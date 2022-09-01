WhatsApp en Instagram krijgen in toekomst betaalde functies

WhatsApp en Instagram gaan in de toekomst meer betaalde functies krijgen. Dat zegt moederbedrijf Meta, dat een afdeling heeft opgericht om de mogelijkheden voor dergelijke functies te onderzoeken en te implementeren.

Het gaat in elk geval niet om het betalen om advertenties uit te zetten, zegt Meta-topman John Hegeman tegen The Verge. De bedoeling is om functies te maken waar gebruikers in de toekomst 'graag voor gaan betalen'. Het bedrijf wil niet zeggen om wat voor functies het zal gaan. Het gaat om functies in WhatsApp, Facebook en Instagram. Het bedrijf zegt niet of het gaat om eenmalige betalingen of abonnementen.

Het gaat om een wijziging in het verdienmodel van Meta, dat tot nu toe vooral heeft geleund op de verkoop van advertenties. Die inkomsten kregen een behoorlijke knauw doordat Apple verplichtte dat apps in iOS toestemming moeten vragen voor tracking. Daardoor zijn advertenties minder gepersonaliseerd, wat Meta omzet kost.

Meta heeft al diverse betaalde functies in zijn diensten zitten. Zo kunnen bedrijven betalen voor bepaalde WhatsApp-functies voor zakelijk gebruik. Over vijf jaar moeten abonnementen een significante bijdrage gaan leveren aan de omzet van Meta. Met de komst van betaalde functies in WhatsApp, Instagram en Facebook volgt het bedrijf diverse concurrenten. Telegram heeft sinds enige tijd een betaald abonnement en ook Snapchat heeft dat. Discord heeft al jaren zijn Nitro-abonnement.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 08:14 163

01-09-2022 • 08:14

163

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Reacties (163)

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gaskabouter 1 september 2022 08:25
Lijkt me het enige realistische scenario voor een verdienmodel waarbij je niet betaalt met je data. Voor zover dat al niet geval is.... Ik heb persoonlijk wel geld over voor producten als mijn privacy gewaarborgd is.
T-men @gaskabouter1 september 2022 08:57
Het is een commercieel bedrijf. Niets houdt ze tegen om gewoon je profiel te blijven maken bovenóp je abonnementsgeld.
Benjamin- @T-men2 september 2022 02:53
Natuurlijk wel, en dat is een overeenkomst waarbij staat dat ze NUL data mogen opslaan of gebruiken, dus ook niet anoniem, terwijl jij betaalt.

Of je ze vertrouw is iets anders, maar het kan absoluut worden gedaan.
bakkerken @Benjamin-3 september 2022 00:56
En dan zoals altijd:
Oops! We betalen de boetes wel. We verdienen er toch meer aan
Benjamin- @bakkerken3 september 2022 02:52
Begrijp je gevoel, maar dan kan je wel echt een keihard class action suit aangaan, dat overleeft zelfs FB niet.
DigitalExorcist @gaskabouter1 september 2022 09:19
WhatsApp en Instagram waarbij je niet al betaalt met je privégegevens? No way. Gaat nooit gebeuren. Je gaat betalen voor gebruik van Whatsapp en Instagram mét geld en mét je data.
GoTyce 1 september 2022 13:49
Op grond van de Digital Markets Act gaat binnen de EU interoperabiliteit gelden. WhatsApp moet dan verplicht samenwerken met alle andere berichtendiensten. De consument wordt daarmee vrij om vanuit iMessage of Signal een bericht naar Whatsapp te sturen en van Whatsapp naar iMessage of Signal, enzovoorts. Ik verwacht dat dit in combinatie met de betaalde diensten van Meta ervoor zorgt dat (savvy) consumenten meer zullen overstappen naar andere messaging platformen.
Sando @GoTyce1 september 2022 14:56
Ik was twee seconden enthousiast bij het lezen van je reactie, maar nu vraag ik me toch af: What's the catch?

Het klinkt fijn, dan kan ik gewoon Signal gebruiken terwijl de helft van mijn contactpersonen WhatsApp gebruikt. Maar de EU is het terrein van de lobbyisten en belangen. Het belang van de burger staat niet altijd voorop. Wie gaat er bepalen volgens welke standaard dit moet gaan gebeuren? Is er al ergens een goede analyse van de haalbaarheid, belangen en bijwerkingen van deze wet?

Is het vervallen van encryptie bijvoorbeeld een bijwerking? Gaan kleinere messengers als Signal gewoon niet meer werken in de EU, net zoals er 10 jaar na de introductie van de cookiewet nog steeds resultaten in google staan die door geoip gewoon niet te bezoeken zijn vanuit de EU? Gaat deze wet door grote gevestigde partijen worden gebruikt om kleine opkomende partijen het meedoen extra moeilijk te maken?
WhatsappHack
@Sando1 september 2022 16:11
Ja, de EU wil dit heel graag. Privacy en technische experts zeggen echter dat er grote problemen en risico's aan vastkleven en het praktisch onuitvoerbaar is; althans niet zonder extreme compromissen die ons geen goed doen. De wet is nu min of meer zo verwoord dat dat echter het probleem is van de bedrijven en niet van de EU. Oh je bent verplicht om te integreren, maar dat is een probleem voor je encryptie? Jeetje jammer joh, zoek maar een oplossing! Het is zoals The Verge het mooi zei een beetje als tegen een arts roepen "je moet nu universeel kanker genezen.". Ja maar dat kan helemaal niet? "Ja dat is ons probleem niet, zoek maar een oplossing - maar als je het niet doet, dan kom je diep in de shit!" :+

Het is echt een hele smerige en zeer gevaarlijke wet die wat mij betreft absoluut NIET in het belang van de consument, onze veiligheid en privacy is wat mij betreft en ook wederom zo'n wet die probeert een non-issue "op te lossen" dat bijna niemand ook maar iets kan boeien. Maar het levert dus wel gezeik op en problemen rondom encryptie(standaarden) en het afdwingen van diezelfde encryptie, verificatie, etc.

Ik vind het ook helemaal niet fijn klinken. Ik gebruik dus Signal met een veilige client en dergelijken en dan kan iemand dus vanaf bijvoorbeeld Telegram en diens privacy onvriendelijke client/metadata slurpende setup mij berichtjes gaan versturen én ontvangen? Hell to the f- no. Nu zijn gelukkig kleinere messengers uitgesloten hoor en gaat dat rampscenario zich niet meteen voltrekken, maarja... Kwestie van tijd wellicht. Maar hetzelfde geldt voor WhatsApp eigenlijk. Dat is relatief veilig en kan je op bepaalde punten precies van verwachten wat het doet en het is één privacy policy. Een niet al te beste, maar het is er slechts één. Nu gebruiken verschillende contactpersonen waarmee je chat 5 verschillende diensten met elk hun eigen policies, retention policies, metadata verzameling en weet ik veel wat allemaal. Ja lekker verhaal!

Nee ik vind echt alles aan die hele wet driewerf ***, zie het als een paard van Troje, vind het echt heel erg eng dat we deze kant opgaan met dit soort slinkse achterbakse wetgeving (al helemaal met oog op andere gevaarlijke ontwikkelingen zoals de recente oprichting van een Great EU-firewall) en ben er echt heel erg fel tegen om een heel breed scala aan redenen. De EU is steeds verder en verder aan het overreachen en dat wordt met de dag enger en gevaarlijker; maar de presentatie dat het zogenaamd juist goed voor onze veiligheid en privacy is wordt helaas als zoete koek geslikt...

