samenwerking (PPS)
Klinkt eerder als vooraf afspraken maken met elkaar...

Gratis bestaat niet. DigiD is ook niet gratis, dat wordt betaald uit belastinggeld. eHerkenning is net DigiD, Aha, en bedrijven betalen geen belasting zeker? Dus nadat ze persoonlijk belasting betaald hebben voor DigiD mogen ondernemers ook nog eens extra belasting betalen voor hun onderneming en nog los even een abonnement aanschaffen (bij partijen waar ze misschien helemaal geen zaken mee willen doen) om die belasting te betalen?

Het is gewoon weer typisch overheid, belasting stapelen en mensen pesten...
Dat zie je ook al weer terug in de diverse rechtszaken die aangespannen worden en het gedoe daaromheen:
eHerkenning mist wettelijke grondslag
Boosheid in Tweede Kamer na uitspraak over eHerkenning

Persoonlijk vind ik het een bizarre regeling en kon het eerst niet eens geloven. Je moet zaken gaan doen met partijen waar je helemaal niets mee van doen wilt hebben waarbij ik uren aan de telefoon moest zitten en de gehele aanvraag heeft heel lang geduurd. Nu moet ik jaarlijkse abonnementen betalen omdat andere overheidsorganen het ook gaan verplichten (nee, die 24 euro dekt dit allemaal echt niet). Het idee dat je überhaupt een abonnement moet afsluiten om belastingaangifte te doen is al absurd.... En dan ook nog SMS validatie bij de meeste aanbieders terwijl DigiD dit al uitgefaseerd heeft en SMS al helemaal een no-go is binnen organisaties....

Wat een digitale incompetentie bij de overheid. Ongelofelijk...
CrimsonRider @Verwijderd30 augustus 2022 13:59
Ik wil best inhoudelijk hierop ingaan en zelfs aanbieden dat als je zoveel problemen hebt het bij ons te proberen. Maar, hier mijn algemene reactie;

Er is een stelsel eHerkenning, de regulering hiervan ligt bij Logius. Er zijn marktpartijen die tot het stelsel zijn toegelaten als makelaar en als middelleverancier. Het gaat hier om de middelleveranciers, dus tussen die 6 partijen kan je kiezen. Er zijn grote verschillen tussen die partijen. En er is stevige concurrentie.

De basisstelling is, concurrentie zorg voor prijsmatiging. Met die 20 of 24 of 41 euro die een bedrijf nu betaald aan een marktpartij wordt kosteneffectiever het digitale authenticeren uitgevoerd dan als de overheid dit zelf zou doen. Als de overheid uitvoerder zou zijn, wat ze is bij DigiD, dan zou de belasting van die bedrijven hoger zijn. Heel simpel gezegd.

Belastingaangifte doen kost geld, hoe dat betaald wordt, uit algemene middellen, als lege of nu via de marktpartijen voor bedrijven maakt daarin geen verschil. De politieke consensus is dat dit de 'goedkoopste' oplossing is.

Ik ben bewust van zowel de kritiek als de stemming in de 2de kamer. En van de uitspraak v/d Hoge Raad in deze. En ik snap echt het sentiment ten aanzien v/d belastingdienst 'moet ik nu betalen om te mogen betalen?'. De waarheid is genuanceerder, zoals ik zei, gratis bestaat niet.

Wat betreft SMS en uren aan de telefoon, tja, ik kan niets zeggen over onze gewaardeerde concurrenten, maar bij ons gebruik je geen SMS en hoef je niet uren aan de telefoon te hangen. En we kosten geen 24.50 voor Eh3 Belasting.
Verwijderd @CrimsonRider30 augustus 2022 14:33
Let even op dat ik niemand hier iets persoonlijk verwijt (als in jou) en dank voor je antwoord.

De basisstelling is, concurrentie zorg voor prijsmatiging. Met die 20 of 24 of 41 euro die een bedrijf nu betaald aan een marktpartij wordt kosteneffectiever het digitale authenticeren
Als de overheid uitvoerder zou zijn, wat ze is bij DigiD, dan zou de belasting van die bedrijven hoger zijn. Heel simpel gezegd.
Ik snap de gedachte hierachter maar is dit in de werkelijkheid ook zo? Als we kijken naar prijzen dan wordt die 20-24 euro vergoed na meerdere (verloren) rechtszaken tegen de overheid. Het is niet echt zo dat ze dit maar even in goede wil gedaan hebben. Daarbij, ik (en volgens mij iedere organisatie) kan niet uit met enkel de 20-24 euro versie. Als ik iemand ziek wilt melden dan heb ik al minimaal EH3 nodig. Dat is weer dubbel zoveel kosten en het moet geregeld worden voor iedere werknemer die ziektes moeten aanmelden. Er wordt dus gedaan alsof de belastingdienst hier 'compenseert' maar de daadwerkelijke kosten van dit hele gebeuren zijn veel hoger.

De politieke consensus is dat dit de 'goedkoopste' oplossing is.
Ik zou er erg naar uitkijken als hier eens onafhankelijk onderzoek naar wordt gedaan.
Kijkende naar gebruiksvriendelijkheid, kosten en resultaten, zie ik het simpelweg niet en lijkt het weer de zoveelste pesterij tegen het MKB.

En ik snap echt het sentiment ten aanzien v/d belastingdienst 'moet ik nu betalen om te mogen betalen?'. De waarheid is genuanceerder, zoals ik zei, gratis bestaat niet.
Daar ben ik het mee eens, maar hopelijk snap je ook dat het ook andersom geld? Als in, al die extra bureaucratie en regelingen + onderhoud kosten het bedrijfsleven ook veel tijd. En tijd is geld... Wat er allemaal maar weer bij bovenop komt.

Wat betreft SMS en uren aan de telefoon, tja, ik kan niets zeggen over onze gewaardeerde concurrenten, maar bij ons gebruik je geen SMS en hoef je niet uren aan de telefoon te hangen. En we kosten geen 24.50 voor Eh3 Belasting.
Zoals gezegt, neem het ook zeker niet persoonlijk. Ik ben enkel gefrustreerd over al het gedoe (en de tijd die het mij nu al heeft gekost). Zeker gezien ik niet zie welk 'probleem' hier nu mee opgelost wordt.
En ik zal ook zeker naar een alternatieve aanbieder kijken als de boel weer verlengt moet worden.
CrimsonRider @Verwijderd30 augustus 2022 15:09
Ik neem ze niet persoonlijk, maar bedankt voor de consideratie.

Ik zie deze vragen, bezwaren en argumenten dagelijks voorbij komen. Is deel van het werk. En geloof me, ik snap de frustratie. Zeker gezien de relatie/reputatie overheid/IT.

Maar, ik zie ook de achterkant van het stelsel en heb daardoor inkijk in hoe het echt gaat. Bijvoorbeeld, een gemeente mag niet zelf meer een inlog systeem bedenken om zeg bedrijfsparkeervergunning aan te vragen. Geen not invented here syndroom meer toegestaan. Gewoon een standaard gebruiken. Alleen die verplichting scheelt al bakken geld.

En, ik ben er van overtuigd dat wij en onze gewaardeerde concurrenten vele male beter met persoonsgegevens omgaan dan vele lokale overheden. Ik durf dat tevens te staven met certificeringen en track records, maar dat voert wat ver. EH is zo ingericht dat de persoonsgegevens niet bij de overheid liggen maar bij het bedrijf wat je zelf uitkiest. Granted, dan moet je het bedrijf wel vertrouwen en de keuze is gelimiteerd tot 6 voor EH middellen. Maar er is keuze. Dus, vind je de boete die KPN heeft gekregen reden om ze niet te vertrouwen, dan kan je naar een ander aanbieder.

Dan zijn er nog voordelen zoals failover, je kan een middel bij meerdere partijen afnemen zodat je niet afhankelijk bent van een enkele aanbieder. Traceerbaarheid en gelijk speelveld, iedereen die een tender in moet dienen in TenerNed, moet EH gebruiken. En internationele compatabiliteit, EIDAS het Europese systeem.

