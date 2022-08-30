WhatsApp laat gebruikers in India boodschappen doen in app

WhatsApp laat Indiase gebruikers in de app boodschappen doen en deze afrekenen. De boodschappen kunnen besteld worden bij het de Indiase onlinewinkelketen JioMart. Of en wanneer de functie beschikbaar komt in andere landen, is nog niet bekend.

Het gehele proces vindt in WhatsApp zelf plaats en Meta noemt het daarom 'de eerste eind-tot-eindwinkelervaring op WhatsApp'. Om de boodschappen te kunnen doen, moeten Indiase gebruikers een bericht met 'hi' versturen naar het nummer van JioMart. Daarna kunnen ze de catalogus inzien, boodschappen selecteren en deze bestellen. Het was al mogelijk om de items te bekijken in de app, maar afrekenen van de boodschappen gebeurde extern.

JioMart is onderdeel van het Indiase techbedrijf Jio Platforms. Met de winkelfunctie 'willen Meta en Jio Platforms de digitalisering van India versnellen', schrijven de bedrijven. In 2020 heeft Meta 5,5 miljard dollar geïnvesteerd in de Indiase onderneming, schreef The Hindustan Times destijds.

WhatsApp JioMartWhatsApp JioMart

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 30-08-2022 11:26 49

30-08-2022 • 11:26

49

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Reacties (49)

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Dark Angel 58 30 augustus 2022 11:53
Waarom vind ik het enger dan standalone app die niet van Meta is, want op die manier kan Meta erg veel gegevens over de boodschappers verzamelen.
Ik had het vast wel goed gevonden als Whatsapp ingebouwd incognito browser gebruikt dat ook na elke bezoek cookies en of data automatisch worden gewist. Dat moet privacy van de bezoekers goed tegen Meta beschermd.

Dat vindt Meta vast niet goed, anders kunnen ze van onze data geen geld verdienen...
jaapzb @Dark Angel 5830 augustus 2022 15:00
Als die winkel een eigen app heeft zullen daar ook vrijwel zeker meta trackers in zitten, hoor
Dark Angel 58 @jaapzb30 augustus 2022 15:56
Als die winkel een eigen app heeft zullen daar ook vrijwel zeker meta trackers in zitten, hoor
Inderdaad, maar dan vraagt een app of je gevolgd mag worden... dan zeg ik vaak nee!
Sjeefr @Dark Angel 5830 augustus 2022 16:16
Al heeft dat niet altijd nut..
Lt.Kraken 30 augustus 2022 11:35
Huh? Als je boodschappen wilt doen dan ga je naar een winkel of je download een winkel app. Een geintegreerde winkel in whatsapp wat niet meer is dan een chatapp voor onder andere delen van media, heeft naar mijn idee echt totaal geen recht.

Ik snap dat ze omzet willen draaien, maar kijk ook ffe normaal naar het doel van je applicatie en focus je op dat doel. Whatsapp is geen zwitsers zakmes.

Ik mag Meta / Zuikerberg uberhaupt niet, dit soort praktijken maakt het er niet beter op.
lenwar
@Lt.Kraken30 augustus 2022 11:43
Whatsapp is geen zwitsers zakmes.
Nu niet nee, maar straks wel misschien.

Bekijk het zo. Stel dat dit straks uitontwikkeld is, en groot wordt ingezet:
In plaats van dat je nu de app van de dierenwinkel, de supermarkt, de elektronicazaak, postorderslager, enz, enz, enz, enz nodig hebt, kan je dat allemaal vanuit één plaats doen?

Nu ik dit zo schrijf bedenk ik me juist dat dit best een handig ding worden voor bedrijven die zelf geen webwinkel (willen) hebben. Zie het als een alternatief voor verkopen via bol.com. De betreffende verkoper hoeft nu niet zelf een ingewikkelde site te kopen/onderhouden/bouwen, maar kan dit gewoon via de Whatsappdiensten regelen. (net zoals ze dat via bol.com en Amanzon kunnen doen)
Pukson @lenwar30 augustus 2022 11:51
Tijdje geleden in China geweest. Daar was WeChat wel een soort van Zwitserse zakmes. Hoewel ik de privacy klachten begrijp. Vond ik het al toerist wel erg handig.