Zie o.a. ook:
https://www.theverge.com/...atsapp-encryption-privacy
https://www.eff.org/deepl...ses-important-need-raises
https://www.bloomberg.com...s-over-eu-messaging-rules

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 06:39]

Bananenplant @WhatsappHack1 september 2022 18:53
Gelukkig geldt de wet alleen voor bedrijven vanaf een bepaalde beurswaarde en is Signal non-profit. Het metastatiseren van metadata harken hoef je je op Signal dus geen zorgen om te maken :) .
GekkePrutser
@WhatsappHack21 september 2022 17:43
Ja, de EU wil dit heel graag. Privacy en technische experts zeggen echter dat er grote problemen en risico's aan vastkleven en het praktisch onuitvoerbaar is; althans niet zonder extreme compromissen die ons geen goed doen.
Matrix kan gewoon federatie aan met end to end encryptie. De techniek bestaat gewoon. XMPP kan het met de juiste extensions ook (En XMPP was ook wat de meeste messaging diensten gebruikten voor federatie met elkaar totdat ze besloten om om commerciele redenen alles dicht te gooien!). Vroeger praatte Google Talk bijvoorbeeld met Facebook Messenger! Maarja dat was commercieel niet handig dus dat hebben ze dichtgegooid.

Het specificeren van een bepaalde techniek is ook niet aan de wetgever. Dan moet de wet steeds veranderd worden als de stand der techniek verandert. Wat de wetgever hier specificeert is een functioneel ontwerp, niet een technisch.
Het is echt een hele smerige en zeer gevaarlijke wet die wat mij betreft absoluut NIET in het belang van de consument, onze veiligheid en privacy is wat mij betreft en ook wederom zo'n wet die probeert een non-issue "op te lossen" dat bijna niemand ook maar iets kan boeien.
Welles.. Ik vind het enorm vervelend dat ik tig messengers nodig heb op mijn telefoon om met iedereen te praten. Mijn familie zit op whatsapp. De makerspace zit op telegram. Andere vrienden op Signal. Open source communities op Discord. Zelf zit ik veel op Matrix. Dan heb ik ook nog mensen die me berichten sturen op LinkedIn en soms op Instagram omdat daar sommige communities uithangen.

Zo ben ik dus gedwongen mijn data bij zoveel bedrijven aan te leveren en ik kom om in een woud van appjes die allerlei info uit mijn telefoon trekken. Dat kan zo niet langer. Ook om me heen zie ik een enorme 'appmoeheid'.

Ik wil gewoon zaken doen met 1 partij (liefst een FOSS partij en open netwerk - dus niet Signal) en weten waar mijn data staat. Ik ben heel blij met deze zet van de EU. Natuurlijk is het lastig voor de messenger bedrijven, want die zijn net 10 jaar bezig geweest hun gefedereerde netwerken tot walled gardens om te bouwen. Maar thet is tijd om dat weer om te draaien.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 06:39]

Delade @Sando1 september 2022 18:17
Als straks ons hele leven aan je eID gekoppeld is dan lijkt dit me geen enkel probleem meer. Misschien is dit wel een wet om dat hele eID te pushen. We zien dan immers ineens de voordelen ervan in om ons hele leven middels de systemen van de overheid te laten verlopen. Het zou me echt niet verbazen.
Micromize @GoTyce1 september 2022 14:33
Amen.

Digital Markets Act maakt een eind aan het feit dat grote bedrijven met miljoenen gebruikers kleinere diensten kunnen buitensluiten of overkopen. Daarnaast ook geen bloatware meer :)
Slavy 1 september 2022 08:22
Signal gebruiken, WhatsApp uitschakelen. Willen mensen het niet gebruiken? Dan bellen ze maar, dat is mijn taktiek.
slow whoop @Slavy1 september 2022 08:55
Nee, dan bellen mensen niet, dan word je gewoon niet op de hoogte gehouden.

Het typische communicatiekanaal voor bijvoorbeeld hobbyclubjes/schoolklas van mijn kinderen is Whapsapp. Zelfde voor bijvoorbeeld de Whatsapp-groep voor buurtpreventie. Ik kan dan wel stug zeggen dat ik alleen Signal gebruik en dat ze me maar moeten bellen, maar zo werkt het niet. Zij hoeven geen informatie van mij, ik wil het van hun.

Als ik vervolgens compleet heb gemist dat een training is verplaatst, of dat er specifieke voorbereiding nodig was voor een schooldag, is dat erg onhandig.

Ik gebruik ook Signal, maar het is voor mij niet mogelijk om van Whatsapp af te stappen zonder nuttige informatie te missen.
Wachten... @slow whoop1 september 2022 10:10
Ik gebruik ook Signal, maar het is voor mij niet mogelijk om van Whatsapp af te stappen zonder nuttige informatie te missen.
Ik snap je hele probleem en goed dat je er even bij zegt, dat jij specifiek informatie wilt hebben van een bedrijf. Ik snap dat heel goed.

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Dat gezegd hebbende....
Ik zat voorheen ook in Whatsapp groepen voor onze kleine, sport etc. Ik heb al 2 jaar geen Whatsapp meer, en mis qua informatie helemaal niks. Ze kunnen mij mailen, bellen, smsen of eventueel Signal gebruiken. En laat ik eerlijk zijn, natuurlijk heb ik aan het begin echt wel eens een keer iets gemist, omdat iedereen eraan moet wennen. Maar er is niet ineens een leven zonder whatsapp. Ik ken namelijk genoeg mensen die het helemaal nooit hebben gehad. Daarom vind ik het ook goed dat je even aanhaalt dat JIJ specifiek wat informatie van een bedrijf wilt hebben en het daarom nog hebt. Ik kan je alleen uit ervaring vertellen dat je van echt belangrijke data echt wel op de hoogte gehouden wordt. De echt belangrijke informatie en data gaat namelijk nog steeds via mail, brieven etc. De rest is (voor mij) alleen stoor informatie en ben juist heel blij dat ik al die onzinnige informatie niet binnen krijg.

Ik heb na 2 jaar nog steeds dezelfde vrienden, nog steeds een goed band met mijn familie en nog nooit een feest, bruiloft of andere belangrijke dingen gemist in de afgelopen 2 jaar.

Korte note:
Whatsapp is geen protocol zoals bijvoorbeeld email is. Je verplicht dus als bedrijf, sportschool, school etc om een dienst te gebruiken die alles behalve netjes omgaat met jouw privacy/data. Ik vind dat je daar school etc. best wat serieuzer naar mag kijken en dat is ook heel de reden dat ik er geen gebruik meer van maak.
slow whoop @Wachten...1 september 2022 10:24
Voor bedrijven ben ik het met je eens. Ik heb Whatsapp nog nooit gebruikt voor zakelijke communicatie, en dat wil ik ook niet doen.

Maar voor bijvoorbeeld een vrijwilliger die in de Whatsapp groep meldt dat de training van vanavond een half uur eerder begint, kan ik niet verwachten dat ie mij nog een keer gaat bellen/smsen omdat ik er voor gekozen heb om geen Whatsapp te gebruiken. Want zo heeft Jantje geen Whatsapp, Pietje geen mobiele telefoon, en Gerrit geen e-mail.

Whatsapp is (helaas) de de-faco standaard geworden voor dit soort communicatie. Als je er voor kiest om daar niet aan mee te doen, moet je accepteren dat je bepaalde dingen kunt missen. Niet dat dat het einde van de wereld is natuurlijk. Maar onhandig is het soms wel. Die afweging kan iedereen gelukkig zelf maken.
Wachten... @slow whoop1 september 2022 10:40
Ja ik probeer mijn ervaring daarom ook te delen en om te laten zien dat je echt niet zoveel mist.
Die dingen die jij nu vermeldt over dat iets een half uur later begint o.i.d., dat kreeg ik ook allemaal in de Whatsapp groepen. Gek genoeg krijg ik deze informatie nu dus ook. En zoals je zegt, Je bent volledig vrij om te nemen wat je wilt. Het scheelt alleen al enorm veel als je Signal ernaast hebt (zoals jij hebt). Hiermee geef je de mensen die wat meer met hun privacy bezig zijn ook een kans om op een moderne manier te communiceren.

