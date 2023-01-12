'Twitter sluit ten minste 12 kantoren'

Socialemediabedrijf Twitter sluit ten minste twaalf kantoren wereldwijd en wil in de toekomst mogelijk verder met zes kantoren. Dat schrijft Business Insider op basis van bronnen binnen het bedrijf. Het is onbekend welke kantoren precies dicht gaan.

Sommige van de kantoren zijn al gesloten en Twitter wil er nog een aantal in de komende weken sluiten, schrijft Business Insider. Een meerderheid van de kantoren in Europa gaat dicht, net als kantoren in Mexico, India, Australië en Zuid-Korea, zo meldt de uitgave. Werknemers moesten woensdagavond lokale tijd het kantoor in Singapore verlaten, omdat Twitter de huur niet had betaald, schrijft Casey Newton. Inmiddels zou de achterstallige huur wel zijn betaald.

In de toekomst wil Twitter mogelijk door met zes van zijn kantoren. Naast het hoofdkantoor in San Francisco zijn dat in de VS de kantoren in New York en Los Angeles. Buiten de VS gaat het om de kantoren in Londen en Dublin in Europa en het kantoor in de Japanse hoofdstad Tokyo. Twitter heeft de informatie niet bevestigd.

Het sluiten van kantoren zou onderdeel uitmaken van de recente kostenbesparingen. De nieuwe eigenaar van het socialemediabedrijf, Elon Musk, heeft sinds zijn overname in oktober onder meer al een groot deel van het personeel ontslagen.

Twitter-kantoor in Singapore
Twitter-kantoor in Singapore

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 12-01-2023 19:20 112

12-01-2023 • 19:20

112

Lees meer

Twitter ontslaat opnieuw 10 procent personeel: minder dan 2000 mensen over
Twitter ontslaat opnieuw 10 procent personeel: minder dan 2000 mensen over Nieuws van 27 februari 2023
Twitter gaat advertentieomzet uit reactiethreads delen met Blue-abonnees
Twitter gaat advertentieomzet uit reactiethreads delen met Blue-abonnees Nieuws van 3 februari 2023
Spotify ontslaat zes procent van personeel
Spotify ontslaat zes procent van personeel Nieuws van 23 januari 2023
Twitter werkt aan duurdere abonnementsformule zonder advertenties
Twitter werkt aan duurdere abonnementsformule zonder advertenties Nieuws van 22 januari 2023
Veel Twitter-thirdpartyclients ervaren verbindingsproblemen met api's
Veel Twitter-thirdpartyclients ervaren verbindingsproblemen met api's Nieuws van 13 januari 2023
Aantal actieve gebruikers van Mastodon is teruggelopen
Aantal actieve gebruikers van Mastodon is teruggelopen Nieuws van 9 januari 2023
Twitter versoepelt verbod op politieke advertenties
Twitter versoepelt verbod op politieke advertenties Nieuws van 4 januari 2023
Techbedrijven ontsloegen vorig jaar 10 keer zoveel mensen als jaar ervoor
Techbedrijven ontsloegen vorig jaar 10 keer zoveel mensen als jaar ervoor Nieuws van 3 januari 2023
Antwoorden van betalende gebruikers krijgen vanaf nu voorrang op Twitter
Antwoorden van betalende gebruikers krijgen vanaf nu voorrang op Twitter Nieuws van 24 december 2022
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Twitter

Reacties (112)

-Moderatie-faq
112
110
48
1
0
29
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Bamboozled 12 januari 2023 19:23
Deze blijft relevant :)

https://www.youtube.com/watch?v=qkQbHyLE6Tc
MMaster23 @Bamboozled12 januari 2023 22:21
Mensen lijken haast wel jaloers op moderne kantoorgebouwen en doen de grootste aannames. Eerder zag ik ook een video van een zwarte vrouw die naar Twitter hoofdkantoor ging (volgens mij Chicago) en mensen hadden allemaal de opmerking "Poeh volgens mij doen ze daar nooit werken" en dan trekt wel beetje bloed onder mijn nagels.

a. Je werkomgeving zegt natuurlijk 3x niks over je performance of je werkdruk.
b. Feit dat voorzieningen er zijn, wil niet zeggen dat iedereen daar constant 8 uur per dag gebruik van maken. Tevens waren deels van de voorzieningen gedeeld met de rest van het gebouw en niet gratis. Het is dus een keuze of je er gebruik van gaat maken.
c. Natuurlijk maken mensen het mooiste filmpje om hun werkomgeving te showen. Heb je ooit een hip Youtube of TikTok filmpje gezien van een cubicle waar iemand hersenloos 9 uur rapporten zit te typen en een uitgedroogd stukje kalkoen op een broodje zit op te eten? Nee natuurlijk niet. Tech bedrijven willen gewoon hip zijn en goede voorzieningen maken voor ieder type medewerker. De een wil even potje fussbal spelen, de andere even joggen in een shared-gym en weer iemand anders doet even een smoothie en yoga. Allemaal persoonlijke keuzes en bedrijven hebben liever een meer divers en getalenteerd medewerkerpool dan een strak kantoor, op de vierkante meter ingericht met bureatjes waar iedereen maar braaf moet blijven zitten.

Mijn vriendin, haar vorige werkgever, had een kamer over in hun gebouw waar ze niet echt een doel voor hebben. Bedrijf heeft er wat fitnessaparaten ingezet en een personal trainer een paar uur per dag neergezet om blessures te voorkomen. Kosten waren echt makkelijk te overzien en moraal ging er enorm op vooruit. En personeel ook nog een tikkie fitter. Win-win-win.

"Dit is de reden waarom Twitter geen winst maakt" is een van de domste uitspraken die ik de afgelopen maanden heb gezien en ik kan mij er vrij boos overmaken. Ik vraag mij af wat voor rukgebouwen de gemiddelde IT'er dan wel niet in moet werken?
supertanno @MMaster2312 januari 2023 22:36
Bovendien is het vaak zo dat bedrijven die zoveel faciliteiten hebben dat vaak hebben omdat ze megahoge werkdruk hebben. Google's kantoren, bijvoorbeeld, hebben/hadden gratis eten, transport van en naar huis, de welbekende glijbaan etc., maar elke persoon die ik ken die bij Google heeft gewerkt stond stijf van de stress omdat er zo'n ongelofelijk hoge werkdruk is.