Binnen de app, taxi boeken, chatten, geld overmaken en spullen bestellen. Vond het ideaal.
Cerberus_tm @Pukson30 augustus 2022 15:57
Ook super slecht voor concurrentie, lijkt me.
Wachten... @lenwar30 augustus 2022 12:17
Nu ik dit zo schrijf bedenk ik me juist dat dit best een handig ding worden voor bedrijven die zelf geen webwinkel (willen) hebben. Zie het als een alternatief voor verkopen via bol.com.
Ja laten we nog meer alle kleine bedrijfjes kapot maken. Het lijkt mij echt een enorm goed idee dat straks een handjevol techbedrijven de hele wereld beheersen. sarcasme uit

Noem mij maar zeurpiet, maar alles bij een handjevol techbedrijven stallen is alles behalve een goed idee. En ja ik snap heel heel goed dat mensen het "enorm handig" vinden. Dat is ook heel het probleem. Je kunt het de consument of kleine bedrijven niet kwalijk nemen. Maar kijk even naar het grote geheel als straks alles onder Google, Meta en Amazon valt. Die bedrijven zijn dan zo groot, dat ze wereldwijd dingen kunnen bepalen.

Ik zou graag willen zien dat als een bedrijf een app of bedrijf overkoopt, dan dit dan ook die functie moet houden. Zoals Whatsapp een chatapp is. Straks wordt het een halve online webshop en heeft het weinig meer met een chatapp te maken.
Als ik mij inschrijf bij de KvK als ZZPer in de zorg, dan kan ik ook niet ineens auto`s gaan verkopen onder datzelfde bedrijf.

[Reactie gewijzigd door Wachten... op 25 juli 2024 07:58]

lenwar
@Wachten...30 augustus 2022 12:45
Als ik mij inschrijf bij de KvK als ZZPer in de zorg, dan kan ik ook niet ineens auto`s gaan verkopen onder datzelfde bedrijf.
Dat is een kwestie van vergunningen natuurlijk. Je mag als zzp'er prima meerdere dingen doen onder hetzelfde bedrijf. Een kaasboer mag ook een kaasschaaf (huishoudelijke spullen) of raclette-apparaat (elektronica) verkopen, mits die daar een vergunning voor heeft. Er zit qua regel- en wetgeving een gigantisch verschil tussen het verkopen van (vers) voedsel (HACCP-normen e.d.) en goederen (waar je garantie op moet geven)
Een fysiotherapeut mag prima tijgerbalsem verkopen als hij dat leuk vindt.

Maar goed. Even on-topic:
Als (kleine) (web)winkelier hoef je met deze constructie als dit zelf geen website te onderhouden. Dat is toch ideaal? Net zoals dat er zat winkeliers zijn die alleen via bol.com verkopen. Je koopt nog steeds direct bij de winkelier alleen is het portaal nu via WhatsApp/bol.com of een willekeurige andere centrale-webwinkel-app.

Ik zou het ideaal vinden als ik één app heb waar ik veel winkeliers in kan benaderen. WhatsApp is natuurlijk niet de meest voor de hand liggende partner hierin, maar in de basis zou ik het wel fijn vinden als ik één app open, daar een winkel kan uitkiezen met een cosmetisch uniforme lijst van producten, niet (meer) hoef in te loggen, m'n bestelling kan doen en betalen.
84hannes @lenwar30 augustus 2022 13:15
Ik zou het ideaal vinden als ik één app heb waar ik veel winkeliers in kan benaderen.
Superhandig. Eigenlijk zouden we ook één appstore moeten hebben waar we al onze apps kunnen kopen, één browser waarmee je alle websites kunt bezoeken, één voedselberzorger die alle maaltijden kan bezorgen, één vakantiehuisjesaanbieder voor alle huisjes en appartementen, éen app voor alle taxibedrijven en één tankstationmerk waar we alle brandstoffen kunnen kopen.