Ik ben er alleen wel achter gekomen dat je nooit mensen over gaat krijgen als je Whatsapp er nog naast hebt. Mijn lijst groeide na een paar weken razendsnel, toen iedereen erachter kwam dat ik echt niet meer terug ging naar Whatsapp. Inmiddels praktisch iedereen over naar Signal. Daarnaast is het ook steeds makkelijker om mensen over te krijgen. 2 jaar geleden had nog nooit iemand van Signal gehoord, en nu hoor je steeds vaker "oh daar hoor ik meerdere mensen over"
iqcgubon @slow whoop1 september 2022 14:02
kan ik niet verwachten dat ie mij nog een keer gaat bellen/smsen omdat ik er voor gekozen heb om geen Whatsapp te gebruiken.
Je kan die redenering ook perfect omdraaien. Hij/zij kan niet verwachten dat jij lid wil worden van een Whatsapp groepje omdat hij/zij daarvoor gekozen heeft.
blinchik @slow whoop1 september 2022 09:38
Ook het feit dat backup niet standaard mogelijk is naar een cloud provider (en al zeker moeilijker incrementeel) bij Signal is iets wat ik vaak hoor als tegenargument.

Ik gebruik ook zelf Signal, maar ik merk ook wat je zegt ivm de groepjes, dus heb ook nog Whatsapp.
michielRB @blinchik1 september 2022 11:28
Je kan je lokale backup toch syncen met bijv nextcloud?
PureTryOut @michielRB1 september 2022 11:52
De gemiddelde WhatsApp gebruiker heeft ten eerste geen Nextcloud draaien, en ten tweede geen kennis hoe ze dan een lokale backup zouden moeten syncen er mee.
TheVivaldi @PureTryOut1 september 2022 12:07
Je hoeft zelf geen Nextcloud te draaien; er zijn ook zat vooropgezette hosts, zoals OpenDesktop bijvoorbeeld. Maar je hebt gelijk dat er dan nog steeds wat kennis ontbreekt bij de gemiddelde gebruiker.
PureTryOut @TheVivaldi1 september 2022 13:37
Dat snap ik, maar de meeste mensen gebruiken nu eenmaal geen Nextcloud. Het product kennen is één ding, maar een host ervoor kiezen (en überhaupt weten dat je het niet zelf hoeft te hosten) is een volgende.

En dan héb je een Nextcloud account ergens, is het syncen van je backup er naar niet iets wat de app in kwestie zelf kan. Hoe graag ik zelf Nextcloud ook gebruik, het verslaat voorlopig niet bv Google Drive, al is het dus maar doordat geen externe (bekende) apps er mee integreren.
blinchik @michielRB1 september 2022 11:51
Dat is voor een gewone gebruiker echt te ingewikkeld. Plus Signal maakt steeds een aparte full backup en kan je dus niet incrementeel opladen...
avlt @blinchik1 september 2022 13:53
Waarom heb je een backup nodig van Whatsapp? Sommige foto's bewaar ik, maar al die 'ik ook'-berichten hoef ik niet te bewaren.
Sando @avlt1 september 2022 15:01
Precies dit. Ik heb WhatsApp en Signal misschien al 10 keer opnieuw geïnstalleerd bij nieuwe telefoons of nieuwe ROMs, en dan is het hooguit even een dag lastig dat je niet meer weet waar je het over had. Ik heb nog nooit gedacht: Jammer dat ik geen backup had van 6 maanden geleden. Bij superbelangrijke schema's of bijlages sla ik ze handmatig op buiten de app.
blinchik @avlt1 september 2022 15:47
Omdat je je chat geschiedenis wil behouden als je een nieuwe telefoon installeert? Je speelt toch ook niet graag mails kwijt?
Franko P. @blinchik1 september 2022 16:40
Dat zal er vooral vanaf hangen wat voor communicatie je doet via WhatsApp. Ik gebruik het alleen voor de lol, bijvoorbeeld tijdens een f1 wedstrijd en dat soort dingen. Ik mis er niets aan als die chat de dag erop weg is.

Alle belangrijke zaken regel ik buiten WhatsApp.
Verwijderd @slow whoop1 september 2022 09:22
Idem hier + je kan wel enkele mensen uit je kring meekrijgen in die overstap naar Signal maar uiteindelijk gaan die mensen in hun eigen kring niet zoveel moeite doen als jij initieel hebt gedaan om dit zo verder te gaan uitbreiden.
De reactie die je dan creëert is: nu heb ik 2 apps? Whatsapp voor de normale mensen en dan Signal voor de enkele zielen die tegen de stroom in willen zwemmen.

De enige manier om een globale overstap fase te starten is dan ook WhatsApp globaal het voor zichzelf te gaan verkloten, de massa moet het in 1 moment zelf moe worden.
Iets wat nieuwsberichten als deze wel kunnen triggeren :Y)
Derper @Verwijderd1 september 2022 10:29
Ja je hebt 2 apps. Dus? Die mensen hebben over het algemeen vier of vijf sociale media apps. Dan kan er geen app bij? Ben ik niet belangrijk genoeg? Hoeveel moeite is het op te switchen tussen snapchat en tiktok? Dan kunnen ze dat ook met een chat app als je het mij vraagt.
En als ze beginnen met 'hoeveel moeite is het voor jou om whatsapp te gebruiken?' Dan gooi ik een zooi linkjes met info over hoe vies Meta/Facebook is.
supersnathan94
@Derper1 september 2022 10:47
Oeh. Heb je die linkjes voor ons? Helpt misschien mensen te overtuigen.
Derper @supersnathan941 september 2022 13:25
https://www.washingtonpos...ook-zuckerberg-apologies/ en https://www.wired.com/sto...our-hasnt-fixed-facebook/ om mee te beginnen.

Zelfs als Facebook een contract ondertekent, dan nog liegen ze dat ze zich aan de voorwaarden zullen houden: https://www.nytimes.com/2...pple-blocks-facebook.html
En vervolgens liegen ze tegen de overheid: https://www.forbes.com/si...et-again/?sh=25c220c04288

Hoeveel bedrijven moeten hun CEO naar de hoogste raadt sturen omdat ze op het matje worden geroepen? Sommige mensen verbranden tassen/schoenen als ze het niet eens zijn met wat een bedrijf doet......maar FB komt overal prima mee weg. Het liegen, misleiden, bewust onder het tapijt vegen van negatief nieuws.

https://nos.nl/nieuwsuur/...hine-is-bewust-zo-gebouwd

https://www.nu.nl/tech/61...orterende-whatsapper.html

nieuws: WSJ: Facebook weet door eigen onderzoek dat Instagram schadelijk is v...
nieuws: Klokkenluider beschuldigt Meta van misleiden aandeelhouders over desi...

nieuws: Meta krijgt miljoenenboete opgelegd door Europese privacytoezichthouder
https://www.nrc.nl/nieuws...id-over-facebook-a4056914

nieuws: NYT: Facebook gaf onvolledige gegevens aan onderzoekers van misinform...
geeMc @Derper1 september 2022 11:02
En dan denken mensen "och, daar heb je weer zo'n gekkie". Whatsapp is mainstream en daar doe je niets aan. Zoals @Verwijderd al zegt, zolang het niet grootschalig in het nieuws komt met een gigantisch schandaal gaan mensen niet overstappen. Ik vind het bijzonder naïef dat je denkt mensen over te kunnen halen, ondanks dat ik het persoonlijk met je eens ben.

Gerda met kortpittig paars kapseltje die net snapt hoe Whatsapp en HayDay werken heeft helemaal geen zin in nog een app gebruiken want dat is alleen maar verwarrend en Shirley die dagelijks met 30 personen op Whatsapp praat kan waarschijnlijk wel zonder die ene persoon die "stug vasthoudt aan een andere chatapp". Zo ken ik ook iemand die alleen maar Telegram wil gebruiken "want redenen" en het resultaat is dat hij nergens in betrokken wordt, omdat - buiten wat techies of een schaars ander persoon om - niemand Telegram heeft. Die is ook constant bezig met mensen proberen over te halen, maar die worden alleen maar moe van die discussies. "Whatsapp werkt toch, waarom moeten wij ons aanpassen?"