Er is veel op EH af te dingen, voornamelijk het geforceerde karakter is voor veel mensen tegen de haren in. Je hebt geen keuze is dan het gevoel. Maar dat heeft ook voordelen, de overheden hebben ook geen keuze om zelf te gaan beunhazen. Voor veel gebruikers voelt het wel ingewikkeld, daar moeten we nog werk verzetten, ook stelselbreed.

Maar, nogmaals, en niet alleen voor @Verwijderd, als je meer informatie wil of via ons het wil proberen omdat je een mede-tweaker wel wil geloven, stuur een PB. Ik zal voor de zuiverheid van de discussie niet mijn werkgever hier publiekelijk neerzetten. Wat ik schrijf is op persoonlijke titel.
Tedje van Es @CrimsonRider31 augustus 2022 20:31
Maar, ik zie ook de achterkant van het stelsel en heb daardoor inkijk in hoe het echt gaat. Bijvoorbeeld, een gemeente mag niet zelf meer een inlog systeem bedenken om zeg bedrijfsparkeervergunning aan te vragen. Geen not invented here syndroom meer toegestaan. Gewoon een standaard gebruiken. Alleen die verplichting scheelt al bakken geld.
Als die bakken geld nou eens terug gaan naar de belastingbetaler,en/of gebruikt zouden worden om EH zonder extra kosten aan te bieden, dan zou het verhaal mooi in evenwicht zijn.
NielsFL @CrimsonRider30 augustus 2022 18:47
Iemand die KPN niet vertrouwt kan inderdaad naar een andere partij toe. Maar helpt dat?

KPN kan zich alsnog voordoen als elke willekeurige Nederlander en inloggen bij een toenemend aantal diensten.

Ongetwijfeld zijn er binnen KPN procedures om dergelijk misbruik te voorkomen. Maar dan is het cirkeltje weer rond: iemand die KPN niet vertrouwt heeft daar niets aan.
vanviegen @NielsFL30 augustus 2022 23:45
Hier had ik nog nooit over nagedacht, maar dit klinkt aannemelijk. Is er hier iemand die een reden kan aanvoeren waarom dit niet waar is? Als dit klopt is dit, naast alle onhandigheid en geldverspilling, dé reden waarom we zo snel mogelijk weer van eHerkenning af moeten. Het kan toch niet waar zijn dat we hiermee de attack surface vermenigen met het aantal aanbieders?
CrimsonRider @vanviegen31 augustus 2022 10:50
Nee. Dit is onzin. Dat is hetzelfde zeggen dan ondanks alle certificeringen en checks en balances je bank nog steeds zonder jouw toestemming je geld weg kan geven.

Technisch gezien waar. Praktisch gezien zinloos om je zorgen over te maken. KPN is ook 'rijk genoeg' om een stel Oost-Europese gangsters op je af te sturen. KPN kan, als ze je internet-provider zijn, ook je internet zomaar afsluiten.

En KPN al dan niet vertrouwen, er zijn audits, er zijn certificeringen en er is een toezichthouder. Dan moet je ook de auditor, ook de toezichthouder en ook een substantieel stuk techniek niet vertrouwen. Dat kan, dat mag, maar op dat punt heb je niet langer een probleem met eHerkenning of KPN of een andere aanbieder. Dan heb je een probleem met zaken doen op internet an sich.
kwetterpletter @CrimsonRider31 augustus 2022 11:19
Ik denk dat @vanviegen bedoelt dat zodra een van de aanbieders gecompromitteerd is, meteen ook elke Nederlander gecompromitteerd is, of die van die aanbieder gebruik maakt of niet.
Het aantal aanbieders zal alleen maar groeien en de prijsdruk wordt dus groter. Dat voelt niet veilig.
CrimsonRider @kwetterpletter31 augustus 2022 11:29
Hoe zie je dat voor je?

De aanbieders hebben niet van elke Nederlander alle data of überhaupt data. Ze hebben data van hun eigen gebruikers. Of bedoel je dat de aanbieders zich kunnen voordoen als een willekeurig persoon? We zijn technici hier, niets is onmogelijk. Maar de hoeveelheid checks, safeguards etc. die je moet omzeilen zijn laten we zeggen substantieel. Het is ook, technisch mogelijk, de Rabobank te hacken en alle hypotheken op nul te zetten. Met dat type scenario's heb je dan te maken. De Rabo heeft backups, toezichthouders etc. om te voorkomen dat dat gebeurt en mitigerende maatregelen voor als er zaken misgaan. Laten we stellen dat het stelsel EH en de aangesloten partijen onder soortgelijke voorwaarden opereren.
kwetterpletter @CrimsonRider31 augustus 2022 12:55
Uiteraard zal de beveiliging van elk van die aanbieders niet van de lucht zijn. Maar het zijn er wel meerdere en dus is de kans op een lek groter.
Wanneer een bank gehackt wordt, lopen alleen de producten en de klanteen van die bank gevaar. Als je er niet klant bent heb je er niets mee te maken. Volgens @NielsFL is dat hier niet het geval.
CrimsonRider @kwetterpletter31 augustus 2022 13:26
Als KPN gehacked wordt, hebben alleen klanten van KPN daar last van. Ik snap niet geheel de stelling date alle Nederlanders er last van zouden kunnen hebben.

Het stelsel EH is een methode om acties van een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon te laten zijn. Deelnemers aan het stelsel zijn geauditeerd, dat is een maatregel, niet de enige, die is genomen om er voor te zorgen dat KPN, of anderen, niet zomaar natuurlijke personen uit hun duim zuigen. En alle acties staan vast in de auditlogging.

Van elke interactie is vastgelegd wie hem gedaan heeft, namens wie en tegen wie. Om een aanval van het type 'elke willekeurige Nederlander' succesvol uit te voeren moet je dus de hele keten overnemen. Niet alleen de middelleverancier, maar ook de dienstverlener. En er voor zorgen dat achteraf alles blijft kloppen.

Een impersonation attack is natuurlijk nooit onmogelijk. Maar de kans op ontdekking, de complexiteit van een aanval zelf en daarmee de verhouding tussen kosten en baten maken het dat ik denk dat het een afdoende gemitigeerd risico is. Het is te moeilijk, levert te weinig op.
Nystran @CrimsonRider31 augustus 2022 17:59
Fijn dat er stevige concurrentie is, maar zijn 6 onafhankelijke implementaties echt goedkoper dan 1 partij dit laten realiseren? Zeker wanneer dit geen commerciële partij is, maar bijvoorbeeld een agentschap van een ministerie (Logius valt onder Binnenlandse zaken)?

Ben benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken. Met mijn werk maak ik mee dat er wel iets van concurrentie is, maar ook partijen die moeite hebben om aan de nieuwste eisen te voldoen/tijdig te releasen, met bonus dat innovatie van het kern-product wordt afgeremd en er veel tijd gaat zitten in afstemming tussen alle gremia.
CrimsonRider @Nystran31 augustus 2022 19:22
Sterke vraag. En daar is het stelsel constant mee bezig. Maar even wat context;

Het stelsel eHerkenning valt onder het agentschap Logius die op hun beurt onder Binnenlandse Zaken vallen inderaad. Er zijn zes partijen die middelen aanbieden, maar er zijn nog andere partijen betrokken ook. Ik werk voor één van die zes partijen, dus ik ben deel van de uitvoering. Ik been geen beleidsmaker bij Logius of BZK of een politicus die moet besluiten of dit wel of niet op deze manier moet. Of dat de beste optie is. Dus let op; hier volgt een mening O-)

De vraag; is dit voor de bedrijven de goedkoopste of efficiëntste manier? Mijn antwoord; Ja, als je bij ons je middel afneemt wel. Wij zijn goedkoper, sneller en hebben goede support. Maar ja, natuurlijk vind ik dat van onszelf.