Hetzelfde gold ongetwijfeld ook voor Twitter.
bkor @supertanno12 januari 2023 22:53
Google's kantoren, bijvoorbeeld, hebben/hadden gratis eten[..]
Dat wordt vooral gedaan zodat mensen langer op werk blijven. Plus ontspanning helpt met nadenken, nogal kritisch als je vooral denkwerk moet verrichten. In Nederland wordt op kantoren vaak fruit gegeven, dat is gedeeltelijk omdat genoeg vitaminen ervoor zorgt dat mensen minder ziek worden.
RobLemmens @bkor13 januari 2023 09:51
Nee, fruit krijg je op kantoor voornamelijk omdat het 100% aftrekbaar in tegenstelling tot frikandellen.
84hannes @bkor13 januari 2023 08:09
dat is gedeeltelijk omdat genoeg vitaminen ervoor zorgt dat mensen minder ziek worden.
Fruit is natuurlijk gezonder dan de meeste andere snacks, maar ik denk dat je (en met jou waarschijnlijk half Nederland) het belang van vitamines een beetje overschat. Fruit bevat vooral vitamine C, en we weten wat een tekort aan vitamine C doet. Maar hoeveel mensen ken jij die scheurbuik hebben gehad?
"Als je uitgaat van de minimale voeding waarop je kunt leven, zou je in theorie best zonder fruit kunnen," zegt Kersten. "Dan is groente belangrijker. Maar ik zou het niet aanraden om geen fruit te eten; er zitten natuurlijk ook andere goede voedingsstoffen in."
blaatenator @84hannes13 januari 2023 08:58
Fruit bevat wel wat meer dan alleen vitamine C. Afhankelijk van het soort schijnen er een berg dingen in te zitten die vooral op de langere termijn belangrijk zijn voor goede gezondheid (blauwe / bos bessen bijvoorbeeld).

Veel is nog onduidelijk van hoe het precies werkt maar wel duidelijk is dat fruit eten aan te raden is boven pilletjes slikken (zelfde met groenten uiteraard). Soms hoor je nog wel eens het 'suiker' argument, maar dat is flauwekul tenzij je absurde hoeveelheden eet (en het niet in sap vorm drinkt).
84hannes @blaatenator13 januari 2023 11:55
(blauwe / bos bessen bijvoorbeeld).
Dat is jammer, want die hebben wij op het werk nooit. En daar zit de crux volgens mij: mensen versimpelen graag: fruit = vitamine C = gezond. Terwijl een los staand voedingsmiddel nooit 'gezond' genoemd kan worden, het gaat om het hele dieet en afwisseling hoort daarbij. 'An apple a day keeps the doctor away" lijkt me dan ook zwaar achterhaald.
nullbyte @blaatenator13 januari 2023 13:50
Afhankelijk van het soort schijnen er een berg dingen in te zitten die vooral op de langere termijn belangrijk zijn voor goede gezondheid (blauwe / bos bessen bijvoorbeeld).
Dat zijn antioxidianten.
YopY @bkor13 januari 2023 17:55
nogal kritisch als je vooral denkwerk moet verrichten
Dat is de theorie die een recruiter je graag wil verkopen, maar het is een lokkertje / "gouden handboeien"; als ze dat echt zo belangrijk zouden vinden zouden ze werkdruk voorkomen en zich niet op kantoortuinen richten. Privékantoren met een boekenkast, lounge stoel, goede muziekinstallatie, top hardware, en een 'niet storen' optie op de deur, dan kun je pas "denkwerk verrichten", als ze dat echt zo belangrijk vinden.
kftnl @supertanno13 januari 2023 07:52
maar elke persoon die ik ken die bij Google heeft gewerkt stond stijf van de stress omdat er zo'n ongelofelijk hoge werkdruk is.
Hangt enorm af van het team waarin je zit dus het klopt vast wat je zegt, maar hoge werkdruk is in mijn ervaring niet echt representatief voor Google. Google lijkt me juist één van voorbeelden die work/life balance en goede werkomstandigheden over het algemeen goed geregeld heeft.
3raser @supertanno13 januari 2023 09:03
Die glijbaan is er omdat traplopen teveel tijd kost. Je hebt het al druk genoeg dus iedere seconde tijdwinst is mooi meegenomen. ;)
Marve79 @supertanno13 januari 2023 10:10
Zal allemaal wel meevallen met die hoge werkdruk. Je werkdruk is zo hoog als die jezelf oplegt.
wiseger
@Marve7913 januari 2023 23:08
Er zijn ook mensen die werkopdrachten krijgen van managers inclusief deadlines.
Marve79 @wiseger14 januari 2023 09:49
Ja ik ken die mensen die komen uiteindelijk met een burnout thuis te zitten. Mij niet gezien. Leuk die deadlines maar dat gaat echt niet ten koste van mij.

Kijk als je in een ziekenhuis op de ER werkt snap ik dat de werkdruk hoog is, dan praat je over mensenlevens en dan moet je wel. Maar jezelf helemaal kapot werken voor een of ander stom IT projectje heb ik nooit begrepen.
bkor @MMaster2312 januari 2023 22:35
"Dit is de reden waarom Twitter geen winst maakt"
De huidige reden is de overname. Er is een "leveraged buyout" gedaan. In kort, Twitter heeft nu miljarden aan leningen op de balans. Dit met een fikse rentelast per jaar. Dat is sinds de overname de voornaamste reden van het verlies.

Je ziet ook een reactie over diversiteit/inclusiviteit als reden. Het totale gebrek aan kennis en maar wat in de ruimte roepen is erg jammer. Bijna onder elk nieuw Twitter artikel heb je weer een zwik aan mensen die weer dezelfde niet-onderbouwde foutieve aannames schreeuwen. Want ja, diversiteit is des duivels (volgens diegenen).
PacinoAllstars @MMaster2312 januari 2023 23:52
Hier sluit ik me volledig bij aan. Ik ben het zo oneens met de negatieve opmerkingen die mensen maken over moderne kantoorgebouwen. Het lijkt wel alsof mensen jaloers zijn op alles wat ermee te maken heeft en vervolgens snel aannames doen over werkdruk en prestaties. Maar wat ze niet begrijpen, is dat de keuze om gebruik te maken van de voorzieningen in een kantoorgebouw een persoonlijke keuze is en niet verplicht :?

Persoonlijk vind ik het jammer om te zien dat er mensen zijn die ongelukkig zijn in hun werk en altijd maar klagen over hun werkomgeving. In plaats van jaloers te zijn op anderen, zouden ze moeten beseffen dat ze de verantwoordelijkheid hebben om hun eigen werkomgeving en werktevredenheid te verbeteren. Ik zeg stoppen met bashen, make it work yourself.
peke @PacinoAllstars13 januari 2023 12:16
Mensen zijn snel jaloers natuurlijk. Men denkt dat omdat het kantoorgebouw state of the art is dat de personen die er werken ook bijzonder goed verdienen, meer dan de persoon die jaloers is. Dat is natuurlijk een veronderstelling, net zoals iemand die met een Tesla rijdt niet noodzakelijk meer verdiend dan u of ik.