Wat jij voorstelt is een (slecht) verkapt monopolie. Door de nadruk te leggen op de meerdere winkels suggereer je dat je als klant keuze hebt, maar de aanbieder/winkel/restaurant heeft geen enkele keus; je gaat in zee met Meta, betaalt hij tarief en houdt je aan hun voorwaarden, of je maakt geen enkele kans. Tel daar nog eens bij op dat het in landen zonder netneutraliteit waarschijnlijk is dat je zonder databundel wel WhatsApp kunt gebruiken, maar geen onafhankelijke website of app kunt gebruiken, en de gijzeling is compleet.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 25 juli 2024 07:58]

Wachten... @lenwar30 augustus 2022 13:31
Nu ik dit zo schrijf bedenk ik me juist dat dit best een handig ding worden voor bedrijven die zelf geen webwinkel (willen) hebben. Zie het als een alternatief voor verkopen via bol.com.
Ik had het ook over een extreem ander voorbeeld om auto`s te verkopen als ZZPer in de zorg. Ik denk toch wel dat je hier vragen over gaat krijgen. Daarom dat ik ook zei: "Ik zou graag willen zien dat..."
Als (kleine) (web)winkelier hoef je met deze constructie als dit zelf geen website te onderhouden. Dat is toch ideaal? Net zoals dat er zat winkeliers zijn die alleen via bol.com verkopen. Je koopt nog steeds direct bij de winkelier alleen is het portaal nu via WhatsApp/bol.com of een willekeurige andere centrale-webwinkel-app.
Dan lees je niet wat ik typ. Ik zeg letterlijk: "En ja ik snap heel heel goed dat mensen het "enorm handig" vinden. Dat is ook heel het probleem"

Het gaat erom dat je niet wilt (en nooit zou moeten willen) dat één of twee bedrijven zo`n beetje de halve wereld aan kunnen sturen/beheersen. Je hebt hier (nu gelukkig nog) wet en regelgeving, maar wat als deze bedrijven zo groot zijn dat ze zich daar niet meer druk over hoeven te maken? En eigenlijk speelt dit nu al. Deze bedrijven hebben zo gigantisch veel geld en macht, dat is gewoon absurd.

Dus z`n app is super handig...... Daar ben ik het mee eens. Maar niet als dit onder Meta, Google of Amazon valt.
Franko P. @lenwar30 augustus 2022 16:27
Als (kleine) (web)winkelier hoef je met deze constructie als dit zelf geen website te onderhouden. Dat is toch ideaal? Net zoals dat er zat winkeliers zijn die alleen via bol.com verkopen. Je koopt nog steeds direct bij de winkelier alleen is het portaal nu via WhatsApp/bol.com of een willekeurige andere centrale-webwinkel-app.
Totdat WhatsApp zo groot is qua winkelaanbod dat ze ipv het gratis aan te bieden 5% vragen van de verkoopprijs aan de verkoper. Doe je daar niet aan mee? Succes om offline je spullen te verkopen. En het jaar erop een leuke inflatie correctie etc.
TheVivaldi @lenwar30 augustus 2022 11:49
En als die winkels dat gaan doen en geen alternatief bieden, dan kan ik er niet kopen want ik heb geen WhatsApp.

Nu is dat N=1, maar ik wil maar zeggen dat het niet voor iedereen een verbetering hoeft te zijn.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 25 juli 2024 07:58]

lenwar
@TheVivaldi30 augustus 2022 11:52
Klopt. Dat is dan een ingecalculeerd risico voor de winkelier lijkt mij. Welke omzet lopen ze mis door het alleen aanbieden via WhatsApp ten opzichte van de kosten van een website bijhouden...
TheVivaldi @lenwar30 augustus 2022 11:56
Plus het is ook een monopoliedingetje. Er wordt hier geregeld geklaagd over grootgrutters als Amazon en Bol. Moet Meta dan het nieuwe Amazon/Bol worden?