Als ik naar het stelsel als geheel kijk, inclusief alle makelaars, dienstverleners, leveranciers etc. Dan zeg ik ook, neutraal kijkend zover ik dat kan; Ja, dit is een goede, economisch verstandige manier om dit te doen. Er zitten enorme kostenbesparingen in het stelsel gebakken en point in fact, ik zie nog geen prijsverhogingen in gevolg de inflatie bijvoorbeeld.

Partijen die de eisen niet kunnen waarmaken, die vallen vanzelf uit het stelsel. Een overheid IT project wat het niet kan waarmaken, daar is vaak geen alternatief.
Nystran @CrimsonRider1 september 2022 21:08
@CrimsonRider Bedankt!
Dus eigenlijk is het uitbesteden aan de markt een soort "garantie" dat er goede, efficiënte oplossingen tussen zitten.
CrimsonRider @Nystran1 september 2022 22:35
Dat is de hoop. In dit geval gaat het best goed denk ik.
BeosBeing @CrimsonRider5 september 2022 17:16
De basisstelling is, concurrentie zorg voor prijsmatiging. Met die 20 of 24 of 41 euro die een bedrijf nu betaald aan een marktpartij wordt kosteneffectiever het digitale authenticeren uitgevoerd dan als de overheid dit zelf zou doen. Als de overheid uitvoerder zou zijn, wat ze is bij DigiD, dan zou de belasting van die bedrijven hoger zijn. Heel simpel gezegd.
Dat zeiden ze destijds ook bij de privatisering van de NS en bij de invoering van het nieuwe stelsel voor de zorgverzekering. Desondanks draait NS vierkanter als ooit tevoren en rijzen de kosten voor de zorg de pan uit als nooit tevoren, juist omdat er daar allemaal administratieve laag op administratieve laag is gelegd en managementlaag op managementlaag, met allemaal mensen die uit de ruif moeten meeëten, terwijl de werkelijke zorguitvoerders meer tijd kwijt zijn aan administratieve lasten dan aan hun zorgtaken.
Maar goed, dat is een andere discussie, het punt is dat de markt het niet altijd beter doet, vooral niet als er tussen partijen een ongelijke machtsverdeling is of er sterke machtsconcentraties mee gepaard gaan. Het eerste speelt bij de zorg waarbij patienten en zorgverleners steeds minder, en de zorgverzekeraars steeds meer macht krijgen.
Belastingaangifte doen kost geld, hoe dat betaald wordt, uit algemene middellen, als lege of nu via de marktpartijen voor bedrijven maakt daarin geen verschil. De politieke consensus is dat dit de 'goedkoopste' oplossing is.
De politieke consensus, of de regeringspartijen die in de kamer de meerderheid hebben, en niet tegen het kabinetsbeleid in mogen gaan omwille van partijbelangen. Dat maakt toch wel een verschil.
Wat betreft SMS en uren aan de telefoon, tja, ik kan niets zeggen over onze gewaardeerde concurrenten, maar bij ons gebruik je geen SMS en hoef je niet uren aan de telefoon te hangen. En we kosten geen 24.50 voor Eh3 Belasting.
Wij hebben enkele jaren geleden ook eHerkenning niveau 3 moeten nemen, ook enkel voor de aangifte vennootschapsbelasting. Door dit 11-2020 voor 3 jaar vast te leggen kwam het op €20 per jaar uit exclusief BTW. Echter de identiteitscontrole via een mobiele telefoon - die van de dga was te oud - met foto van id-kaart, selfie en een bewegingscontrole was omslachtig, vooral omdat dit pas bij de 27e keer werd geaccepteerd. Nadat de telefoon waar dit op was geactiveerd in 7-2021 plotseling uitviel, moest opnieuw deze procedure doorlopen worden, nu op de nieuwe telefoon van de DGA. Echter in 6-2022 kwam er een melding dat de smartcard (in de app dus) ging verlopen, en toen bleek de pincode vergeten. Bij het herstellen en opnieuw activeren echter, moest er weer wel opnieuw voor 2 jaar worden geregistreerd.

Uren aan de telefoon hangen, ja maar niet met bellen, maar om de gezichtsherkenning e.d. geaccepteerd te krijgen. Daarbij kreeg je vanuit de app ook geen oorzaak waarom de eerdere pogingen afgekeurd werden, de online chat gaf wel een van de oorzaken (scan van 600dpi werd niet geaccepteerd, alleen een foto via de app met de telefoon zelf - geheel in tegenspraak met de instructies) en ongeacht de prijs, kost dit een gedoe gewoon teveel tijd. Dit alles zal wel liggen aan de eisen die de overheid stelt, maar echt werkbaar is het niet.
RCdeWit 30 augustus 2022 12:01
Op zich een leuk idee, maar op het eerste oog lijkt er matig nagedacht te zijn over de uitvoerbaarheid. De Belastingdienst zit al niet ruim in hun capaciteit, en dan krijgen ze er nu ook nog een cash back actie van 24 euro per bedrijf bij.

Van de ene kant kun je zeggen dat ze dat dan maar gewoon moeten bolwerken, maar het is dan ook weer zo'n bedrag waarvan ik me afvraag hoeveel bedrijven er de moeite voor nemen om dit terug te vragen. Al met al lijkt het me een weinig effectieve papiermolen.
Marvracht @RCdeWit30 augustus 2022 12:21
Daarom wordt de regeling ook uitgevoerd door de RVO...
bzuidgeest
30 augustus 2022 11:31
Het zal wel een minderheidsopinie zijn, maar ik vind dat soort bedragen peanuts in een onderneming. Hoort gewoon bij de cost of doing business. Als het nou om een paar duizend ging. Maar we hebben het over tientjes... Een paar honderd euro op zijn hoogst als ik het zo lees. Je bent meer kwijt per jaar aan toiletpapier.
Ik voeg er aan toe dat ik principieel vind dat de overheid zijn diensten nooit kosten zouden moeten hebben om er gebruik van te maken. Maar dat principe beperk ik tot burgers, bedrijven zijn een andere zaak.
Vlizzjeffrey @bzuidgeest30 augustus 2022 11:40
Moet niet enkel kijken naar het bedrag maar ook waarvoor je het betaald, in dit geval moet je het betalen om aangifte te kunnen doen, wat best raar is.
Oon @Vlizzjeffrey30 augustus 2022 11:44
Maar je moet in Nederland ook gewoon dokken om je (semi-verplichte) KVK inschrijving te doen en je privégegevens openbaar te maken voor callcenters die je zich niet aan het belmenietregister hoeven te houden omdat je vanaf dat punt een onderneming bent en geen privépersoon.

Dus betalen om aangifte te doen is zo heel raar nog niet.
Andros @Oon30 augustus 2022 11:48
Omdat het ene nergens op slaat wil niet zeggen dat we het andere maar normaal moeten gaan vinden. Beide zaken die je noemt zijn belachelijk en mogen dringend veranderd worden.
PrinsPace @Andros30 augustus 2022 12:05
Weet niet of ik het daar - als ondernemer zijnde - mee eens ben. Moeten burgers meebetalen aan het maken van winst door bedrijven? Naar mijn idee is het niet onredelijk om van bedrijven te verwachten dat zij zelf betalen voor de overheidsfaciliteiten die nodig zijn om die winst te kunnen maken.
vanviegen @PrinsPace31 augustus 2022 00:03
Maar moeten ze dan zelfs betalen voor het privilege om belasting te mogen betalen? Of betalen voor het privilege om je 06 nummer te laten verspreiden naar 100en commerciële belhutten?

