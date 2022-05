Datacenters liggen de laatste tijd onder vuur. Niet vanwege hun groei of stroomverbruik, maar vanwege hun watergebruik. Zo zou het aantal datacenters in de kop van Noord-Holland de drinkwatervoorziening in gevaar brengen, kopte het Noordhollands Dagblad onlangs. Dat bericht, gebaseerd op onderzoek van het Amsterdamse onderzoeksbureau GreenIT, werd onder andere overgenomen door Tweakers. Kort daarop benadrukte PWN, verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening in Noord-Holland, dat de levering van drinkwater in de betreffende regio niet in gevaar zou zijn door het aantal datacenters dat water gebruikt. De discussie roept een interessante set vragen op: hoeveel drinkwater verbruiken datacenters? Waarvoor gebruiken ze het en is het een probleem?

Om op die vragen in te kunnen gaan, werpen we eerst een blik op het aantal datacenters dat Nederland telt. Volgens de laatste cijfers, die dateren uit 2020, zijn er in Nederland 189 commerciële multi-tenant datacenters, goed voor een netto-oppervlakte aan serverruimte en 'white space' van 37,8 hectare. Daarnaast hebben 5.772 organisaties een eigen datacenter. Het aantal commerciële datacenters nam tussen 2016 en 2020 af omdat een aantal datacenters is samengevoegd, maar de totale oppervlakte ervan nam sinds 2016 toe. Kijk je naar de totale oppervlakte van alle datacenters samen, inclusief kantoor- en andere ruimten, dan beslaan ze 105,8 hectare. Die cijfers staan in een jaarlijkse inventarisatie van de Dutch Datacenter Association (DDA).