Kosten van de website is natuurlijk ook maar door wie je het laat doen. Mijn oom heeft een eigen bedrijfje+webwinkel en maakt daar wel iets winst op, maar niet superveel. Zijn website heeft hij uitbesteed aan een kennis van hem (die daar weer een bedrijfje voor heeft) en die vraagt er niet veel voor. Toch ziet zijn website er gelikt uit en werkt-ie ook goed. Het hoeft dus niet heel duur te zijn.
P_Tingen @TheVivaldi30 augustus 2022 16:25
En afhankelijk van het soort bedrijf. Een kennis van mij heeft een rijschool en ik heb een simpele website voor hem gemaakt voor een vriendelijk prijsje (€250), maar dat had hij er na een paar maand al uit zei hij, alleen al omdat zijn zichtbaarheid vergroot was.
Bekers @lenwar30 augustus 2022 11:48
Ja, net als al die winkels die geen eigen website willen hebben en dus maar een FB pagina opzetten zodat ik er niet kan (wil) kijken wat de openingstijden zijn etc...
JayPe @Lt.Kraken30 augustus 2022 11:59
Ik 'snap' het wel hoor: Gewoon (nog) een manier om dichterbij de klant te komen.
WhatsApp zal waarschijnlijk 'gewoon' een app binnen de app starten, waarin je kunt winkelen.

Zoals bijvoorbeeld de PicNic App starten 'in WhatsApp'. Als die 'app' dan alleen maar een chome-app is, hoeft de gebruiker niet eens de app van PicNic te hebben, kan winkelen en afrekenen. Simpel

Nú heeft die ene winkel de primeur, en maakt ie daardoor een kans op omzetverhoging, maar je kunt op je klompen aanvoelen dat die voor meerdere (soorten) winkels kan worden uitgerold. Misschien dat Meta zelf op een gegeven moment wel een 'Amazon' start. Dan zijn de rapen gaar.

Anyhoe: Geen WhatsApp gebruiker, én geen Indiër, dus vooralsnog heb ik er geen 'last' van.
iOnoWLIt @Lt.Kraken30 augustus 2022 11:56
Zulke opmerkingen kwamen ook langs toen ze de belfunctie toevoegde en nu is het de populairste VOIP dienst in Nederland. Zulke opmerkingen vind ik kortzichtig eerlijk gezegd want bij een user base van miljarden gaan de behoeftes wel verschillen.
Lt.Kraken @iOnoWLIt30 augustus 2022 14:18
Ik moet toegeven dat ik een belfunctie logischer vindt dan een winkel toepassing, hoort wat mij betreft in de categorie voor communicatie.

Maar het hele web winkel gebeuren hoort in de categorie voor 'shopping', en dat vind ik persoonlijk niet bij WhatsApp thuishoren.

Maargoed, dat is uiteraard mijn mening.
SmokingSig @Lt.Kraken30 augustus 2022 12:07
Je kan alles (eetwaren) kopen op Amazon in Amerika.. Zal niet lang duren voor dat ook naar EU komt.
Voeding binnen de 2 - 4 uur geleverd.
Irsu85 @SmokingSig30 augustus 2022 14:13
Doe mij maar gewoon een supermarkt om de hoek. Vooral leuk als je je lunch bent vergeten als je naar school gaat
Luchtbakker 30 augustus 2022 11:30
Ik zie ergens wel een voordeel dat je bij een zakelijk WhatsApp nummer iets kan bestellen. Maar om nou een dedicated supermarkt in een chat app te bouwen gaat mij toch echt veel te ver. :(

Waar eindigt dit?
lenwar
@Luchtbakker30 augustus 2022 11:36
Ik ben er zelf nog niet helemaal uit wat ik hier nou van vindt.
Enerzijds heb ik ook wel zoiets van, "Ja, waarom ook niet". Anderzijds heb ik ook weer zoiets van. "Het is een chat-app, geen winkel-app." Maar waarom dat mij nou tegen staat, weet ik eigenlijk niet.