Voor bedrijven met veel geld is het ook interessant om te investeren in de kantoorruimtes, zoals eerder vermeld is het aantrekkelijker voor de werknemers om langer op kantoor te blijven als men er ook kan lekker eten en sporten bijvoorbeeld. Al de kosten aan het gebouw zelf zijn sowieso al voor 100% fiscaal aftrekbaar. Op termijn verhogen deze investeringen ook de waarde van het pand, het gebouw kan m.a.w. later voor meer geld en vlotter doorverkocht worden als het state of the art is.

Voor een grote beursgenoteerde multinational zou ik zeker nooit als voetvolk willen werken, maar al te vaak worden duizenden mensen vroeg of laat in bosjes afgedankt omdat de groeiverwachtingen niet kunnen worden ingelost door een mindere conjunctuur. Maar mensen kijken ook zelden verder dan hun neus lang is, of verder dan de eerste gedachte of emotie die in hen opkomt, het zien van iets dat men zelf niet heeft en de jaloezie die daarmee gepaard gaat.
Z100 @MMaster2313 januari 2023 02:13
En toch geeft die video een verkeerde indruk. Het is niet gezond om 90% highlights te laten zien en af en toe "wat meetings moeten doen" er tussen in te gooien. Het is niet aan de kijker de verantwoordelijkheid om de blanks in te vullen.

Van die video kreeg ik erg 'Emily in Paris' vibes.
GoT.Typhoon @Z10013 januari 2023 06:34
Dat is omdat het cool is om eigenlijk niet te werken en de mensen die er werken vooral zich willen voordoen alsof dat ook niet is wat ze daar doen (eigenlijk het social media dilemma in a nutshell waar de wereld mee kampt).
machiel @MMaster2313 januari 2023 09:06
Er zijn wel wat extra's die je in een Nederlands bedrijf niet terugziet (wijn van de tap) maar over het algemeen zie ik geen excessieve dingen. Twitter's waardering zit 'm ook in het feit dat ze goede mensen kunnen aantrekken, dat is een wisselwerking. Als aandeelhouder zou ik geen armoedig kantoor willen zien waar goede mensen niet willen werken en/of zich druk moeten maken over de faciliteiten.
84hannes @machiel13 januari 2023 13:55
Er zijn wel wat extra's die je in een Nederlands bedrijf niet terugziet (wijn van de tap)
Ik denk dat wijn van de tap in Nederland ook culinair not-done is. Dat is zoiets als bierflesjes met een draaidop.
machiel @84hannes13 januari 2023 14:09
Nee als je het echt goed doet heb je een wijnkelder en gekoelde champagne zoals in veel advocatenkantoren :P
air2 @MMaster2313 januari 2023 09:13
Helemaal mee eens, en over die werkdruk.. een hele hoge werkdruk is funest voor creatieve beroepen. In het team waar ik werk proberen ze voor de programmeurs alles wat afleid (support, etc.) weg te houden bij de ontwikkelaars. Ook geen hoge druk. Ik krijg vaak te horen, liever dat je er langer over doet en het gewoon goed is.

Tevens hebben we idd, sportabbo betaald door het werk, sport les na het werk, squash baan na het werk etc. etc. Van alles om te zorgen dat iedereen toch, als die dat wil, wat beweging krijgt. Ook zijn we af van verkoop targets, maar wordt er enkel gekeken naar medewerker en klant tevredenheid, die cijfers zijn leidend, onder het mom van, dat tevreden medewerkers beter presteren.

Persoonlijk denk ik dat dit veel goed brengt voor ons bedrijf. Veel meer dan allerlei druk opleggen met allerhande vreemde targets.

Edit: Het is natuurlijk niet allemaal rozengeur en unicorns, er is echt wel het nodige misgegaan de afgelopen jaren, maar ik denk echt dat we nu op de goeie weg zitten, van fouten leert men, ook managers en directie gelukkig :)

[Reactie gewijzigd door air2 op 30 juli 2024 22:25]

Shamalamadindon @MMaster2313 januari 2023 10:20
Ik vraag mij af wat voor rukgebouwen de gemiddelde IT'er dan wel niet in moet werken?
Zelf werk ik 1-2 keer per week op kantoor met floor to ceiling ramen waar we warme lunch, een bar, game cabinets, biljard, etc hebben.
Maar ik kan me voorstellen dat er ook genoeg ITers zijn die in een raamloze kelder naast een serverrack zitten.

Maar idd gewoon jaloers/afgunst grotendeels.
andru123 @MMaster2312 januari 2023 23:23
"Dit is de reden waarom Twitter geen winst maakt"
Het IS een van de redenen. Jij overdrijft een beetje door een hele mooie verhaal te schrijven over EEN van de redenen. Maar de feit blijft en is dat zo’n kantoor is pepperduur en helemaal onnodig.
Groningerkoek @andru12313 januari 2023 00:10
Goede developers kiezen voor een combinatie van loon en arbeidsomstandigheden, maar als jij denkt dat je goed personeel krijgt door ze in een cubicle te proppen dan heb je geen kaas gegeten van de sector.

En omgeslagen per werknemer en na belastingaftrek zijn deze extra kosten niets eens zo hoog.
NoobishPro @Groningerkoek13 januari 2023 02:44
Ik vind wel dat je nogal een strekking maakt door een kantoor met elitair-niveau luxe voorzieningen en zelfs wijn onder werktijd te vergelijken met "mensen in een cubicle te proppen".

Dat is vrij letterlijk de absolute top-shelf vergelijken met de absolute bottom shelf.

Tevens, als goede developer gesproken; Ik kies voor het hoogst mogelijke loon met acceptabele arbeidsomstandigheden. Ik ben niet op mijn werk om te socialiseren bij de wijnmachine of in de hottub en slapen doe ik thuis wel.

"arbeidsomstandigheden" zijn dan ook enorm subjectief. Ik schrik juist enorm af als ik zaken zie als "wij zijn hier een familie" en "wij hebben heel veel team uitjes!". Dat wil ik helemaal niet. Ik wil m'n werk op mijn werk laten en het kost mij al veel te veel tijd van mijn leven. Zo heeft iedereen dus een andere invulling van wat ze goede arbeidsomstandigheden noemen.

Wat mij betreft is het een rustige werkomgeving. Gratis lunch is een hele dikke plus voor mij en gewoon alles krijgen wat ik nodig heb om mijn werk goed/stresloos te kunnen uitvoeren (Lees: Geen PC van 10 jaar geleden die mij niet bij kan houden)... Mogelijk wat extra vakantiedagen. Ja, daar doe ik het voor.