Dit zijn geen 'overheidsfaciliteit die nodig zijn'. Dit is bullshit, en laten we dat vooral niet nuanceren.
PrinsPace @vanviegen31 augustus 2022 08:40
Nou, het zit me inderdaad niet lekker dat deze dienst geleverd wordt door commerciële partijen. Ik zou die tientjes liever betalen aan de overheid, om veilig te kunnen inloggen. En inderdaad, belasting betalen hoort erbij, dat is een noodzakelijk kwaad. Ik heb er geen problemen mee om wat kosten te maken om dat in goede banen te laten leiden. Puur alleen voor de belasting is wellicht wat dubbelop, maar in dit geval is het een dienst om veilig te kunnen inloggen bij de overheid. Prima!
Oon @Andros30 augustus 2022 11:49
Ben ik het ook wel mee eens, maar ik wilde alleen aangeven dat dit niet iets unieks is in Nederland.

Dingen als een paspoort dat je nodig hebt om het land uit te mogen zouden ook gewoon gratis moeten zijn, maar dat is het ook niet. Het recht om te leven is duur.
djiwie @Oon30 augustus 2022 12:00
Waarbij tegenwoordig (nou ja, al ruim 10 jaar) deze kosten maar eenmalig zijn. En je telefoonnummer is niet verplicht dus die zou ik snel laten verwijderen uit het handelsregister.
Groningerkoek @Oon30 augustus 2022 12:03
Het is al vele jaren heel normaal om te betalen als jij iets wilt hebben van de overheid. Rijbewijs, paspoort, bedrijf oprichten etc.. kost allemaal geld. Maar in dit geval is het de overheid die iets van jou wil waar jij op geen enkele manier onderuit kunt. En daarvoor betalen is echt iets nieuws en principieel onjuist in mijn ogen.

Sowieso vindt ik het van de zotte dat je verplicht bent om bij een ander commercieel niet staats-gerelateerd bedrijf middelen af te nemen om belastingaangifte mogelijk te maken.
_JGC_ @Oon30 augustus 2022 12:13
Belmenietregister is er inmiddels niet meer, maar een privé persoon met een zelfstandige onderneming is nog altijd een privé persoon die niet gebeld mag worden.

Veel van die callcenters houden zich er niet aan en liegen vaak over wie ze zijn. Met name de stroom en telefonie verkopers hebben daar een handje van.

Ik heb inmiddels mijn telefoonnummers uit de KVK data laten halen, heeft daarna even geduurd, maar ben het afgelopen jaar amper nog gebeld.
Verwijderd @Vlizzjeffrey30 augustus 2022 11:51
Ik vind het op zich niet zo bezwaarlijk als je dat elektronisch doet. Bezwaarlijker vind ik voordien al de verplichting om aangifte elektronisch te doen.

Het is prima mogelijk om de administratie op papier te doen voor een klein bedrijf en de aangifte idem.
CrimsonRider @Verwijderd30 augustus 2022 13:12
Maar niet meer gebruikelijk. We gaan naar een steeds meer digitale wereld toe, dat is nu eenmaal de realiteit. Een papieren optie in stand houden voor een kleine groep is gewoonweg niet rendabel.
Verwijderd @CrimsonRider30 augustus 2022 13:59
Standaard antwoord van de belastingdienst, maar de belastingdienst is geen op winst / rendement gericht bedrijf en zou zich niet moeten bemoeien met hoe een bedrijf is ingericht. Er zijn nog steeds genoeg beroepen die je in bedrijf kan verrichten zonder dat daar een computer voor nodig is. Het is niet aan de Belastingdienst om je die kosten post op te leggen en als ze dat wel doen, dan zouden ze die kosten m.i. 100% moeten vergoeden en niet slechts een aftrekpost maken.
Zer0 @Verwijderd30 augustus 2022 14:33
maar de belastingdienst is geen op winst / rendement gericht bedrijf
Nee, maar de belastingdienst is wel een instelling die door ons allemaal gefinancierd wordt, en dan mogen we best verwachten dat ze dat op een efficiënte manier doen.
En nee, dat er een paar bedrijfjes zijn die liever niet digitaal werken boeit me niet, die zullen gewoon mee moeten gaan met de tijd.
Verwijderd @Zer030 augustus 2022 17:38
Toch durfde de BD het een paar jaar terug ondanks verplichting digitaal aangifte te doen niet aan om een kennis die pensioneerde te verplichten 'met de tijd mee te gaan' in het jaar van liquidatie van zijn BV. Na bezwaar kreeg hij toestemming voor aangifte op papier, terwijl dat voor het bezwaar nog werd geclaimt technisch niet meer mogelijk te zijn.

De communicatie van de BD is dus niet altijd helemaal in lijn met de werkelijkheid ;)
CrimsonRider @Verwijderd30 augustus 2022 14:02
Ik snap je principe. Maar om de kosten niet volledig door te laten draaien mag de belastingdienst toch een zekere mate van standarizering vragen? In de papieren tijd mocht je ook niet het formulier naast je neerleggen en een handgeschreven brief opsturen.

Ik zie dit meer als voortborduren daarop. Niet voor iedereen individueel het prettigst, maar voor de samenleving als totaal het best haalbare.
Dreamvoid @bzuidgeest30 augustus 2022 11:32
Zo te zien gaat het over ZZP'ers/eenmanszaken, dan wordt de scheidslijn tussen "burger" en "bedrijf" nogal fuzzy.
- peter - @Dreamvoid30 augustus 2022 11:36
Gaat juist niet om eenmanszaken. Die hoeven geen eHerkenning.
PrinsPace @- peter -30 augustus 2022 11:55
Ik ben ZZP'er met een BV, en ik moest wel eHerkenning. Niet om belastingaangifte te doen, nee, dat doet mijn boekhouder. Maar, je gelooft het niet, alleen om mijn rekeningnummer door te geven. |:(
En de grap is nu ook nog dat ik volgens mij niet in aanmerking kom voor deze regeling, omdat ik niet zelf mijn aangifte doe.
Maargoed, van die paar tientjes zal ik niet slechter slapen neem ik aan.

[Reactie gewijzigd door PrinsPace op 22 juli 2024 14:49]

hichelay @PrinsPace30 augustus 2022 15:57
Je bent geen ZZP'er, je bent Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) van een Besloten Vennootschap. Deze BV vraagt e-herkenning aan, dat doe jij niet als natuurlijk persoon, wat je wel zou zijn als je een eenmanszaak (of vof) zou hebben.

Ik mag verwachten dat als je een BV hebt opgericht, de resultaten zo hoog zijn dat het veel interessanter was om een BV op te richten, in plaats van een eenmanszaak aan te houden.
PrinsPace @hichelay30 augustus 2022 16:13
Definitie ZZP: https://www.cbs.nl/nl-nl/...ier-zzp/wat-zijn-zzp-ers-

Je kunt van alles verwachten, maar de voornaamste afweging om voor een BV te kiezen was niet een financiële.
hichelay @PrinsPace30 augustus 2022 18:12
Prima, maar je bent geen typische zzp'er met een eenmanszaak, wat (schat ik zo in) het overgrote merendeel van de zzp'ers wel is.