Ik vergelijk het nu een beetje in m'n achterhoofd met de PicNic app.
Je kan nu dus eigenlijk een PicNic-bestelling via de WhatsApp-app doen. Scheelt weer een app?
RaJitsu @lenwar30 augustus 2022 12:02
Een reden waarom het je kan tegen staan is dat je niet moet willen dat WA/Meta een positie in je leven krijgt die nog centraler en prominenter is dan deze al is. WeChat in China bijv. Stel dat dat wegvalt, heb je meteen mensen die niet weten hoe ze bepaalde dingen moeten doen omdat alles via die app geregeld werd.

En natuurlijk is een machtsprobleem. Als jij de controle hebt over een dergelijke app, heb je ook allerlei mogelijkheden tot opportunistisch gedrag. Van het misbruiken voor allerlei commerciële en privacy-schendende doeleindentot het bepalen van hoe digitale omgevingen er voortaan uit ziet en zich gedraagt. Als de grootste speler iets doet doen de kleine spelers het in de regel ook, want waarom niet ook opportunistisch zijn als de dominante speler dit ook mag. Daarnaast wil je ook geen verwarrende ervaring bieden en schik je dus naar het idee qua design in verschillende opzichten.

De vraag is of er een verschil is tussen de kansen voor dit soort strategieën in landen als China en India vs een land als Nederland en op basis waarvan dit zo is (en I guess hoe dit verschil te overbruggen is vanuit het perspectief van de app-developers).

[Reactie gewijzigd door RaJitsu op 25 juli 2024 07:58]

lenwar
@RaJitsu30 augustus 2022 12:33
Je maakt een zeer valide punt met betrekking tot Meta.

Maar even in z'n algemeen. Stel nou dat het een minder walgelijk bedrijf was met een chat-app die een overlay van een webpagina maakt. (want meer dan dat is het niet zover ik kan bepalen uit het filmpje. Het is niks meer dan een webpagina die wordt weergegeven over het chatgesprek heen).

Ik zou het persoonlijk prettig vinden als ik één app heb, waar ik 'al m'n webwinkels' in heb zonder dat ik steeds hoef in te loggen en met één uniforme interface en waar 'ik' steeds het contact naartoe initieer. (dus het 'hi' stukje)

Dus geen app per winkel, maar wel iets directers dan een mobiele site.
Dus dat ik via WhatsApp/Signal/WebstoreAreUs een bestelling kan doen bij de dierenwinkel, kleineelektronicazaak, supermarkt, drogist, enz, enz. Dus zoiets als bol.com, maar dan omgekeerd, dus dat ik bewust een winkel kies waar ik iets ga kopen, in plaats van dat ik een product kies en dat bol.com de verkoper er uit pikt.
KL643 @Luchtbakker30 augustus 2022 11:34
"Waar eindigt dit?"

Wanneer er geen geld meer uit te halen is door Facebook / Meta

[Reactie gewijzigd door KL643 op 25 juli 2024 07:58]

Alex3 @KL64330 augustus 2022 11:52
Het is ook weer een nieuwe vorm van gebruikersdata verzamelen.
KL643 @Alex330 augustus 2022 11:55
Uiteraard en dat vind ik een slechte ontwikkeling! De Big Tech reuzen proberen overal een vinger in de pap te krijgen, online / auto / thuis / betaalverkeer / gezondheid en allemaal onder de noemer van "we doen het voor jullie, lekker handig!" 8)7
youridv1 @Luchtbakker30 augustus 2022 11:32
Waar eindigt dit?
Uhm, bij het punt waar alle functionaliteit die echt gebruikt wordt, uitontwikkeld is. JioMart ziet hier brood in en is dus groot genoeg om op de radar van Meta te staan. Dat lijkt mij voldoende reden om dit te ontwikkelen.
gaat mij toch echt veel te ver.
Ik denk dat Meta en JioMart de mening van een willekeurig account op een tech website in een land waar dit project geen ster mee te maken heeft echt super interessant vinden ja