Uiteindelijk worden zaken zoals die luxes (en onderschat ook niet de prijzen van het onderhoud e.d. hiervan) toch wel ergens vanaf getrokken.

Als de collega's willen socialiseren kan dat ook buiten het werk en buiten teamuitjes om, enz.

Overigens stellen ook veel mensen dat deze zaken vaak 'optioneel' zijn en niet 'verplicht', maar er staat toch ergens ook wel een groepsdruk op. Als jij die ene collega bent die niet mee wil doen met stomme teamuitjes enz ben je ook vaak per direct een buitenbeentje, dus ben je eigenlijk gewoon sociaal verplicht hier wél aan mee te doen.

Ohja, en airco. Airco is fijn.
Wowhead @NoobishPro13 januari 2023 09:35
Dat is 99% van de nederlandse bedrijven dus je valt niet buiten de boot.

Ik vind het prima hoor dat sommige bedrijven een speeltuin voor volwassenen hebben
HSG @NoobishPro16 januari 2023 08:16
Arbeidsomstandigheden zijn inderdaad het belangrijkst. Ook voor mij. Teamuitjes hoeven voor mij niet zo maar als het een keer georganiseerd wordt doe ik wel mee. "Wij zijn een groot familie" ben ik grafallergisch voor.

In de detachering ben ik bij verschillende kantoren binnen geweest. Bij de Gasunie hadden ze goed nagedacht over de kleuren. Je kreeg een warm en fijn gevoel en iedereen was daar vrolijk. Bij DUO was het allemaal grootschalig en saai.

Maar bij mijn vorige werkgever was het gewoon slecht. Als je het kantoor binnenstapte kreeg je gelijk last van chronische depressies. Zo ontzettend saai en leeg. Daarnaast een kreeg je een oude laptop en een werkplek om van te huilen. O.a. een goedkope bureaustoel waar je gewoon niet fijn op kon zitten.
bkor @andru12312 januari 2023 23:40
Jij overdrijft een beetje door een hele mooie verhaal te schrijven over EEN van de redenen. Maar de feit blijft en is dat zo’n kantoor is pepperduur en helemaal onnodig.
Je hebt helemaal niet onderbouwd dat die kantoren onzinnig zijn, of dat het sluiten van die kantoren zorgt voor lagere kosten. De kantoren zijn gesloten omdat er zoveel personeel is ontslagen. Niet omdat mensen verdelen over meerdere kantoren echt duurder is of zal zijn.

De grote kostenpost (~1 miljard) zijn de rentelasten vanwege de leveraged buyout. Daar valt de personeelskosten (salaris, etc) in het niets bij. Al dat personeel ontslaan zal mogelijk 100-200 miljoen USD besparen.

Ik vind dat je juist gigantisch overdrijft door te doen alsof de kosten van een kantoor bepalend zullen zijn voor die extra miljard aan kosten die Musk op de balans heeft gezet.

Verder, tja, je onderbouwd je mening niet. Je hebt het over:
Maar de feit blijft en is dat zo’n kantoor is pepperduur en helemaal onnodig.
Dat is geen feit. Verder zijn die kosten een afrondingsfout in vergelijking met dat miljard.
PacinoAllstars @andru12314 januari 2023 01:47
Ik weet niet op ze pepper hebben of bedoel je dr. Pepper? Hebben ze vast wel is immers een Amerikaans bedrijf.

Een dergelijk modern kantoor hebben is m.i. echt wel nodig. Om meerdere redenen.

Twitter heeft een grote rol in de communicatie van tegenwoordig, dus waarom zou hun kantoor niet net zo modern en innovatief zijn als het platform zelf? Een modern kantoor kan ervoor zorgen dat medewerkers efficiënter kunnen werken, met comfortabele werkplekken en beter geoutilleerde vergaderruimtes. Dit kan helpen bij het aantrekken van talentvolle werknemers die op zoek zijn naar een innovatieve en vooruitstrevende werkomgeving (en ja ook nu Musk er zit).

Een modern (lees mooie agile ruimte) kantoor kan ook bijdragen aan de versterking van de merkidentiteit van Twitter. Of ter bevordering van medewerkers zodat zij beter kunnen communiceren en samenwerken, door bijvoorbeeld open werkomgevingen en gemeenschappelijke ruimtes. Het kan ook helpen bij het versterken van de merknaam van Twitter in de ogen van klanten, partners en investeerders. In een notendop....
Jiskefet296 @MMaster2313 januari 2023 12:05
Misschien zegt dit je meer over de werkdruk bij Twitter: https://youtu.be/TexDrY6AlAw?t=337
m00d @Jiskefet29613 januari 2023 14:34
Dit ziet er sterk uit als een onbetrouwbare bron, dus ik kan hier echt niets uit halen.
Het YouTube kanaal zit vol met standaard alt-right clickbait videos en alt-right figuren (Charlie Kirk, Jordan Peterson en Ben Shapiro om er 3 te noemen).
MMaster23 @Jiskefet29613 januari 2023 12:07
Ik denk dat hij 4 uur op kantoor bedoelt. 4 uur werk per week zal heus wel opvallen, ook binnen Twitter.
Tummy00 @MMaster2317 januari 2023 11:45
Deze reactie gaat er van uit dat de mensen in het filmpje zodra de telefoon weg is exact het tegenovergestelde gaan doen. Daar kun je niet zomaar van uit gaan. Misschien werken ze keihard, maar misschien doen ze wel helemaal niks. Zeg het maar.

Het meubulair in een kantoor zegt niks over de werkdruk, inderdaad. Maar ik vind wel dat de kosten die dit kantoor per werknemer heeft aanzienlijk hoger zijn dan gemiddeld. De vraag is of die extra kosten het waard zijn. Als ik naar de winst van Twitter kijk zou ik denken van niet.
Database freak @Bamboozled12 januari 2023 23:38
Ja die is echt hilarisch:

" I had some red wine and that's on tappp"

Je zou denken dat degene die het opnam een satire clip wilde maken: maar het is serieus :+

