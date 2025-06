Facebook en Instagram stonden illegaal advertenties toe rond verkiezingen

Meta-merken Facebook en Instagram hebben in de dagen voor de presidentsverkiezingen in Kenia illegaal advertenties toegestaan van politici. Dat is tegen de wet in dat land en ook tegen de regels van Meta zelf rond politieke advertenties.

In totaal verschenen er 52 advertenties, meldt Rest of World naar aanleiding van een rapport van Mozilla Foundation over het onderwerp. Van die advertenties toonde Meta er 45 in de twee dagen voor de presidentsverkiezingen van 9 augustus. De laatste twee dagen mogen kandidaten in het land geen campagne meer voeren. Ook waren er 7 advertenties die prematuur een winnaar uitriepen, iets wat ook niet mag.

Daarnaast werkte de moderatie rond de verkiezingen niet zoals beloofd, merkt Mozilla op. Zo bereikte een livestream waarin een politicus vroegtijdig een winnaar uitriep, 370.000 kijkers, terwijl het platform niet ingreep. Dat had volgens de regels van Meta wel moeten gebeuren.

De advertenties rond verkiezingen staan bij Meta in de aandacht, omdat het bedrijf het enige is dat politieke advertenties accepteert. Twitter en TikTok doen dat al enige jaren niet meer. Bovendien vinden in Meta's thuisland de Verenigde Staten volgende week ook verkiezingen plaats.