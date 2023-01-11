N-VA en Vlaams Belang geven binnen Europa meeste geld uit aan Facebook-ads

De Belgische partijen N-VA en Vlaams Belang geven bovengemiddeld veel geld uit aan socialemedia-advertenties, concluderen onderzoekers. De twee partijen zijn zelfs de grootste adverteerders binnen Europa.

Dat concludeert het Belgische onderzoeksbureau AdLens, dat onderzoek doet naar politieke advertenties op sociale media. De VRT schrijft dat vooral Vlaamse partijen relatief veel geld uitgeven aan advertenties op Facebook en Instagram. N-VA gaf daar volgens AdLens vorig jaar 1,7 miljoen euro uit aan advertenties. Vlaams Belang spendeerde in dat jaar 1,1 miljoen euro.

Van de zeven partijen die in 2022 het meeste geld uitgaven op Facebook en Instagram, zijn de eerste zes Vlaams. Pas daarna komt de Waalse PTB in de lijst voor. N-VA en Vlaams Belang geven ook veel meer uit dan de nummer drie op de lijst: de PVDA gaf 'slechts' 446.000 euro uit aan advertenties.

N-VA en Vlaams Belang zijn niet alleen in België grote spendeerders, maar ook op Europees niveau, zegt een onderzoeker van AdLens. De twee partijen vormen, samen met de Zweedse Socialdemokraterna, de top drie van grootste pagina's als die gesorteerd worden op reclamebudget. In de top twintig staan geen Nederlandse partijen.

AdLens ziet ook dat politieke partijen jaarlijks steeds meer geld uitgeven op Facebook en Instagram. Bij N-VA ging het budget van 1,48 miljoen euro in 2020 naar 1,66 miljoen euro in 2021 en 1,71 miljoen euro in 2022. Bij Vlaams Belang stegen de uitgaven ten opzichte van vorig jaar met 286.000 euro naar 1,17 miljoen euro.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-01-2023 15:34
154 • submitter: Admiral Freebee

11-01-2023 • 15:34

154

Submitter: Admiral Freebee

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Reacties (154)

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uip 11 januari 2023 15:47
De uitgaven voor Facebook zijn trouwens een direct gevolg van de Belgische royale partijfinanciering. De partijen worden slapend rijk, zie oa https://www.apache.be/dossier/partijgeld en https://www.standaard.be/cnt/dmf20220726_97580403
De Belgische politieke partijen zitten samen (juli 2022) op een vermogen van 156,8 miljoen euro. Dat is een record en bijna een verdrievoudiging in twintig jaar.
Bovendien, zo leren de nieuwste cijfers, wordt het geld steeds minder gebruikt voor inhoudelijk werk – de personeelskosten lopen terug – en steeds meer voor propagandadoeleinden

[Reactie gewijzigd door uip op 23 juli 2024 23:19]

Hurtebise @uip11 januari 2023 16:12
Voeg daar gerust aan toe dat bepaalde partijen hun financiering gebruiken om investeringen te doen in vastgoed. Tel daar nog eens bij dat verkozenen recht hebben op persoonlijke medewerkers en een onkostenvergoeding. De verwevenheid tussen partijen, mandatarissen, makelaars en projectontwikkelaars wordt daarmee groter en groter. De onderzoeksjournalisten van Apache hebben daar al meermaals over bericht.
Grote probleem is dat men in België in tegenstelling tot andere landen geen onafhankelijk beslissingsorgaan heeft voor de partijdotaties. Politieke partijen zijn rechter en partij. Je ziet daar - in tijden van stevige besparing - weinig animo om in eigen vlees te snijden.
https://www.tijd.be/polit...bel-zo-hoog/10423218.html
Jan VP @Hurtebise11 januari 2023 19:19
Over dat laatste: de twee grootste partijen van het land hebben al vaak voorstellen gedaan om de totale kostprijs te verminderen of ten minste niet volledig te indexeren. Vermits alle andere partijen kleiner zijn en dus minder geld incasseren, stemmen zij die voorstellen telkens weg.

[Reactie gewijzigd door Jan VP op 23 juli 2024 23:19]

1nsane @Hurtebise11 januari 2023 22:30
Yep, in België zijn dat soort praktijken nog wel een slag erger dan in NL. Hoeveel geld daar aan de politieke strijkstok blijft hangen en onnodige extra lagen en instanties die ook nog eens geen bal doen is ongehoord.

Alhoewel er in NL dan weer politici zijn die op persoonlijke titel zichzelf verrijken.
ejabberd @Hurtebise12 januari 2023 07:44
Ik zeg niet dat er niets aan gedaan moet worden, maar er moet toch zeer goed opgelet worden als men zomaar drastisch gaat snijden in die financiering.

De royale partijfinanciering is ontstaan als antwoord op schandalen zoals met de milieubox en het Agustaschandaal.
Admiral Freebee 11 januari 2023 15:44
Waar ik mij vooral vragen bij stel is hoe online advertenties bijdragen aan de polarisering van het politieke landschap. Online adverteren is goedkoop vergeleken met advertenties in traditionele media en het laat je toe om je te gaan richten op specifieke doelgroepen. Doelgroepen die misschien al in een bepaalde nieuwsbubbel zitten online. Zo krijgen mensen steeds maar weer bevestiging van standpunten die ze al aanhangen en verdwijnt weeral een stukje nuance.
dasiro @Admiral Freebee11 januari 2023 20:56
mensen komen niet zomaar in doelgroepen en "nieuwsbubbels" terecht, dat is een gevolg van keuzes die zij maken in de content die ze consumeren. Niet alles is algoritmisch gestuurd en zeker nieuws is bij ons nog redelijk algemeen als je zelfverklaarde "onderzoekers" zoals apache ff buiten beschouwing laat, want zij focussen zich slechts op een bepaald helft van het politieke spectrum vanuit hun eigen ideologie.
Admiral Freebee @dasiro11 januari 2023 21:00
Mensen komen daar niet zomaar in terecht maar eenmaal je er in zit is het bijzonder moeilijk om er nog uit te geraken. En zo blijf je telkens maar dezelfde soort content voorgeschoteld krijgen en lijkt het er op alsof Facebook/Instagram enkel nog uit bepaalde berichten bestaat. Er is simpelweg geen ruimte meer voor nuance of andere berichtgeving. In een tijd waarin veel mensen geen geduld meer hebben voor het lezen van genuanceerde (lees: lange) berichtgeving en sowieso minder vertrouwen hebben in gevestigde instituten leidt dat tot meer polarisatie en minder ruimte voor nuance. Alles moet in een slogan passen en liefst snel onder te verdelen in goed of kwaad zonder te veel mentale inspanning.
dasiro @Admiral Freebee11 januari 2023 21:38
dat was mijn eerste zinsdeel ook :P het is maar hoe je je eraan blootstelt. Met fb purity en een adblocker krijg ik amper zulke content te zien, maar ik ben me er wel van bewust dat er veel mensen de moeite niet doen om hun surfervaring te tweaken om niet in zulke situaties terecht te komen.
Als je je "nieuws" van facebook haalt, dan zegt dat al veel over hoe geïnformeerd je bent of eerder net niet bent. Kort door de bocht heb ik dan snel een waardeoordeel klaar over al wat er volgt als iemand z'n uitleg begint met "ik heb op facebook gelezen" en vaak gaat het dan om eenzijdige berichten. Dat wil daarom nog niet zeggen dat ik het er niet mee eens ben, maar de nuance van het weerwoord en bijgevolg het kritisch denken ontbreekt dan vaak bij die mensen.
sprankel
@Admiral Freebee11 januari 2023 23:10
Bij elke verkiezing krijg ik de volle lading op FB met reclame van Vlaams Belang & NVA terwijl er zeker voor Vlaams Belang er geen haar op mijn hoofd aan denkt om daar ooit op te stemmen. Laat staan dat ik hun bubbel zou zitten of hun pagina's of berichten zou volgen.