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 25 juli 2024 07:58]

eilavid @Luchtbakker30 augustus 2022 11:40
Kijk eens naar WeChat in china, daar doe je zelfs je de betaling van je belastingaangifte via die app 8)7

[Reactie gewijzigd door eilavid op 25 juli 2024 07:58]

Oon @Luchtbakker30 augustus 2022 11:43
Je ziet in gebieden als India en China steeds meer van die superapps waar alles in één zit. Zo is WeChat in China de standaard voor alles van chat tot betaalverzoeken tot betalen via QR-code voor een blikje cola.

Dus het eindigt wanneer alles in één app kan.
Wouterie @Luchtbakker30 augustus 2022 11:43
Waarom moet het eindigen? Ik vind het wel gaaf. Gaat er wellicht voor zorgen dat de markt verschraalt... maar goed, het idee van technologie op deze manier gebruiken vind ik wel leuk.
Jerie @Luchtbakker30 augustus 2022 11:45
Dit eindigt bij het netwerk effect.

Wat je beter kunt doen is dit soort applicaties ondersteunen middels API. Misschien doen ,e dat in de toekomst en is het nu nog een exclusieve deal.

Hoe dan ook een boodschappen applicatie zou platform agostisch moeten zijn., met zoveel mogelijk hooks van publieke data. Dan kun je leuke dingen doen zoals concurreren op bezorgtijd, kosten, kwaliteit, prijzenoorlog, reiskosten vs bezorgkosten berekenen, herhaalboodschappen (bikv wekelijkse basis van 2x fruit per dag per persoon), inventaris op peil houden voor aanbieders (die zien immers API hits).

Maar voor winkels is er 0,0 incentive voor bovenstaande. Ze pushen liever hun eigen app met tracking, houden de klant dan bij hun winkel.
YangWenli @Jerie30 augustus 2022 13:51
Mensen gaan niet 50 apps op hun telefoon installeren.
Een Domino's is nog zo groot dat ze Thuisbezorgd kunnen passeren maar de snackbar om de hoek gaat dat niet lukken.
Jerie @YangWenli30 augustus 2022 14:20
Goed punt maar Thuisbezorgd wil 15% per transactie. En dat is belachelijk veel (dat kunnen ze vragen dankzij netwerk effect).
Iblies @Luchtbakker30 augustus 2022 12:11
Dit bestaat al, het is een geautomatiseerde app waar je oa eten kan bestellen.

Nu zijn ze een stap verder gegaan waarbij facebook heeft “geholpen” met de app. Of je daar nou zo blij mee moet zijn.


In China kan dit al langer met wechat dus wat facebook doet is 2x niks nieuws.
LightPhoenixNL 30 augustus 2022 11:37
Vind het wat vreemd om te shoppen via whatsapp door “hi” te zeggen.

Kan me voorstellen dat je wellicht van de winkelier een soort offerte doorgestuurd krijgt met producten die je dan direct kun betalen en inzien.
lenwar
@LightPhoenixNL30 augustus 2022 11:49
Dat is juist een sterk iets vind ik. Op die manier 'open/betreed je de winkel'. Je begroet de winkelier netjes :) En doordat jij dus degene bent die het initiatief neemt kan dat dus (helpen) voorkomen dat winkeliers te pas en te onpas whatsappberichtjes gaan sturen met de aanbieding van de dag, want we weten ook dat je dan helemaal gestoord gaat worden van de hoeveelheid spam van de bedrijven.