Deze is overigens wel satirisch bedoeld: https://www.youtube.com/watch?v=g-voQsFY6SE
Pinjosi @Bamboozled13 januari 2023 08:42
Haha zo gaat het bij ons ook op kantoor :)
TigerXtrm @Bamboozled12 januari 2023 20:14
Ik weet niet wat erger is, dat dit bloed serieus is, of dat iemand bij Twitter bedacht had om een adult daycare te maken en dat niemand daar kritiek op had binnen een bedrijf dat nog nooit winst gemaakt heeft :')
vrilly @TigerXtrm12 januari 2023 22:31
Elke grote kantoor in Amsterdam ziet er precies zo uit :+
Booking, Google, Oracle, Adidas, Accenture, Just Eat/Takeaway, ABN, ING, allemaal voorbeelden waar ze precies zulke faciliteiten in de kantoor hebben als pod rooms, gratis koffiebars en lunches, massageruimtes, gyms, bibliotheken, gamerooms en dergelijke
TigerXtrm @vrilly12 januari 2023 23:44
Ik ben helemaal voor goed voor je personeel zorgen hoor (en daar schort het nog wel eens aan bij Amerikaanse bedrijven), maar bij Twitter werd er schijnbaar meer gerelaxed dan gewerkt. Geeft ook wel wat aan als je 2/3e van je personeel eruit kan trappen en de boel ogenschijnlijk vrolijk verder draait.
machiel @TigerXtrm13 januari 2023 09:08
Alle kamers die ze liet zien waar gerelaxt kan worden waren leeg. Je moet niet onderschatten hoe bijv. zo'n voetbaltafel wel de indruk moet geven dat het onwijs chil is daar en dus juist jou moet overhalen om na je eerste bezoek daar te gaan werken. Maar ondertussen zit iedereen back-to-back in meetings of werkt lange uren naar strakke deadlines en zie je die voetbaltafel misschien 1 keer per 2 maanden.
Kriekel @machiel13 januari 2023 10:27
Bij mijn oude werkgever werden mensen er uit gewerkt omdat ze teveel gebruik maakten van dergelijke faciliteiten 8)7 Maar ondertussen zat je wel te vergaderen in een ruimte met mos op de muren.
M3m30 @TigerXtrm13 januari 2023 07:27
Goed gaat het niet met twitter. adverteerders gaan weg, steeds meer bugs, site werkt trager etc.
Shamalamadindon @TigerXtrm13 januari 2023 10:09
Geeft ook wel wat aan als je 2/3e van je personeel eruit kan trappen en de boel ogenschijnlijk vrolijk verder draait.
Ja ja, want de boel draait momenteel als een goed geolide machine?
4bit @TigerXtrm13 januari 2023 14:28
Veel van dit tiktok filmpjes worden ook gewoon gemaakt door het social media team om nieuwe werknemers te recruiten.
eboellie @vrilly13 januari 2023 06:58
het is show man. Er staat een 5 jaar oude playstation op ons kantoor die niet werkt. Geplaatst vanwege Agile overgang.
Zoals op zoveel kantoren.
KennethDC @TigerXtrm12 januari 2023 21:29
Zo kan je eveneens een edit maken van Wijs en nog andere IT bedrijven, waar veelal wel een kicker, dart of zelfs een pingpong aanwezig is. Laat niet uit dat er wel veel werk verzet wordt naast deze promo stunten.
Groningerkoek @TigerXtrm13 januari 2023 00:16
Weet je wat ook erg is, je mening denken te moeten uiten omtrent een onderwerp waar je schijnbaar helemaal niets, maar dan ook echt niets van af weet.

"een bedrijf dat nog nooit winst gemaakt heeft"

1.206 Miljard winst in 2019
1.466 Miljard winst in 2018
TigerXtrm @Groningerkoek13 januari 2023 00:24
En als je kan rekenen, en dat dus afschrijft tegen alle andere jaren waarin ze honderden miljoenen verlies leden, komen ze onderaan de streep nog steeds negatief uit :>
_Pussycat_ @TigerXtrm13 januari 2023 05:23
Je kunt ook gewoon toegeven dat de bewering "nog nooit winst gemaakt" gewoon fout was, in plaats van een nieuwe definitie te bedenken onder de titel "als je kan kunt rekenen".
M3m30 @TigerXtrm13 januari 2023 07:28
De aandeelhouders hadden daar geen problemen mee...
Groningerkoek @TigerXtrm13 januari 2023 00:26
Je kan draaien met je woorden wat je wilt, je bewering was dom en onjuist.
junkchaser @Bamboozled13 januari 2023 09:19
Mijn vakanties zijn minder relax dan dat filmpje...
k995
12 januari 2023 19:26
Lijkt me logisch als je 3/4e vann je personeel buitengooit.
Frame164 @k99512 januari 2023 19:44
Plus de aard van het bedrijf. Advertenties kan je overal vandaan verkopen en af en toe een account manager op pad sturen is goedkoper dan een kantoor open houden.
Verwijderd @Frame16413 januari 2023 08:57
De aard van het bedrijf lijkt me daarin irrelevant, uiteindelijk kun je bijna alles vanuit huis doen. De vraag is alleen, willen niet-developers ook 100% thuis werken? Er zijn vast mensen die dat willen, maar sales mensen willen over het algemeen wel gewoon normaal menselijk contact.
Ja je kunt een account manager op pad sturen, maar denk je niet dat die ook graag een cultuur binnen een bedrijf heeft en contact heeft met zijn collega's buiten een brak IT systeem wat vertelt waar hij heen moet?

Ik snap dat niet iedereen het heeft, maar ik denk dat veel IT'ers echt overschatten hoeveel mensen 100% thuis willen zitten hun hele leven. Daarnaast denk ik dat we gaan zien dat bedrijven hun unieke waarde gaan verliezen omdat alles ZZP'ers is die thuis zitten, maar dat is een theorie die we gaan zien op termijn :)
k995
@Frame16412 januari 2023 20:57
Idd alles draait om winst voor elon nu.
Triblade_8472 @k99512 januari 2023 21:31
Ja, want volledig verlies draaien is beter... |:( 8)7
k995
@Triblade_847212 januari 2023 22:27
Van de laatste 5 jaar 3 met winst 2 met verlies.
madcow22 @Triblade_847212 januari 2023 23:15
Meeste verlies van musk komt door de leningen die hij moest afsluiten om twitter te kopen.
Verwijderd @k99512 januari 2023 21:24
Winstgevendheid. Net niet hetzelfde.
Verwijderd 12 januari 2023 19:23
in het kader van de memes rondom het Twitter-personeel is het bijbehorende plaatje wel ironisch.

De twitter-dames die eigenlijk geen werk verrichten maar alleen frappucino's zitten te drinken tussen afgelaste meetings over diversiteit en inclusiviteit door zitten nu werkloos thuis te mokken.

Ontopic: wat doet dit met de wet- en regelgeving van Twitter wereldwijd?
Ze zitten dus nog wel in Europa (belastingtechnisch gunstige locaties) en Japan bedient dan Azië oid?