Dan zul je het ongetwijfeld voor aansprakelijkheid hebben gedaan, vermoed ik? Maar dat is verder jouw zaak (pun intended).
djiwie @PrinsPace30 augustus 2022 12:11
Als je een BV hebt en je hebt eHerkenning EH3 Belastingdienst gekocht kun je op de RVO site compensatie aanvragen. Ook al doet je boekhouder aangifte.
PrinsPace @djiwie30 augustus 2022 12:15
Ok, goed om te weten :)
Mijn oproep zou vooral zijn om er geen gebruik van te maken, ik vind het een slechte ontwikkeling om normale burgers de kas te laten spekken van de aanbieders van eHerkenning zoals KPN. De winstmakende bedrijven kunnen echt die paar tientjes wel missen.
Laurens-R @PrinsPace30 augustus 2022 13:23
Hoe werkt dat; een zzp’er met een bv? Huur je jezelf in als zzper of heb je gewoon twee ondernemingen die verschillende dingen doen? (Maw: is het een inhuurconstructie of is het echt andere business?)
PrinsPace @Laurens-R30 augustus 2022 13:43
Ik huur niet mezelf in, maar ik betaal mezelf wel salaris uit. Dus ik ben in dienst van mijn eigen bv. Deze rol heet DGA, directeur-grootaandeelhouder. De keuze tussen eenmanszaak versus BV heeft voornamelijk te maken met de soorten belasting die je betaald, en de verantwoordelijkheden en risico's die je loopt als persoon.
Vaevictis_ @PrinsPace30 augustus 2022 17:34
Zelfde verhaal bij mij je kunt nog wel gebruik maken van een geprint formulier en opsturen.
_JGC_ @- peter -30 augustus 2022 11:48
Klopt, aangezien een eenmanszaak gewoon op de nek van een privé persoon komt. Die kan gewoon inloggen met DigID.
PrinsPace @_JGC_30 augustus 2022 11:58
Wat ik me afvraag, waarom zou dat bij andere bedrijfsvormen niet kunnen? Via de KvK is bekend wie er tekenbevoegd is. En daarnaast zouden ze toch vrij eenvoudig een mogelijkheid kunnen maken voor het machtigen van anderen, wat nu ook gebeurd bij particulieren (partners onderling bijvoorbeeld).
_JGC_ @PrinsPace30 augustus 2022 12:08
Bij een eenmanszaak ben jij het bedrijf. Bij andere ondernemingsvormen wil je liever scheidingslijn tussen privé en zakelijk houden. Beide zijn persoonsgebonden overigens.

Denk dat het vooral een keuze is. Technisch gezien zou DigID ook gebruikt kunnen worden ipv eHerkenning, maar mensen zijn nogal snel geneigd om hun DigID te delen ipv met machtigingen te werken.

Wat je veel ziet is dat iemand met kennis van zaken de belastingaangifte in z'n vrije tijd naast z'n werk doet. Die werken vaak niet met machtigingen maar vragen gewoon de DigID van de persoon waarvoor ze aangifte doen. Zit die persoon lekker in de loonadministratie of UWV portaal van je BV rond te neuzen op de DigID van je werknemer...
PrinsPace @_JGC_30 augustus 2022 12:13
Mja, wel een slecht argument. Ik denk niet dat iemand snel zijn DigiD zou delen met de wetenschap dat daarmee ook toegang tot bedrijfsgegevens mogelijk is. En daarbij weet ik niet of dat erger is dan anderen toegang geven tot privégegevens.
Sowieso lijkt het me niet dat dit soort beslissingen genomen wordt met als uitgangspunt dat mensen hun toegangsgegevens delen. DigiD werkt al via app-autorisatie, dus het account delen wordt dan al heel ingewikkeld.
_JGC_ @PrinsPace30 augustus 2022 12:23
Je wilt als bedrijf gewoon de volle controle houden. Een gelekte eHerkenning login kan je deactiveren, een DigID van je werknemer is de werknemer zelf verantwoordelijk voor en heb je niks over te zeggen.

De gemiddelde werknemer zal bij het delen van z'n DigID er niet bij stilstaan dat ook de data van z'n werkgever op straat ligt, ik vind dat iemand die inlogt met zijn persoonlijke account voor het regelen van persoonlijke zaken daar ook niet bij stil zou hoeven staan.
PolarBear @_JGC_30 augustus 2022 22:29
Bij een eenmanszaak ben jij het bedrijf. Bij andere ondernemingsvormen wil je liever scheidingslijn tussen privé en zakelijk houden. Beide zijn persoonsgebonden overigens.
Eenmanszaak = natuurlijk persoon

BV (of stichting etc) = rechtspersoon

Een rechtspersoon kan andere rechtspersonen besturen. De bestuurders van een rechtspersoon kunnen ook een natuurlijk persoon zijn.
djiwie @PrinsPace30 augustus 2022 12:15
Niet iedereen is voor alles tekenbevoegd, en vaak wordt de belastingaangifte verzorgd (ingediend) door iemand die niet voor andere zaken tekenbevoegd is (en dus ook niet bij de KvK ingeschreven staat). Dus op zich is het niet zo vreemd dat er een apart autorisatiesysteem is. Bij een eenmanszaak heb je dat allemaal niet want daar is alles verbonden aan een privepersoon. Een BV is een losse rechtspersoon.

Wat wel vervelend is dat het relatief vrij prijzig is en ook eenvoudige bv's (holdings bijvoorbeeld) mee moeten in deze systematiek. Daar is niet goed over nagedacht bij de invoering.
daandv98 @Dreamvoid30 augustus 2022 11:59
Het betreft o.a. VOF's, een poosje geleden heb ik mijn eenmanszaak met Kleine ondernemersregeling (KOR) omgezet naar een VOF. In zo'n geval krijg je blijkbaar een nieuw BTW nummer, hierover ben ik niet geïnformeerd door zowel de KvK als Belastingdienst. Voor de zekerheid controleerde ik af en toe of er iets klaarstond in mijn Belastingdienst Zakelijk via DigiD. Bleek dat je hiervoor eHerkenning moest hebben, nergens staat dit duidelijk vermeld.

Plots lag er een naheffingsaanslag op de deurmat. Moest grotendeels ondanks bezwaar toch betalen en wacht nog steeds na 4 maanden op een deel van de boete die ik terug zou krijgen.

Het is werkelijk absurd dat je moet betalen voor het inloggen bij een portaal waar je belastingaangifte moet invullen. Gewoon weer een makkelijke manier voor commerciële bedrijven om geld te verdienen.
BCC @bzuidgeest30 augustus 2022 11:43
In nederland zijn zo'n 2 miljoen bedrijven, dus het is zo een lastenverzwaring van 100 miljoen euro. De KPN zal er wel blij mee zijn denk ik. En voor een multinational boeit dat inderdaad niet, maar echt goedkoop is het allemaal niet voor een beetje certificaat beheer - het was veel logischer geweest als Logius dit bijvoorbeeld had opgepakt ipv de markt IMHO.

[Reactie gewijzigd door BCC op 22 juli 2024 14:49]

bzuidgeest
@BCC30 augustus 2022 17:09
Dat klinkt leuk die lastenverzwaring getallen, maar zoals je zegt is dat gesommeerd voor 2 miljoen bedrijven. Per bedrijf is het niets. Ik kan alles wel sommeren om het groot te laten lijken, maar dat levert niets nuttigs op.

Als voor je bedrijf een paar tientjes te veel is dan heb je wel grotere problemen.
vanviegen @bzuidgeest31 augustus 2022 00:10
Naast het geld (weldegelijk meer dan een paar tientjes per clubje, ook voor inactieve bvs , stichtingen, etc) kostte dit ook een paar uur van mijn tijd om te doorgronden en te regelen. Goedkoop en prettig is anders. Heel anders.
CrimsonRider @BCC30 augustus 2022 13:14
Logius is de stelselbeheeder. Die heeft dit opgepakt. Gratis bestaat niet, dit moet links of rechtsom betaald worden. Bij DigiD kiest men ervoor om het uit de algemene middellen te betalen, bij bedrijven om het rechtstreeks te laten betalen.

Juist met het idee dat concurrentie er voor zorgt dat de kosten lager blijven.
Tintel @bzuidgeest30 augustus 2022 11:48
Ik voeg er aan toe dat ik principieel vind dat de overheid zijn diensten nooit kosten zouden moeten hebben om er gebruik van te maken.
Wel eens een bouwvergunning aangevraagd? De overheid rekent heel vaak allerlei kosten door.
Dus principieel ben ik het met je eens maar de werkelijkheid ligt daar ver vandaan.