Dat is ook logisch want als Vlaams Belang hun kiezers wilt bereiken maken ze gewoon een reeks posts met spraakmakende uitspraken die vervolgens gedeeld en geliked worden binnen hun bubbel. Echter als je al hun pagina's liked en hun posts volgt en deelt dan is de kans groot dat je al voor hun gaat stemmen.

Het is dus logischer om hun reclame campagnes te richten op mensen waarvan de algoritmes denken dat ze net niet gaan stemmen op Vlaams Belang.

En gezien ik bekend ben met hun analoge tactieken van 10 jaar terug vermoed ik dat ze ook heel hard liggen adverteren bij mensen van vreemde origine. Het zit namelijk zo, ik woonde 10 jaar terug in Gent waarbij ik in een straat woonde waar ik uitzondering daar gelaten, de enigste autochtoon was.

Continu kreeg ik reclame van Vlaams Belang binnen, flyers, boekjes, hun krantje, bestel gratis Vlaamse vlag, het hele jaar door. Ik begreep het niet, waarom zelfs moeite doen in deze straat/wijk? Hier gaat echt niemand op jullie stemmen?

Toen verhuisde ik naar ergens anders, toevallig op een boogscheut van hun hoofdkantoor in een wijk waar hoofdzakelijk autochtonen wonen. Niets kreeg ik nog in de brievenbus, juist als het verkiezingen waren dan zat er 1 of 2 flyers in de brievenbus. Toen begreep ik plots waarom ze zo hard aan het flyeren waren in mijn vorige wijk, om allochtonen continu het gevoel te geven dat iedereen ze haat en ze hier niet welkom zijn, hoe zou je zelf zijn als je om de haverklap een lectuur binnen krijgt met boodschappen dat het allemaal de schuld is van mensen zoals jij?

Uiteindelijk is de beste reclame voor Vlaams Belang nog altijd wat allochtonen die de boel op stelten zetten, hoe meer je ze kan uitlokken hoe beter voor Vlaams Belang, ik walg gewoon van hun vuile tactieken die nu met FB beter dan ooit zullen werken.
grrfield @sprankel12 januari 2023 07:27
Dit is veel tekst van jou om te ranten tegen VB, terwijl dit gewoon een marketingstrategie is die iedere marketeer met gezond verstand gebruikt.

Over het feit dat ze het meeste geld stoppen in advertenties, is het antwoord even ontluisterend. Partijen in België krijgen zeer veel overheidsdotaties (teveel). Feit is dat dat niet aan het VB en NV-A ligt, maar aan de andere partijen die die in het verleden zo beslist hebben. Komt een beetje als een boomerang terug in hun gezicht. De andere partijen kunnen gewoon NIET zoveel uitgeven, aangezien ze allemaal de 10pct grens naderen en VB en NV-A een factor groter zijn en bijgevolg veel meer dotaties krijgen (die ze eigenlijk niet nodig hebben voor wat ze bedoeld zijn).

Edit: Kijk ook eens goed naar de titel van het artikel. Het gaat over 'Facebook-ads'. Lijkt mij ook logisch dat deze partijen daar goed in scoren uiteindelijk aangezien ze hier totaal, maar dan ook totaal uitgesloten worden bij de 'traditionele' media (NV-A minder weliswaar). Ze zijn wel verplicht om te leunen op online media.

Ik beschouw dit bericht dus als waar, maar het past in het kader van 'framing' van sommige partijen hier te lande.

[Reactie gewijzigd door grrfield op 23 juli 2024 23:19]

ejabberd @sprankel12 januari 2023 07:30
ik walg gewoon van hun vuile tactieken die nu met FB beter dan ooit zullen werken.
Vuile tactieken zijn helaas iets dat geen monopolie is van een partij.
zipje_en_zopje @sprankel12 januari 2023 13:46
Misschien moet je iets minder vanuit je onderbuik "denken" en reageren en eerst wat meer onderzoek doen.

VB richt zich al meer dan 20 jaar op ingeburgerde allochtonen, geven zij en zelfs de andere partijen toe. Dat is uiteindelijk ook gewoon een gigantische groep kiezers. Ik ben zo niet goed met hun programma vertrouwd, maar vermoed dat ze niet propageren voor het uitzetten van genaturaliseerde allochtonen, enkel van nieuwe asielzoekers, zoals soortgelijke partijen in de meeste andere Europese landen? Dus: als ze zich niet richten tegen nieuwe Belgen, is het logisch dat zich ook opwerpen als potentiële partij voor nieuwe Belgen. "If you can't beat them, join them."

Trouwens als je echt zo lang tussen allochtonen hebt gewoond dan weet je ook wel dat ze niet allemaal even tuk op elkaar zijn. Hongaren, Slovaken, Russen etc. stemmen b.v. en masse op VB, stond in oktober nog in de krant.
sprankel
@zipje_en_zopje12 januari 2023 16:29
Er is een verschil tussen een flyer in je bus met "stem op ons" en een krantje waar artikels in staan hoe de immigranten alles om zeep helpen en dat gaan bussen specifiek in een wijk met enkel immigranten.

Dat VB zijn kar draait als het maar stemmen opbrengt is al lang duidelijk, historische uitspraken "vlaams belastingsgeld dat gebruikt word om pedofielen te betalen die kinderen lokken" naar subsidie voor VZW's die zich met LGBT jongeren bezig houden ben ik nog lang niet vergeten naast dat ze iedere poging om LGBT mensen gelijkwaardige rechten te geven hebben proberen te dwarsbomen in het verleden.

Maar gezien de spanningen tussen jongeren met een immigratie achtergrond & jongeren die onder LGBT vallen zit VB keihard zijn best te doen om zo LGBT vriendelijk te zijn als dat kan voor VB tot het verplichten dat een van hun zetelend partijlid uit de kast komt toe. Echter VB slaagt er niet in hun harde kern te laten stoppen met uitspraken waar de haat tov LGBT ervan afdruipt.

Wilt dat zeggen dat VB er niet in slaagt stemmen te krijgen van LGBT personen? Ik kan je zo 10 namen geven uit mijn hoofd met een LGBT achtergrond die op hun stemmen, sommige zelfs actief in de befaamde pedofielen VZW's volgens VB destijds.

Hongaren, Slovaken, Russen, dat het VB nogal fan is van Orban & Poetin is al lang geweten dus dat ze daar hun kar draaien om toch stemmen binnen te krijgen verwonderd mij allerminst.