Of die laatst opmerking verstandig is, dat laten we in het midden, want dat boeit de gemiddelde persoon niet.
Derper @geeMc2 september 2022 15:22
Toch zit mijn hele familie op signal, ooms tantes (die zijn nu opa en oma) allen neven en nichten. Ook bijna alle vrienden op signal. Die begrijpen dat ik als persoon belangrijker voor hun ben dan een extra app.
Het was denk een half jaar terug dat ik een vriend in een signal groep deed en hij helemaal verbaasd was dat iedereen in die groep zat. "de aanhouder wint, knap gedaan" kreeg ik naar mn hoofd.

Het is maar net wie je vrienden zijn. Zo zift je trouwens ook wel snel door de mensen heen die dus niks om je geven. Ik heb nog een vriend die heeft helemaal geen chat apps op zn mobiel, dus die bel ik vaak ;)
JackJack @slow whoop1 september 2022 09:09
Ik loop tegen dezelfde uitdagingen aan.
Het is lastig de rest mee om te krijgen.

Wat ik wel vervelend vindt is dat WA steeds vaker voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Voor werk en clubs mag je er vanuit gaan dat ze ook andere kanalen bieden om je op de hoogte te houden. Voor vrienden en familie is dat wat lastiger uiteraard.

Wat ik ook merk is dat veel vooral niet-technische mensen WA zien als "SMS waarmee je meer kan" en zich niet realiseren dat dit allemaal onderdeel is van Meta. Of ze geven er geen drol om want "ik heb toch niets te verbergen". Heb persoonlijk altijd moeite deze mensen te overtuigen.
jaaoie17 @JackJack1 september 2022 09:52
Signal en telegram. Die verzamelen ook gegevens.
RockmanX @jaaoie171 september 2022 09:58
Signal voor zover ik weet niet; maar je hebt een bron? Graag delen! Dank je wel!
RockmanX @jaaoie171 september 2022 10:05
Ik denk dat het verschil hem zit in het feit dat Signal een stichting is en de anderen zijn commerciële partijen. We zien dat Stichtingen financiering nodig hebben om rond te komen en commerciële partijen zijn bezig voor hun aandeelhouders om geld te harken. Zij vinden het over het algemeen ook minder bezwaarlijk om zoveel mogelijk gegevens te harken om te verkopen (zie Meta/ Zuckerburg).

Hier nog even een linkje naar een tweeakters artikel over dit onderwerp:
nieuws: Nieuwe Signal-stichting krijgt 50 miljoen dollar van WhatsApp-medeopr...
JohnKarma @jaaoie172 september 2022 17:43
signal heeft de info niet. Wat wel aan info gegeven kan worden indien gekoppeld aan een telefoonnummer (waarvan men weet wie erbij hoort). Is : of signal door dat numer wordt gebruikt. Waneer voor het laatst gebruikt is gemaakt van signal. THATS IT.

https://www.dailydot.com/...bpoena-privacy-gag-order/

Indien men de fysieke beschikking heeft over je telefoon dan wordt het anders maar dat geld voor alles wat je met je telefoon doet.

daarnaast: https://signal.org/bigbrother/
Wachten... @jaaoie171 september 2022 10:18
Dan ben ik heel benieuwd welke bronnen jij hebt?

Signal tract je niet en bouwt geen profiel van je op. Het enige wat bij hun bekend is, is je telefoonnummer.
Signal is ook voor en enorm groot gedeelte open source.

Telegram is sowieso een compleet ander verhaal, want chats worden standaard niet encrypted verstuurd, dit moet je handmatig voor iedere chat aanzetten, en voor groepschats kun je dit niet eens aanzetten. Het gebruik van Telegram boven Signal snap ik dan ook totaal niet als main messaging app.

En ja je kunt de encryptie dus handmatig per chat aanzetten, maar geen hond die dat doet.

[Reactie gewijzigd door Wachten... op 23 juli 2024 06:39]

Tozz @Wachten...1 september 2022 10:34
Dat in Telegram alles plain text verzonden wordt is echt volstrekte onzin.
Wachten... @Tozz1 september 2022 10:51
Oke ik zal het even anders formuleren (en aanpassen). Standaard staat encryptie niet aan bij Telegram. Dit houdt in dat alle berichten die jij verstuurd naar een ander, gewoon meegelezen kunnen worden.

Dit is gewoon iets wat je vandaag de dag niet meer moet willen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat je encryptie voor groepen überhaupt niet eens aan kunt zetten.

Bron:
https://foundation.mozill...vacynotincluded/telegram/

[Reactie gewijzigd door Wachten... op 23 juli 2024 06:39]

WhatsappHack
@Wachten...1 september 2022 15:45
Mensen weten meestal wel wat je bedoelt, maar om de een of andere reden willen ze het toch verdedigen en dan zelf niet nuanceren. Ze weten meestal dondersgoed dat je bedoelt dat het volledig plain-text accessible is voor Telegram (/iedereen met toegang tot servers + keys), maar willen dat je zegt dat het wel encrypted is omdat 'er sprake is van client-server encryptie/at-rest encryptie'. :+ Puur mierencopuleren; want nee het is vanuit het perspectief van de verbinding niet plain-text; maar dat verandert niets aan het feit dat de plain-text dus wél gewoon volledig toegankelijk is voor Telegram. (Enkel SC uitgezonderd.) Dat beiden geen mallemoer uitmaakt voor het feit dat Telegram volledige toegang heeft tot de plain-text van al die data (dus al je chats, al je bijlagen (foto's, video's, documenten, etc.), al je contacten, etc. etc. kunnen ze inzien), dit allemaal verzamelt en op hun computers bewaart plus daarnaast bakken met metadata verzamelt en er bij opslaat vermelden ze er helaas nooit bij als ze beginnen over hoe het zogenaamd "niet plain-text maar gewoon encrypted" is.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 06:39]

Wachten... @WhatsappHack1 september 2022 15:53
Ik post dit soort dingen nog regelmatig om "nieuwe" mensen in te lichten, maar je hebt gelijk, er is een groep die het altijd met hand en tand verdedigd dat ze Telegram en WhatsApp gebruiken.

Ik snap deze strijd gewoon nooit er zijn bepaalde feiten zoals WhatsApp data van je verzameld en Telegram niet standaard de boel encrypt. Daar kun je het eindeloos over hebben, maar dat zijn feiten.
supersnathan94
@Tozz1 september 2022 10:46
Mwah. Is het vziw niet. Standaard is alles onversleuteld. Tenminste geen E2E. Dat kun je wel aanzetten voor individuele gesprekken, maar niet voor groepen right?
Tozz @supersnathan941 september 2022 15:57
"Niet versleuteld" en "Geen E2EE" is nogal wat anders.

Ik vind het selectieve verontwaardigheid. E-mail is nog veel slechter versleuteld. Daar is de transport encryptie optioneel en van versleuteling van het bericht zelf is al helemaal geen sprake.

Maar daar versturen we allerlei zakelijke mail mee.. Gmail leest je mails om je betere reclame te geven.. O365 waarschijnlijk net zo goed.. Maar owee als iemand mee kan lezen als ik vraag wat we vanavond gaan eten.

[Reactie gewijzigd door Tozz op 23 juli 2024 06:39]

mischaatje2 @jaaoie171 september 2022 10:26
Waaruit wij concluderen dat je het uit je duim zuigt.
YangWenli @jaaoie171 september 2022 13:08
Telegram wordt in de lucht gehouden door een Rus die geld heeft verdiend met een Russische Facebook.
JackJack @jaaoie171 september 2022 13:22
Verklaar je nader?
"Maar hunnie doen het ook!" vind ik geen goede reden om het niet te kijken naar alternatieven.
Voorlopig hebben beide apps die jij noemt wel degelijk een beter track record dan WA.
jpsch @jaaoie171 september 2022 10:18
Ik ga er altijd vanuit dat Windows en Android altijd gegevens verzamelen wat voor software je er ook op draait.
Derper @slow whoop1 september 2022 10:23
Het zal van de persoonlijke situatie afhangen. Ik mis niks zonder whatsapp. Mensen bellen mij of ze gebruiken signal of sms. Werkt prima. Vind het zelfs een hele fijne verandering, geen nutteloze groepen meer waarin alleen maar meme's worden gedeeld en misschien 1 keer in de week een belangrijk iets. Dat nieuws bereikt mij toch wel op den duur.
Scheelt ook wel dat iedereen van werk bij ons op Signals zit ;)
x280 @slow whoop1 september 2022 10:38
Gebruik je het alleen voor die groepen, iedereen daar buiten blokkeer je op whatsapp. Dan kunnen ze je geen bericht sturen via whatsapp.

