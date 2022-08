Meta: Tijdens verkiezingen VS geen nieuwe politieke advertenties toegestaan

Meta gaat begin november het plaatsen van nieuwe politieke advertenties op zijn platforms in de VS tijdelijk aan banden leggen. Op 8 november vinden namelijk verkiezingen plaats in het land, waarbij leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden worden gekozen.

De tijdelijke maatregelen zijn tussen 1 november en 8 november van kracht. In die periode kunnen geen nieuwe advertenties met politieke inhoud worden geplaatst. Hiermee wil Meta het verspreiden van misinformatie zo veel mogelijk voorkomen, schrijft het bedrijf. Tijdens de presidentsverkiezingen in 2020 nam Meta soortgelijke maatregelen. Daarnaast mag de inhoud van bestaande advertenties niet worden aangepast. Politieke adverteerders die willen dat hun advertenties zichtbaar blijven, moeten aan een aantal eisen voldoen. Zo moeten ze onder meer aantonen dat ze gevestigd zijn in de VS.

De afgelopen jaren heeft Meta meerdere stappen ondernomen die de verspreiding van desinformatie tegen moeten gaan, zoals het oprichten van een Elections Operations Center en het aanscherpen van zijn regels omtrent politieke advertenties. Toch hebben meerdere organisaties kritiek op de aanpak van Meta. Onlangs claimde de niet-gouvernementele organisatie Global Witness dat politieke advertenties met desinformatie niet door Facebooks algoritme worden gedetecteerd en verwijderd, nadat het tien advertenties had geplaatst met desinformatie. De burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom deed in 2019 een soortgelijke test. Daarbij gebruikte het een Duits Facebook-account waar een Duitse creditcard aan is gekoppeld om een politieke advertentie te plaatsen die op Nederlanders was gericht.