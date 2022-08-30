Belastingdienst compenseert ondernemers die verplicht eHerkenning gebruiken

De Belastingdienst gaat ondernemers compenseren voor het gebruik van eHerkenning. De inlogmethode is verplicht voor ondernemers die belastingaangifte moeten doen, maar totdat er betere regelgeving komt, worden de kosten daarvan vergoed.

Ondernemers kunnen eens per kalenderjaar een compensatie krijgen van 24,20 euro, schrijft staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij in een antwoord op Kamervragen. Hij reageert daarmee op vragen die Folkert Idsinga van de VVD eerder stelde over een recente gerechtelijke uitspraak. De rechtbank stelde begin dit jaar dat ondernemers niet verplicht kunnen worden om eHerkenning te gebruiken zoalang de Wet digitale overheid nog niet van kracht is. Later concludeerde de Hoge Raad dat de Belastingdienst ondernemers dat wél kon verplichten.

Aanvankelijk wilde de staatssecretaris zich aan die uitspraak houden en niets veranderen aan de verplichting tot eHerkenning. Ondanks de Hoge Raad-uitspraak kiest Van Rij nu voor een compromis. Die draait om de kosten van eHerkenning, 24,20 euro per jaar. "Ik kan mij voorstellen dat ondernemers liever geen kosten maken voor de aanschaf van eHerkenning", schrijft hij. De kosten worden daarom voortaan vergoed. "Om tegemoet te komen aan de wens van de Tweede Kamer dat het inlogmiddel waarmee belastingaangifte moet worden gedaan, kosteloos moet zijn, heeft de Belastingdienst samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de eHerkenningsleveranciers een compensatieregeling opgesteld."

Die regeling geldt alleen voor ondernemers die eHerkenning enkel gebruiken voor hun aangifte en niet voor andere zaken, zoals het regelen van zaken bij het UWV. Ook mogen ondernemers niet op een andere manier belastingaangifte doen. De kosten van 24,20 euro per kalenderjaar zijn gebaseerd op 'het bedrag waartegen eHerkenning bij de goedkoopste aanbieder aangeschaft kan worden'.

De regeling blijft van kracht totdat de Wet digitale overheid is aangenomen. Daarnaast zoekt de staatssecretaris, na de wens van de Tweede Kamer, naar een alternatief voor eHerkenning. Als dat er komt, wordt de compensatieregeling ook afgeschaft.