Het lijkt erop dat dit ook niets meer is dan een trucje om tegenwerpingen tegen te gaan. Normaal gesproken heeft de overheid echt geen bezwaar tegen kosten doorberekenen of particulieren of bedrijven op kosten jagen i.v.m. regelgeving.
bzuidgeest
@Tintel30 augustus 2022 17:10
Daarom is het ook een principieel punt. Wil niet zeggen dat het ook werkelijk zo is of al zo is of ooit zo gaat zijn. Ik beslis niet in mijn eentje over nederland.
Remzi1993 @bzuidgeest30 augustus 2022 13:25
Ik was ook zzp'er een korte periode en ik had dus dezelfde instelling, echter na vele kleine beetjes en andere bedragen en uren die ik niet rekenende wanneer ik met klanten ging overleggen en de administratiekosten niet in mijn uurloon in calculeren en andere heb ik geleerd dat je dus terecht je hand op de knip moet houden als ondernemer. Die kleine beetjes zijn niet veel maar bij elkaar wel dus.
bzuidgeest
@Remzi199330 augustus 2022 17:12
Dat soort dingen moet je gewoon in de prijs bijrekenen die je aan je klant vraagt. Als je dat vergeet te doen is dat niet de overheid zijn fout.

Kleine beetjes kunnen optellen, maar je bent op de hoogte dat ze komen en dus kun je ze gewoon doorbelasten inclusief iets voor onverwachtse situaties.
Remzi1993 @bzuidgeest30 augustus 2022 20:14
Ik was dus onervaren als 19 jarige, maar heb er veel van geleerd.
magician2000 @bzuidgeest30 augustus 2022 23:09
Het is niet zozeer of dit bedrag "peanuts" is of niet. Genoeg van dit soort "peanut" bedragen tikken toch lekker aan op jaarbasis.

Zeker gezien je niet even kunt zeggen: "die belastingdienst zeggen we dan maar op".

Volgens mij is het ook zo dat je in aanmerking komt voor de genoemde vergoeding, ongeacht waar je het allemaal voor gebruikt. Vandaar ook dat er een lagere vergoeding is dan de prijzen die je zo terug vind.

Het proces om het geld te krijgen is echter dusdanig tijdrovend, dat het het niet waard is om dit te doen. Een "denkfoutje" of, meer waarschijnlijk, een bewuste keuze zodat niet iedereen die daar recht op heeft het geld gaat terugvragen.
PomPomPom @magician200031 augustus 2022 10:24
Het proces om het geld te krijgen is echter dusdanig tijdrovend, dat het het niet waard is om dit te doen. Een "denkfoutje" of, meer waarschijnlijk, een bewuste keuze zodat niet iedereen die daar recht op heeft het geld gaat terugvragen.
Dit ^ en ook aan de andere kant, hoeveel kosten moet de belastingdienst maken om die 2 tientjes over te maken. Ze zouden ook alle bedrijven die aangifte hebben gedaan middels eHerkenning 20 euro extra terug kunnen geven aan belasting of zo.
magician2000 @PomPomPom1 september 2022 23:12
Ja, of gewoonweg het als interne kosten opnemen bij de belastingdienst. Het werkte prima op de "oude" manier.

Maar het is ook weer een voorbeeld van een "systeem" welke je niet door commerciële partijen wil laten invullen. Dit is typisch een overheidstaak.

De vraag is ook wanneer het eerste grote schandaal om de hoek komt kijken. Of dit nu lekker van data is, of iets anders...
NielsFL @bzuidgeest30 augustus 2022 11:48
Het gaat ook niet om het bedrag, maar om wat je er voor terug krijgt. Als je met die eHerkenning alles kunt regelen is er misschien wat voor te zeggen, maar dat is (nog lang) niet het geval.

Overigens vind ik het zelf vooral vervelend dat ik verplicht KPN of andere grote bedrijven loop te spekken en heb ik minder moeite met het bedrag zelf. Ik zou liever zien dat eHerkenning vanuit de overheid zelf geleverd wordt.
djiwie @bzuidgeest30 augustus 2022 11:51
Kosten zijn peanuts inderdaad, maar het is heel vreemd dat je moet betalen om aangifte te doen. Principieel onjuist en tot afgelopen jaar kon het ook zonder eHerkenning.
RCdeWit @bzuidgeest30 augustus 2022 11:51
Ik voeg er aan toe dat ik principieel vind dat de overheid zijn diensten nooit kosten zouden moeten hebben om er gebruik van te maken.
Wat het in dit geval weer iets complexer maakt, is dat de overheid niet zelf de e-herkenning aanbiedt. Je sluit een contract af met een van de aanbieders, en zij doen de verificatie van je bedrijf en authorisaties bij het inloggen. Het is een beetje krom dat je verplicht wordt een dienst bij een ander bedrijf af te nemen, maar die paar tientjes zijn wat mij betreft inderdaad gewoon de cost of doing business.

Overigens vind ik de compensatie van €24.20 raar gekozen. Dat is inderdaad het goedkoopst mogelijke pakket, maar voor dat bedrag krijg je niveau EH2. Als BV is EH3 bijvoorbeeld verplicht, en dan ben je alweer een paar tientjes meer kwijt.
CrimsonRider @RCdeWit30 augustus 2022 13:15
EH3 Belastingdienst is ook beschikbaar, zelfs onder die 24.20 ex. btw.
teek2 @bzuidgeest30 augustus 2022 11:57
Overheidsfunctionarissen : "Hmm, kunnen we ondernemers nog wat geven na al het drama met Covid en nu met inflatie en de stijgende prijzen?", "Hoeveel heb je nog?", "Ik heb hier nog wat kleingeld in m'n zak", "Ik ook", "Wat kunnen we daarvoor compenseren?", "Ik weet nog wel wat..."
Cergorach 30 augustus 2022 11:24
Even belangrijk:
In een aantal situaties hoeft u geen eHerkenning te gebruiken:
- U hebt een eenmanszaak of u bent zzp'er. (U kunt op Mijn Belastingdienst Zakelijk, op Mijn Belastingdienst en op Mijn Douane ook inloggen met uw DigiD.)
- U doet zelf uw aangifte via administratiesoftware.
- Uw fiscaal dienstverlener doet aangifte voor u via administratiesoftware.
- Uw fiscaal dienstverlener doet aangifte voor u via ketenmachtigen.
Bron:
https://www.belastingdien...tent/zo-werkt-eherkenning
Dreamvoid @Cergorach30 augustus 2022 11:30
Hmm dus als je (in je eentje) een BV hebt niet? Da's wel jammer.
BCC @Dreamvoid30 augustus 2022 11:36
Inderdaad.. ook niet voor vof.. en je moet toch de duurdere versie hebben als je ook maar *iets* anders wil, dus het kost elke ondernemer zo 150 euro bij de KPN :/

En je moet ook nog eens betalen voor elke ketenmachtiging.

[Reactie gewijzigd door BCC op 22 juli 2024 14:49]

CrimsonRider @BCC30 augustus 2022 13:16
Dat is de keuze per eH-middelleverancier, andere bedrijven rekenen andere prijzen. KPN is niet de enige aanbieder.
BCC @CrimsonRider30 augustus 2022 13:19
Dat is natuurljk niet hoe het in de praktijk werkt -- Je moeten eHerkenning met Certicifcaten van de overheid. Als niet IT specialist heb je geen idee wat dit is. Menig IT specialist vindt het al complexe materie. Dan kijk je op de perfered supplier pagina: https://www.eherkenning.nl/en/list-of-suppliers ... 5 onbekende bedrijven en de KPN... nou.. zullen we de KPN dan maar doen?
Cergorach @BCC30 augustus 2022 13:30
5 'onbekende' automerken en Ferrarri... nou.. zullen we Ferrari dan maar doen? ;-)

Denk je dat ik als ITer al die partijen wel ken? QuoVadis komt me vaag bekend voor (denk ik) en natuurlijk KPN. Als je niet de moeite wil doen om daar in te duiken (prijs/functie vergelijking), dan moet je ook niet raar staan te kijken dat de populairste en meest bekende, de duurste is. Daarnaast moet je jezelf af gaan vragen of dat extra prijsverschil de tijd waard is. tijd=geld
CrimsonRider @Cergorach31 augustus 2022 11:12
Zeker. Tijd is geld. Een aanvraag bij KPN heeft een doorlooptijd die je meet in dagen. Een aanvraag bij ons heeft een doorlooptijd die we meten in minuten. Het aantal gefrustreerde ex-KPN klanten die bij ons aankloppen is niet gelijk aan nul zullen we maar zeggen.