Kijk alleen al naar die websites die tegenwoordig pushberichten willen kunnen sturen (Web Push Notifications), wat op papier best aardig kan zijn voor 'breaking news' enzo, maar er zijn zat sites die op die manier ook advertenties pushen. Er zijn zelfs diensten te koop dit dat als functie hebben:
ChrsL 30 augustus 2022 11:44
mooi overgenomen van wechat
Muqq 30 augustus 2022 12:35
Ik weet niet helemaal wat ik moet vinden van deze WeChat praktijken. Je bent natuurlijk (nog) niet verplicht het te gebruiken, maar dit zijn wel ontwikkelingen waar je vaak op een bepaald punt niet meer onderuit kan. Ik heb zelf echt helemaal niks met deze ongein.

Ik ga nog graag even naar de lokale groenteboer om daar te kijken wat ik koop en om ook nog wat sociale interactie te hebben. Wat mij betreft valt dit in hetzelfde straatje als de zelfscan-kassa. Ja, het is handig (ook niet in alle gevallen) maar het is tegelijkertijd een enorme dooddoener voor de sociale cohesie.

Nu begrijp ik dat niet iedereen is zoals ik ben, en dat sommige mensen wel heel veel behoefte hebben aan dit soort dingen. Maar ik vrees dat het de overhand gaat nemen, waardoor mensen zoals ik op den duur dus hun lokale groenteboer, bakker, slager etc kwijtraken. Zij kunnen hier namelijk niet tegen opboksen en dat is jammer.

Daar komt nog bij dat ik me afvraag wat de milieu impact is van al die prijsknallers en op maat gemaakte kortingen. Supermarkten en producenten stunten met enorme voorraden, mensen gooien enorme bakken met voedsel weg omdat ze het niet snel genoeg op kunnen eten. Waarom niet wat minder kopen, voor dezelfde prijs maar met een betere kwaliteit? Het zou de wereld eens goed doen, als we eens aan schaalverkleining gaan denken i.p.v. contant maar meer, meer en meer.

Just my two cents.
Derkster 30 augustus 2022 11:50
Helaas weer niet als linkshandige versie te verkrijgen. Aangezien ongeveer 10% van de bevolking linkshandig is snap ik niet de fabrikanten dit deel van de markt links laten liggen. Ik ben daarom beperkt tot een muis als de MX anywhere van Logitech. Fijne muis hoor maar meer keuze zou leuk zijn.
Nevalus @Derkster30 augustus 2022 11:57
Verkeerde nieuws item?
Derkster @Nevalus30 augustus 2022 12:12
Jep. :?
TheVivaldi @Derkster30 augustus 2022 11:57
Wist niet dat WhatsApp nu ook Logitech-muizen leverde. Meta groeit echt uit zijn voegen. :+
moonlander 30 augustus 2022 11:32
hi

edit: nee werkt niet bij tweakers, zal een feature request indienen

[Reactie gewijzigd door moonlander op 25 juli 2024 07:58]

mutley69 30 augustus 2022 20:16
Het is toch wel bangelijk dat mensen willen boodschappen doen via een toepassing van Facebook. Weet die schoft van een Zuckerberg nog niet genoeg? Hebben we nu echt niks geleerd?
De stille schikking in de VS is het slechtst denkbare scenario - zelf had ik gehoopt op een hyperlang, loodzwaar superveelgeldverslindend proces in de VS - waarbij Facebook/Meta ten gronde gericht zou worden. En na Facebook/Meta mag men gerust beginnen aan al die andere sociale Troep - vb. TikTok (nog erger dan Meta!).
S-Cript 31 augustus 2022 14:36
dit is exact waarom meer en meer mensen in slaap vallen bij Whatsapp.
Wat al jaren "standaard" is bijv op Telegram, Kakao ,komt nu eindelijk naar de "eerste" chat :) ( no irc intended)

ik zie minimaal voordeel:
Mien uit assen besteld liever "online" in bol dan via de app te chatten
de personen die er gebruik van maken,gebruiken al alternatieven welke veel beter en verder uitgewerkt

zie ook de bot-laag op telegram, die loopt toch jaren voor?

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