Boeren in Middenmeer gaan in beroep tegen vergunning datacenter Microsoft

Boeren- en tuindersorganisatie LTO Noord gaat in beroep tegen de vergunning die Microsoft heeft gekregen voor de bouw van een tweede datacenter in Middenmeer. Volgens de LTO is er onvoldoende gekeken naar de belangen van boeren.

De LTO zegt tegen NH Nieuws dat de gevolgen van de bouw van een nieuw datacenter niet goed te overzien zijn. "Het druist in tegen de belangen van onze leden", zegt voorzitter Wim Mostert van LTO Noord Hollands Kroon tegen de regionale krant. De LTO maakt zich vooral zorgen over koelwatergebruik, stikstofuitstoot en de omvang van het nieuwe datacenter.

Met het beroep hoopt de LTO dat de gemeente Hollands Kroon een rem zet op de grootschalige ontwikkelingen in de polder. In de Wieringermeer staan nu al twee datacenters, een van Microsoft en een van Google. Daar komt definitief een derde datacenter bij, van Microsoft. Volgens plannen moeten er nog eens vijf datacenters bij komen in de komende jaren. Volgens de LTO gaat dat ten koste van landbouwgrond, die naar eigen onderzoek, hard nodig is in de gemeente.

In een reactie aan NH Nieuws laat Microsoft weten samen te werken met de gemeente en belanghebbenden zoals de LTO, 'zodat onze plannen blijvend voldoen aan wet- en regelgeving en rekening houden met de waardevolle input van de lokale gemeenschap'. De gemeente heeft nog niet gereageerd op het beroep van de LTO.

Er is veel te doen om de datacenters in Middenmeer. Zo schrijft Telegraaf dat bestuurders hun boekje te buiten zijn gegaan om Google en Microsoft te lokken, onder andere door flexibel om te gaan met wet- en regelgeving, en door waarschuwingen en kritiek van omwonenden te negeren. Daarnaast gaat de meeste stroom van het onlangs geopende grootste windpark van Nederland in de Wieringermeer rechtstreeks naar het datacenter van Microsoft.

In januari kreeg Microsoft een vergunning voor de bouw van zijn tweede datacenter in Middenmeer. Eind november was Microsoft al begonnen met de bouw, schreef NRC. Volgens Microsoft ging dat destijds alleen om voorbereidende werkzaamheden.