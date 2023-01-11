N-VA en Vlaams Belang geven binnen Europa meeste geld uit aan Facebook-ads

De Belgische partijen N-VA en Vlaams Belang geven bovengemiddeld veel geld uit aan socialemedia-advertenties, concluderen onderzoekers. De twee partijen zijn zelfs de grootste adverteerders binnen Europa.

Dat concludeert het Belgische onderzoeksbureau AdLens, dat onderzoek doet naar politieke advertenties op sociale media. De VRT schrijft dat vooral Vlaamse partijen relatief veel geld uitgeven aan advertenties op Facebook en Instagram. N-VA gaf daar volgens AdLens vorig jaar 1,7 miljoen euro uit aan advertenties. Vlaams Belang spendeerde in dat jaar 1,1 miljoen euro.

Van de zeven partijen die in 2022 het meeste geld uitgaven op Facebook en Instagram, zijn de eerste zes Vlaams. Pas daarna komt de Waalse PTB in de lijst voor. N-VA en Vlaams Belang geven ook veel meer uit dan de nummer drie op de lijst: de PVDA gaf 'slechts' 446.000 euro uit aan advertenties.

N-VA en Vlaams Belang zijn niet alleen in België grote spendeerders, maar ook op Europees niveau, zegt een onderzoeker van AdLens. De twee partijen vormen, samen met de Zweedse Socialdemokraterna, de top drie van grootste pagina's als die gesorteerd worden op reclamebudget. In de top twintig staan geen Nederlandse partijen.

AdLens ziet ook dat politieke partijen jaarlijks steeds meer geld uitgeven op Facebook en Instagram. Bij N-VA ging het budget van 1,48 miljoen euro in 2020 naar 1,66 miljoen euro in 2021 en 1,71 miljoen euro in 2022. Bij Vlaams Belang stegen de uitgaven ten opzichte van vorig jaar met 286.000 euro naar 1,17 miljoen euro.