Het heeft even tijd nodig, daarna leren ze het wel.
michielRB @slow whoop1 september 2022 10:43
Dit is ook een beetje mijn dilemma. Ik heb op dit moment alleen signal als messenger. Mensen weten dat ik signal heb, en een aantal neemt de moeite om ook signal te installeren.
Ik geef aan dat ik anders via SMS bereikbaar ben.

Ik overweeg nog om Matrix-Synaps op mijn VPS te installeren met Whatsapp bridge maar ben dan in feite het whatsapp ecosysteem in stand aan het houden. Iets wat ik juist wil doorbreken. Maar aan de andere kant misschien de enige manier om zelf buiten WA (Meta) te blijven en toch met het WA ecosysteem te communiceren.

[Reactie gewijzigd door michielRB op 23 juli 2024 06:39]

GekkePrutser
@michielRB21 september 2022 17:51
Dit is wat ik ook doe ja. Ik bridge ook Telegram en Signal (ik heb een hekel aan Signal omdat het third party clients weert)

Helaas kan je er niet 100% buiten blijven, vergeet dat niet. Je moet alsnog de telefoonclient van Signal ergens op een Android of iOS geinstalleerd hebben. Die hoeft nu met de nieuwe multi-device methode niet meer altijd online te zijn, maar je moet nog steeds elke 2-3 weken even online gezien worden.

Je kan hier wel een Android VM voor gebruiken indien nodig. Of een oud apparaat met niks anders erop. Of wel op je telefoon maar in een "Work Profile" dat je kan afsluiten en bovendien geen van je gegevens geeft. Dat laatste doe ik, want dan kan ik indien nodig nog wel bellen via WhatsApp (dat kan niet via de bridge).

Ik hou zo wel het whatsapp ecosysteem in stand inderdaad maar ik heb geen principes, ik ben erg pragmatisch wat dat betreft. Wat werkt voor mij dat doe ik.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 06:39]

litebyte
@slow whoop1 september 2022 11:17
Nee, dan bellen mensen niet, dan word je gewoon niet op de hoogte gehouden.
Gelukkig heb ik niet die ervaring, is dat 'je' niet algemeen. Ik wordt prima op de hoogte gehouden (sms/mail..en ja gewoon 'ouderwets' bellen.) In het begin inderdaad heel vervelend. Je kreeg allerlei verwijten - van niet bereikbaar willen zijn tot beschuldiging van paranoide te zijn als je uitlegde waarom je de spyware facebook trash niet wil installeren. Na een tijdje is iedereen het gewend, dan wordt je wel gebeld of sms, tevens een aantal collega's over kunnen halen om (ook) Telegram te installeren.

Mis nu vooral een hoop onzin, als ze je echt nodig hebben dan weten ze je wel te vinden hoor. Dit is mijn ervaring, onze kinderen hebben we 'facebook vrij' opgevoed (en nee we zijn niet tegen social media) en ook zij kunnen prima zonder whatsapp en instadamn.
Lemodile @slow whoop1 september 2022 17:49
Herkenbaar. Ben met what'sapp gestopt toen facebook het kocht. En ja, ik mis wel eens informatie. Maar de echt belangrijke dingen niet. Zoals je zelf al aangeeft, een verplaatste training etc. is hooguit onhandig. Of een beetje jammer. Maar niet echt erg.

Wat kreeg ik er voor terug? Rust, en focus op de dingen die wel echt belangrijk zijn.

Ik zou zeggen, doen ;)
himlims_ @Slavy1 september 2022 08:47
kun je whatsapp een áuto reply' instellen? dat zou een overstap wel wat toegankelijker maken; ieder die jou op whaatsapp een bericht stuurt - automatisch een reactie krijgt van 'ik ben bereikbaar via signal balblablablla'
sverzijl @himlims_1 september 2022 09:54
Dat klinkt misschien leuk en zal heel misschien werken voor een vriendenclubje. Maar als ik al zie in hoeveel groepjes ik alleen al zit voor de kinderen (2x tennis training, 2x tennis competitie, 2x scouting, badminton, school, 2x muziekdocenten), dan kan ik wel leuk zeggen 'contact me maar via signal', maar in praktijk betekent dit dat ik gewoon ga missen wanneer er een training uitvalt/verplaatst is, of wanneer de competitiewedstrijden zijn etc etc. En als een Don Quichot iedereen proberen te overtuigen geen Whatsapp meer te gebruiken: ain't got time for that.

Informatie wordt in de groep geplempt zodat iedereen meteen op de hoogte is. Ze gaan mij echt niet nog eens persoonlijk via signal iets opsturen. Dan kan je misschien vinden dat ze dat wel zouden moeten doen, maar zo werkt het niet. Ik heb informatie van hun nodig, meestal niet andersom.

Dat ik niet meer in de grote 'familiegroep' zou zitten kan ik echter wel mee leven. 50+ keer de 'welgemeende' felicitaties als er weer eens iemand jarig is zal ik missen als kiespijn;) (ok, staat nu gewoon op 'altijd dempen', maar toch)
himlims_ @sverzijl1 september 2022 09:57
Dat klinkt misschien leuk en zal heel misschien werken voor een vriendenclubje. Maar als ik al zie in hoeveel groepjes ik alleen al zit voor de kinderen (2x tennis training, 2x tennis competitie, 2x scouting, badminton, school, 2x muziekdocenten),
dan stuur maar een mailtje naar iedereen - whatsapp (groepen) doe ik niet aan, meerdere redenen (voornamelijk dat niet iedereen mijn prive nummer hoeft te hebben).

en als de vereniging hier enkel via whatsapp communiceert - is het lidmaatschap snel ontbonden. vind het een ongeschikt medium daarvoor, en dwingt mensen afhankelijk te maken van een IM tooltje.
sverzijl @himlims_1 september 2022 10:01
Seriously?
Vertel jij je kinderen maar dat ze niet op <vul hier favoriete sport in> mogen omdat papa geen zin heeft om Whatsapp te gebruiken. Ik wens je veel succes met je principes ;)
himlims_ @sverzijl1 september 2022 10:08
is niets raars - een email voor communicatie van de sportclub gaat al ~20jr goed. waarom moet dat via whatsapp? kunt dat prima bespreekbaar maken.
PurpleApeGaming @himlims_1 september 2022 10:26
Dat heb ik geprobeerd bij de voetbal, en het antwoord was simpelweg “we hebben honderden pupillen, we gaan niet speciaal voor jou een ander communicatiemiddel gebruiken wat afwijkt van de standaard die we gebruiken”

Is heel leuk dat je vind dat het anders kan maar de werkelijkheid wijkt daar een beetje vanaf.
Tozz @himlims_1 september 2022 10:37
Omdat dat nou eenmaal per WhatsApp gaat. En een IM is ook een stuk handiger. Een training die spontaan uitvalt door onweer.. Ik lees niet elk uur mijn mail, maar krijg een Appje wel meteen binnen op bijvoorbeeld mijn smartwatch.

Ook even een invaller voor iemand regelen is een stuk sneller met een IM dan met 30 man allemaal Reply-All's te gaan doen.

Dus e-mail communicatie gaat helemaal niet al 20 jaar goed. Het is al 20 jaar beperkt en een instant messenger lost een aantal van die beperkingen op.
alexbl69 @himlims_1 september 2022 10:50
Leuke theorie, maar helaas al lang door de werkelijkheid achterhaald.

Vriendengroepen en familie kun je misschien nog wel sturen, maar app-groepen van je werk, sportvereniging of de school van de kinderen ga jij niet meer veranderen.