Maar op het einde van de rit, gaat VB ooit toelaten dat een uitgesproken LGBT persoon in hun kern zit? Nee, de vraag is zelfs niet of men dat wilt, ze kunnen het niet want hun partij zou meteen in 2 kampen splitsen mocht men dat uberhaupt zelfs proberen. Vervang hier LGBT met Rus, Hongaar of Slovaak en je krijgt hetzelfde verhaal. Dan komt het er bij mij op neer, het gaat om schaamteloos stemmen scoren, niet meer niet minder.

Hoe VB dan nog geloofwaardig wilt overkomen, het is mij echt een raadsel.

Dat allochtonen niet bepaald tuk op elkaar zijn klopt, ze hebben een nogal afwijkende definitie van wat racisme is tot uitspraken als enkel institutioneel racisme bestaat dus een Afrikaan die racistische uitspraken doet tov een Marrokaans persoon is niet racistisch want het is niet institutioneel. Er zit extreem veel racisme in veel culturen die niet benoemd word waarbij die culturen daar zelf totaal niet bewust van zijn. Maar goed, dan gaan we hier wel héél ver off topic gaan denk ik.

[Reactie gewijzigd door sprankel op 23 juli 2024 23:19]

Cycatrix @sprankel12 januari 2023 23:16
Of vlaams belang denkt:
in een keurige autochtone wijk halen we toch wel stemmen, dus even één flyer in the bus en ze weten dat ze moeten stemmen. Het heeft geen zin om daar meer geld aan te besteden. In de multiculturele wijken stemmen weinig mensen op ons, daar is het meest te halen, dus dat gaan we overladen met reclame.

En dat doen zij niet als enige. De meeste partijen focussen op de zwevende kiezer, want een boel reclame in een partijlid zijn brievenbus is geldverspilling. De enige andere interessante kiezer is de persoon die niet stemt, maar als ze zouden stemmen, op jou zou stemmen. Die mobiliseren is ook een investering waard. Ik denk dat ze daar vooral op inzetten. De autochtoon die het stemmen opgegeven heeft, maar wel vatbaar is voor hun politieke boodschap.

(en nee ik stem geen vlaams belang, ben nog geen eens Belg)

[Reactie gewijzigd door Cycatrix op 23 juli 2024 23:19]

Maarten21 @Admiral Freebee11 januari 2023 15:54
Aardig dat je je zo voorzichtig uitdrukt maar dit is inmiddels allang geen vraag meer.
WillySis @Admiral Freebee11 januari 2023 19:11
Eigenlijk stel je een heel belangrijke vraag:
Wat is de invloed van de algoritmes van social media en zoekmachines op de (politieke) polarisering.

Advertenties worden al zo goed mogelijk op doelgroepen gericht (en komen dus vooral bij de eigen stemmers terecht), tenzij de partijen de advertenties zo labelen dat die juist de groepen aanspreken die nog niet tot de achterban horen, maar meer naar de partijen die daaraan grenzen.
joker1977 @Verwijderd11 januari 2023 17:55
Je relaas valt en staat bij je laatste regel.

Dat gezegd hebbende: Breder geïnformeerd met flauwekul is natuurlijk volstrekt onzinnig. Als ik naast de heersende wetenschappelijke theorieën (bv. de evolutie-theorie van Darwin) ook geïnformeerd ben over de gedachtes die Scientology, de christelijke kerk, boeddhisten en andere sprookjes-religies hebben over hoe het leven op aarde is gekomen ben ik misschien wel "breder geïnformeerd" maar zeer zeker niet beter.

Juist één van de grote problemen binnen de "mis-geïnformeerden" is de aanname dat alle meningen en theorieën gelijkwaardig zijn en een even grote kans hebben om waar te zijn. Als die mensen veel eenzijdiger waren geïnformeerd over 1 feitelijk correcte opvatting dan zou dat beter zijn geweest dan breed geïnformeerd te zijn over een hoop onzin én denken dat een deel van die onzin ook weleens waar 'zou kunnen zijn'.
JeffMetDubbelF 11 januari 2023 16:20
Gerichte politieke online reclame zouden ze moeten verbieden in heel de EU.
Zodat we nog een brexit, opkomst van extreem rechts, trump.. kunnen vermijden.
roawser 11 januari 2023 15:36
Goede tactische keuze denk ik van deze adverteerders, ze weten waar hun doelgroep uithangt. Kun je van Facebook verwachten dat ze deze partijen achter een 'cordon sanitaire' stoppen zoals in voorgaande decennia gebruikelijk was in België?
kiang
@roawser11 januari 2023 15:53
Het werkt inderdaad verdomd goed: mijn vader is altijd links geweest, maar hoe meer hij op social media zit, hoe vaker ik hem hoor mopperen over typisch rechtse stokpaardjes die hem door de strot worden geduwd.

Als ik hem dan even kritisch vraag of hij zelf al heeft meegemaakt of gezien dat asielzoekers naar de voedselbank rijden in een Tesla dan moet hij toegeven dat hij dat zelf niet gezien heeft... Maar ja: het staat op feesboek!
EmbarrassedBit @kiang11 januari 2023 20:05
asielzoekers naar de voedselbank rijden in een Tesla
Die behoort in een of andere vorm al héééééĺ lang tot het vaste aanbod van de rechtse larie- en apekoolboerderij. De elementaire vorm is de "welfare queen in a Cadillac" waar Ronald Reagan en de republikeinen Amerika al bang voor maakten:
“In Chicago, they found a woman who holds the record,” the former California governor declared at a campaign rally in January 1976. “She used 80 names, 30 addresses, 15 telephone numbers to collect food stamps, Social Security, veterans’ benefits for four nonexistent deceased veteran husbands, as well as welfare. Her tax-free cash income alone has been running $150,000 a year.” As soon as he quoted that dollar amount, the crowd gasped.
Bron
(Niet zo heel relevant, gewoon om aan te geven dat "Profiteurs in een dure auto! Waar gaat de wereld toch naar toe???" een rechts genre is.)

[Reactie gewijzigd door EmbarrassedBit op 23 juli 2024 23:19]

NaZGuLL @kiang11 januari 2023 16:15
Het werkt inderdaad verdomd goed: mijn vader is altijd links geweest, maar hoe meer hij op social media zit, hoe vaker ik hem hoor mopperen over typisch rechtse stokpaardjes die hem door de strot worden geduwd.

Als ik hem dan even kritisch vraag of hij zelf al heeft meegemaakt of gezien dat asielzoekers naar de voedselbank rijden in een Tesla dan moet hij toegeven dat hij dat zelf niet gezien heeft... Maar ja: het staat op feesboek!
Ik hoop dat je zelf de absurditeit van jouw gezochte voorbeeld inziet om zo een stelling te onderbouwen.
kiang
@NaZGuLL11 januari 2023 16:56
Helaas, ik wou dat ik het verzon, maar het 'de voedselbank staat vol Tesla's' fabeltje is erg populair onder rechts:
https://twitter.com/SIGILUX/status/1447117213362708481
https://twitter.com/TimLTA/status/1537496487764058114
https://twitter.com/AMerlijn/status/1089125921624391682
Jan VP @kiang11 januari 2023 19:22
Bijna alle factchecks gaan over dingen die ik voordien nooit zag in mijn feeds. Ook dit broodje aap.
leecher @kiang11 januari 2023 21:41
Toch hoefde dat niet vergezocht te zijn. Tesla (en andere elektrische wagens) waren ooit nogal goedkoop in de bijtelling, goedkoper dan menig benzinewagen. En laat je nou net goedkope wagens bij een voedselbank verwachten...
DrBrakbek @kiang11 januari 2023 16:21
Bij mijn vader merk ik hetzelfde
gast128 @kiang12 januari 2023 09:59
Denigrerende opmerking die geen recht doet aan dat er behoorlijk veel misgaat in dit land onafhankelijk wat er allemaal te lezen valt op internet.

