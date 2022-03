Microsoft krijgt toestemming voor bouw datacenter Middenmeer 'op eigen risico'

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Microsoft toestemming gegeven om de bouw van zijn tweede datacenter in het Noord-Hollandse Middenmeer te starten. Het gaat nog niet om een definitieve vergunning dus de bouwstart is op eigen risico.

Microsoft mag beginnen met de bouw van zijn geplande datacenter op Het Venster in Middenmeer, op industrieterrein Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon. Maar het gaat vooralsnog om een zogenaamde gedoogbeslissing van OD NZKG . De dienst neemt die beslissing omdat deze verwacht dat er 'op korte termijn' een definitieve omgevingsvergunning bouw en milieu wordt verleend.

De dienst baseert zich daarbij onder andere op de gedane toetsing voor brandveiligheid en constructieve eisen. Op korte termijn volgt nu een ontwerpbeschikking op de aanvraag, die belanghebbenden zes weken lang kunnen inzien. Ze kunnen ook reageren op de beslissing. Ten slotte komt er een definitieve beschikking, die eveneens zes weken in te zien is en waar beroep tegen kan worden ingesteld. In de tussentijd kan Microsoft dus beginnen met de bouw.

De bouw van het datacenter kent een lange politieke voorgeschiedenis en is omstreden. In juli trok de provincie een streep door het bestemmingsplan van de gemeente vanwege zorgen over de verkeerssituatie rond het datacenter. De gemeente Hollands Kroon meldde met de provincie een oplossing voor de verkeersafwikkeling te zoeken. Daarvoor was onder andere onduidelijk of noodstroomvoorzieningen meetelden voor de vergunningplicht en of de provincie of gemeente daarbij het bevoegde gezag zou zijn.