Een Ferrari kopen omdat die de meeste bekende naam heeft, is zeker zakelijk gezien, vaak niet de beste optie. Het is duur, levertijd is lang en het onderhoud en gebruik is stervensduur.

Maar, proof is in the pudding. Laat maar weten als je het bij ons wil aanvragen.
CrimsonRider @BCC30 augustus 2022 13:25
Ik werk in die sector en weet het marktaandeel van de diverse partijen. KPN heeft bij lange na geen 100%, op de site staat ook;

De leveranciers van eHerkenning voldoen allemaal aan dezelfde eisen, maar concurreren met elkaar op onder andere type inlogmiddel en prijs.

Het zijn overigens geen preferred suppliers, maar de 6 aangewezen partijen die dit mogen aanbieden. Alle zes de partijen zijn op dezelfde manier gecontroleerd en voldoen aan de eisen. Het is aan de ondernemer welke partij die wil kiezen. En bij KPN betaal je extra voor de naam, dat mag. Andere partijen hebben andere voor- en nadelen.
djiwie @Dreamvoid30 augustus 2022 11:50
Nee, een eenmanszaak is wat anders dan in je eentje een BV hebben (bijv. bij een holding). BV moet altijd eHerkenning gebruiken, of er nu 1 persoon aan verbonden is of een multinational.
RCdeWit @Dreamvoid30 augustus 2022 11:56
Als je in je uppie een BV hebt, kom je wel in aanmerking. Een eenmanszaak is een andere rechtsvorm.
ari3 @Cergorach30 augustus 2022 11:43
In een aantal situaties hoeft u geen eHerkenning te gebruiken:
- U hebt een eenmanszaak of u bent zzp'er.
Dat is dus niet waar. Als een eenmanszaak gebruik wilt maken van de MIA (Millieu Investerings Aftrek) omdat er zakelijk een elektrisch voertuig is aangeschaft, dan moet een melding gedaan worden bij het RVO. Deze melding kan alleen gedaan worden met eHerkenning. Hierdoor moeten eenmanszaken dus extra kosten maken.
Groningerkoek @ari330 augustus 2022 12:07
Maar dit gaat over de belastingdienst. Je moet dingen wel in context zien.
ari3 @Groningerkoek30 augustus 2022 12:30
Dit gaat inderdaad over de Belastingdienst waar een ketenafhankelijkheid is met het RVO. Het meldnummer voor de MIA moet namelijk verplicht in de belastingaangifte worden ingevoerd. En dat meldnummer kun je niet krijgen zonder eHerkenning. Effectief hebben eenmanszaken in dat geval dus wel een eHerkenning nodig.
Cergorach @ari330 augustus 2022 13:31
Dan is de kvk ook een ketenafhankelijkheid en we betalen al decennia lang voor uittreksels...
Groningerkoek @ari330 augustus 2022 13:39
Maar dat is wederom betalen omdat jij iets wilt van de overheid en niet betalen omdat de overheid iets van jou wil ;)
PrinsPace @ari330 augustus 2022 16:20
En het is dubbel niet waar. Want ZZP'ers met een BV (DGA's) hebben wel degelijk e-herkenning nodig. DGA's vallen ook onder de definitie ZZP:
https://www.cbs.nl/nl-nl/...ier-zzp/wat-zijn-zzp-ers-

En terecht, want ik ben zelfstandig en ik heb geen personeel in dienst.
Zer0 @ari330 augustus 2022 14:24
Hierdoor moeten eenmanszaken dus extra kosten maken.
Je moet niks, want je kunt ook de MIA links laten liggen... scheelt de burger ook weer belastinggeld.
djiwie @Cergorach30 augustus 2022 11:59
Ik vind het raar dat de belastingdienst hier de term zzp'er gebruikt naast het begrip eenmanszaak. Je kunt als zzp'er een eenmanszaak hebben of via een bv werken, maar dat zijn wezenlijk verschillende bedrijfsvormen en ook zaken als DigiD/eHerkenning zijn compleet verschillend. Zzp'er is geen bedrijfsvorm.
Laurens-R @djiwie30 augustus 2022 13:20
Wellicht omdat ze vaak door elkaar gebruikt worden?
PrinsPace @Laurens-R30 augustus 2022 13:54
Dat klopt, maar dat is ten onrechte. Een ZZP'er kan zowel de bedrijfsvorm eenmanszaak hebben alswel een BV. Beide zijn totaal verschillende bedrijfsvormen, vooral ook waar het de belastingen betreft.
Laurens-R @PrinsPace31 augustus 2022 12:06
Ik leer veel van je vandaag :D wel een behoorlijke blunder in de communicatie in dat geval

[Reactie gewijzigd door Laurens-R op 22 juli 2024 14:49]

daredevil__2000 30 augustus 2022 11:52
Best jammer weer dat commerciële bedrijven (zzp-ers) wel gecompenseerd worden maar de stichtingen en verenigingen gewoon zelf de volle mep moeten betalen. Dat terwijl de ene winst maakt en het makkelijk zou moeten kunnen betalen en stichtingen en verenigingen het vaak al met een zeer beperkt budget moeten doen.
djiwie @daredevil__200030 augustus 2022 13:36
Hoe kom je daarbij? Een stichting kan ook compensatie aanvragen.
daredevil__2000 @djiwie30 augustus 2022 13:42
Dat kan dus helaas niet omdat wij als stichting / groepsvereniging het e-herkenning middel voor meerdere dingen dienen te gebruiken. Alleen in het geval dat het EH3 belasting is mag je het terug vragen. EH3 valt niet onder deze regeling. Aangezien we met de e-herkenning ook zaken als een VOG aan moeten vragen is het dus niet alleen een EH3 belasting.

Wij mogen dus gewoon de volle mep betalen terwijl ondernemers een vergoeding krijgen.
djiwie @daredevil__200030 augustus 2022 13:49
Ook voor een ondernemer gelden deze regels. Als je alleen EH3 gebruikt voor de belasting dan krijg je compensatie en anders mag je de volle mep betalen. En dat is al snel, denk aan UWV, Douane, etc.
daredevil__2000 @djiwie30 augustus 2022 13:54
Een stichting/groepsvereniging is geen ondernemer.
Met eHerkenning 3 Belastingdienst van kunt u alleen inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk om uw belastingaangiften te doen. Voor dit middel biedt de overheid per jaar €24,20 compensatie.
eHerkenning 3 Belastingdienst zit onder eHerkenning 3. Zo is het ook te lezen op https://we-id.nl/eherkenning/belastingdienst/
Let op: U kunt alleen gebruik maken van deze compensatieregeling als u het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel heeft aangeschaft. Logt u in met een gewoon eH3 middel, dan krijgt u een foutmelding.
Dit komt direct vanaf https://www.rvo.nl/subsid...ingdienst-eh3-inlogmiddel en stelt heel duidelijk dat het ALLEEN voor eHerkenning 3 Belastingdienst is en niet voor het normale eH3-inlogmiddel
djiwie @daredevil__200030 augustus 2022 14:03
Als vereniging of stichting kun je ook ondernemer zijn en btw-aangifte moeten doen, in dat geval krijg je dus deze compensatie.
daredevil__2000 @djiwie30 augustus 2022 14:06
Als vereniging of stichting kun je ook ondernemer zijn en btw-aangifte moeten doen, in dat geval krijg je dus deze compensatie.
Los van of ze nu wel of geen ondernemer zijn. Voor diverse zaken waar stichtingen mee geconfronteerd worden zijn ze verplicht om een normale EH3 te hebben. En zoals de RVO (dienst waar je het declareren moet doen) zelf al aangeeft op de website kan je NIET inloggen met een normale EH3. Alleen een EH3 belasting. Dus linksom of rechtsom je kan NIET declareren
Let op: U kunt alleen gebruik maken van deze compensatieregeling als u het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel heeft aangeschaft. Logt u in met een gewoon eH3 middel, dan krijgt u een foutmelding.
Net zoals ik al in het bericht had aangegeven waar jij op reageerde daredevil__2000 in 'Belastingdienst compenseert ondernemers die verplicht eHerkenning gebruiken'

[Reactie gewijzigd door daredevil__2000 op 22 juli 2024 14:49]

maxnl @daredevil__200030 augustus 2022 13:47
Hoe kom je daar nu weer bij?