De Telegraaf had ooit een reportage van een verpleegster die ook in haar auto naar de voedselbank reed. Voedselbank is voor mij iets waar je alleen maar komt als je echt geen geld hebt.
k995 @kiang11 januari 2023 17:13
Het versterkt vooroordelen die je al hebt.
Je vader was altijd zo, het komt er nu gewoon meer uit.
k995 @roawser11 januari 2023 16:09
CS in de media werd enkel opgelegd in wallonie, in vlaanderen bestaat dat al een tijd niet meer (al worden partijen zoals VB wel amper/niet uitgenodigd voor het entertainment deel van de media.
L2GX @k99511 januari 2023 18:27
Het toenmalige Vlaams Blok heeft moeten toekijken hoe haar 70-punten plan door N-VA, dan VLD en zelfs de CD&V werd overgenomen. Dat was makkelijker dan écht bestuur.
Resultaat: in Vlaanderen is het VB nu regelmatig de grootste in de peilingen.
Het helpt dat ze de uitgesproken neo-Nazis zelf op het achterplan houden.
En het zogeheten Cordon Sanitaire verkopen ze aan hun achterban als deel van het internationale populistische concept over ‘elites’. Niet dat hun collega’s vies zijn van elitarisme, natuurlijk. Een gebroken klok, etc.

[Reactie gewijzigd door L2GX op 23 juli 2024 23:19]

Andros
@roawser11 januari 2023 15:47
Waarom niet, Meta is een private onderneming en Zuckerberg bepaalt zelf wie hij wel of niet toe laat. Dat dat hele cordon in de verste verte niets met democratie te maken heeft is een andere discussie binnen het land maar wat een private Amerikaanse onderneming daar van vindt heeft weinig met dat cordon te maken.
rubenvb @roawser11 januari 2023 15:53
Het cordon is geen wet he, het is een ongeschreven afspraak van letterlijk elke andere partij dat ze er niet mee samen zouden regeren.
Het is niet sportief, dat wel, en misschien kan je het in andere contexten als asociaal bestempelen, maar aan de andere kant geldt dat ook wel voor de programmaspeerpunten van die partij (hoewel dan weer veel van die punten in een of andere zachtere vorm intussen wel gewoon wet zijn geworden...).

Twitter heeft bijvoorbeeld Trump verbannen als zittende president zelfs. Dusja, je zou kunnen verwachten dat een specifieke social medium een "cordon sanitaire" toepast, want ze doen het al.
Jan VP @rubenvb11 januari 2023 19:23
"van letterlijk elke andere partij"
Neen.
MoominPapa @rubenvb11 januari 2023 19:29
Ik kan me vergissen, maar meen dat het cordon wel degelijk op papier staat en door de partijen ondertekend is. Er wordt vaak genoeg gezegd dat NVA zijn handtekening niet gezet heeft (wat ook niet kon bij het opstellen, toen bestond NVA nog niet) maar ook later dit niet wilde.

Alleen heette het niet zo, het is een door journalisten uitgevonden naam

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/11/30/vijf_vragen_overhetcordonsanitaire-1-2831927/
Yoshi @roawser11 januari 2023 15:54
Dat mag niet, politieke partijen moeten kunnen adverteren. Heeft ook niet zoveel met het cordon sanitaire te maken. Dat gaat over samenwerken met het Vlaams belang in de politiek of samen te regeren(en ik gok dat je daarnaar verwijst) . En is ook niet van toepassing op nva.
MornixRS 11 januari 2023 15:54
Het is dan ook dé tool bij uitstek voor fascisten, populisten en racisten.
L2GX @MornixRS11 januari 2023 19:53
Inderdaad en daar bestaan niet enkel cijfers over, maar ook leaks waarin je ziet dat Facebook’s management bewust de rapporten van hun eigen analisten naast zich neerlegt, omdat ze met neutrale moderatie hun rechtse gebruikers zouden afschrikken.
Dat staat allemaal zwart op wit dus ik snap niet waarom je gedownmod werd.

https://www.nbcnews.com/news/amp/ncna1234746
MornixRS @L2GX12 januari 2023 14:58
Mja ach soms doen mensen dat. Ik zit er niet mee.
Fre4ked @MornixRS11 januari 2023 20:47
Beide partijen vallen elk dan ook onder minstens 1 van die eigenschappen
SMGGM
11 januari 2023 16:35
Een beetje politieke achtergrond, Vlaams Belang is in Vlaanderen een uiterst rechtse partij waar geen enkel andere partij mee wil samenwerken. Ze beweren zoveel aan advertenties te "moeten" uitgeven omdat ze weinig tot geen belangstelling krijgen in de klassieke media (tv, radio of pers).

De N-VA is eveneens een meer rechtse partij en is eveneens begonnen met veel geld uit te geven aan dit media kanaal omdat Vlaams Belang er op het eerste zicht wel veel stemmen mee kan winnen (en het Vlaams Belang lijkt veel N-VA stemmers te overhalen om voor hen te stemmen). Vlaams Belang scoorde in de laatste verkiezingen tot de 2de grootste partij van Vlaanderen en België. In peilingen lijken ze bij de volgende verkiezingen de grootste partij te worden.

Op zich dan niet verwonderlijk dat er andere partijen dit beginnen na-apen.
Natuurlijk sociale media reclame is zeer polariserend. Mensen lezen geen blok tekst met een genuanceerd antwoord over de opvangcrisis, uitkeringen of stijgend energieprijzen. Boodschappen als "Stop de opvang" of "Geen geldstroom meer naar Wallonië" worden dan lustig geliket.

Uiteraard ook waar, onze politieke partijen krijgen wel zeer veel geld van de overheid om te spenderen aan hun imago.

Nu er zijn ook andere manieren om bekend te worden in het politiek landschap in België. N-VA is op de kaart gekomen door de voorzitter zijn deelname aan het populair spelprogramma "De Slimste mens ter wereld" en de voorzitter van Vooruit liet zijn zang kwaliteiten tonen in het programma "the masked singer".
Ook hier is veel kritiek op. Ik laat in het midden of het terecht is of niet.

