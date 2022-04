Gemeente Groningen deelt plannen voor groot datacenter van onbekend bedrijf

Er komt mogelijk een nieuw groot datacenter op industrieterrein Westpoort bij Groningen, zo luiden plannen van de gemeente Groningen. Het is momenteel nog niet bekend welk bedrijf dat datacenter wil bouwen.

Bouwplannen voor het datacenter.

Beeld: gemeente Groningen

Uit een pdf-document van de gemeente Groningen blijkt dat het mogelijke datacenter twintig hectare in beslag gaat nemen op industrieterrein Westpoort. De gemeente zou vorig jaar benaderd zijn met plannen voor het datacenter. De bouw van het mogelijke datacenter staat overigens nog niet vast; de gemeenteraad van Groningen moet daar eerst nog een oordeel over vellen.

De gemeente verwacht naar eigen zeggen dat er 125 permanente banen met het datacenter gemoeid zijn. Vanwege de maximale bouwhoogte zou de initiatiefnemer vermoedelijk luchtkoeling toepassen voor het datacenter. Als de plannen doorgaan, dan verwacht de gemeente dat de restwarmte daarvan gebruikt kan worden om 5000 tot 10.000 huishoudens te verwarmen, zo blijkt uit het gedeelde document.

Het is niet bekend welk bedrijf van plan is om een nieuw datacenter te bouwen in Groningen. Verantwoordelijk wethouder Berndt Benjamins van D66 wil tegenover RTV Noord niet bevestigen wie de betrokken partijen zijn. Er staat momenteel al een datacenter van NorthC op Westpoort en dat bedrijf zou ook van plan zijn om uit te breiden, maar volgens RTV Noord doen ze dat niet met twintig hectare.

Een andere wethouder, Roeland van der Schaaf van PvdA, meldt tegenover het regionale medium dat hij in gesprek gaat met omwonenden, hoewel hij daarbij wel benadrukt dat het datacenter op een industrieterrein terecht moet komen. Tegelijkertijd erkent hij wel dat een pand van 20 hectare impact heeft op de omgeving. Het is niet bekend wanneer het datacenter in bedrijf wordt genomen, mochten de plannen worden goedgekeurd.