En geen Afrika zo te zien.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 30 juli 2024 22:25]

Littlemarc @Verwijderd12 januari 2023 19:29
Twitter hoeft niet in belastingtechnisch goede locaties te zitten. Je moet eerst winst maken voordat je je kan bekommeren over winstbelasting.

https://www.statista.com/...al-net-income-of-twitter/

Sinds oprichting heeft twitter nog nooit winst gemaakt behalve 2018 en 2019. En ze hebben zoveel Losses Carried Forward dat ze over die jaren ook bijna niks hoeven te betalen.
saren @Littlemarc12 januari 2023 20:12
Twitter hoeft niet in belastingtechnisch goede locaties te zitten. Je moet eerst winst maken voordat je je kan bekommeren over winstbelasting.
Want winstbelasting is de enige vorm van belasting die bedrijven moeten betalen?

[Reactie gewijzigd door saren op 30 juli 2024 22:25]

Cergorach
@saren12 januari 2023 20:46
BTW/VAT betaal je in de betreffende landen waar je klanten betalen, dus de locatie van je hoofdkantoor heeft daar vrij weinig mee te maken...

Wat voor belasting had jij dan specifiek in gedachte? (I'm really curious!)
strompf @Cergorach12 januari 2023 21:37
Werkgeverslasten over de salarissen?

[Reactie gewijzigd door strompf op 30 juli 2024 22:25]

Littlemarc @strompf13 januari 2023 12:35
Betaalt de werknemer. De werkgever draagt alleen de voorheffing af.

Als twitter personeel in Nederland woont en werkt mag je het hoofdkantoor op mars zetten. Toch zal je in NL alles betalen en op mars niks🥹

[Reactie gewijzigd door Littlemarc op 30 juli 2024 22:25]

Mathijs @Littlemarc14 januari 2023 13:44
Is niet waar, in het verleden heb ik een werkgever gehd die dat dacht, maar die heeft achteraf dat deel toch echt zelf betaald.
Groningerkoek @Cergorach13 januari 2023 00:25
En als een Heineken reclame inkoopt die in heel de wereld wordt getoond, dan denk jij dat het niet van belang is hoeveel er waar wordt betaald? Dat kan allemaal in Amerika worden betaald, maar je kunt ook deelbetalingen verrichten in verschillende regio's, voor de klant boeit waar vandaan die betaald, voor Twitter boeit waar het geld aankomt, en dan is het voor beiden heel erg fijn dat er wat keuze is.
Verwijderd @Cergorach13 januari 2023 09:04
En BTW is naast winstbelasting de enige die we kennen?

Denk aan belastingen over salarissen, maar ook gewoon regels rondom het aftrekken van bepaalde kosten die per land flink kunnen verschillen.
wiseger
@Verwijderd13 januari 2023 23:01
En waar trek je die kosten vanaf als er geen winst wordt gemaakt?
Littlemarc @saren12 januari 2023 20:33
Winstbelasting is zeker niet de enige belasting die ondernemingen betalen maar het is wel de meest nuttige vorm van belasting die je kan ontwijken met fiscal shopping.
Verwijderd @Littlemarc13 januari 2023 09:03
Wel grappig hoe je een argument maakt, en dan meteen je argument finaal om zeep helpt.
Ze hebben wel winst gemaakt, dus het is wel relevant. Daarnaast verhuis je over het algemeen het kantoor met al je personeel niet even in 1 jaar dus moet je daar zeker wel op plannen.

Dat jij het ziet en ziet 'in het totaal geen winst' betekent niet dat een belastingdienst dat zo ziet natuurlijk. Daarnaast heb je nog gewoon belastingen op salaris, die betaalt jouw werkgever ook en die verschillen flink per land. Om nog niet te spreken van alle andere regels omtrent belastingen, aftrekposten e.d. die gelden voor zulke bedrijven. Dat je geen winst maakt betekent niet dat je geen belasting betaalt.
Littlemarc @Verwijderd13 januari 2023 12:34
Bedrijven betalen geen loonbelasting maar dat doen werknemers. Bedrijven dragen die af namens de werknemers. De locatie van het hoofdkantoor heeft nul.nul effect op hoeveel loonbelasting namens je werknemers je moet afdragen. Ik ben een cross-border worker dus kan het wel weten.

Aftrekposten en LCA en DTA en DTL worden alleen relevant als je op je Local GAAP ook echt iets verschuldigd bent. Ik heb wel eens een bedrijf gezien met een DTA die 70% van SHE vormde maar dat nooit zou kunnen opnemen want net income BT<0 voor 1-2 decennia.

[Reactie gewijzigd door Littlemarc op 30 juli 2024 22:25]

egeszsegedre @Verwijderd12 januari 2023 22:12
Women bad. En een kantine die er een beetje aangekleed uitziet houdt inderdaad ook in dat niemand werk verricht. Yep. Grijze cubicles, da's de enige manier om iets gedaan te krijgen!
Verwijderd @egeszsegedre13 januari 2023 04:42
het andere uiterste was bij Twitter :P
Shamalamadindon @Verwijderd13 januari 2023 10:13
Ontopic: wat doet dit met de wet- en regelgeving van Twitter wereldwijd?
Geen zorgen, de medewerkers die zich hier zorgen om konden maken zijn al ontslagen (no joke, er is geen EU legal team meer)
P. vd Loo @Verwijderd12 januari 2023 19:43
Wet en regelgeving van Twitter? De enigste wetgeving die we kennen komt van overheden af, niet van Twitter.
Verwijderd @P. vd Loo12 januari 2023 19:45
voor Twitter bedoel ik dan.
Als je bijv. in bepaalde landen moet zitten met je dienst moet je een kantoor hebben in het betreffende land om een aanspreekpunt te hebben.
Bijv. over moderatie, verwijderen van ongewenste zaken.
Denk aan Rusland, maar dus ook de EU.
bamboe @Verwijderd12 januari 2023 19:54
Daarom blijven ze nog in de eu in een land.
De vraag is hoe gaan ze het doen, in amerika is het gemakkelijker qua taal en regels
om een kantoor te hebben, in europa hebben alle landen een andere taal en ook
weer andere regels, Ze zullen zoals gewoonlijk deze regels eerst overtreden en
pas na rechtzaken met dreiging om twitter te verbieden zullen ze echt iets gaan doen.
nullbyte @P. vd Loo12 januari 2023 19:51
De enige wetgeving. Als enige ben je al de enige, een overtreffende trap is niet mogelijk.
theobril @nullbyte12 januari 2023 23:46
Onlangs heb ik de allerenigste schoentjes gekocht ;)
luxebenen @Verwijderd12 januari 2023 22:37
De twitter-dames die eigenlijk geen werk verrichten maar alleen frappucino's zitten te drinken tussen afgelaste meetings over diversiteit en inclusiviteit door zitten nu werkloos thuis te mokken.
Stel je voor dat je dit onironisch typt :|
Verwijderd @luxebenen13 januari 2023 04:42
hier kan je toch alleen maar ironisch over typen? hoe anders?
Verwijderd @Verwijderd13 januari 2023 09:00
De twitter-dames die eigenlijk geen werk verrichten maar alleen frappucino's zitten te drinken tussen afgelaste meetings over diversiteit en inclusiviteit door zitten nu werkloos thuis te mokken.
Maar dit is gebaseerd op? Iets wat ze zelf plaatsen, want dan ben je met open ogen gigantisch hard in de social media val gevallen. Wat iemand plaatst op social media zegt precies niks over hoe je leven echt is natuurlijk, om dan meteen aan te nemen dat ze niks doen is natuurlijk weer heel kort door de bocht.
TechFox 12 januari 2023 19:26
ColdFusion heeft een mooie YouTube video gemaakt wat er afgelopen jaar allemaal gebeurd is bij Twitter.

