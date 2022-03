WhatsApp test functie om via de app bedrijven in de buurt te zoeken

WhatsApp test een nieuwe bedrijvengidsoptie in de app. Met die functie kunnen gebruikers zien welke bedrijven er de buurt zijn, en die dan direct via de app benaderen. Momenteel wordt er alleen in Brazilië getest.

De test voegt een nieuwe functie toe waarmee het mogelijk wordt om bedrijven te zoeken via de app. De bedrijven staan gesorteerd op categorie zoals 'Restaurant' en 'Supermarkt', meldt Reuters. Onder dat kopje staan alle plaatselijke bedrijven die een telefoonnummer hebben gekoppeld aan een WhatsApp Business-account. Volgens het hoofd van WhatsApp, Will Cathcart, wordt de opgegeven locatie van de gebruiker niet gedeeld met het bedrijf, en ook in welke bedrijven gebruikers interesse hebben, wordt niet opgeslagen. Wanneer en of de functie in Nederland beschikbaar komt, is niet bekendgemaakt.

WhatsApp zet de laatste tijd steeds meer in op e-commercie. Volgens WhatsApp gebruiken dagelijks 175 miljoen mensen de app om een bedrijf te berichten. In 2018 werd de WhatsApp Business-app uitgebracht, die is bedoeld voor kleine bedrijven om makkelijker in contact te komen met klanten. Voor grotere bedrijven is er de betaalde WhatsApp Business-api.

Momenteel is de WhatsApp Business-api een van de weinige manieren waarop de onderneming geld verdient. Facebook had een plan om ook advertenties te plaatsen op WhatsApp, maar dat is voorlopig op de lange baan geschoven. Het is ook al mogelijk om via de app producten van bedrijven te kopen.