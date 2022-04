ProtonVPN gaat standaard gebruikmaken van WireGuard-protocol

Proton gaat in zijn vpn-dienst ProtonVPN voortaan standaard gebruikmaken van WireGuard. Het protocol wordt voortaan de default optie. Dat zou moeten zorgen voor snellere verbindingen en betere accuduur voor apparaten, zeggen de ontwikkelaars.

De verandering gaat in voor alle gebruikers van ProtonVPN, zeggen de ontwikkelaars. Dat gebeurt via een feature genaamd Smart Protocol. Die werd vorig jaar geïntroduceerd en zorgt ervoor dat gebruikers automatisch naar het beste vpn-protocol worden gezet als ze op een netwerk zitten dat bijvoorbeeld bepaalde protocollen blokkeert. Dat gebeurt niet zo vaak, maar alleen als gebruikers op een netwerk zitten dat actief vpn-protocollen blokkeert zoals bedrijfsnetwerken. In de praktijk zullen de meeste gebruikers dus veel op WireGuard blijven zitten als dat de default wordt. Smart Protocol verkiest WireGuard in de toekomst namelijk als het default-protocol.

Volgens de ontwikkelaars heeft WireGuard verschillende voordelen, vooral in de efficiëntie. Zo is het sneller en neemt het minder middelen in op het apparaat waar het op draait. Dat zorgt ervoor dat ProtonVPN snellere verbindingen kan leveren en het apparaat een langere accuduur krijgt. Daarnaast zegt Proton het belangrijk te vinden opensourcestandaarden te ondersteunen.