Zeg er helaas bij, want wilde dat het anders was.
BaszCore @himlims_1 september 2022 08:52
Dat kan met Whatsapp Business en die kan je privé ook gebruiken.
Wachten... @himlims_1 september 2022 08:59
Niet te moeilijk denken, maar gewoon je naam veranderen in "pietje - bereikbaar via Signal" (of wat je daar dan ook neer wilt zetten).

Hier was de truc om het in ieder geval aan vaste vrienden en familie te vertellen dat ik geen WhatsApp meer ging gebruiken. Ben toen van de ene op de andere dag volledig over gegaan. Zolang je namelijk WhatsApp ernaast houdt, blijven mensen je via die weg benaderen. Cold Turkey overgaan is echt de oplossing.
WhatsappHack
@Wachten...1 september 2022 15:38
Niet te moeilijk denken, maar gewoon je naam veranderen in "pietje - bereikbaar via Signal" (of wat je daar dan ook neer wilt zetten).
Dat krijgt niemand die jou in hun contacten heeft te zien tenzij ze je profiel openen. ;)
Wachten... @WhatsappHack1 september 2022 15:41
Ik bedoelde ook eigenlijk doe soort ondertitel die je in kunt voeren (soort status) daar voert iedereen het in die ik ken.

Thx voor doorgeven.
WhatsappHack
@Wachten...1 september 2022 15:52
Ja precies, daar heb ik het ook ingezet; maar er is geen hond die dat leest. Dat verschijnt immers nergens tenzij ze in het gesprek op je naam tikken. :+
Wachten... @WhatsappHack1 september 2022 15:54
Ja geen idee, vroeger stond het standaard onder je naam. Maar blijkbaar nu dus niet meer ;)
Tristan @himlims_1 september 2022 08:53
Ja, dat zou helpen! Maar is volgens mij niet mogelijk.
Wachten... @Slavy1 september 2022 08:29
Wij gebruiken Signal nu ook al meer dan 2 jaar. Het is exact hetzelfde. Het kost je even moeite om mensen over te krijgen, maar daarna merk je 0.0 verschil. Zelf ouders, opa's oma's etc. zijn hier al meer dan 1.5 over en gebruiken het primair.
Simyager @Wachten...1 september 2022 08:50
Geluidskwaliteit is aanzienlijk beter en scherper dan WhatsApp, alleen verbruikt het weer meer stroom. Dat is mijn enige "minpunt" aan Signal.
Luuk1983 @Slavy1 september 2022 09:10
Tja en dan krijg je gemak versus privacy. Ik kan niet aan Signal wennen. Ja puur berichten sturen werkt prima. Maar geen automatische backup en geen fatsoenlijke web-versie stond mij op een gegeven moment heel erg tegen. Ja ik weet dat ze een Windows-applicatie hebben, maar die is zeer beperkt. En dan ben ik nog redelijk technisch, maar ik kan mij prima voorstellen dat de gewone gebruiker niet op die beperkingen zit te wachten. Of het maakt ze niet uit, maar zodra ze een keer alles kwijt zijn geraakt bij een telefoon crash gaan ze terug.

Overigens heb ik er geen enkel probleem mee om wat te betalen voor dingen die je vaak gebruikt. Als er een betaalde niet-tracking versie van Whatsapp zou zijn, dan zou ik die direct gaan gebruiken. Mensen moeten ook echt leren dat niks gratis is.
WhatsappHack
@Luuk19831 september 2022 15:59
Beperkt in welk opzicht? De desktop clients doen toch hetzelfde als de telefoon clients? Berichten versturen, bijlagen versturen, bellen. Je kan stickers versturen, audioberichten versturen, gifjes versturen, whatever. Ik zit ff te kijken en vraag me af: wat mis je precies in de desktop client dan dat het "zeer beperkt" maakt? :P
L00_Cyph3r @Slavy1 september 2022 08:55
Gebruik ook al een tijdje Signal, maar mijn grootste gemis is toch wel het niet hebben van chathistorie wanneer ik het op m’n laptop Han, plus het feit dat hij toch regelmatig de koppeling verliest waardoor er weer een gat ontstaat.
WhatsappHack
@L00_Cyph3r1 september 2022 15:55
Zorgen dat je hem minstens 1x per maand opent, dan heb je dat probleem als 't goed is niet. Mijn Signal Desktop draait al bijna 4 jaar onafgebroken mee met m'n telefoon; en heb zowel de laptop als telefoon meermaals geüpgrade in de tussentijd. ;)
DigitalExorcist @Slavy1 september 2022 09:18
Zakelijk nu steeds meer naar Signal aan het overstappen.. privé krijg ik mensen nog niet zo ver. Dus dan iMessage zoveel mogelijk, en desnoods kun je me Whatsappen maar ik heb alle notificaties al uit staan dus alleen bij de gratie gods kijk ik om de dag even of er iets belangrijks staat. 99 van de 100 gevallen niet. En als het écht belangrijk is moet je sowieso bellen.
evilution @Slavy1 september 2022 10:56
In een zakelijke omgeving is dat makkelijker gezegd dan gedaan. WhatsApp is de facto de standaard.
litebyte
@Slavy1 september 2022 11:05
Dat promoot ik hier al jaren, kwam me ooit op -1 te staan en werd tevens verweten asociaal te zijn.

Toch totaal idioot dat wij bedrijven als facebook (schuilnaam meta) laten bepalen met wie we digitaal communiceren, hoe we digitaal communiceren en waarover we digitaal communiceren.
Patrick22221 @Slavy1 september 2022 09:37
Waarom nu weer een bedrijf. Gewoon iMessage.
Tjidde @Patrick222211 september 2022 10:22
Omdat iMessage het meest mensonvriendelijk platform is wat er is?

Heb je geen iPhone worden bewust de kleuren van de chat een andere kleur gemaakt om te laten zien dat jij een buitenstander bent. Puur zodat mensen om je heen daar iets van kunnen zeggen zodat jij onbewust gepusht zal worden naar een iPhone...

Plus Apple doet er alles maar ook alles aan om te voorkomen dat iMessage ooit buiten de Apple wereld komt.
Patrick22221 @Tjidde1 september 2022 11:09
Ja en dat is toch een hele fijne situatie?

Moet je eens zien wat voor losgeslagen projectielen we nu heb en, allemaal versnipperingen van een en het zelfde en dan straks nog betalen ook.

Wat dat betreft is 1 sociaalistisch platform het geen wat we nodig hebben.

Waarom messenger, facebook, insta, whatsapp, telegram en noem de rest maar 😂

Zo gaat inderdaad je info overal heen zondat dat je er grip op hebt.

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 23 juli 2024 06:39]

WhatsappHack
@Tjidde1 september 2022 16:01
Ik heb echt nog nooit meegemaakt dat iemand daar iets van zeggen. :+ Ik vind het juist wel handig... Dan weet je namelijk: groen kost mogelijk geld (eg: SMSen met buitenland) en blauw is gewoon a.) gratis en b.) encrypted. Nu gebruik ik iMessage ook niet graag trouwens hoor, mede omdat het encryptiemodel me niet helemaal aanstaat vergeleken met Signal en daarom liever Signal gebruik. Maar toch, groen vs blauw is erg fijn; zie je meteen hoe de steel in de vork zit.
kakashi @Patrick222211 september 2022 09:53
want imessage is niet van een bedrijf?
imessage is van apple wat ook gewoon een bedrijf is en niet werkt met een gekke omweg op een android telefoon
Patrick22221 @kakashi1 september 2022 11:09
Of we stappen massaal over op iOS.
Nou het idee er achter is is dat je overal maar apps voor moet hebben als het gewoon ingebakken zit.
skatebiker @Slavy1 september 2022 11:21
Is gewoon hetzelfde. Ook Signal moet je persé installeren op een smartphone. En dat heeft een reden, kunnen ze de gebruikers makkelijker spioneren, een smartphone is het beste spionage apparaat.
Waarom niet zoals alle andere diensten gewoon inloggen op een web interface met username / password ?
TheVivaldi @skatebiker1 september 2022 12:08
Signal werkt toch ook op desktops?

