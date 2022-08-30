WhatsApp laat gebruikers in India boodschappen doen in app

WhatsApp laat Indiase gebruikers in de app boodschappen doen en deze afrekenen. De boodschappen kunnen besteld worden bij het de Indiase onlinewinkelketen JioMart. Of en wanneer de functie beschikbaar komt in andere landen, is nog niet bekend.

Het gehele proces vindt in WhatsApp zelf plaats en Meta noemt het daarom 'de eerste eind-tot-eindwinkelervaring op WhatsApp'. Om de boodschappen te kunnen doen, moeten Indiase gebruikers een bericht met 'hi' versturen naar het nummer van JioMart. Daarna kunnen ze de catalogus inzien, boodschappen selecteren en deze bestellen. Het was al mogelijk om de items te bekijken in de app, maar afrekenen van de boodschappen gebeurde extern.

JioMart is onderdeel van het Indiase techbedrijf Jio Platforms. Met de winkelfunctie 'willen Meta en Jio Platforms de digitalisering van India versnellen', schrijven de bedrijven. In 2020 heeft Meta 5,5 miljard dollar geïnvesteerd in de Indiase onderneming, schreef The Hindustan Times destijds.