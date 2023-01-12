'Twitter sluit ten minste 12 kantoren'

Socialemediabedrijf Twitter sluit ten minste twaalf kantoren wereldwijd en wil in de toekomst mogelijk verder met zes kantoren. Dat schrijft Business Insider op basis van bronnen binnen het bedrijf. Het is onbekend welke kantoren precies dicht gaan.

Sommige van de kantoren zijn al gesloten en Twitter wil er nog een aantal in de komende weken sluiten, schrijft Business Insider. Een meerderheid van de kantoren in Europa gaat dicht, net als kantoren in Mexico, India, Australië en Zuid-Korea, zo meldt de uitgave. Werknemers moesten woensdagavond lokale tijd het kantoor in Singapore verlaten, omdat Twitter de huur niet had betaald, schrijft Casey Newton. Inmiddels zou de achterstallige huur wel zijn betaald.

In de toekomst wil Twitter mogelijk door met zes van zijn kantoren. Naast het hoofdkantoor in San Francisco zijn dat in de VS de kantoren in New York en Los Angeles. Buiten de VS gaat het om de kantoren in Londen en Dublin in Europa en het kantoor in de Japanse hoofdstad Tokyo. Twitter heeft de informatie niet bevestigd.

Het sluiten van kantoren zou onderdeel uitmaken van de recente kostenbesparingen. De nieuwe eigenaar van het socialemediabedrijf, Elon Musk, heeft sinds zijn overname in oktober onder meer al een groot deel van het personeel ontslagen.