En anders is er nog Matrix als Signal-alternatief.
iqcgubon @Slavy1 september 2022 14:00
Exact dit.
SkyStreaker @Slavy1 september 2022 08:56
Kortom, wachten tot Signal overgenomen wordt. Het draait daar uiteindelijk toch op aan, noem mij pessimistisch.
eternia16 @SkyStreaker1 september 2022 09:45
Lijkt mij lastig:

https://github.com/signalapp
Tjahneee @eternia161 september 2022 09:52
Kijk maar naar audiocity als OSS, het kan zeker worden overgenomen. Als er dan een fork wordt gemaakt van de repo moeten mensen alweer overstappen van app.
RangedNeedles @Tjahneee1 september 2022 11:51
Je bedoelt Audacity? :)
GekkePrutser
@eternia161 september 2022 12:44
Het gaat om de dienst. Die is niet 'open'. Moxie heeft zelf al gezegd dat third party clients niet mogen op 'zijn' netwerk.

Dus als de dienst overgenomen wordt dan heb je ook niet zoveel aan die open source client, die kunnen ze dan gewoon blokkeren en zeggen dat je de officiele moet gebruiken. Die ze dan gewoon kunnen forken en weer closed source maken.

Ik hoop ook dat ze dit standpunt veranderen omdat Moxie daar inmiddels weg is. Net zoals het standpunt dat ze niet aan federatie doen. Ik heb geen zin in weer een andere walled garden als vervanging voor whatsapp. Tot ze dit aanpassen laat ik Signal ook links liggen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 06:39]

eternia16 @GekkePrutser1 september 2022 19:56
Ben ik wel met je eens, federatie (Zoals e-mail werkt) is pas echt een oplossing.
SkyStreaker @eternia161 september 2022 12:04
Ah, niet van bewust! :+ :+
thomas_n @SkyStreaker1 september 2022 10:40
Daarom moet een belangrijk communicatieprotocol ook niet in handen zijn van één bedrijf/persoon. Wanneer je in plaats van Signal/Whatsapp/Telegram/etc een messagingprotocol gebruikt dat open is en werkt via federated servers, dan is dit gevaar een stuk kleiner. Matrix en XMPP werken zo.
litebyte
@jaaoie171 september 2022 11:21
In geval van Signal lijkt me dt zeer lastig worden, omdat een van de redenen dat Signal bestaat juist is dat ze een privacy vriendelijk platform willen bieden dat niet zal worden overgenomen. Zie ook de info over de ontwikkelaars (en waar ze eerder aan hebben gewerkt...)
Tristan 1 september 2022 08:55
Ik vraag mij af wat er moet gebeuren in Nederland om men massaal van Whatsapp weg te zien migreren naar een ander platform. Whatsapp zit inmiddels zo ingebakken in onze maatschappij dat ik het niet zo snel zie gebeuren, zelfs als ze €10 per maand voor Whatsapp gebruik zouden vragen.
MsG @Tristan1 september 2022 09:02
Ik denk dat de gierige Hollander dan meteen overstapt naar een gratis alternatief. De enige reden waarom men massaal naar WhatsApp ging in 2009 was omdat sms nog lang als melkkoe werd beschouwd, en mms alleen maar heel duur was. Het was ook de enige die ook gewoon het telefoonnummer als identifier gebruikte, waardoor je iedereen in je telefoonlijst meteen al kon bereiken zonder gedoe. Je had al heel wat jaren iets als skype of MSN, maar dat moest je dan ook maar net op je telefoon hebben, en je had dan weer mensen hun accounts nodig.
CH4OS
@MsG1 september 2022 09:36
Gratis alternatieven zijn er genoeg, die ook nog eens veel meer op privacy gericht zijn. Signal is al jaren op de markt, maar breekt ook nog niet echt door hier in Nederland. Dus dat meteen overstappen valt toch wel vies tegen, eigenlijk.
MsG @CH4OS1 september 2022 11:28
Dat komt omdat WhatsApp ook gratis is, dus wat is dan de overstapmeerwaarde? Die 3 tweakers en een paardenkop vind die alternatieven interessant vanwege privacy, de rest niet. Pas als WhatsApp echt geld gaat kosten (en dan meer dan de euro die je er destijds voor betaalde) gaat men over.
Muqq @Tristan1 september 2022 09:03
Het lijkt me dan ook wel zo dat Meta er niet voor gaat kiezen om de basisfuncties van WhatsApp achter een paywall te drukken. Daar gaan ze alleen maar ellende mee krijgen. Ze zullen wel nieuwe functies gaan toevoegen of bestaande functies uitbreiden voor betalende gebruikers.

Telegram heeft laatst ook een premium mogelijkheid gekregen, maar voor mijn gebruik (lees: berichten sturen en meer niet) merk ik er geen drol van.

Echter, zodra basisfunctionaliteit gestript wordt van apps om ze vervolgens achter een paywall te stoppen, dan zie je me snel vertrekken. Gelukkig hebben we altijd nog Signal, Telegram, iMessage, Webex, Teams, Slack, Discord, ouderwetse SMS, Threema etc etc etc. Dus ik voorzie voor mijzelf en mijn kringen niet echt problemen. Snap ook niet waarom mensen hier zo'n ophef over maken, als genoeg mensen het zat zijn migreren ze wel naar het volgende platform, hoe ingebakken iets is of niet.
g_v_rijn @Tristan1 september 2022 09:39
Stoppen met drinken of roken - even wennen, maar uiteindelijk fijn in de portemonnee :)
Some12 @Tristan1 september 2022 10:38
Waarom zou je dat uberhaupt willen?

Gebruik je liever een ander mobiel OS/device zoals (mainline) Linux? Dan heb je Anbox/waydroid.

Wil je een andere app of puur FLOSS gaan? Digital Markets Act van de EU gaat vereisen dat alle gatekeepers interoperable moeten gaan worden.

Vindt je het protocol niet leuk? Matrix heeft “bridges
Aerez 1 september 2022 08:21
Ik gebruik enkel instagram van de drie apps van Meta, maar het plezier is een stuk minder geworden sinds de advertenties zo agressief en vaak in beeld komen.

Wat ik me afvraag is hoeveel euro per maand er dan wordt verdiend aan de advertenties die ik te zien krijg. Want ik zou er toch wel € 5 of iets per maand voor over hebben om die app zonder reclame te krijgen. Maar ik kan mij voorstellen dat mensen die die app de hele dag gebruiken meer euro’s voor Meta binnenharken via de advertenties. Is er iemand hier met verstand hiervan die er iets over in kan schatten?
Wachten... @Aerez1 september 2022 08:32
Het probleem is dat er nog steeds profiel van je gemaakt wordt, ook al betaal je om ads uit te zetten.

Het betalen om ads uit te zetten is meestal maar een wassen neus. In de app zelf heb je er profijt van, maar linksom of rechtsom wordt je data verkocht.

Ik zou liever willen zien dat je kunt betalen voor "no logging" dus dat er geen profiel van je gemaakt wordt. Daargeef ik in ieder geval mijn geld aan uit als ik een dienst aanschaf.

Ik heb zelf dan ook niks meer van Meta/Facebook

[Reactie gewijzigd door Wachten... op 23 juli 2024 06:39]

lenwar
@Wachten...1 september 2022 09:11
maar linksom of rechtsom wordt je data verkocht.
Dit is natuurlijk net hoe het wordt gedaan. Wordt ‘jouw’ data verkocht, of wordt alleen de geconsolideerde data verkocht, als in dat jouw data versterkt dat ‘mensen die zich identificeren als man, tussen de 30 en 35 zijn niet graag borduren met blauwe garen.’

Daar zit natuurlijk wel een verschil in
Wachten... @lenwar1 september 2022 09:25
Het principe is toch exact hetzelfde, maar je kunt het natuurlijk altijd bagataliseren....

