Meta gaat op etniciteit, religie en seksualiteit gerichte advertenties weren

Facebook en Instagram gaan het onmogelijk maken om te adverteren op categorieën zoals etniciteit, religieuze of politieke voorkeuren en seksuele oriëntaties. Moederbedrijf Meta voert dat verbod door nadat onderzoekers en activisten daar al jaren geleden voor pleitten.

De nieuwe veranderingen gaan op 19 januari volgend jaar in, schrijft het bedrijf in een blogpost. Vanaf dat moment worden de categorieën verwijderd uit het Detailed Targeting-programma voor advertenties die op Facebook en Instagram worden geplaatst. Adverteerders kunnen hun ads dan niet meer specifiek richten op 'onderwerpen die mensen als gevoelig kunnen beschouwen'. Meta noemt verschillende voorbeelden, zoals onderwerpen rondom gezondheid, seksuele oriëntatie, religieuze overtuigingen en politieke en sociale voorkeuren. Die categorieën worden bepaald op basis van hoe gebruikers met het platform omgaan.

Meta brengt op woensdag ook meerdere opties uit voor gebruikers om hun advertentievoorkeuren te wijzigen. Gebruikers kunnen dan bepalen dat ze minder advertenties zien in vier types categorieën. Dat zijn advertenties rondom opvoeding, alcohol en huisdieren. Volgend jaar worden die categorieën uitgebreid. Voor politieke advertenties was dat overigens al mogelijk.

Facebook worstelt al jaren met advertenties rondom gevoelige onderwerpen. Al in 2010 waarschuwden onderzoekers dat Facebook-advertenties iemands geaardheid konden onthullen. Ook in 2018 onthulde The Guardian dat het mogelijk was om gebruiker specifiek te targeten op homoseksualiteit of hun specifieke religie. Met name politieke advertenties zijn moeilijk voor het sociale netwerk. Die werden onder andere ingezet om stemmen te belemmeren tijdens verkiezingen in de Verenigde Staten.