https://www.youtube.com/watch?v=13Q_7eEVZAs

[Reactie gewijzigd door TechFox op 30 juli 2024 22:25]

Inferno51 13 januari 2023 06:57
Een leuke werkomgeving is zeker leuk, maar weet dat dit een overdreven opbieding is geweest van de laatste jaren (+10/20jr) om het meeste talent binnen te halen en daar te houden. Veel sectoren kenden dit probleem, met een uiterste piek in corona. Nu de eerste crisis na 15 jaar een feit is zal de vraag naar medewerkers dalen en gaan overbodige en overpaid functies/privileges verdwijnen. Dat is wat je nu het eerst ziet gebeuren in big tech, maar het is ook al voelbaar in andere sectoren. Ikzelf zit in logistiek en werk al 10 jaar in grijze kantoren, letterlijk zonder daglicht. Leuk is dit niet, maar er is een zeer sterke connectie tussen werknemers wegens het sterke leadership. Verwachtingen liggen zeer hoog omdat de marges uiterst laag zijn, maar dat maakt dat je in een spil van hyper gemotiveerde werknemers zit. Dit werkt aanstekelijk. Bij firma's met hoge marges is er vaak meer slack wat niet altijd bevordelijk is voor het welzijn.
Stromboli 12 januari 2023 22:44
Misschien een naïeve gedachte, maar waarom zou een bedrijf als Twitter meer dan één kantoor nodig hebben. Klinkt als zinloze overhead.
bkor @Stromboli12 januari 2023 22:50
Maar 1 kantoor is nogal onhandig als je klanten (adverteerders) internationaal zijn. Verder wil je gewoonlijk nog kunnen overleggen met overheden. Dat allemaal vanuit 1 kantoor proberen te regelen, tja, niet echt handig. Ik zie verder niet waarom meerdere kantoren zinloos of onnodig zou zijn. Een groot kantoor met flink veel verdiepingen is net zo irritant als meerdere kantoren. Zodra je veel mensen hebt kom je er niet onderuit.
Stromboli @bkor12 januari 2023 22:56
Het is een website en een app. Die kunnen toch gewoon de hele wereld (het hele internet) bedienen ongeacht waar ze zitten?

Een kantoor elders openen om daar fysiek / lokaal met wat overheden en adverteerders te kunnen overleggen, dat klinkt eerlijk gezegd als een erg dure inefficiënte oplossing voor iets wat anno 2023 een triviaal probleem zou moeten zijn. En het lijkt mij juist handig om alles vanuit 1 kantoor te regelen.

Maar goed ik run dan ook geen miljardenbedrijf, mogelijk overzie ik niet alle haken en ogen :+
bkor @Stromboli12 januari 2023 23:01
Een kantoor elders openen om daar fysiek / lokaal met wat overheden en adverteerders te kunnen overleggen, dat klinkt eerlijk gezegd als een erg dure inefficiënte oplossing
Sorry, maar kan je misschien wat concreter reageren? Je neemt aan dat het inefficiënt is. Je neemt aan dat het duur zal zijn. Waarom?
En het lijkt mij juist handig om alles vanuit 1 kantoor te regelen.
Je gaat vanuit Amerika overleggen met lokale overheden? Tijdverschil, taalproblemen en gebrek aan lokale kennis, tja, doet er niet toe? Werk je in een internationaal bedrijf of heb je dat ooit gedaan? Er zijn zo gigantisch veel redenen om wel meerdere kantoren te hebben. En daar staat tegenover je gevoel dat een extra locatie mogelijk inefficiënt zal zijn? Echt, sorry, wees eens concreet.
The Zep Man
@bkor12 januari 2023 23:13
Je gaat vanuit Amerika overleggen met lokale overheden? Tijdverschil, taalproblemen en gebrek aan lokale kennis, tja, doet er niet toe? Werk je in een internationaal bedrijf of heb je dat ooit gedaan? Er zijn zo gigantisch veel redenen om wel meerdere kantoren te hebben. En daar staat tegenover je gevoel dat een extra locatie mogelijk inefficiënt zal zijn? Echt, sorry, wees eens concreet.
Het hebben/huren van vastgoed is inefficiënt voor dergelijke bedrijven. Geef de medewerkers die met klanten moeten praten of die niet vanuit huis kunnen werken een abonnement op dynamische kantoorruimte. Daarmee bespaar je veel kosten (wat nodig is voor een bedrijf dat geen winst maakt).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 30 juli 2024 22:25]

bkor @The Zep Man12 januari 2023 23:33
Het hebben/huren van vastgoed is inefficiënt voor dergelijke bedrijven.
Gewoonlijk wordt dat geleased. En eh, waarom zou 1 kantoor efficiënter zijn dan twee? Ik begrijp wel dat huren/kopen niet zo handig is als leasen, qua boekhouding gezien. Echter meerdere kantoren voor grote bedrijven is echt compleet normaal.
Geef de medewerkers die met klanten moeten praten of die niet vanuit huis kunnen werken een abonnement op dynamische kantoorruimte.
Je wilt besparen op de kosten (huur/koop/lease) van kantoorruimte door een abonnement te nemen op kantoorruimte? Dat is hetzelfde (nog steeds een extra kantoor, nog steeds kosten), echter met "dynamisch" ben je gewoonlijk juist duurder uit. Qua thuiswerken, eh, tja, een klant vind het echt wel fijn om soms op bezoek te komen. Een kantoor is mogelijk duurder dan alleen thuiswerkers, maar als je daar op gaat besparen.