Data wordt inderdaad niet één op één verkocht dat iemand hetroseksueel is (omdat dit gewoonweg niet mag van de wet). Dus hebben ze daar simpele workarrounds voor en weten ze precies aan de hand van data dat iemand hetroseksueel is. Dat dit niet in plain text zo staat omschreven bij de verkoop van je data, dat doet er niet toe. Ze weten het precies.
lenwar
@Wachten...2 september 2022 19:45
Ik bagatelliseer niets, ik breng het in perspectief. Er wordt vaak gedaan alsof iedereen z’n persoonlijke profiel wordt doorverkocht, waar dit gewoon nergens op slaat.

Ze hebben geen workarounds. Het wordt niet aan jou als persoon gekoppeld. Het wordt aan een ‘man tussen de 30 en 35 in postcodegebied 1020’ gekoppeld. En de verrijkte data daarvan kan zijn dat die groep mensen graag naar lichtgroene Pokemon kijken.

Dat je heel wat anders dan dat Gerrit de Vries uit Amsterdam wonende op adres xyz graag naar lichtgroene Pokemon kijkt.

Ik zeg nergens dat het oké is dat iedereen ongevraagd geprofileerd wordt. Maar als het gaat om het stuk ‘doorverkopen’ geldt dat het doel van die bedrijven niet jou als persoon volgen is. Het doel van die bedrijven is het verkopen van advertenties aan een specifieke doelgroep, niet aan een specifiek persoon.
batjes
@Aerez1 september 2022 08:38
Facebook verdient ~10 euro per gebruiker per maand.

https://statstic.com/facebook-average-revenue-per-user

Daar zit het profiel opbouwen voor toekomstige inkomsten niet bij. Meta/Facebook gaat echt niet stoppen met adverteren of profiel opbouwen voor minder dan 10-15 euro per maand en dat bedrag is toch bijna niemand bereid om te betalen.
eric.1 @batjes1 september 2022 09:01
Dat is dan wel het globaal gemiddelde.

Per regio is het eigenlijk interessanter;
https://www.statista.com/...venue-per-user-by-region/
CoMaestro @eric.11 september 2022 10:32
Holy shit, meer dan $50 per Amerikaanse gebruiker is toch wel echt veel meer dan ik had verwacht!

Ben ook wel benieuwd waarom Amerikanen blijkbaar 3x meer waard zijn voor Meta dan Europeanen. Is het vanwege hun meer geïntegreerde consumer-mentaliteit (meer uitgaven door advertenties), betalen de bedrijven gewoon meer voor die gegevens, of zitten er andere redenen achter?
Bananenplant @eric.11 september 2022 20:12
Dat is interessant. Pakweg EUR 15/mnd per Europese gebruiker, ik ben benieuwd hoe zich dat vertaalt in uitgaven die men zonder die advertenties niet had gedaan.
OFV 1 september 2022 08:32
Betalen zodat Instagram niet meer bepaald wat ik blijkbaar graag wil zien maar ik alleen te zien krijg wat ik volg en dan ook nog in de volgorde van laatst geplaatst. Ik denk dat menig gebruiker daar wel een paar euro voor over heeft.
dropshot85 @OFV1 september 2022 08:39
Dat kan op dit moment al. Gebruik de webapp niet maar maar op de mobiele website kan je klikken op het instagram logo en dan op ‘following’.
Waarez @dropshot851 september 2022 09:36
He leuk! Tevens, dit kan je ook op de native Instagram iOS app doen. Gewoon op het logo klikken en 'following' / 'volgend' aanduiden.
Firecrash @dropshot851 september 2022 09:26
Op ios ja. :)
timmiefmedia @Firecrash1 september 2022 09:29
Dit kan ook op Android hoor, zojuist nog gedaan..
Firecrash @timmiefmedia1 september 2022 09:33
Dat is knap, in Europa op Android is die update er nog helemaal niet
timmiefmedia @Firecrash1 september 2022 09:36
Apart, als ik op mijn telefoon de Instagram app open en dan op het Instagram logo links boven klik kan ik kiezen voor volgend of favorieten.

Edit: ik zit momenteel wel in het Instagram Beta programma, denk dat ik daarom die functie misschien al heb.

[Reactie gewijzigd door timmiefmedia op 23 juli 2024 06:39]

Boele009 @Firecrash1 september 2022 09:38
Die functie heb ik echt al maanden...
r03n_d @Firecrash1 september 2022 10:39
op de mobiele website
Daar zit de clue
Firecrash @r03n_d1 september 2022 10:52
ah thanks, gemist
TheVivaldi @Firecrash1 september 2022 12:10
dropshot had het over de mobiele website. Ik zie die functie ook op de mobiele website, zowel op mijn telefoon (Ubuntu Touch) als mijn desktop (openSUSE).
WhizzCat @OFV1 september 2022 08:39
En dat is dus juist het verdienmodel. Zet een goed werkend gratis iets op en laat daar langzaam allerlei betaal functies in doorsijpelen zodat mensen denken "ach ja, die paar euro, dat heb ik er wel voor over".
Aardedraadje 1 september 2022 08:40
Vroeger was WhatsApp betaald. Ik betaalde graag 99 cent voor een jaar (zoiets was het toen) omdat het enorme meerwaarde was t.o.v. SMS destijds. Zou het zo weer doen, als daarmee privacy gewaarborgd kan worden en ads weg blijven.
MsG @Aardedraadje1 september 2022 11:29
Volgens mij zou het 1 euro per jaar worden, echter na de initiële aankoop van 99 cent is die jaarlijkse 99 cent bij mij nooit meer geïncasseerd, en ik heb al vanaf dag 1 WhatsApp.
michielRB @Aardedraadje1 september 2022 11:33
privacy gewaarborgd kan worden
Bij WA? Wat denk je zelf?
Aardedraadje @michielRB1 september 2022 13:19
Nou, maar dat is dus mijn punt. Ik betaal liever voor een service met geld dan mijn gegevens. Gegevens zijn voor Meta gewoon een product om aan adverteerders te verkopen. Dat is hun hele business case. Ze zouden de keuze moeten bieden tussen gratis/ad supported en zoals vanouds, gewoon betaald. Dan krijgen ze dus ook geld binnen, zonder gegevens te hoeven harken.

Maar helaas, gratis lokt meer gebruikers en zo hebben de oude makers het voor een "quick buck" verkocht aan Facebook, in plaats van voor een stabiele stroom aan geld op de lange termijn te gaan.

[Reactie gewijzigd door Aardedraadje op 23 juli 2024 06:39]

Patrick22221 1 september 2022 09:30
Laten we dan net zoals andere landen gewoon overstappen op iMessage..
MsG @Patrick222211 september 2022 11:30
Dat werkt ook zo briljant op de meerderheid van de toestellen (niet-Apple)
Patrick22221 @MsG1 september 2022 11:51
Voor Nederland is dat zo ja, maar ik ben nu 1 week in het VK geweest, alleen maar iPhones...

Kwestie van overstappen.
zx9r_mario 1 september 2022 10:01
Whatsapp kostte destijds 99 cent per jaar voordat deze geassimileerd werd door Facebook.
WhatsappHack
@zx9r_mario1 september 2022 16:04
In de praktijk werd eigenlijk nooit iemand echt belast daarvoor. Enkel helemaal in het prille begin toen het een betaalde app was voor iOS (dus eerst betalen, dan downloaden) is er wat geld voor neergeteld; daarna kreeg je steeds "one-time extensions" van de toegestane gebruiksduur.
darknessblade 1 september 2022 10:20
Had facebook niet gezegd toen ze whatsapp overnamen dat het altijd gratis bleef?
ze hadden namelijk al een paar keer geprobeerd om betaalde abbonementen op te zetten, wat niet werkte/werdt afgeschaft

https://www.techzine.nl/n...nnement-en-blijft-gratis/
https://www.parool.nl/kun...p-blijft-gratis~b5233393/
michielRB @darknessblade1 september 2022 11:36
Dat kunnen ze toch nog steeds zeggen? Dat er onderdelen betaald worden doet daar niet aan af. (zegt niets over wat ik van WA/FB/Meta vind....)

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