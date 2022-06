VAIO brengt laptop van koolstofvezel met Intel Core H-cpu uit in de VS

VAIO brengt een 14"-laptop die ongeveer een kilogram weegt. De behuizing is gemaakt van koolstofvezel en de fabrikant stopt daar een Intel Core i7-11375H-quadcore in. VAIO brengt geen laptops uit in Nederland en België.

De nieuwe VAIO Z is de eerste laptop die een behuizing heeft die volledig van koolstofvezel is gemaakt. VAIO claimt een type koolstofvezel te gebruiken dat voorheen enkel in de autorace-industrie verkrijgbaar was. Het gaat om materiaal waarbij de koolstofvezels allemaal in dezelfde richting wijzen en niet zijn verweven.

Dell gebruikt al langer koolstofvezel voor zijn duurste XPS-laptops, maar daarbij gaat het om lagen van het materiaal die zijn aangebracht op een chassis van metaal of kunststof. Bij de VAIO Z is het chassis van koolstofvezel gemaakt.

VAIO voorziet de VAIO Z van een 14"-scherm met een 4k-resolutie van 3840x2160 pixels. Het scherm heeft een 180-gradenscharnier. In de laptop zit een Core i7-11375H-quadcore met een tdp van 35W. De goedkoopste configuratie kost 3579 dollar en is voorzien van 16GB ram en een 512GB-ssd. Er zijn drie duurdere versies, met meer geheugen of meer opslagruimte.

De laptops van VAIO zijn niet te koop in Nederland en België. De merknaam was oorspronkelijk van Sony, maar dat bedrijf stopte in 2014 met het maken van laptops en sindsdien is het merk in handen van Japan Industrial Partners. De VAIO Z verschijnt in Azië en de Verenigde Staten.