[Reactie gewijzigd door SMGGM op 23 juli 2024 23:19]

RobinJ1995 @SMGGM11 januari 2023 19:10
Om even te vertalen voor de Nederlandse lezer;

Tom van Grieken / Vlaams Belang valt vrij goed te vergelijken met Thierry Bodet / FvD.
kondamin @RobinJ199512 januari 2023 01:21
Neen, Tom van Grieken is te vergelijken met Wilders als die zou zwijgen of als Pim Fortuyn als Pim wat dommer had geweest klassiek extreem rechts

Als je een Baudet wil dan zit je meer bij Dries Van Langenhoven.alt right
k995 @SMGGM11 januari 2023 17:17
N-VA is op de kaart gekomen door de voorzitter zijn deelname aan het populair spelprogramma "De Slimste mens ter wereld" en de voorzitter van Vooruit liet zijn zang kwaliteiten tonen in het programma "the masked singer".
Ook hier is veel kritiek op. Ik laat in het midden of het terecht is of niet.
Beide zijn onzin.
NVA kwam op de kaart als opvolger van de VU en trok pas stemmen met hun kartel met cd&v.
Hun echt populariteit kwam omdat de andere belgische partijen gewoon absolute rommel zijn, de kiezers zal blijven iemand zoeken die de problemen die belgie heeft eindelijk eens zal aanpakken en verhuist om de paar jaar van partij .
L2GX @k99511 januari 2023 19:28
Dat kan, maar die partij is niet de N-VA. De originele ‘foert-stemmen’ zijn ze al lang grotendeels kwijt.
Als machtspartij zijn ze echter té verticaal gestructureerd. Je moet je basis wat gunnen, en dat is blijkbaar niet de bedrijfscultuur. Ik hoorde enkele jaren geleden vaak hoe capabele mensen vertrokken uit hun locale werking.
Ze zijn ook te rechts voor het middenveld. Je kan als centrum-kiezer wel tegen migratie zijn, maar kinderarmoede blijft in dat centrum moeilijk te verkopen. En constant afgeven op de vakbonden slaat ook niet aan bij vakbondsleden…De NV-A moet business-friendly blijven en dus de meest neo-liberale partij.
Daarom moeten ze het hebben van marketing; om zichzelf te verkopen in de geest van de VS campagnes rond het concept ‘silent majority’. Ook in de VS verbergt die ´outrage machine’ een complete uitverkochte partij met zakenbelangen als eerste en enige bekommernis.
k995 @L2GX11 januari 2023 19:55
Tja NVA was bij de laatste verkiezingen nog steeds de grootste.
Trouwens de zoektocht van deze kiezers zijn absoluut geen foert stemmen je zag die gaan van traditionele partijen -> VB/groen in de jaren 90/00 -> kartel cd&v-NVA in midden 2000 -> VB/pvda terug eind jaren 2010.

Voor de rest heb je een redelijk raar beeld van NVA, dat op zich gewoon een recht conservatieve partij is die (geen idee hoe je daarop komt) absoluut ook niet te vinden is voor kinder armoede.

De band met de VS is erbij gesleurd en komt langs geen kanten overeen met de realiteit.
L2GX @k99511 januari 2023 20:39
Dan moet je aan BDW maar vragen waarom hij na de War on Drugs ook de War on Woke wil invoeren… ooit was hij fan van Dalrymple, maar dat is mischien ondertussen te obscuur.
De NV-A trekt gewoon vaak de neoliberale kar voor partijen die ook neoliberaal zijn maar door de harde houding van Van Overtveldt en Jambon hun zakenpartners cadeaus konden doen zonder het stigma op te lopen.
Dat zag je bij alles wat met CO2 uitstoot te maken had; NV-A lag in Vlaanderen dwars voor dingen die op federaal niveau de andere partijen, op Ecolo-Groen na, ook niet wilden. Met de kerncentrales ditto.
Deels is dat gewoon omdat BDW alles ziet als een kans tot profileren, terwijl de andere centrumrechtse partijen nog een oubollige ‘staatsman’ mentaliteit hebben.
N-VA is dus de facto niet extremer dan de anderen, maar ze pronken veel meer met hun ideologie.

[Reactie gewijzigd door L2GX op 23 juli 2024 23:19]

k995 @L2GX11 januari 2023 20:47
De NV-A trekt gewoon vaak de neoliberale kar voor partijen die ook neoliberaal zijn maar door de harde houding van Van Overtveldt en Jambon hun zakenpartners cadeaus konden doen zonder het stigma op te lopen.
En welke concrete maatregelen zijn dit dan wel?
N-VA is dus de facto niet extremer dan de anderen, maar ze pronken veel meer met hun ideologie.
Sorry maar partijen zoals groen, pvda en zelfs vooruit lopen veel meer rond met ideologie en reageren ook veel krampachtiger tegen alles wat daar niet inpast.
L2GX @k99511 januari 2023 22:31
Deze maatregelen/blokkering bijvoorbeeld:

https://www.mo.be/nieuws/...-va-de-nee-van-belgi-werd

En idd, ik had het over de andere centrumrechtse partijen die vaak dezelfde lijn trekken als de NVA, en die waarschijnlijk nét door dat stiekemer te doen ondertussen wegkwijnen. In Vlaanderen doet de rechtsere ideologie het goed. Of je die koek uberhaupt kan verdelen is de vraag, maar duidelijk is dat CD&V en oVLD daar niet in slagen. En we stellen vast dat VB en NVA veel geld steken in online marketing...
k995 @L2GX12 januari 2023 02:02
Net als in andere landen – Slovakijke, Kroatië, Letland, Polen en Tsjechië worden geciteerd, samen met Finland en Nederland – bestond er bij de onderhandelaars veel twijfel over de haalbaarheid van een verplichte daling van energieverbruik (artikel 7). Er wordt letterlijk gezegd dat dit in een periode van economische, industriële en bevolkingsgroei ‘de fysieke mogelijkheden tart van wat mogelijk is’. Een verplichte besparing op energieverbruik, zo meent men, fnuikt de economische groei.
Brambo1233 @SMGGM11 januari 2023 19:32
Vlaams Blok werkt soms samen met N-VA.
k995 @Brambo123311 januari 2023 20:47
waar dan wel?
Brambo1233 @k99512 januari 2023 01:41
Jongeren campus (officieel), Europa (onofficieel) en niet voor niks heeft de N-VA volgens eisen gesteld om in de toekomst mogelijk samen te gaan werken met Vlaams belang.
k995 @Brambo123312 januari 2023 02:03
Jongeren campus
Bron
Europa (onofficieel)
Waar dan wel?
en niet voor niks heeft de N-VA volgens eisen gesteld om in de toekomst mogelijk samen te gaan werken met Vlaams belang.
Ja als ze racisten en fascisten buitengooien en hun programma opkuisen .
Brambo1233 @k99513 januari 2023 01:09
Wat dingen door elkaar gehaald. N-VA en de Vlaams belang jongeren waren op een excursie georganiseerd door een rechts conservatieve organisatie. N-VA heeft aangegeven dat het een ongeluk was waarbij Vlaams belang sprak van verbroedering.

N-VA en Vlaams belang zitten bij veel dezelfde organisatie als het gaat om Europa. Nemen vaak ook dezelfde standpunten in als de organisaties waarbij ze beide zijn aangesloten.

