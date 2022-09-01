WhatsApp en Instagram krijgen in toekomst betaalde functies

WhatsApp en Instagram gaan in de toekomst meer betaalde functies krijgen. Dat zegt moederbedrijf Meta, dat een afdeling heeft opgericht om de mogelijkheden voor dergelijke functies te onderzoeken en te implementeren.

Het gaat in elk geval niet om het betalen om advertenties uit te zetten, zegt Meta-topman John Hegeman tegen The Verge. De bedoeling is om functies te maken waar gebruikers in de toekomst 'graag voor gaan betalen'. Het bedrijf wil niet zeggen om wat voor functies het zal gaan. Het gaat om functies in WhatsApp, Facebook en Instagram. Het bedrijf zegt niet of het gaat om eenmalige betalingen of abonnementen.

Het gaat om een wijziging in het verdienmodel van Meta, dat tot nu toe vooral heeft geleund op de verkoop van advertenties. Die inkomsten kregen een behoorlijke knauw doordat Apple verplichtte dat apps in iOS toestemming moeten vragen voor tracking. Daardoor zijn advertenties minder gepersonaliseerd, wat Meta omzet kost.

Meta heeft al diverse betaalde functies in zijn diensten zitten. Zo kunnen bedrijven betalen voor bepaalde WhatsApp-functies voor zakelijk gebruik. Over vijf jaar moeten abonnementen een significante bijdrage gaan leveren aan de omzet van Meta. Met de komst van betaalde functies in WhatsApp, Instagram en Facebook volgt het bedrijf diverse concurrenten. Telegram heeft sinds enige tijd een betaald abonnement en ook Snapchat heeft dat. Discord heeft al jaren zijn Nitro-abonnement.