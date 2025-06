Spotify ontslaat zes procent van personeel

Spotify gaat ongeveer zes procent van zijn personeel ontslaan. Dat heeft oprichter en directeur Daniel Ek bekendgemaakt. Het gaat in totaal om rond zeshonderd mensen wereldwijd. Volgens Ek heeft Spotify in de afgelopen jaren te veel mensen aangenomen.

Met de stap wil Spotify kosten besparen, zegt Ek. Er werken rond tienduizend mensen bij Spotify, waardoor het getal van zes procent uitkomt op ongeveer zeshonderd mensen. Het is onbekend bij welke afdelingen en in welke landen de ontslagen precies zullen vallen.

Volgens Ek heeft Spotify in het afgelopen jaar veel meer mensen aangenomen dan de groei in omzet rechtvaardigde. Dat was volgens de oprichter toch al niet houdbaar geweest. Bovendien is de economie in de afgelopen tijd verslechterd, wat volgens hem de ontslagen noodzakelijk maakt. De organisatiestructuur verandert met de ontslagen ook, waarbij chief content officer Dawn Ostroff vertrekt. Ze werkte sinds 2018 bij Spotify.

In een lange rij techbedrijven is Spotify het nieuwste dat ontslagen aankondigt. Google deed dat vrijdag. Microsoft maakte onlangs bekend dat tienduizend banen worden geschrapt, wat volgens het bedrijf neerkomt op minder dan vijf procent van het totale personeelsbestand. Ook Amazon ontslaat personeel; hier zullen achttienduizend medewerkers hun baan verliezen. Facebook-moederbedrijf Meta kondigde vorig jaar al aan dat elfduizend banen komen te vervallen.