Lokaal is het cordon sanitaire al een keer verbroken zie https://m.gva.be/cnt/dmf20221028_94193360

Tot slot de mogelijkheid om een gesloten deur te openen geeft al iets aan. Voor de andere links mag je zelf googlen! Veel succes.
k995 @Brambo123313 januari 2023 01:15
N-VA en Vlaams belang zitten bij veel dezelfde organisatie als het gaat om Europa. Nemen vaak ook dezelfde standpunten in als de organisaties waarbij ze beide zijn aangesloten.
geef gerust in welke organisaties en "eenzelfde standpunt" is redelijk normaal, elke belgische partij zal al wel eens hetzelfde standopunt als VB gehad hebben. Het ging over samenwerken .
Lokaal is het cordon sanitaire al een keer verbroken zie https://m.gva.be/cnt/dmf20221028_94193360
Dat was dus cd&v die dat opgezet had.
Tot slot de mogelijkheid om een gesloten deur te openen geeft al iets aan. Voor de andere links mag je zelf googlen! Veel succes.
Nogmaals enkel indien vb zich hervorm tot een gewone democratische partij. Moesten ze dat doen, wat zou je ertegen hebben om ermee samen te werken?
Brambo1233 @k99513 januari 2023 18:40
Dus volgens jou is het zogenaamd toevallig dat N-VA en Vlaams Belang altijd gezamenlijk stemmen als het op Europa aankomt. Zelfs als het tegen hun eigen waarden ingaat? Zie https://visie.net/artikel...staan-gewrongen-in-europa

Verder nogmaals kijk gewoon naar bijv dat jongeren kamp en talloze andere voorbeelden en je ziet dat ze vaak bij veel dezelfde organisaties zijn aangesloten.

Ja CD&V heeft het opgezet maar NVA ging erin mee.

Fouten toegeven mag.
k995 @Brambo123314 januari 2023 00:07
In de EU behoren NVA & VB tot verschillende fracties, dus ja als die gelijkstemmen is dat toevallig en geen coordinatie of samenwerking . Ik zou trouwens ook mijn info elders gaan zoeken dan het PR blaadje van het ACV .
Verder nogmaals kijk gewoon naar bijv dat jongeren kamp en talloze andere voorbeelden en je ziet dat ze vaak bij veel dezelfde organisaties zijn aangesloten.
Zoals ik daarjuist al vroeg: geef gerust dewelke .
Fouten toegeven mag.
Samenwerkingen zien waar er geen zijn (maar die je wel graag zou hebben raar genoeg)valt gerust onder dat hoor
Brambo1233 @k99514 januari 2023 00:52
New direction. Nu eindelijk blij?
Maar nogmaals denk je echt dat het toevallig is dat ze altijd precies hetzelfde stemmen? En zoals ik al aangeef op papier werken ze niet samen. Echter, ze zijn beide aangesloten bij diverse organisaties en stemmen toevallig altijd hetzelfde als het gaat om Europa. Je vraagt concreet om een samenwerking voorbeeld, maar zoals ik al eerder heb beschreven dat is er niet. Alleen ik geloof niet dat het toeval is en jij blijkbaar wel. We komen er toch niet uit dus adieu

[Reactie gewijzigd door Brambo1233 op 23 juli 2024 23:19]

k995 @Brambo123314 januari 2023 01:53
New direction. Nu eindelijk blij?
NVA maakt daar geen deel vanuit, is een denktank voor zover ik zie. Geef gerust een bron met link hoedat NVA en VB daarin samenwerken.
En JIJ maakte de bewering, als je zo een bewering maakt zonder enige idee te hebben of het waar is is dat niet mijn probleem.
Maar nogmaals denk je echt dat het toevallig is dat ze altijd precies hetzelfde stemmen?
Dat doen ze niet, maar geef gerust een bron (en nee dat acv artikel toont niet aan dat ze altijd hetzelfde stemmen)
Je vraagt concreet om een samenwerking voorbeeld, maar zoals ik al eerder heb beschreven dat is er niet.
Ah en eindelijk de waarheid, dan toch.
Neen ze werken niet samen, wat je eerst beweerde was onzin.
En ja soms stemmen ze hetzelfde, net zoals elke andere partije in belgie die ook al hetzelfde gestemd heeft als VB.
Brambo1233 @k99514 januari 2023 02:17
Luister ik geef toch al aan vanaf het begin samenwerking Europa (onofficieel). Zoek maar terug of ben je daar zelfs te lui voor. Ook hoe verklaar je dan dat ze op hetzelfde kamp van new direction terrecht komen. VB al in een ver stadia is om bij de ECR aan te sluiten. En ze beide soms elkaars standpunt overnemen op stemmen. Dit terwijl op papier de N-VA redelijk pro Europees is en VB niet. Maar zoals eerder beschreven het is onofficieel dus ik kan geen bewijs aanleveren. Echter, is er naar mijn mening geen sprake van toevalligheden. Denk je beide dat ze zomaar op precies dezelfde momenten altijd hetzelfde stemmen, zelfde zomerkamp op de zelfde plek boeken? Ja blijkbaar wel.

[Reactie gewijzigd door Brambo1233 op 23 juli 2024 23:19]

k995 @Brambo123314 januari 2023 11:00
Op die sites van new direction staat hier niks over. Geef gerust een bron wat die samenwerking dan wel inhoud. Datbis je probleem je maakt veel beweringen die je vervolgens allemaal moet intrekken.

En 3e keer : elke partij in belgie heeft soms dezelfde standpunten als vb en stemt soms hetzelfde. Dat betekend niks. Het ging hier over samenwerking iets watbje ondertussen zelf al toegaf dat er niet is.

Je WIL gewoon dat nva hetzelfde denkt en samenwerkt met vb, echter is dat innde praktijk niet het geval.

Aub informeer je wat van neutrale bronnen je hebt geen idee waar je het over hebt en spreekr puur vanuit een bias.
Brambo1233 @k99514 januari 2023 14:30
Jij kan echt niet begrijpend lezen. En je reageert elke keer totaal niet op de inhoud. Dat er geen bewijs is hoeft niet te betekenen dat het er niet is. Functie elders, NSA Snowden, Epstein's eiland, MLK ultra, Watergate en ga zo maar door daar was toch ook geen bewijs voor in eerste instantie? Ik hou het kort. Jij vindt het dus gewoon nogmaals toevallig dat N-VA en VB bij het zelfde jongerenkamp van new direction aanwezig zijn op dezelfde tijd? Jij vind het dus slechts toevallig dat sinds VB in gesprek is met ECR dat ze constant in lijn van de N-VA stemmen ook al gaat het tegen hun eigen standpunt in? Jij vind het toevallig dat N-VA samen met CD&V het cordon sanitaire verbreekt? Jij vind het dus toevallig dat beide gelieerd zijn aan bepaalde evenementen? Jij vindt het dus toevallig dat ze omgaan met dezelfde conservatieve organisaties en personen? Ja ze hebben niet altijd alles op hun website staan, doordat alleen al een jongeren kamp voor ophef zorgt. Dan is het toch logisch dat ze niet de vlag uithangen. Echter, het moet voor meneer in hapklare brokken klaarstaan. Doe maar onderzoek naar ECR wannneer Ammerman's heeft aangegeven in een ver stadium te zitten en daarna constant het stemgedrag van N-VA kopiërt. Ene partij is tegen de EU en de andere voor dan verwacht je zeker af en toe dat ze niet in dezelfde lijn stemmen. Zeker ook doordat een partij in de Belgische coalitie zit. En voor de 80ste keer heb al vanaf het begin gezegd; "onofficieel". Dit betekent nee ik heb geen bewijs, maar hele sterke vermoedens. En voor dat jongerenkamp plus lokaal niveau is er wel gewoon bewijs. En dat jongerenkamp is gewoon georganiseerd door new direction. Daar kom je echt niet toevallig op.
k995 @Brambo123314 januari 2023 14:37
Dat er geen bewijs is hoeft niet te betekenen dat het er niet is.
Tuurlijk maar dan moet je ook niet beweren dat het zo is.
Ik zeg nergens dat het niet kan, groen kan met VB samenwerken ergens, ik heb dat nooit ergens gezien. Dus als jij dan met dergelijke beweringen afkomt mag je die bewijzen.