De meeste zzp'ers hebben rechtsvorm eenmanszaak en hebben niets met eherkenning te maken, omdat je dan gewoon met digid aangifte kan doen.
Ook voor zakelijke aangiftes als omzetbelasting.

Juist voor alle andere organisaties die met de belastingdienst te maken hebben is deze compensatieregeling.
Dus ook als je als stichting ondernemertje speelt kan je dit aanvragen.
(Stichtingen en verenigingen die geen commerciele activiteiten verichten en geen betaald personeel hebben, hebben verder vaak niet met de BD te maken).
daredevil__2000 @maxnl30 augustus 2022 13:59
Een stichting/groepsvereniging speelt geen ondernemertje. Een stichting is een organisatie zonder winstoogmerk.
Met eHerkenning 3 Belastingdienst van kunt u alleen inloggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk om uw belastingaangiften te doen. Voor dit middel biedt de overheid per jaar €24,20 compensatie.
eHerkenning 3 Belastingdienst zit onder eHerkenning 3. Zo is het ook te lezen op https://we-id.nl/eherkenning/belastingdienst/
Let op: U kunt alleen gebruik maken van deze compensatieregeling als u het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel heeft aangeschaft. Logt u in met een gewoon eH3 middel, dan krijgt u een foutmelding.
Dit komt direct vanaf https://www.rvo.nl/subsid...ingdienst-eh3-inlogmiddel en stelt heel duidelijk dat het ALLEEN voor eHerkenning 3 Belastingdienst is en niet voor het normale eH3-inlogmiddel

Ik kan als stichting dus niet inloggen om aanspraak te maken op de compensatie regeling.
CAPSLOCK2000
30 augustus 2022 11:22
Die draait om de kosten van eHerkenning, 24,20 euro per jaar. (...) de Belastingdienst [heeft] samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de eHerkenningsleveranciers een compensatieregeling opgesteld."
Krijg je die compensatie vanzelf? Als iemand een middag aan het werk gezet wordt om dat formulier in te vullen dan is het al snel niet meer de moeite waard voor die 24,20 euro.
djiwie @CAPSLOCK200030 augustus 2022 11:51
Je moet een formuliertje invullen, maar dat kost eerder 5 minuten dan 20.
The Zep Man
@djiwie30 augustus 2022 11:54
Zouden ze dat niet kunnen integreren in de aangifte (gedaan m.b.v. eHerkenning) en automatisch uit kunnen betalen/compenseren? Twee vliegen in één klap.
djiwie @The Zep Man30 augustus 2022 11:57
Lijkt me onhandig, en bovendien: bij welke aangifte? Btw, dividend, ICP?
Wat me nog veel handiger lijkt: aanvragen van een eHerkenning EH3 Belastingdienst is gratis, en de identity provider declareert bij de belastingdienst. :)
bed76 30 augustus 2022 11:36
Ben ik nou de enige die denkt: De kosten zijn hoger dan de baten voor veel ondernemers. Als een gemiddelde ondernemer hier meer dan een 20 min. aan moet besteden om het voor elkaar te krijgen dat hij/zij deze compensatie krijgt, dan kan het al niet meer uit. En als er iets niet goed gaat in het proces, kost het per direct al meer dan het oplevert.
Tortelli @bed7630 augustus 2022 11:38
De kosten voor belastingaangifte doen zijn als ondernemer altijd hoger dan de baten volgens mij ;)
Remzi1993 @Tortelli30 augustus 2022 13:32
Administratiekosten (dus jezelf een fictief uurloon geven en bijhouden hoeveel uur je aan administratie, overleg met klanten enz) calculeer je in je uurloon of offertes. Dit heb ik geleerd van een succesvolle zzp'er (wat ik dus niet deed).
Tortelli @Remzi199330 augustus 2022 14:06
Ik doelde op de belastingen die je moet betaal ;).
Thc_Nbl 30 augustus 2022 12:12
Ik wil me aangifte doen per telefoon, gaan ze die nu ook vergoeden.. :+

[Reactie gewijzigd door Thc_Nbl op 22 juli 2024 14:49]

Remzi1993 @Thc_Nbl30 augustus 2022 13:33
Het gaat erom dat men verplicht wordt om een middel af te nemen om aangifte te kunnen doen. Even de uitspraak van de rechtbank kort samengevat.
Thc_Nbl @Remzi199330 augustus 2022 14:25
ah, niets bijzonders dus,
Dat word een gevalletje van... ga maar naar de bibliotheek dus, kan daar ook.
Remzi1993 @Thc_Nbl30 augustus 2022 20:17
Het is een vicieuze cirkel zo, want je bent verplicht om belastingaangifte te doen en je bent verplicht een middel te gebruiken om die belastingaangifte te doen. Ik snap dat het niet zo veel geld is voor een MKB en grote bedrijven, maar als zzp'er moet je elke cent omdraaien en vooral als je net begint als zzp'er. Pas na een aantal jaar heb je naam gemaakt en ga je beter verdienen.
Andros 30 augustus 2022 11:40
Enkel de belastingdienst compenseert dit dus? Mijn pa heeft eherkenning voor aangifte bij de RVO en gebruikt dat ding ook nergens anders voor, dan gaat dit waarschijnlijk niet op?
BCC @Andros30 augustus 2022 11:54
Inderdaad
IIIIIIIIIIII 30 augustus 2022 12:18
Om tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer, dat het inlogmiddel waarmee belastingaangifte moet worden gedaan kosteloos moet zijn, heeft de Belastingdienst samen met het ministerie van BZK en de eHerkenningsleveranciers een compensatieregeling opgesteld (Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte). Op aanvraag wordt maximaal één keer per kalenderjaar een compensatie verstrekt aan een aanvrager die 1) eHerkenning uitsluitend gebruikt voor het doen van belastingaangifte, 2) hiertoe het specifieke Belastingdienst eHerkenning inlogmiddel heeft aangeschaft, en 3) niet op andere wijze belastingaangifte kan doen. Deze compensatie bedraagt € 24,20 per kalenderjaar, hetgeen gelijk is aan het bedrag waartegen eHerkenning bij de goedkoopste aanbieder aangeschaft kan worden. Daarnaast heeft de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de Wet digitale overheid de staatssecretaris van BZK middels de motie Van der Molen opgeroepen om de mogelijkheden voor een publiek middel te onderzoeken als alternatief naast eHerkenning. De staatssecretaris van BZK heeft de uitvoering van deze motie ter hand genomen. De compensatieregeling zal worden verlengd totdat er een publiek middel beschikbaar is als alternatief naast eHerkenning.
lekkere goedkope oplossing.
Remzi1993 @IIIIIIIIIIII30 augustus 2022 13:35
En pure geldverspilling. De administratiekosten (uurloon werknemers) die dit moeten afhandelen van alle partijen is al bijna even duur. Slaat nergens op. Ipv dat je eenmanszaken gewoon automatisch dit toekennen. Echt waar, het lijkt erop dat iedereen hier pinda's probeer te tellen.

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