Ik begrijp niet zo waarom 2 kantoren duurder zou zijn dan 1 kantoor. Je huurt per blokken van vierkante meters. Het is echt niet dat je alleen een geheel kantoor ergens kan huren of niet. Ik vind de gedachtegang echt moeilijk te begrijpen.

Weet je dat Elon Musk ervoor gezorgd heeft dat er ~1 miljard aan rentekosten erbij zijn gekomen per jaar? Dat zijn grote kosten, ook de reden waarom er gigantisch veel verlies zal worden gemaakt. Dat komt dus niet omdat ze meerdere kantoren hebben in plaats van 1.

Het klinkt allemaal (en ik weet dat ik nu op een ander reageer) als weinig doordacht.
The Zep Man
@bkor13 januari 2023 08:07
Gewoonlijk wordt dat geleased. En eh, waarom zou 1 kantoor efficiënter zijn dan twee? I
Effectief gehuurd voor een langere periode. En we praten niet over één kantoor, maar 12 kantoren. Meer m2 'vast' geleasde/gehuurde/whatever kantoorruimte is meer kosten, wat onhandig is voor een parti als Twitter.
Weet je dat Elon Musk ervoor gezorgd heeft dat er ~1 miljard aan rentekosten erbij zijn gekomen per jaar?
Wat de grootste loser in de geschiedenis doet volg ik niet op actieve voet.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 30 juli 2024 22:25]

bkor @The Zep Man13 januari 2023 11:08
En we praten niet over één kantoor, maar 12 kantoren. Meer m2 'vast' geleasde/gehuurde/whatever kantoorruimte is meer kosten, wat onhandig is voor een parti als Twitter.
Nogmaals, hoezo is het aantal m2 significant anders bij meer kantoren? Je hebt bijvoorbeeld 2000 personeel. Per personeelslid reken je een aantal m2. Nu kies je voor twee kantoren in plaats van 1. Je zegt dat het aantal m2 tot meer kosten zal lijden? Hoezo? Of je nou 2 locaties hebt of 1 locatie, het aantal m2 is redelijk hetzelfde.
wat onhandig is voor een parti als Twitter
Meerdere kantoren hebben is juist handig voor redenen die ik al heb aangegeven. Bij een discussie lijkt me het wel handig als 1 persoon redelijk de gedachtegang uitlegt dat de ander iets verder gaat dan "dat is zo".

Stel een bedrijf heeft twee locaties, een hoofdkantoor op een A locatie, een ander kantoor op een C locatie. Hoezo zou het voordeliger zijn om iedereen te verplaatsen richting de A locatie en daar dus gigantisch veel meer ruimte te huren?
Verwijderd @Stromboli13 januari 2023 09:06
Het kan zeker, maar dan moet je dus wel goede mensen vinden die 100% remote willen werken of willen verhuizen naar je hoofdkantoor locatie natuurlijk. En je moet vooral niet bij klanten langs willen, want anders moet je weer een dure externe inhuren die voor jou langs gaat, maar hey wel geld bespaard ;)
Shamalamadindon @Stromboli13 januari 2023 10:14
- Localisatie van de app
- Locale regelgeving bijhouden
- Bredere talent pool
Mog @Stromboli13 januari 2023 11:58
Van Musk mag men niet langer thuiswerken. En als je talent wilt hebben, moet je wel op meerdere locaties zitten. Met alleen San Francisco of alleen New York red je het niet.
Bomberman71 13 januari 2023 01:56
Een bank, advocaten kantoor of verzekerings maatschappij sluit een dozijn kantoren en je hoort hier niemand.
Nu is het twitter en het is een topic en als een bok op de haverkist zien we allemaal reacties.
Het is gewoon een bedrijf en bezuinigen, centraliseren, downscalen zijn facetten die we veel vaker zien.
Omdat het Twitter is en Elon het nu runt is het opeens een issue.
_Pussycat_ @Bomberman7113 januari 2023 05:35
Banken en advocatenkantoren worden op t.net niet gemeld, want niet relevant voor deze site.
LurkZ @_Pussycat_13 januari 2023 11:15
Of het Twitter, MS, Apple of Google is maakt niet uit. Een kantoor meer of minder is geen tech nieuws.

Is de hongersnood in Afrika tech nieuws omdat 2 Afrikaanse ministers de situatie per iPhone hebben besproken?
_Pussycat_ @LurkZ13 januari 2023 12:20
Twitter is bezig met een gigantische krimping kwa banen en omzet, dat vind ik wel relevant. Het gaat niet om één kantoor maar meer dan de helft wereldwijd. Gamestudio's die een kantoor dichtmaken komen trouwens ook op t.net.
Bomberman71 @_Pussycat_13 januari 2023 15:12
Klopt, maar er zijn meer tech bedrijven die krimpen en afstoten en dat haalt hier niet of nauwelijks het nieuws.
Laten we eerlijk zijn.
1 jaar geleden had bijna niemand het over Twitter en nu sinds Musk er zit is het opeens trendy en moet iedereen er wat van vinden.
Oftewel 1 jaar geleden was het een overwegend Links en vooral Woke Mecca en nu zie je met name vanuit Rechts een flinke toename aan nieuwe users en berichten.

Dat merk je hier nu ook.
Bomberman71 @_Pussycat_13 januari 2023 15:15
Die gamestudio's hebben hier nog geen fractie van de comments als bij Twitter.
Ik ben niet blind en het valt gewoon op dat men als een bok op de haverkist springt als het om Twitter gaat.
wiseger
@Bomberman7113 januari 2023 23:24
Zou dat niet met de nieuwe eigenaar te maken die waanzinnige uitspraken twittert?

Elke IT-er die hoort dat iedereen die niet bij draagt aan de codebase overbodig is, schiet toch direct in de lach? Die ziet de bui toch allang hangen dat zaken in elkaar gaan storten?
Verwijderd @Bomberman7113 januari 2023 09:07
Die hoor je hier inderdaad niet, aangezien het hier gaat over Tweakers en niet over Bankiers.nl. Dat soort dingen worden gemeld op sites die door iets meer mensen worden bezocht ;)
https://nos.nl/artikel/23...schrapt-440-voltijdsbanen
et36s 12 januari 2023 23:22
Mooi nu kunnen ze daar eindelijk weer vooruit kijken.
Bomberman71 13 januari 2023 07:45
Jij weet net zo goed als ik dat als er berichten zijn over de automatisering van reguliere bedrijven (wel relevant) dan nog zou het niet de aandacht krijgen.
Twitter is nu gewoon trending omdat het met name een politieke lading heeft voor velen.
HSG 16 januari 2023 08:08
"Maar wel elke dag naar kantoor komen hoor" :P

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.