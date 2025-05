Twitter versoepelt verbod op politieke advertenties

Twitter heeft een jarenlange ban op politieke advertenties in de VS opgeheven. Het bedrijf gaat weer toestaan dat bedrijven reclame maken rondom politieke onderwerpen. Ook gaat Twitter de regels rondom politieke advertenties versoepelen.

Het netwerk schrijft dat in een tweet, al geeft het daar weinig verdere informatie bij. Twitter voert twee beleidsveranderingen door: het gaat 'causebased'-advertenties versoepelen en het gaat het beleid rondom het toestaan van politieke advertenties versoepelen. Dat geldt in ieder geval voor advertenties in de Verenigde Staten. Twitter zegt dat het zijn advertentiebeleid 'in lijn wil trekken met dat van televisie of andere media'.

Causebased-advertenties zijn advertenties die draaien rondom een bepaald politiek of maatschappelijk onderwerp zoals abortus of klimaatverandering. Daar bestond bij Twitter geen absoluut verbod op, maar er waren wel regels. Dergelijke advertenties waren toegestaan, maar alleen als ze geen politiek of juridisch standpunt zouden innemen. Ook mochten dergelijke advertenties niet via microtargeting aan alleen specifieke groepen worden getoond, maar alleen aan groepen binnen een brede geografische omgeving.

Twitter gaat het beleid rondom die advertenties nu versoepelen, zegt het bedrijf. Wat dat precies betekent, moet in de toekomst duidelijk worden, maar het bedrijf hint erop dat de bestaande restricties worden opgeheven.

Daarnaast wordt het beleid voor advertenties van politici of politieke groeperingen versoepeld. Twitter deed eind 2019 alle politieke advertenties in de ban. Dat betekent dat politici of politieke partijen geen advertenties meer mochten inkopen. Dat beleid was vooral gericht op de Amerikaanse politiek, waar advertenties vaak door politieke actiecomités worden ingekocht. Ook mochten andere individuen en groepen geen advertenties meer plaatsen rondom kandidaten of partijen, of over beleid of gerechtelijke uitspraken.

Ook dat beleid wordt nu versoepeld, zegt Twitter, maar het geeft er pas 'in de komende weken' meer details over. Twitter zegt dat het advertenties wel blijft controleren en reviewen zodat ze binnen de algemene voorwaarden vallen.

Twitter is niet het enige sociale netwerk dat een verbod of beperkingen had ingesteld op politieke advertenties. Dat gebeurde ook bij Google en Facebook, die de maatregelen namen in 2019 en 2020 in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.