Wat je keer op keer niet kan.

"correlation isn't causation"
Jij vindt het dus gewoon nogmaals toevallig dat N-VA en VB bij het zelfde jongerenkamp van new direction aanwezig zijn op dezelfde tijd?
Dat kan ja, ik heb nog steeds geen idee ervan buiten wat je zerover zegt wat zoals gebleken absoluut niet betrouwbaar is. geef dus gerust een bron waar dit over ging.

De rest is gewoon dezelfde zaken die je al vernoemde en die idd niks betekenen. Dat cd&v iets doet is niet NVA, maar je doet wel alsof, dat men hetzelfde stemt betekend niks , je kan immers enkel voor of tegen stemmen.

Zelfs dat VB bij de europese fractie waar NVA inzit komt betekend niks omdat NVA die fractie nu eenmaal niet controleerd. Straks begin je erover dat ze in hetzelfde parlement zitten, "toevallig"?

Nogmaals: je WIL dat dit waar is je ziet dus overal "spoken" waar er geen zijn.
Brambo1233 @k99514 januari 2023 15:08
https://daardaar.be/rubri...-signe-de-fraternisation/

https://m.standaard.be/cnt/dmf20220817_97434528
Brambo1233 @k99514 januari 2023 14:33
PS ik heb totaal geen bias. Ik woon niet in België of Nederland. Echter, heb ik wel met mijn destijds scriptie begeleider Koen Abts het vaak over dit onderwerp gehad. Over de overeengekomen en tegenstelling en dat VB steeds meer richting de N-VA toe beweegt en dat er echt geen sprake is van een dichte deur. Onzin die jij beschreef want anders hadden ze ook niet op lokaal niveau met VB geregeerd. En hadden ze zich sterk uitgesproken dat VB zich gaat aansluiten bij de ECR (ook al heb je geen Google Ammerman's ver stadia ECR) en je bent er.
kondamin @Brambo123312 januari 2023 01:27
Vlaams belang stemt mee hoe de wind draait zo als elke oppositie partij.

Enige dat ze nog gelijk hebben is dat ze zich voordoen als zijnde voor de "vlaming" en op een aantal punten conservatief zijn.
Voor de rest kan je wel raak punten vinden met alle partijen.
Brambo1233 @kondamin13 januari 2023 01:10
Nativisme en populisme zijn imo hele grote overeenkomsten.
raro007 11 januari 2023 15:41
Moeten japans manier van stemmen werven doen zodat het gewoon een eerlijk verkiezing is.
Nu gaan de rijke partijen met gigantische reclame budget weg met de meeste stemmen wat niet zo eerlijk is.
Kijk/luister maar bij verkiezingen naar radio reclame.
Invictus66 @raro00711 januari 2023 15:55
Wat is de Japanse manier?
wildhagen
@Invictus6611 januari 2023 15:58
De Japanse wet stelt heel wat beperkingen aan een verkiezingscampagne, waaronder aan de advertising voor partijen.
A political campaign in Japan is very carefully limited by laws as well as by tradition. Legally, some forms of campaigns common in other countries are prohibited: door-to-door soliciting for votes is illegal, for example. Others forms that are prohibited are more familiar: gifts may not be given to voters (they might constitute bribes) and parties for the entertainment of voters are not allowed (for the same reason). The laws also set very strict limits on other forms of campaign activities. Only a limited amount of money may be spent in national elections and election posters can only be displayed in specified places and may not exceed a certain size.
Meer daarover kan je vinden op deze site: https://www.nakasendoway.com/political-campaigning/

Het Japanse systeem is op die manier wel eerlijker omdat het voor iedereen een (min of meer) gelijk speeldveld creërt, ongeacht hoe rijk een partij is.
Zolexxi @wildhagen11 januari 2023 19:19
Er zijn in België ook wel wat regels wat dat betreft: https://www.vlaanderen.be...ie-tijdens-de-sperperiode

Het probleem is echter dat deze enkel in verkiezingsperiodes gelden. Partijen zitten de dag van vandaag echter in een soort van constante campagne dmv social media. Er wordt dus veel geld gegeven aan campages op social media buiten verkiezingstijd.
Blokker_1999
@raro00711 januari 2023 15:51
Er is geen perfecte manier voor een democratie op poten te zetten. Er gaan altijd problemen in het systeem kruipen.
Verwijderd @Blokker_199911 januari 2023 15:55
Er is geen perfecte manier voor een democratie op poten te zetten.
Daarom ben ik voor een snoeiharde autocratie onder leiderschap van GOD-EMPEROR FLUTTERSHY.

All shall love me and despair!

Maar helaas, ik moet werken...
Applejack @Verwijderd11 januari 2023 20:59
Kom op Fluttershy, het is mooi geweest zo.
Verwijderd @Applejack11 januari 2023 21:04
:'(
Hurtebise 11 januari 2023 16:19
Via de uitgaven voor pre-campagnes in sociale media zijn partijen niet gebonden aan de wettelijke sperperiode voor de verkiezingen. Deze regels zijn maar van toepassing in welomlijnde periodes voorafgaand aan lokale, regionale en federale verkiezingen.
https://www.vlaanderen.be...oor-overheidscommunicatie
Jan VP 11 januari 2023 19:37
Advertentie-uitgaven op sociale media zijn feiten maar eigenlijk naast de kwestie.
Het enige dat echt telt is de verkiezingsuitslag én de regeringsvorming nadien.
Vaststelling: in België werden de twee (!) grootste partijen van het land (!) uitgesloten van federale macht. Dat wordt in geen enkel ander land ter wereld gedaan. België is daardoor geen echte democratie meer.
Ter vergelijking: alsof in Nederland VVD én D66 zouden uitgesloten worden.

https://nl.wikipedia.org/...n_2021#Verkiezingsuitslag
https://nl.wikipedia.org/...le_verkiezingen_2019#Rijk

[Reactie gewijzigd door Jan VP op 23 juli 2024 23:19]

jerisson @Jan VP11 januari 2023 22:38
Noch VB, noch NVA zijn uitgesloten van de "federale macht". Bij de federale verkiezingen stemmen we immers alleen voor de kamer van volksvertegenwoordigers, hetgeen een onderdeel is van het parlement, en dus de wetgevende macht. (De verdeling van het aantal zetels van dat ander deel van het parlement - de senaat - gebeurt overigens ook op basis van die stemming).

De macht van zowel VB als NVA, binnen de wetgevende macht, staat dus ruwweg in verhouding tot het aantal stemmen dat ze gekregen hebben. (Door afrondingen en partijen die de kiesdrempel niet haalden heeft de PS wel 2 zetels meer dan VB, ondanks minder stemmen)

De regering zelf wordt niet gekozen door het volk, maar moet wel goedgekeurd worden door het parlement, en dus ook de volksvertegenwoordigers. De regering is de uitvoerende macht, en hoort te doen wat het parlement hun opdraagt. (Hoe de regering dat doet mag ze grotendeels zelf beslissen.) Dus zelfs al zouden VB of NVA in de regering zitten, dan kunnen ze nog steeds niet doodleuk doen wat ze willen.

Als je de structuur iets of wat begrijpt zal je zien dat de democratie nog steeds correct is in België. Maar omdat de mensen vaak met het idee zitten dat ze voor "de regering" kiezen, denken ze ook al snel - foutief - dat hun stem genegeerd wordt. Iets waar bepaalde partijen natuurlijk graag van profiteren.
beeldbuijs @jerisson11 januari 2023 23:25
Als kiezer zou ik het toch niet als heel democratisch ervaren als dit in Nederland gebeurde. Het is toch al totaal niet geloofwaardig. Ik zeg het maar eerlijk, het is lastig de politieke macht nog serieus te nemen als je ziet wat voor trucs er uitgehaald worden, door beide kampen overigens. Zoals Rutte die maar bleef strijden voor het afschaffen van de dividendbelasting, zelfs bij het smeden van het coalitie-akkoord, terwijl daar in het verkiezingsprogramma van de VVD en heel de aanloop van de verkiezingen niets over gezegd werd.
Hert @beeldbuijs12 januari 2023 11:12
De NVA heeft de kans gehad om een regering te vormen maar kon niet tot een akkoord komen met de andere partijen om een meerderheid te vormen in het parlement. Niet zo onlogisch omdat zij erbij gebaat zijn op federaal niveau zo veel mogelijk stokken in de wielen te steken (of iig een zeer hoge prijs te vragen voor regeringsdeelname).
Moet je dan alles blokkeren omdat de grootste partij niet echt wil regeren?

Dit soort dingen speelt in NL veel minder lijkt me, waar de 2 grootste partijen er allicht samen wel uikomen zolang die iets of wat centrumpartijen zijn.
beeldbuijs @Hert12 januari 2023 11:46
Ik weet niet genoeg van de Belgische situatie om hier iets zinnigs over te zeggen.

Het probleem met stemmen is altijd dat de combinatie van de belangrijkste overtuigingen waar ik op wil stemmen, niet in één partij verenigd is.

Stem je op een partij die het milieu serieus neemt, dan is die partij bijna altijd ook 'pro immigratie'. En als je dan als compromis een partij kiest waar je het op één van die punten mee eens bent, zul je zien dat ze op dat punt ook nog eens flink water in de wijn doen om toch maar mee te kunnen regeren. Of niet en dan regeren ze niet mee, wat meestal ook niet helpt qua invloed.
Hert @beeldbuijs12 januari 2023 11:56
De stelling van het VB is simpel: onmiddellijke onafhankelijkheid voor Vlaanderen anders geen regeringsdeelname. Dit is een onmogelijke eis waar nergens een meerderheid voor is. Dus deze partij wil niet regeren. Even tussen haakjes, moest deze partij op Vlaams niveau een absolute meerderheid krijgen roepen zij eenzijdig de onafhankelijkheid uit (zoals in Catalonie gebeurd is) wat, indien zij wel zouden slagen, tot gevolg heeft dat Vlaanderen uit de EU valt en economisch totaal onderuit gaat.

NVA speelt het subtieler, zij weten dat rechtstreekse onafhankelijkheid onmogelijk is, maar probeert meer bevoegdheden door te schuiven naar de deelstaten zodat Belgie eigenlijk een papieren doos wordt. Maar eigenlijk is hier op nationaal vlak ook geen meerderheid voor. Dit is voor hun ook een harde eis. En hiermee winnen ze altijd, want als ze in de regering komen kunnen ze zeggen dat ze deze hoofdprijs hebben binnengehaald, als ze niet meedoen kunnen ze roepen dat Belgie niet democratisch is en het federale niveau niet werkt.

Het probleem is dus dat deze partijen zo vastklampen aan een ideologie dat zo nog liever iedereen mee naar beneden sleuren dan concessies doen.

Van mij moeten ze niet in de regering stappen, maar achteraf komen huilen dat het proces ondemocratisch is vind echt wel waanzinnig.

[Reactie gewijzigd door Hert op 23 juli 2024 23:19]

Jan VP @jerisson12 januari 2023 08:32
Wellicht onbewust onderschrijft u met deze prima theoretische uitleg net mijn punt: in de particratie die België is, blijkt het Parlement volstrekt overbodig. Een stemknop bij de partijvoorzitters (pro rata aantal zetels) zou exact hetzelfde resultaat hebben.
jerisson @Jan VP12 januari 2023 08:53
En op die manier de invloed bij een handvol mensen leggen? Omkoping van 1 persoon is dan al voldoende om een grote impact te hebben? Strak plan. Maak er dan ineens éénmanspartijen van, want de achterban van eender welke partij is ineens ook nutteloos.
Jan VP @jerisson12 januari 2023 10:36
"leggen"
Wake-up call: die invloed/macht ligt daar al decennia. Ik beschrijf de werkelijkheid, niet mijn "plan".
Belangrijkste vaststelling blijft: in NL wordt de regering rond de twee grootste partijen gebouwd - nogal vanzelfsprekend. In BE zitten de twee grootste partijen in de oppositie, wat een democratische schande is.
Hert @Jan VP12 januari 2023 11:18
Je moet wel het hele verhaal in acht nemen, de grootste partijen krijgen eerst de kans om een regering te vormen. Als deze daarin geen interesse hebben dan kom je tot deze situatie. Wat doe je als deelnemers aan een verkiezing eigenlijk niet willen regeren, tenzij zij alles zelf kunnen beslissen? Die situatie stelt zich gewoon niet in NL.
Jan VP @Hert12 januari 2023 12:37
"Deze situatie" is ontstaan omdat zeven kleine partijen wilden regeren zonder de twee grootste van het land; niet omdat die twee grootste "geen interesse hadden".
In een coalitiesysteem kunnen de kleintjes altijd boven hun gewicht boksen omdat ze noodzakelijk zijn voor een meerderheid, maar uiteindelijk moeten de grote partijen daarin meer doorwegen dan de kleine. Dat is net de bedoeling van verkiezingen: de relatieve gewichten vaststellen. Het is niet aan de kleintjes om uit te maken welke grote partijen mogen meespelen, maar aan de kiezer.
"Deze situatie" is onverdedigbaar; een democratische aberratie.
Hert @Jan VP12 januari 2023 12:48
Hier verdraai je de feiten wel wat, NVA heeft de kans gehad om met andere partijen tot een regeringsakkoord te komen maar is daar niet in geslaagd. Als zij redelijke eisen op tafel hadden gelegd waar een draagvlak voor was dan zaten ze nu gewoon in de regering, punt. Quasi alle partijen verkiezen een coalitie van enkele partijen over de huidige smeltpot.

Waar jij over spreekt is helemaal niet hoe democratie in Belgie werkt.
Als Jantje voorstelt pizza te eten en 2 stemmen krijgt,
Jefke voorstelt friet te eten en 2 stemmen krijgt
en Pietje voorstelt om vanavond kaka te eten 3 stemmen krijgt
dan zou volgens u iedereen kaka moeten eten?
Jan VP @Hert12 januari 2023 13:24
Euh, neen.
https://www.standaardboek...-van-belgie-9789464364910
kondamin 12 januari 2023 01:31
Reclame/Communicatie van politieke partijen op sociale media zou verboden moeten worden.

Politiekers in functie zouden er ook niet op mogen en als ze dat doen als privé persoon niet gedekt zijn door parlementaire immuniteit.

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